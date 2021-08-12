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Караджич (9) Шойгу (573) Югославія (13) Міноборони РФ (560) Младич (3)

"Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що йому пощастило працювати разом з колишніми керівниками Югославії, яких звинувачували у військових злочинах.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на The Insider, про це він розповів на форумі "Територія смислів".

Шойгу відзначив це, кажучи про внутрішні загрози, які, на його думку, призвели останнім часом до розкладання в суспільстві.

"І це розкладання йде здавалося б непомітно. На жаль, я був свідком багатьох таких речей, починаючи від тієї ж самої Сербії, або колишньої Югославії. З багатьма керівниками, які потім потрапили в Гаазький трибунал, мені, не буду приховувати, пощастило і пощастило працювати разом, взаємодіяти. Це і Мілошевич, Караджич, генерал Младич. І когось вже немає, але вони тоді в останній момент зрозуміли, що країна розкладається зсередини", - сказав російський міністр.

Гаазький трибунал по Югославії став першим після Нюрнберзького трибуналу і Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу міжнародним органом для розгляду справ про військові злочини, злочини проти людяності і геноцид. Він часто піддається критиці з боку сербської і російської влади.

У червні цього року суд в Гаазі оголосив остаточне рішення щодо апеляції колишнього генерала армії боснійських сербів Ратко Младича, засудженого в 2017 році до довічного ув'язнення за масові вбивства мирних жителів і інші військові злочини. Апеляція Младича була відхилена. Всього в обвинуваченні було 10 пунктів. Головними з них стали чотирирічна облога боснійської столиці Сараєва з тисячами загиблих під обстрілами і різанина у Сребрениці в липні 1995 року, де солдати Радича вбили понад 8000 боснійських мусульман - чоловіків і хлопчиків. Младич, за оцінкою звинувачення і суду, особисто курирував масові розправи над тисячами боснійських мусульман.

У травні 1999 року Гаазький трибунал висунув звинувачення проти колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича в скоєнні військових злочинів в Косові в 1999 році. Мілошевич і чотири вищі югославські керівники звинувачувалися за п'ятьма пунктами, кваліфікованим як злочини проти людяності - вбивства, переслідування за політичними, расовими і релігійними мотивами, депортації - і по одному пункту, кваліфікованому як порушення законів і звичаїв війни. 1 квітня 2001 року Мілошевич був заарештований. 28 червня 2001 він був переведений до в'язниці ООН в Гаазі. 11 березня 2006 року він помер від серцевого нападу у в'язниці Гаазького трибуналу.

Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич був засуджений міжнародним трибуналом в Гаазі до довічного ув'язнення за геноцид під час конфлікту в колишній Югославії. Він був визнаний винним у геноциді через його причетність до вбивства понад 7 тисяч мусульманських чоловіків і підлітків у Сребрениці в 1995 році. Ця різанина була названа найжахливішою в Європі з часів Другої світової війни. Судді також визнали Караджича відповідальним за облогу Сараєва, яка тривала понад три роки, і під час якої від артилерійських обстрілів і снайперського вогню загинуло близько 10 тисяч мирних жителів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
Гаагский трибунал еще доберется и до Шойгу
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12.08.2021 11:39
+27
Так он же тогда был аленеводом хрен знает где, как он мог с ними работать? Шойгу похвастался, что ему посчастливилось работать со многими военными преступниками, попавшими в Гаагский трибунал - Цензор.НЕТ 1311
Шойгу похвастался, что ему посчастливилось работать со многими военными преступниками, попавшими в Гаагский трибунал - Цензор.НЕТ 507
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12.08.2021 11:39
+21
І оцих гидот усіляки мураєви нав'язують нам за "братів"?
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12.08.2021 11:39
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Гаагский трибунал еще доберется и до Шойгу
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12.08.2021 11:39 Відповісти
Милошевич уже воткнул, а с Караджичем и Младичем, Шойгу возможно выпадет счастье посидеть в соседних камерах Гаагской тюрьмы.
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12.08.2021 16:26 Відповісти
Так он же тогда был аленеводом хрен знает где, как он мог с ними работать? Шойгу похвастался, что ему посчастливилось работать со многими военными преступниками, попавшими в Гаагский трибунал - Цензор.НЕТ 1311
Шойгу похвастался, что ему посчастливилось работать со многими военными преступниками, попавшими в Гаагский трибунал - Цензор.НЕТ 507
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12.08.2021 11:39 Відповісти
Слышал, что он вообще не служил
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12.08.2021 11:54 Відповісти
ну.. чтото в этом есть - если народ россии олени - то он за оленевода сойдет.... у нас олени избрали оленя....
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12.08.2021 11:55 Відповісти
"Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових - Цензор.НЕТ 8549Еще поработаешь с ними, оленевод тувинский......

а вот родина миллиардера!
"Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових - Цензор.НЕТ 5915
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12.08.2021 14:33 Відповісти
"Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових - Цензор.НЕТ 7794
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12.08.2021 14:33 Відповісти
"Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових - Цензор.НЕТ 7642
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12.08.2021 14:34 Відповісти
І оцих гидот усіляки мураєви нав'язують нам за "братів"?
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12.08.2021 11:39 Відповісти
...гу-алкаш!
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12.08.2021 11:40 Відповісти
"Да что там общался,я и сам ... такой же.."
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12.08.2021 11:41 Відповісти
надеюсь ему посчастливится и закончить так же!)))))))))))))))))
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12.08.2021 11:41 Відповісти
Ничего, и тебя вылечат. Тоже будешь в Гааге...
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12.08.2021 11:41 Відповісти
Орда!
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12.08.2021 11:43 Відповісти
Вячеслав Молотов тоже хвастался что видел братана дохлого Сссра Гитьлера много раз... Шойгу похвастался, что ему посчастливилось работать со многими военными преступниками, попавшими в Гаагский трибунал - Цензор.НЕТ 1449баран он и в Африке Дебил...Шойгу похвастался, что ему посчастливилось работать со многими военными преступниками, попавшими в Гаагский трибунал - Цензор.НЕТ 3446
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12.08.2021 11:44 Відповісти
Шойгу похвастался, что ему посчастливилось работать со многими военными преступниками, попавшими в Гаагский трибунал - Цензор.НЕТ 72
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12.08.2021 11:45 Відповісти
И с теми кто туда ещё не попал, пока не попал
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12.08.2021 11:44 Відповісти
Гаага ждёт.
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12.08.2021 11:46 Відповісти
Как же оленевод должен сожалеть, что не дала ему судьба поработать с Мао Цзе Дуном, Гитлером, Пол Потом и прочими Ким Ир Сенами.
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12.08.2021 11:46 Відповісти
Что ж, Кунжутовичь. Будем надеяться что гаагское "щастье" постигшее тех военных преступников, с кем тебе пощасливилось работать, постигнет и тебя
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12.08.2021 11:48 Відповісти
Об одном жалеет Кунжутовичь, что не получилось поработать с Джеком-Потрошителем, Пол Потом и Чикатиллой....
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12.08.2021 11:50 Відповісти
Фишка в том,что Гитлер не нападал на дохлый Ссср,а нанес упреждающий УДАР...,эту фразу сказали двое доктор Геббельс до начала боевых действий в 1941 году,и адмирал флота Ссср Кузнецов,уже после 8 мая 1945 года,находясь на Потсдамской Конференции
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12.08.2021 11:50 Відповісти
Кунжут Сираевич, выходит как мало надо тувиняке для тщастья, да? Просто посидеть рядом с уголовником, просто потереться об него, услышать его хриплый камерный голосочек......
Медааалллллььь ПАПРАВЬ!!! Слышшь, тебе говорят медальонс попрааавььь.....БЫСТРАААА!!!
Упал, медальку протер....какую ......да за возврат Крыма! Сацибел Сираевич.....
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12.08.2021 11:55 Відповісти
Это точно...медальку "за возврат Крыма" начали чеканить на РАБссии задолго до Майдана в Киеве дата Убойная 20 февраля 2014 года..."Мне посчастливилось и повезло работать вместе с ними", - Шойгу о попавших в Гаагский трибунал военных преступниках Милошевиче, Караджиче и Младиче - Цензор.НЕТ 2383
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12.08.2021 12:03 Відповісти
Нормально, как же лапти могут быть без "прокола", то их нету, то они стоят за спиной женщин и детей.
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12.08.2021 16:10 Відповісти
Тобто пан визнає що на лаві підсудних не всі кого треба притягнути і жде запрошення разом з ******. "Мне посчастливилось и повезло работать вместе с ними", - Шойгу о попавших в Гаагский трибунал военных преступниках Милошевиче, Караджиче и Младиче - Цензор.НЕТ 5927
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12.08.2021 12:07 Відповісти
Эту матню вручили 800 000 РАБссиянцам...среди "лауреатов" есть народные артисты дохлого Сссра,актеры режиссеры певцы и кампазиторы спортсмены...,и прочая шушеера позорная...
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12.08.2021 12:08 Відповісти
Гаагский трибунал по Югославии стал первым после Нюрнбергского трибунала и Международного военного трибунала для Дальнего Востока международным органом для рассмотрения дел о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде. Он часто подвергается критике со стороны сербских и российских властей. Источник: https://censor.net/ru/v3282330

какого еще Дальнего Востока?
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12.08.2021 12:11 Відповісти
У Шойгу чуйка добрая! Унаследовал от своих предков-шаманов! Скоро встретится со всеми лауреатами Гаагского Трибунала и с Чаушеску и с др.
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12.08.2021 12:11 Відповісти
За Ольгу ********* и прочих пропагандонов Мавзолея типа Салавьев Сикелев и прочих Норкиных Симоньян отдельная тема...Путлер их собрал отдельно от всех...
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12.08.2021 12:12 Відповісти
пусть тебе поскорее посчастливиться вместе с ними встретиться
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12.08.2021 12:14 Відповісти
У этого преступника видимо с детских лет не было ни совести, ни чести. Думаю в Гаагу и ты попадешь.
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12.08.2021 12:20 Відповісти
И тебя кабыздохович в Гааге вылечат.
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12.08.2021 12:21 Відповісти
Під час геноциду в Руанді в 1994-му загинуло майже мільйон чоловік. І знову ця блєдна толерантна нємоч в купі з амерами нічого не помітила.
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12.08.2021 12:50 Відповісти
Кому ещё непонятно? Кому ещё не хватает признаков, что кацапы иные и более того - они Чужие!
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12.08.2021 12:31 Відповісти
ще б так пощастило б цій Гниді шойгу, щоб він по-швидше потрапив до Ґааґи....і щоб як мілошевича, цього вбивцю б видали самі руSSкі раби....
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12.08.2021 12:45 Відповісти
Никто и не сомневался что резню на Балканах режиссировали кацапы! "Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових - Цензор.НЕТ 7320 И Гиркинд там тоже был "Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових - Цензор.НЕТ 4341
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12.08.2021 13:00 Відповісти
"Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових - Цензор.НЕТ 3824
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12.08.2021 13:02 Відповісти
Оленевод шойгу, тебе еще посчастливиться посидеть с некоторыми.
А если нам посчастливиться, то ты встретишься с Милошевичем, так сказать, раньше установленного твоим биологическим ритмом времени отправки к чертям на сковородку
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12.08.2021 13:07 Відповісти
Убийцам всегда приятно стоять рядом себе подобным...
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12.08.2021 13:23 Відповісти
Шкода, що цьому оленеводу не пощастило посидіти з ними у одній камері та повисіти на одній шибениці.
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12.08.2021 13:27 Відповісти
фашики кучкуются
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12.08.2021 13:34 Відповісти
А в спальне у него висят портреты Иосифа Виссарионовича и Адольфа Алоисовича, которые помогают ему достигнуть экстаза в самоудовлетворении.
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12.08.2021 13:37 Відповісти
Ну так Шайга же и сам военный преступник - клейма негде поставить. Ясное дело, то оно за подельничков мазу тянуть будет.
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12.08.2021 14:09 Відповісти
**************** поплавился
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12.08.2021 14:20 Відповісти
Оно такое же припи........сори,за мой французский, как и его патрон. "Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових - Цензор.НЕТ 9918
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12.08.2021 14:50 Відповісти
шойгу будет занесён в книгу Гинесса , как первый оленевод, судимый в Гааге !
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12.08.2021 15:07 Відповісти
Ваши слова,да богу в уши.
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12.08.2021 15:12 Відповісти
Теперь ему остаеться лишь "посчастливиться" стать одним из обвиняемым в этом трибунале, будет логично и справедливо.
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12.08.2021 16:13 Відповісти
Однако помяните моё слово. Шойгу, будущий президент РФ.
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12.08.2021 17:04 Відповісти
может тебе еще и повезет закончить как они, для полного, так сказать, счастья.
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12.08.2021 17:05 Відповісти
Тебе, гнида, еще повезет круче, закончишь жизнь как они.
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12.08.2021 21:23 Відповісти
Только вот эта чукотско-рашистская падла почему-то в том списке забыла упомянуть "внутренние" конфликты в Азербайджане, в Молдове, в Грузии, в Украине, к которым агРоссия хорошо приложила свои кровавые лапы ...
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13.08.2021 10:36 Відповісти
 
 