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Реп-співачка Аlyona alyona відмиває Софійську площу від слідів дрифту після скандальних зйомок. ВІДЕО
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Реп-співачка Аlyona alyona і члени її команди почали відмивати Софійську площу від слідів дрифту після скандальних зйомок.
Як інформує Цензор.НЕТ, відеозапис із місця проведення робіт співачка опублікувала в своєму Інстаграм.
"До вечора я тут буду... Чекаю, що в Red Bull з'являться крила і представників цієї компанії буде тут більше, ніж членів моєї комманди", - сказала співачка.
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+37 Підлога Маккартні
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+29 Рома Маестро
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+27 Тупин Вова
показати весь коментар11.08.2021 17:29
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Будь ласка, зачекайте...
А ця моя подруга Алёна² якась, їй-Богу, причинна: напартачить - а тоді давай бідкатись: не подумала, простіть.
Запросили на з'їзд Порошенка - посиділа, фуршет подивилася, а тоді: простіть, заманули обманом, я нейтрал, зразу не вхопила суть.
Записала кліп з расєйськими КВНщиками, а тоді - ой, даруйте, не подумала. Яка ж я колаборантка, я ї жопу прапором, бува, обертаю: ось, дивіться, милота яка.
Тоді заспівала дуетом з маскавітами, які і в Криму виступали, й Х...йла вітали - і знову така: більше - ніколи, це я по дурості, звиняйте. Не рознюхала зблизька, щó воно.
Тепер з гонщиками тисячолітню Софію перепаскудила - і звично: ах, не знала, думала, красівоє, посадили для баласту.
Я оце дивлюся і думаю: Господи, та вже викрикуй ці свої пісні і рекламуй по дамських журналах ожиріння. Але що ж ти вляпуєшся постійно в якесь лайно?
Як наче магніт який, пороблено скоріш за все дівчині, хоч яйцем викатуй.
Джерело: телеграм-канал Tanya Adams, від August 11
Оказывается, тайцы с 2012-го года протестуют против вмешательства Ред Булл в судебную систему.
В 2012 году автомобиль Ferrari, за рулем которого находился Ворают Ювиттхая, внук основателя Red Bull, двигаясь в Бангкоке со скоростью 170 км/ч, насмерть сбил полицейского на мотоцикле, а затем скрылся с места аварии.
Вначале Ворают отправил в полицию слугу, который взял вину на себя, но обман раскрылся и Ворают был задержан. Спустя непродолжительное время он был выпущен под залог и покинул Таиланд на частном самолете. Каждый раз, когда сообщалось о его экстравагантном образе жизни в Великобритании, тайцы организовывали протесты. Масла в огонь подливали его частые выступления на гонках Формулы-1, чтобы поддержать команду Red Bull.
CollapseВ 2016 году появился новый свидетель, который показал, что Ferrari на самом деле ехала со скоростью 70 км / ч и что мотоцикл полицейского внезапно перестроился перед аварией. Прокуратура объявила, что обвинения с Вораюта будут сняты. Общество взорвалось. Согласно опросу, проведенному тайской исследовательской компанией Super Poll, 91% респондентов заявили, что не могут доверять судебной системе Таиланда, а 82% заявили, что этот инцидент вызвал смущение на международном уровне.
В апреле 2017 года прокуратура предъявила обвинения в неосторожном вождении, повлекшем смерть и неоказании помощи жертве ДТП. Ворают Ювиттхая покинул страну за несколько дней до этого, срок давности по делу о неоказании помощи жертве ДТП истек в сентябре 2017 года, однако законодательство позволяло преследовать его за неосторожное вождение, повлекшее смерть человека, до 2027 года.
Тем не менее 24 июля 2020 года заместитель пресс-секретаря полиции королевства Крисана Пхаттханачарен сообщил о прекращении уголовного дела из-за отсутствия доказательств. Это решение снова вызвало негодование среди пользователей соцсетей в Таиланде.
Под огромным давлением общественности премьер-министр Таиланда Прают Чан-оха заявил, что не хочет, чтобы жители потеряли веру в судебную систему или страну. Он отменил решение прокуратуры о закрытии дела и пообещал провести новое расследование.
25 августа 2020 стало известно, что утвержден новый ордер на арест Вораюта.
Случай в Таиланде реальный, а подробности о бойкоте Red Bull взяты с новостных сайтов Reuters, CNN и asia.nikkei.com.
Щас актуальны Алина Паш, Го А, Даха Брах то вообще феномен, ну и Алена хоть ниже уровнем но попадает в современную волну. Я вырос с Подревяянским в голове, он сильно повлиял на всех, но увы это далекое прошлое.А реп настоящее, особенно батлы.
Ботики-школотики покинули звичні справи і хором прославили це жирне непорозуміння.
А далі знову повернулися до звичних справ. Наприклад, давити прищі перед люстром.