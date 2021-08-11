Реп-співачка Аlyona alyona відмиває Софійську площу від слідів дрифту після скандальних зйомок. ВІДЕО

Реп-співачка Аlyona alyona і члени її команди почали відмивати Софійську площу від слідів дрифту після скандальних зйомок.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозапис із місця проведення робіт співачка опублікувала в своєму Інстаграм.

"До вечора я тут буду... Чекаю, що в Red Bull з'являться крила і представників цієї компанії буде тут більше, ніж членів моєї комманди", - сказала співачка.

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