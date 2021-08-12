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Експосол у США Чалий про відставку Меркель: Це можливість для України "перетасувати колоду". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Відставка канцлера Німеччини Ангели Меркель є хорошим шансом для України "перетасувати колоду" і відкриває чимало можливостей для української влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "24 каналу" розповів колишній надзвичайний і повноважний посол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий.

Він нагадав, що Меркель не буде знову переобиратися на пост канцлера Німеччини. Відхід від управління урядом після 16 років свідчить про завершення певної епохи, що відкриває чимало можливостей для української влади.

"Це можливість для України просто по-іншому перетасувати колоду,", - підкреслив він.

Меркель приїде до Києва 22 серпня для офіційної зустрічі з президентом Зеленським. За словами дипломата, зараз є абсолютно різна інформація щодо цілей візиту. Втім, очевидно, що німецька сторона хоче обговорити мінський процес і енергетичні питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом стане відомо, чи залишиться Меркель на саміт "Кримської платформи", - Никифоров

Він також зазначив, що канцлер зараз є більш успішною, ніж Україна в німецько-українському діалозі. Хоча факт зустрічі глав Німеччини і України є хорошим сигналом.

"При тому, що ми з Францією дуже активно співпрацюємо, і президент Макрон кілька разів обіцяв приїхати, але так і не доїхав. А канцлер Німеччини хоча б приїжджає", - зазначив Чалий.

Він додав, що це є свідченням того, що Меркель приїжджає, коли є спільні питання і зацікавлення щодо того, що може Україна зробити для партнерів. А не тільки коли наша країна очікує дій з боку інших держав.

"Ми маємо мати якісь козирі для того, щоб вести розмову з такими великими державами. Попри відставку Меркель, зараз рішення важливі. Треба працювати на перспективу", – підсумував експосол США в Україні.

Німеччина підтвердила візит Ангели Меркель в Україну 22 серпня. Канцлер зустрінеться в Києві з Володимиром Зеленським.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що політики обговорять ряд питань. Серед них - безпека, двосторонні відносини і інші актуальні теми.

Припускають, що однією з тем під час зустрічі стане будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Не з нашим щастям недоумком, пане Чалий.
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12.08.2021 09:55
+1
Только нужно кацапского джокера из колоды выкинуть...

Экс-посол в США Чалый об отставке Меркель: Это возможность для Украины "перетасовать колоду" - Цензор.НЕТ 9396
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12.08.2021 09:57
+1
У Меркель огромный авторитет в мире!
Колоду без козырей тасуй-нетасуй всё равно получишь ...
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12.08.2021 11:40
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Не з нашим щастям недоумком, пане Чалий.
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12.08.2021 09:55 Відповісти
Стара шкапа шкапа барозди не спортить. З нею.чи без шкапи, фріци дбають про власні інтереси. А Україна їм ,як тому соловью...
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12.08.2021 10:54 Відповісти
Ти тупий, ілі хдє? Де ти побачив що пишу про нього гадості? Експосол у США Чалий про відставку Меркель: Це можливість для України "перетасувати колоду" - Цензор.НЕТ 5682
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12.08.2021 11:44 Відповісти
Чалый вроде, адекватный мужик, но
Экс-посол в США Чалый об отставке Меркель: Это возможность для Украины "перетасовать колоду" - Цензор.НЕТ 3164
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12.08.2021 09:55 Відповісти
Він оптиміст по натурі.
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12.08.2021 10:55 Відповісти
Тест
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12.08.2021 09:57 Відповісти
Одмине, прости окоянного
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12.08.2021 09:57 Відповісти
Только нужно кацапского джокера из колоды выкинуть...

Экс-посол в США Чалый об отставке Меркель: Это возможность для Украины "перетасовать колоду" - Цензор.НЕТ 9396
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12.08.2021 09:57 Відповісти
мАкрель плевать на Украину,её заботит только бизнес. а все договорённости без договора на гос.уровне,это пёрд в лужу.
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12.08.2021 09:58 Відповісти
Вот, имхо, правильная аналитика визита Меркель, автор - Березовец:
Меркель привезёт в Киев ультиматум формулы Штайнмайера | Условия контракта Украины и Газпрома по СП2
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12.08.2021 10:50 Відповісти
Смотря кто будет тасовать: умный или дурак...
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12.08.2021 10:55 Відповісти
У Меркель огромный авторитет в мире!
Колоду без козырей тасуй-нетасуй всё равно получишь ...
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12.08.2021 11:40 Відповісти
У Зеленского в колоде одни клоуны.
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12.08.2021 11:44 Відповісти
Закрутилась змея на сковородке....
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12.08.2021 11:56 Відповісти
У нас никто не способен играть по крупному. Нету ни ума, ни смелости, ни житейской хитрости. Одна алчность и тупость. Ну и ещё "серый кардинал", работающий в пользу рашки
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12.08.2021 11:56 Відповісти
 
 