"Українські вертольоти": вночі під Бодрумом були ліквідовані лісові пожежі. ВIДЕО
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В ніч з 10 на 11 серпня екіпажі авіакомпанії "Українські вертольоти" продовжили операції з пожежогасіння лісових пожеж в Туреччині. В результаті проведеної роботи були повністю ліквідовані пожежі в районі Дерекьой, що в 15 км від курортного Бодрума, на південному заході країни.
Про це повідомили в пресслужбі авіакомпанії "Українські вертольоти", інформує Цензор.НЕТ.
"Силами тільки чотирьох вертольотів авіакомпанії в ніч з 10 на 11 серпня були ліквідовані лісові пожежі в районі населеного пункту Дерекьой провінції Мугла. Під час проведення операції було здійснено 84 скидання води загальною масою 252 тонни. Забір води здійснювався з Егейського моря", - повідомили в авіакомпанії " Українські вертольоти".
Контроль за польотами здійснювала спеціальна група від міністерства сільського та лісового господарства Туреччини. Інші вертольоти, крім українських, в цієї операції не були задіяні. Пожежі були повністю ліквідовані.
Як відомо, чотири вертольоти авіакомпанії "Української вертольоти" прибули до Туреччини 5 серпня, долучившись до ініціативи президента України надати допомогу у гасінні пожеж, та базуються в аеропорту міста Испарта. Для виконання завдань з пожежогасіння біля Бодрума вчора був здійснений 1,5 годинний переліт, після чого на світанку екіпажі повернулися до Испарти.
Операції з пожежогасіння вночі в умовах гірської місцевості проводяться в Європі вперше.
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солена вода -> засолення почв -> нічого не росте -> нічого не горить
В авиации нет летчиков
что за плацебо вам там колят то?
кащенит Сенатор
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"Головою правління та генеральним директором компанії є Ткаченко Володимир Володимирович, який володіє 39% акцій компанії, ще 61% акцій належать його дружині Олександрі Ткаченко.
"Українські вертольоти" не мають жодного власного гелікоптера - їхній парк налічує 28 бортів, 12 з яких є орендовані у МВС і ще 16 - у Збройних Сил України.
Зауважимо, що щомісяця за використання кожної машини перевізник платить державі щонайменше 30 тисяч гривень, хоча, як приклад, у 2016 році вони заробили понад 10 мільйонів доларів.
У 2007 році Міноборони періодично судилося з "Українськими вертольотами" через незаконне, на їхню думку, продовження оренди бойових машин вартістю у півмільйона доларів. Однак згодом процес було призупинено, а посприяли цьому високопоставлені чиновники з Генпрокуратури та Секретаріату Президента.
Зауважимо, що компанія не повернула ЗСУ вертольоти навіть з початком АТО , натомість зажадала у Міноборони надати їй інші борти під приводом того, що доведеться заплатити ООН штраф у розмірі 40 мільйонів доларів. Це при тому, що до договору оренди було підписано додаткову угоду про повернення бойових машин протягом 15 днів в разі настання форс-мажорних обставин."
Що відомо про компанію "Українські вертольоти", гелікоптер якої розбився у Кременчуці
"...Стоит уточнить, что в данном случае судились за один вертолет.
Что касается остальных, то, как писали «Наші гроші», МВД даже не пытались их вернуть. Хотя прокуратура инициировала судебный процесс возвращения вертолетов, арендованных компанией «Украинские вертолеты». Но на заседаниях суда представители МВД не поддержали иски прокуратуры и заявили об отсутствии требования возвращать вертолеты. Иски в интересах МВД прокуратура проиграла из-за позиции МВД....
ежемесячно за каждую машину в прошлом году страна получала около 65 тысяч гривен. Чтобы понимать, насколько это «много», поясним: час аренды такого вертолета стоит 2 500 долларов.
Да и то - эти деньги приходится взыскивать через суд!..."
ЧАО «Украинские вертолеты»: кто «крышует» частную лавочку, которая не отдает армии 28 вертолетов, необходимых на фронте?
Тут все подробно об этом излагается https://m.gordonua.com/news/war/tymchuk-minoborony-ne-prinimaet-vertolety-kotorye-vynudili-vernut-iz-missiy-oon-41458.html
"Во-первых, машины были взяты в аренду в виде металлолома, и доведены до ума за счет компании (что обошлось ей, согласно данным "Украинских вертолетов", в более чем 400 млн грн). Во-вторых, Минобороны за аренду получало ежемесячно 3 млн 570 тыс. грн (плюс благотворительная помощь в виде 14 млн грн, которые компания перечислила на строительство жилья для военных).
Тем не менее, Украина решила запросить вертолеты обратно. Компания исполнила это требование и начала их возвращать.
В ответ - тишина. Попытки найти тех, кто примет вертолеты, возврат которых сопровождался таким ажиотажем, закончились ничем. Более того: военное ведомство игнорирует и просьбы использовать вертолеты компании для эвакуации раненых, причем компания при этом берет на себя обслуживание данных машин. В итоге 12 сентября компания обратилась в хозяйственный суд города Киева с иском (стоит задуматься над формулировкой) о принуждении командования Сухопутных войск ВСУ принять из аренды вертолеты!"
Хотілося б ознайомитись зі змістом того позову про примусове прийняття.
Бо знайшов лише рішення про відмову (на прохання Литвина) від 14 вересня.https://verdictum.ligazakon.net/document/40568829
Тимчук усього лиш переповів версію компанії.На той час Ткаченко вже все "порєшав" з Литвином і однопартійцем Тимчука,-Аваковим.
Вобще не уверен, что такой аэрозоль, распыленный над зоной с высокой температурой, долетит до поверхности.
А Турцию сейчас топит дождями - это факт. Так что врядли секрет успеха в 4 вертолетах с ведрами.