Магучіх про фотографію з російською спортсменкою: Не заперечую війну між Україною і РФ, в цьому не було жодної політичної позиції. ВIДЕО

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вперше прокоментувала своє фото з суперницею з Росії, через яке розгорівся скандал. Спортсменка заявила, що в її діях не було ніякого політичного підтексту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, про це спортсменка заявила під час пресконференції.

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"Після змагань всі за традицією привітали одна одну, і в цьому не було якоїсь політичної позиції. І тим паче я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною та Російською Федерацією. Ми просто привіталися за олімпійськими традиціями", – сказала Магучіх.

Спортсменка додала: "Я дуже шаную воїнів, які змагаються за те, щоб ми змогли виступати на міжнародній арені".

Магучіх також нагадала, що з 2017 року представляє Україну на міжнародних змаганнях і підіймає український прапор.

"У нас свобода слова, тому я вдячна всім, хто мене підтримує і розуміє. Також хочу подякувати тим, хто мене критикує – це такий досвід для мене, який зробить мене сильнішою", - додала вона.

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Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.