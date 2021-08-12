Це обов'язкова умова: На Прикарпатті перевірять наявність бордів та висвітлення в соцмережах "Великого будівництва" Зеленського. ВIДЕО

В Івано-Франківській області перевірять наявність білбордів програми "Велике будівництво", оскільки це є обов'язковою умовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Курс".

Так, в ході наради з керівниками підрозділів ОДА, головами місцевих ОТГ і РДА, директор департаменту будівництва ОДА Володимир Рачкевич заявив, що важливим проблемним питанням є інформування населення про програму "Велике будівництво".

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Він зазначив, що розміщення інформаційних банерів і білбордів є обов'язковою умовою будівництва. За його словами, до минулого тижня на більшості об'єктів такі брендбуки були відсутні.

"Ми при об'їзді будемо перевіряти достовірність цієї інформації", - підкреслив чиновник.

Директор департаменту також наголосив на необхідності щотижневої звітності та наповнення фотобанку проєкту.

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"Фотобанк є одним з основних джерел інформації, яке аналізується Кабінетом міністрів, Офісом президента. І незалежно від того, як гарно ви працюєте на об’єкті, яка у вас динаміка росту, якщо будемо давати неякісні фотографії у фотобанк, то ми завжди будемо мати проблеми… Кожна фотографія повинна відображати динаміку, що щось робиться. Коли фотографія повторяється, то виникають питання до нас", - сказав він.

Нардеп "Слуги народу" Василь Вірастюк, який був присутній на нараді в ОДА, звернув увагу Рачкевича на відсутність інформаційних бордів про програму "Велике будівництво" вздовж дороги в село Пасічна.

"Ми проїхали 4 км дороги, на якому не встановлено жодного борда "Велике будівництво", хоча встановлені дорожні знаки про ремонт дороги і обмеження швидкості", – сказав Вірастюк.

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Нардеп також попросив постійно нагадувати підрядникам про необхідність встановлення інформаційних матеріалів.

"Хотів би пригадати момент, де на техніці одного з підрядників були відсутні наклейки і будь-яка інформація про те, що ведеться "Велике будівництво", і тим самим вони мали можливість маніпулювати громадами. Громада розуміла, що конкретна людина робить для них дороги, а не за рахунок держави.

Прошу перевірити наявність бордів і висвітлення у соцмережах. Щоб кожен з підрядників обов’язково вказував, що це є програма президента "Велике будівництво"", – додав Вірастюк.