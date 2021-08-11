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"Українські вертольоти": вночі під Бодрумом були ліквідовані лісові пожежі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном

В ніч з 10 на 11 серпня екіпажі авіакомпанії "Українські вертольоти" продовжили операції з пожежогасіння лісових пожеж в Туреччині. В результаті проведеної роботи були повністю ліквідовані пожежі в районі Дерекьой, що в 15 км від курортного Бодрума, на південному заході країни.

Про це повідомили в пресслужбі авіакомпанії "Українські вертольоти",  інформує Цензор.НЕТ.

"Силами тільки чотирьох вертольотів авіакомпанії в ніч з 10 на 11 серпня були ліквідовані лісові пожежі в районі населеного пункту Дерекьой провінції Мугла. Під час проведення операції було здійснено 84 скидання води загальною масою 252 тонни. Забір води здійснювався з Егейського моря", - повідомили в авіакомпанії " Українські вертольоти".

Контроль за польотами здійснювала спеціальна група від міністерства сільського та лісового господарства Туреччини. Інші вертольоти, крім українських, в цієї операції не були задіяні. Пожежі були повністю ліквідовані.

Як відомо, чотири вертольоти авіакомпанії "Української вертольоти" прибули до Туреччини 5 серпня, долучившись до ініціативи президента України надати допомогу у гасінні пожеж, та базуються в аеропорту міста Испарта. Для виконання завдань з пожежогасіння біля Бодрума вчора був здійснений 1,5 годинний переліт, після чого на світанку екіпажі повернулися до Испарти.

Операції з пожежогасіння вночі в умовах гірської місцевості проводяться в Європі вперше.

Читайте також: Українські пілоти допомагають боротися з пожежами в Туреччині вночі: осередки вогню можна розглянути в темряві навіть під кронами дерев
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Топ коментарі
+7
Эрдоганыч подарит еще 100 Байрактаров...,а на РАБссии в Якутии с пожарами полный завал... "Украинские вертолеты ": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары - Цензор.НЕТ 1115а в Ииркутской обюлати и Красноярском крае ситуация близкая к полному Завалу...
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11.08.2021 21:29
+5
На утро 11 августа на РАБссии площадь пожаров увеличилась до 9 миллионов гектаров леса...,вчера было 7...мировой рекорд Путлера...площадь возгорания равна двум Бельгиям... "Украинские вертолеты ": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары - Цензор.НЕТ 2187
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11.08.2021 21:33
+5
любое сотрудничество с турками -
ПОЛЕЗНО !
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11.08.2021 21:44
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Бо ти недалекий.
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11.08.2021 21:31 Відповісти
252:84=3 тонны за один сброс. Хороша "пипетка". И главное результат , пожар потушен.
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11.08.2021 21:35 Відповісти
ще і профілактика на майбутні роки зроблена:
солена вода -> засолення почв -> нічого не росте -> нічого не горить "Українські вертольоти": вночі під Бодрумом були ліквідовані лісові пожежі - Цензор.НЕТ 399
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11.08.2021 22:27 Відповісти
а чёго - сёбя показать, рашку обосрать
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11.08.2021 21:51 Відповісти
Рашку обосрать - святое дело. Или ты против?
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12.08.2021 07:46 Відповісти
Кажуть, з армії звільнились 600 льотчиків.
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11.08.2021 21:21 Відповісти
Летчики - это хто????
В авиации нет летчиков
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11.08.2021 21:24 Відповісти
Эрдоганыч подарит еще 100 Байрактаров...,а на РАБссии в Якутии с пожарами полный завал... "Украинские вертолеты ": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары - Цензор.НЕТ 1115а в Ииркутской обюлати и Красноярском крае ситуация близкая к полному Завалу...
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11.08.2021 21:29 Відповісти
Неплохо. Очень неплохо. Посмотрим динамику дальше...
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11.08.2021 21:33 Відповісти
На утро 11 августа на РАБссии площадь пожаров увеличилась до 9 миллионов гектаров леса...,вчера было 7...мировой рекорд Путлера...площадь возгорания равна двум Бельгиям... "Украинские вертолеты ": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары - Цензор.НЕТ 2187
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11.08.2021 21:33 Відповісти
я ваших санитаров возненавидел
что за плацебо вам там колят то?
кащенит Сенатор "Украинские вертолеты ": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары - Цензор.НЕТ 6037
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11.08.2021 21:55 Відповісти
любое сотрудничество с турками -
ПОЛЕЗНО !
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11.08.2021 21:44 Відповісти
ресурс коммуняцких МИ-8 заканичается, на новые вертолеты нет денег, а они летают где нипопадя.
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11.08.2021 22:05 Відповісти
Основная проблема была с лопастями. Вроде как наладили их выпуск.
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11.08.2021 22:10 Відповісти
Радію.Аж підскакую.

"Головою правління та генеральним директором компанії є Ткаченко Володимир Володимирович, який володіє 39% акцій компанії, ще 61% акцій належать його дружині Олександрі Ткаченко.
"Українські вертольоти" не мають жодного власного гелікоптера - їхній парк налічує 28 бортів, 12 з яких є орендовані у МВС і ще 16 - у Збройних Сил України.
Зауважимо, що щомісяця за використання кожної машини перевізник платить державі щонайменше 30 тисяч гривень, хоча, як приклад, у 2016 році вони заробили понад 10 мільйонів доларів.
У 2007 році Міноборони періодично судилося з "Українськими вертольотами" через незаконне, на їхню думку, продовження оренди бойових машин вартістю у півмільйона доларів. Однак згодом процес було призупинено, а посприяли цьому високопоставлені чиновники з Генпрокуратури та Секретаріату Президента.
Зауважимо, що компанія не повернула ЗСУ вертольоти навіть з початком АТО "Українські вертольоти": вночі під Бодрумом були ліквідовані лісові пожежі - Цензор.НЕТ 5529 , натомість зажадала у Міноборони надати їй інші борти під приводом того, що доведеться заплатити ООН штраф у розмірі 40 мільйонів доларів. Це при тому, що до договору оренди було підписано додаткову угоду про повернення бойових машин протягом 15 днів в разі настання форс-мажорних обставин."
Що відомо про компанію "Українські вертольоти", гелікоптер якої розбився у Кременчуці
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11.08.2021 22:09 Відповісти
Тут ще цікавіше:

"...Стоит уточнить, что в данном случае судились за один вертолет.
Что касается остальных, то, как писали «Наші гроші», МВД даже не пытались их вернуть. Хотя прокуратура инициировала судебный процесс возвращения вертолетов, арендованных компанией «Украинские вертолеты». Но на заседаниях суда представители МВД не поддержали иски прокуратуры и заявили об отсутствии требования возвращать вертолеты. "Українські вертольоти": вночі під Бодрумом були ліквідовані лісові пожежі - Цензор.НЕТ 4556 Иски в интересах МВД прокуратура проиграла из-за позиции МВД....

ежемесячно за каждую машину в прошлом году страна получала около 65 тысяч гривен. Чтобы понимать, насколько это «много», поясним: час аренды такого вертолета стоит 2 500 долларов.
Да и то - эти деньги приходится взыскивать через суд!..."
ЧАО «Украинские вертолеты»: кто «крышует» частную лавочку, которая не отдает армии 28 вертолетов, необходимых на фронте?
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11.08.2021 22:22 Відповісти
Да уж, - контора еще та. Весь летный состав берет на себя много-миллионный кредит при оформлении, чтобы не было текучки, как в Армии)
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11.08.2021 23:06 Відповісти
Компания вернула вертолеты, только вот принимать их уже никто не хотел. Был даже иск в суд о принуждении командования Сухопутных войск ВСУ принять из аренды вертолеты.

Тут все подробно об этом излагается https://m.gordonua.com/news/war/tymchuk-minoborony-ne-prinimaet-vertolety-kotorye-vynudili-vernut-iz-missiy-oon-41458.html

"Во-первых, машины были взяты в аренду в виде металлолома, и доведены до ума за счет компании (что обошлось ей, согласно данным "Украинских вертолетов", в более чем 400 млн грн). Во-вторых, Минобороны за аренду получало ежемесячно 3 млн 570 тыс. грн (плюс благотворительная помощь в виде 14 млн грн, которые компания перечислила на строительство жилья для военных).
Тем не менее, Украина решила запросить вертолеты обратно. Компания исполнила это требование и начала их возвращать.
В ответ - тишина. Попытки найти тех, кто примет вертолеты, возврат которых сопровождался таким ажиотажем, закончились ничем. Более того: военное ведомство игнорирует и просьбы использовать вертолеты компании для эвакуации раненых, причем компания при этом берет на себя обслуживание данных машин. В итоге 12 сентября компания обратилась в хозяйственный суд города Киева с иском (стоит задуматься над формулировкой) о принуждении командования Сухопутных войск ВСУ принять из аренды вертолеты!"
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15.08.2021 22:18 Відповісти
Дурня. (Особливо смішно-про груду металолому).
Хотілося б ознайомитись зі змістом того позову про примусове прийняття. "Українські вертольоти": вночі під Бодрумом були ліквідовані лісові пожежі - Цензор.НЕТ 1043
Бо знайшов лише рішення про відмову (на прохання Литвина) від 14 вересня.https://verdictum.ligazakon.net/document/40568829
Тимчук усього лиш переповів версію компанії.На той час Ткаченко вже все "порєшав" з Литвином і однопартійцем Тимчука,-Аваковим.
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15.08.2021 23:48 Відповісти
А де ці гелікоптери були коли два роки підряд коли пожежі в чернобильській зоні тижнями гасили лопатами та стрікалками для знищення шкідників?
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11.08.2021 22:27 Відповісти
Честно говоря, мое впечатление, как обывателя, что с одного такого "ведра" особо ничего не потушишь.
Вобще не уверен, что такой аэрозоль, распыленный над зоной с высокой температурой, долетит до поверхности.

А Турцию сейчас топит дождями - это факт. Так что врядли секрет успеха в 4 вертолетах с ведрами.
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12.08.2021 01:36 Відповісти
Дурні. Важливо не те скільки там води та що ті гвинтокрили мало ефективні. Важливо що турки відчули що вони не одні, і в скрутну хвилину ми прийшли.
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12.08.2021 02:12 Відповісти
 
 