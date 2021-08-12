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Магучіх про фотографію з російською спортсменкою: Не заперечую війну між Україною і РФ, в цьому не було жодної політичної позиції. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вперше прокоментувала своє фото з суперницею з Росії, через яке розгорівся скандал. Спортсменка заявила, що в її діях не було ніякого політичного підтексту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, про це спортсменка заявила під час пресконференції.

"Після змагань всі за традицією привітали одна одну, і в цьому не було якоїсь політичної позиції. І тим паче я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною та Російською Федерацією. Ми просто привіталися за олімпійськими традиціями", – сказала Магучіх.

Спортсменка додала: "Я дуже шаную воїнів, які змагаються за те, щоб ми змогли виступати на міжнародній арені".

Магучіх також нагадала, що з 2017 року представляє Україну на міжнародних змаганнях і підіймає український прапор.

"У нас свобода слова, тому я вдячна всім, хто мене підтримує і розуміє. Також хочу подякувати тим, хто мене критикує – це такий досвід для мене, який зробить мене сильнішою", - додала вона.

Також читайте: Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+48
мало б бути гидко стояти поруч з ворогом і окупантом!
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12.08.2021 12:11
+41
Этот опыт она должна была получить до Олимпиады...
Веть на игра полетела куча тренеров и чиновников-дармоедов,
которые прекрасно знают что русня спецом подстрекает своих
мельдониеносцев вешаться на шею украинским спортсменам...
а потом пропагандоны устраивают истерики мы "адиннарод!"...
Так почему все эти взрослые умудренные опытом тренеры и чиновники,
не довели до спрстменов что возможны такие провокации?
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12.08.2021 12:20
+39
Можно было сказать проще-"Граждане украинцы,я дура..."
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12.08.2021 12:12
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Лишить воинского звания и уволить из вооруженных сил Украины по служебному несоотвецтвию, как личность склонную к предательству!!!!!!! Огидно на неї дивитися, падлюка!!!
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12.08.2021 15:43 Відповісти
та фотографія, з кацапкою це про гідність, якої у магучіх немає.
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12.08.2021 15:45 Відповісти
Писав уже.Дитина.Що з неї взяти? Функціонери не проінформували її,як треба себе вестИ на таких змаганнях. А самІ поїхали. Для чого ??? Ніколи не були в Японії ? От повезло,блін.
Може в останній раз....... СУКИ,
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12.08.2021 15:56 Відповісти
Вона доросла людина.
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13.08.2021 05:08 Відповісти
СИТУАЦІЯ З ЦИМИ СПОТРСМЕНКАМИ - ТО ЯСКРАВА ІЛЮСТРАЦІЯ ТЕЗИ : " Якщо ти думаєш , що не займаєшся політикою , то політика неминуче займеться тобою і використає тебе в своїх інтересах . Навіть , якщо ти цього не усвідомлюєш .". Те ж стосується і Горуни. 19-річна медалістка заслуговує на повагу за медаль , та поблажливе ставлення за "обнімашка ", хоча мала б знати , що росіянка була довіреною особою путлера , тобто -вона в політиці.Чиновники від спорту мал б пояснити все це Ярославі.ЦЕ - ВИНА ЧИНОВНИКІВ.
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12.08.2021 15:53 Відповісти
Народ,не гнобіть дитину,яка ще життя не бачила.
Мені вже час хилять звідси. Прошу,- НЕ ГНОБІТЬ.
Вона все зрозуміла.Повірте на слово.
До зустрічі.
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12.08.2021 16:08 Відповісти
19 років. Лейтенеант.
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13.08.2021 05:16 Відповісти
Дура? Или прикидывается дурой?
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12.08.2021 17:02 Відповісти
Схоже воно конкретно тупе.
Але це не її провина. Це провина тренерів. У тренерів вища освіта. А з цієї які питання - а вона, напевно, і писати не вміє.
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12.08.2021 17:20 Відповісти
Це не твої справи, русішен швайн. Пшло на росію.
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12.08.2021 17:14 Відповісти
Показала,що їй до сраки та критика,а парєнь-депутат від Самопомочі внєпалітікі,що неодноразово їздив до московії під час війни,-й завербований фсб.
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12.08.2021 18:36 Відповісти
Кстати, уже выплыли фотки нашей гордости Жана Беленюка с Олимпиады в Рио, где он преспокойно обнимается с российскими спортсменами.....
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12.08.2021 17:43 Відповісти
На цій він теж обіймався?
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13.08.2021 08:24 Відповісти
Ярослава дуже красива. Типаж справжньої української вроди.
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12.08.2021 18:20 Відповісти
може, тому каратемен і заступається за неï?)))
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12.08.2021 18:51 Відповісти
рідко когось баню але подібний текст краще прибрати зовсім
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13.08.2021 08:26 Відповісти
Часом вона не члєн партії слуга какая разница, какого народа? Ті також дуже хітрожопі по виправданням
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12.08.2021 18:26 Відповісти
Молодець що відповіла.
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12.08.2021 19:01 Відповісти
Сподіваюсь зрозуміла свою помилку.
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12.08.2021 19:04 Відповісти
Ви почули вибачення?
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13.08.2021 05:20 Відповісти
У нас 30% страны вата разной степени ватности вот бы с ними что-то сделать,а самое главное уничтожить антиукраинские политические силы которые прямо сейчас сидят в Раде и не только и делают всякие гадости,мне кажется слишком много внимания к какой то девочки.
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13.08.2021 06:25 Відповісти
Она взрослый человек.
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13.08.2021 12:44 Відповісти
Самое главное что у нас многие направляют свою энергию не туда.Хотя с другой стороны будут думать с кем фотографироваться,ну ещё тут такое момент что это фото для спорт-журналистов,тут я не знаю есть какой то регламент в этом вопросе.
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13.08.2021 22:37 Відповісти
ми побачили що хтось завчив текст і навіть не повністю
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13.08.2021 08:28 Відповісти
Какое тебе выбаченя мразь ты упоротая?
У тебя война в стране,марш на фронт. Или у мамки под юбкой теплее сидеть?
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13.08.2021 08:38 Відповісти
всё понятно не понятно только чья война на востоке- видимо только тех кто в окопах и бежен-
цев.... эта война не для спортсменов и мельпомены... ну не их она и всё....
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12.08.2021 19:05 Відповісти
якщо вона не їх, то і вони - не наші Магучіх про фотографію з російською спортсменкою: Не заперечую війну між Україною і РФ, в цьому не було жодної політичної позиції - Цензор.НЕТ 1424
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13.08.2021 08:28 Відповісти
Война у упоротых майдаунов.которые почему то воюют не на фронте а в соц.сетях
Патриоты нынче такие в украине
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13.08.2021 08:39 Відповісти
ватний дебіл,звідкіля ти тут бидло тупориле з'явилося?
Модератор чому ця свинособака мордорська не забанена?
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13.08.2021 10:13 Відповісти
это хорошо что ты открытый враг куда хуже когда нисвой/ничужой и когда какаяразница
нам побольше бы таких как ты и поменьше таких как зюзеньки....
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13.08.2021 15:10 Відповісти
ты флаг только смени если уж в открытую пошёл а то както не комильфо....
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13.08.2021 15:10 Відповісти
Яка гидота,що за висери пишуть,і хто,що ви для держави ,для її прославляння зробили-один словесний понос,Слава Чемпіонці....
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12.08.2021 19:36 Відповісти
Он воно як! Виявляється обнімашки для фото з кацапкою - то для прославляння держави?!!! А яку "державу ти маєш на увазі?
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12.08.2021 21:48 Відповісти
В шанцях з боку руского міра теж сидять спортсмени - і стрибуни в висоту, і пловці, і боксери ...То що тепер з ними теж за ради спорту брататися ? Дебіли.
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12.08.2021 19:37 Відповісти
"Флаг" підіймається, бійці - "змагаються"...Що ще можна додати ? Обираючи між гідним громадянином і добрим спортсменом, я обрав би громадянина. Те , що вона молода дурепа, я відкидаю.
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12.08.2021 19:41 Відповісти
Дійсно, обмовка по Фрейду. "Воїни змагаються". На зразок спортивних ігор. "Страйкбол", де зброя - пневмопукалки, патрони - желатинові капсули з фарбою, поранення в живіт - мінус очко, а смерть юніта - це коли не залишається хітпоінтів після влучань. А там і братья-славянє, общее прошлоє, і далі по пунктам нещодавньої статті ппутлєра. Все-таки ватоцефалія може приймати досить химерні латентні форми.
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13.08.2021 00:10 Відповісти
это она 2 нед. думала, чтобы это сказать??
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12.08.2021 20:49 Відповісти
Її готували до цієї пресухи. Видно ж, що видає відрепетирувані, заучені наперед фрази. Тільки спалилась "анажедєвочька єй всєго 19лєт". Словечко "змагаються" про українських воїнів, це як "павстанцЫ на вастокє" з рота зєлєбоби на стадіонних передвиборчих дебатах
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13.08.2021 00:15 Відповісти
Перед поездкой на олимпиады или еще куда то, нашим спортсменам, особенно тупоголовым футболистам, нужно проводить обязательную экскурсию в госпиталь к ветеранам, с обязательным просмотром увечий у воинов, которые наносят "вне политические" снаряды.
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12.08.2021 21:49 Відповісти
Коротше стопами свого пріпіздєнта: - "Ідіть всі в сраку!", коротка версія коментару Магучіх.
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12.08.2021 21:51 Відповісти
Она давала присягу, и получает офицерскую зарплату от народа Украины. Все прогнило
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12.08.2021 22:36 Відповісти
много ли на службе инвалидов АТО на офицерской зарплате?... видать папик какой-то чинуша в МО....
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13.08.2021 09:51 Відповісти
Агент путлєра "кацапкене" свою другорядну місію на Олімпіаді виконала. Фото адіннаротних обнімашок з 19-річною українською дурепою зроблені, можна їхати назад у свої мркшанські €б€ня. Тільки картинку псує індиферентний прапор на плечах кацапсинської потвори. Все-таки мельдонієво-сцикуновий скандал зіпсував плани рашистів потеліпати своїм аквафрешем в Токіо.
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13.08.2021 00:29 Відповісти
"в цьому не було жодної політичної позиції"

А має бути!
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13.08.2021 04:37 Відповісти
Вони так носяться зі своїми медалями! Про мене, так краще не мати медалі, ніж мати такий зашквар.
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13.08.2021 05:28 Відповісти
Магучих молодчина! Жалко только, что прогнулась под выродков.
Сразу видно не своими словами говорит.
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13.08.2021 07:03 Відповісти
"я дуже шаную воїнів, які ЗМАГАЮТЬСЯ..." - в мене більше питань до неї нема....в неї в голові 8 рік змагання з рф а не війна...
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13.08.2021 09:27 Відповісти
це просто "професійна деформація". Якщо ти - молоток, то будь-яку проблему ти називаєш цвяхом і вмієш тільки забивати. Так і в неї - всі завжди і тільки "змагаються"....
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13.08.2021 09:48 Відповісти
может и придумываю конечно по фото видно что та которая тасторона подошла (подбежала
подскочила подпрыгнула) сзади.... очень хочется верить что просто растерялась глупышка и
не сообразила что делать... в принципе ничего неадекватного не надо - просто развернутся
спиной и уйти....
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13.08.2021 15:14 Відповісти
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