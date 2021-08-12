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Позбувшись пожеж, Туреччина тепер страждає від повеней. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Сильні зливи затопили північну частину країни. Одна людина зникла безвісти, як мінімум 13 - постраждали. Влада евакуює місцевих жителів вертольотами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на турецьке видання "Daily Sabah".

Повінь у Туреччині зачепила північну (чорноморську) частину країни. За останні два дні постраждали дві провінції - Бартин і Синоп.

Безвісти зникла 85-річна жінка - її забрало потоком води.

Управління з управління стихійними лихами і надзвичайними ситуаціями (AFAD) повідомило, що 13 осіб зазнали поранень унаслідок обвалення моста на дорозі, що сполучає провінції Бартин і Карабюк.

У Бартині паводкові води затопили безліч будинків і підприємств, змітаючи автомобілі з доріг. В Улуському районі обвалилася частина дороги, коли бульдозери пробиралися через повеневі води, щоб врятувати 20 осіб, які опинилися в пастці у своїх будинках.

Велику кількість людей, що застрягли в місцях, охоплених повеневими водами, було евакуйовано вертольотами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Туреччині потужні зливи: затоплено селища, триває евакуація людей. ВIДЕО

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Топ коментарі
+19
единственная тварь на Земле это человек, если долго срать на экологию, то ответка будет жесткой
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11.08.2021 23:09
+3
Вам не угодишь... Позбувшись пожеж Туреччина тепер страждає від повеней - Цензор.НЕТ 7594
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11.08.2021 23:50
+2
Один, не найбільший вулкан може за тиждень так нас*ати на екологію,що людство за 200 років не справилося б.
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12.08.2021 00:06
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Враждебная погода. Тварь! Избавившаяся от пожаров Турция теперь страдает от наводнений - Цензор.НЕТ 3811
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11.08.2021 23:03 Відповісти
единственная тварь на Земле это человек, если долго срать на экологию, то ответка будет жесткой
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11.08.2021 23:09 Відповісти
Один, не найбільший вулкан може за тиждень так нас*ати на екологію,що людство за 200 років не справилося б.
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12.08.2021 00:06 Відповісти
Вулкану можна, йому екологічні наслідки до дупи, а людині ні
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12.08.2021 00:42 Відповісти
Вам не угодишь... Позбувшись пожеж Туреччина тепер страждає від повеней - Цензор.НЕТ 7594
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11.08.2021 23:50 Відповісти
А их предупреждали что б не пускали к себе бедоносца зеленского...
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12.08.2021 07:26 Відповісти
наташкама рускама не куда ехать пискама работать
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12.08.2021 07:57 Відповісти
А это бармалеям черножопым намек прозрачный с Небес по поводу захвата храма Святой Софии и обасурманивания его в поганую мечеть.
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12.08.2021 10:25 Відповісти
православие головного мозга? Позбувшись пожеж, Туреччина тепер страждає від повеней - Цензор.НЕТ 377
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12.08.2021 10:54 Відповісти
 
 