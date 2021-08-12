Експосол у США Чалий про відставку Меркель: Це можливість для України "перетасувати колоду". ВIДЕО

Відставка канцлера Німеччини Ангели Меркель є хорошим шансом для України "перетасувати колоду" і відкриває чимало можливостей для української влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "24 каналу" розповів колишній надзвичайний і повноважний посол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий.

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Він нагадав, що Меркель не буде знову переобиратися на пост канцлера Німеччини. Відхід від управління урядом після 16 років свідчить про завершення певної епохи, що відкриває чимало можливостей для української влади.

"Це можливість для України просто по-іншому перетасувати колоду,", - підкреслив він.

Меркель приїде до Києва 22 серпня для офіційної зустрічі з президентом Зеленським. За словами дипломата, зараз є абсолютно різна інформація щодо цілей візиту. Втім, очевидно, що німецька сторона хоче обговорити мінський процес і енергетичні питання.

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Він також зазначив, що канцлер зараз є більш успішною, ніж Україна в німецько-українському діалозі. Хоча факт зустрічі глав Німеччини і України є хорошим сигналом.

"При тому, що ми з Францією дуже активно співпрацюємо, і президент Макрон кілька разів обіцяв приїхати, але так і не доїхав. А канцлер Німеччини хоча б приїжджає", - зазначив Чалий.

Він додав, що це є свідченням того, що Меркель приїжджає, коли є спільні питання і зацікавлення щодо того, що може Україна зробити для партнерів. А не тільки коли наша країна очікує дій з боку інших держав.

"Ми маємо мати якісь козирі для того, щоб вести розмову з такими великими державами. Попри відставку Меркель, зараз рішення важливі. Треба працювати на перспективу", – підсумував експосол США в Україні.

Німеччина підтвердила візит Ангели Меркель в Україну 22 серпня. Канцлер зустрінеться в Києві з Володимиром Зеленським.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що політики обговорять ряд питань. Серед них - безпека, двосторонні відносини і інші актуальні теми.

Припускають, що однією з тем під час зустрічі стане будівництво газопроводу "Північний потік-2".