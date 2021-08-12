"Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових. ВIДЕО

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що йому пощастило працювати разом з колишніми керівниками Югославії, яких звинувачували у військових злочинах.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на The Insider, про це він розповів на форумі "Територія смислів".

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Шойгу відзначив це, кажучи про внутрішні загрози, які, на його думку, призвели останнім часом до розкладання в суспільстві.

"І це розкладання йде здавалося б непомітно. На жаль, я був свідком багатьох таких речей, починаючи від тієї ж самої Сербії, або колишньої Югославії. З багатьма керівниками, які потім потрапили в Гаазький трибунал, мені, не буду приховувати, пощастило і пощастило працювати разом, взаємодіяти. Це і Мілошевич, Караджич, генерал Младич. І когось вже немає, але вони тоді в останній момент зрозуміли, що країна розкладається зсередини", - сказав російський міністр.

Гаазький трибунал по Югославії став першим після Нюрнберзького трибуналу і Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу міжнародним органом для розгляду справ про військові злочини, злочини проти людяності і геноцид. Він часто піддається критиці з боку сербської і російської влади.

У червні цього року суд в Гаазі оголосив остаточне рішення щодо апеляції колишнього генерала армії боснійських сербів Ратко Младича, засудженого в 2017 році до довічного ув'язнення за масові вбивства мирних жителів і інші військові злочини. Апеляція Младича була відхилена. Всього в обвинуваченні було 10 пунктів. Головними з них стали чотирирічна облога боснійської столиці Сараєва з тисячами загиблих під обстрілами і різанина у Сребрениці в липні 1995 року, де солдати Радича вбили понад 8000 боснійських мусульман - чоловіків і хлопчиків. Младич, за оцінкою звинувачення і суду, особисто курирував масові розправи над тисячами боснійських мусульман.

У травні 1999 року Гаазький трибунал висунув звинувачення проти колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича в скоєнні військових злочинів в Косові в 1999 році. Мілошевич і чотири вищі югославські керівники звинувачувалися за п'ятьма пунктами, кваліфікованим як злочини проти людяності - вбивства, переслідування за політичними, расовими і релігійними мотивами, депортації - і по одному пункту, кваліфікованому як порушення законів і звичаїв війни. 1 квітня 2001 року Мілошевич був заарештований. 28 червня 2001 він був переведений до в'язниці ООН в Гаазі. 11 березня 2006 року він помер від серцевого нападу у в'язниці Гаазького трибуналу.

Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич був засуджений міжнародним трибуналом в Гаазі до довічного ув'язнення за геноцид під час конфлікту в колишній Югославії. Він був визнаний винним у геноциді через його причетність до вбивства понад 7 тисяч мусульманських чоловіків і підлітків у Сребрениці в 1995 році. Ця різанина була названа найжахливішою в Європі з часів Другої світової війни. Судді також визнали Караджича відповідальним за облогу Сараєва, яка тривала понад три роки, і під час якої від артилерійських обстрілів і снайперського вогню загинуло близько 10 тисяч мирних жителів.