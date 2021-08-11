УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13692 відвідувача онлайн
Новини Відео ПодіїСуспільство
34 809 228
історія (1047) порушення (432) ПДР (362) бешкет (574)

Реп-співачка Аlyona alyona відмиває Софійську площу від слідів дрифту після скандальних зйомок. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Реп-співачка Аlyona alyona і члени її команди почали відмивати Софійську площу від слідів дрифту після скандальних зйомок.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозапис із місця проведення робіт співачка опублікувала в своєму Інстаграм.

"До вечора я тут буду... Чекаю, що в Red Bull з'являться крила і представників цієї компанії буде тут більше, ніж членів моєї комманди", - сказала співачка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ні я, ні моя команда цього не організовували. Всі питання до Red Bull", - реп-співачка Аlyona alyona про дрифт на Софійській площі. ВІДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
Этого мало. Нужно чтобы ее наказ Яременко Рэп-певица Аlyona alyona отмывает Софийскую площадь от следов дрифта после скандальных съемок - Цензор.НЕТ 3881
Рэп-певица Аlyona alyona отмывает Софийскую площадь от следов дрифта после скандальных съемок - Цензор.НЕТ 1806
показати весь коментар
11.08.2021 17:05
+29
молодет тётка!) признала свою ошибку!) зауважал!)))
показати весь коментар
11.08.2021 17:05
+27
Нормальная баба,хоть и не она засрала, но не поленилась выйти и помыть. Имиджмейкеры у нее сориентировались правильно.
"Любое упоминание фамилии в прессе,даже негативное,кроме некролога -это реклама"
- Марк Твен.
показати весь коментар
11.08.2021 17:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Ну вымоют они... Но уголовное дело все же возбуждено, его так не закроют. Могут пару лет скостить или в условку перевести.... Но судимость ж.е останется. Это пятно. Все равно надо тратится на на адвоката и платить бабки.
показати весь коментар
11.08.2021 21:36 Відповісти
Та підірвати ту софію разом із мусарнею, а потім відбудувати. Ділов!!
показати весь коментар
11.08.2021 21:38 Відповісти
Андрій Альохін

А ця моя подруга Алёна² якась, їй-Богу, причинна: напартачить - а тоді давай бідкатись: не подумала, простіть.
Запросили на з'їзд Порошенка - посиділа, фуршет подивилася, а тоді: простіть, заманули обманом, я нейтрал, зразу не вхопила суть.
Записала кліп з расєйськими КВНщиками, а тоді - ой, даруйте, не подумала. Яка ж я колаборантка, я ї жопу прапором, бува, обертаю: ось, дивіться, милота яка.
Тоді заспівала дуетом з маскавітами, які і в Криму виступали, й Х...йла вітали - і знову така: більше - ніколи, це я по дурості, звиняйте. Не рознюхала зблизька, щó воно.
Тепер з гонщиками тисячолітню Софію перепаскудила - і звично: ах, не знала, думала, красівоє, посадили для баласту.
Я оце дивлюся і думаю: Господи, та вже викрикуй ці свої пісні і рекламуй по дамських журналах ожиріння. Але що ж ти вляпуєшся постійно в якесь лайно?
Як наче магніт який, пороблено скоріш за все дівчині, хоч яйцем викатуй.

Джерело: телеграм-канал Tanya Adams, від August 11
показати весь коментар
11.08.2021 22:37 Відповісти
ААльона -обдрифтилася по самі вуха -тепер підмивається-свинтус репчастий!
показати весь коментар
12.08.2021 01:04 Відповісти
Эту работу обязаны выполнять полицайты которые толпой стояли и ротозеяли на дрифт напротив своего центрального офиса,наверное ждали когда принесут им швабры а ретбул их окрылит.
показати весь коментар
11.08.2021 23:02 Відповісти
...А голодні ноусери дивилися б на то дійство і ковтали б голодну слину...
показати весь коментар
11.08.2021 23:05 Відповісти
Как забодать быка Как-то мой знакомый в Таиланде зашел в 7/11 за продуктами, и среди прочего положил в корзину упаковку Red Bull. Когда подошла его очередь, кассир убрал Red Bull и положил вместо него пак другого энергетика. После чего посмотрел в глаза иностранцу и сказал "извините, в Таиланде не принято это пить".

Оказывается, тайцы с 2012-го года протестуют против вмешательства Ред Булл в судебную систему.

Реп-співачка Аlyona alyona відмиває Софійську площу від слідів дрифту після скандальних зйомок - Цензор.НЕТ 8584

В 2012 году автомобиль Ferrari, за рулем которого находился Ворают Ювиттхая, внук основателя Red Bull, двигаясь в Бангкоке со скоростью 170 км/ч, насмерть сбил полицейского на мотоцикле, а затем скрылся с места аварии.

Вначале Ворают отправил в полицию слугу, который взял вину на себя, но обман раскрылся и Ворают был задержан. Спустя непродолжительное время он был выпущен под залог и покинул Таиланд на частном самолете. Каждый раз, когда сообщалось о его экстравагантном образе жизни в Великобритании, тайцы организовывали протесты. Масла в огонь подливали его частые выступления на гонках Формулы-1, чтобы поддержать команду Red Bull.

CollapseВ 2016 году появился новый свидетель, который показал, что Ferrari на самом деле ехала со скоростью 70 км / ч и что мотоцикл полицейского внезапно перестроился перед аварией. Прокуратура объявила, что обвинения с Вораюта будут сняты. Общество взорвалось. Согласно опросу, проведенному тайской исследовательской компанией Super Poll, 91% респондентов заявили, что не могут доверять судебной системе Таиланда, а 82% заявили, что этот инцидент вызвал смущение на международном уровне.

В апреле 2017 года прокуратура предъявила обвинения в неосторожном вождении, повлекшем смерть и неоказании помощи жертве ДТП. Ворают Ювиттхая покинул страну за несколько дней до этого, срок давности по делу о неоказании помощи жертве ДТП истек в сентябре 2017 года, однако законодательство позволяло преследовать его за неосторожное вождение, повлекшее смерть человека, до 2027 года.

Тем не менее 24 июля 2020 года заместитель пресс-секретаря полиции королевства Крисана Пхаттханачарен сообщил о прекращении уголовного дела из-за отсутствия доказательств. Это решение снова вызвало негодование среди пользователей соцсетей в Таиланде.

Под огромным давлением общественности премьер-министр Таиланда Прают Чан-оха заявил, что не хочет, чтобы жители потеряли веру в судебную систему или страну. Он отменил решение прокуратуры о закрытии дела и пообещал провести новое расследование.

25 августа 2020 стало известно, что утвержден новый ордер на арест Вораюта.

Случай в Таиланде реальный, а подробности о бойкоте Red Bull взяты с новостных сайтов Reuters, CNN и asia.nikkei.com.
показати весь коментар
11.08.2021 23:20 Відповісти
хоть пару кило сбросит,замутит трек:РедБулл позволил скинуть килограммы
показати весь коментар
11.08.2021 23:34 Відповісти
Тем и прославится что драит бруковку .а как певица .первый раз слышу))
показати весь коментар
12.08.2021 00:59 Відповісти
Альона так собі гармонійно виглядає зі шваброю в руках-як то кажуть органічна в цій атмосфері! Подуай добре і повертайся до свого звичного діла-драяти горшки і туалети: бо з тебе така репачка як з РедБулу -компот!
показати весь коментар
12.08.2021 01:11 Відповісти
Розуму палата:а тобі де треба гребти?
показати весь коментар
12.08.2021 06:43 Відповісти
скажу так - всі професії потрібні і треба поважати людей, які трудяться а не сидять склавши руки. Хоч прибиральниця, хоч домогосподарка чи медик, або працівниця фітнес залу - всі повинні отримувати достойно та не повинні цуратися своєї роботи! Навіть у дірявому совку двірникам квартири давали, хоч на першому поверсі але знаю людей які працювали та отримували.. а зараз.....стали гірше совка....
показати весь коментар
12.08.2021 16:58 Відповісти
реп-певица? офигеть.. вообще-то реп не поют а читают Реп-співачка Аlyona alyona відмиває Софійську площу від слідів дрифту після скандальних зйомок - Цензор.НЕТ 5021
показати весь коментар
12.08.2021 02:00 Відповісти
і реп це нігери, але тихо, нехай собі думають, що вони співають реп, так смішніше.
показати весь коментар
12.08.2021 12:12 Відповісти
Рэп дерьмо слушать невозможно...,краще читати вірші Леся Подерв*янського,наприклад : не вірю в силу слова я..,я вірю в силу піс...лєй Реп-співачка Аlyona alyona відмиває Софійську площу від слідів дрифту після скандальних зйомок - Цензор.НЕТ 4577 Реп-співачка Аlyona alyona відмиває Софійську площу від слідів дрифту після скандальних зйомок - Цензор.НЕТ 8006
показати весь коментар
12.08.2021 05:28 Відповісти
На днях смотрел интервью с Братами Гадюкиными они считают что будущее в музыке за репом и электронно музыкой, а рок только в сочетании с другими стилями может развиваться. Что касается Подревянського, я его обожаю, но 30 лет назад он все главное уже написал.
Щас актуальны Алина Паш, Го А, Даха Брах то вообще феномен, ну и Алена хоть ниже уровнем но попадает в современную волну. Я вырос с Подревяянским в голове, он сильно повлиял на всех, но увы это далекое прошлое.А реп настоящее, особенно батлы.
показати весь коментар
12.08.2021 11:04 Відповісти
Це що за селючка жирна?
показати весь коментар
12.08.2021 06:06 Відповісти
НИХЕРА эта КОРОВА не чистит, только грязь размазывает. Дешевый ПИАР.
показати весь коментар
12.08.2021 07:18 Відповісти
Реп-співачка Аlyona alyona відмиває Софійську площу від слідів дрифту після скандальних зйомок - Цензор.НЕТ 3240
показати весь коментар
12.08.2021 08:03 Відповісти
Целых 15 минут мыла. Потом ушла «на обед». Все pr и показуха
показати весь коментар
12.08.2021 09:16 Відповісти
ДАЖЕ БЕЗ ПОРОШКА !!! ЖЛОБЫХА !!!
показати весь коментар
12.08.2021 09:29 Відповісти
Она правильно поступила. Удивляют комментарии некоторых. Они ее пошло оскорбляют и только за нее говорят. А ПОЧЕМУ ВСЕ, В ОСНОВНОМ, МОЛЧАТ ЗА ОСНОВНОГО ВИНОВНИКА, КОМПАНИИ "Red Bull". Ведь это с их подачи произошло неподобство. Скорее всего какие-то чинуши взяли хорошую взятку. Поэтому и нашли крайнего в травле за дрифтинг.
показати весь коментар
12.08.2021 09:34 Відповісти
Почему молчат, ты заходил на общемировую страницу Ред Булл в ФБ? Поверь, там им такое анал не-табу устроили...
показати весь коментар
12.08.2021 10:02 Відповісти
Там работала клининговая компания, у них нифига не вышло. Потом с утра и до вечера мыли волонтеры - и почти отмыли. После обеда пришла ЭТА и помахала 20 минут бесполезной шваброй чтоб от нее оть**ались.
показати весь коментар
12.08.2021 10:00 Відповісти
Реп-співачка Аlyona alyona відмиває Софійську площу від слідів дрифту після скандальних зйомок - Цензор.НЕТ 5629

Ботики-школотики покинули звичні справи і хором прославили це жирне непорозуміння.
А далі знову повернулися до звичних справ. Наприклад, давити прищі перед люстром.
показати весь коментар
12.08.2021 12:15 Відповісти
А молодец!
показати весь коментар
12.08.2021 17:35 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 