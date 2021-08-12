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Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах. ВIДЕО
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Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис курйозного події опублікувала на своїй сторінці в соцмережі одна з постояльців готелю Олександра Стасюк.
"На відео корова, яка гуляла сама по собі. Все закінчилося благополучно. Корова вийшла сходами і пішла гуляти далі", - пише вона в коментарі до запису.
Топ коментарі
+39 Підлога Маккартні
показати весь коментар12.08.2021 14:09
+22 Vovcheg Zak
показати весь коментар12.08.2021 14:12
+9 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар12.08.2021 14:17
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Будь ласка, зачекайте...
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Пора звикнути до цього.Закон вступив в силу.
- Да при мне так вырос уровень жизни, что даже любая корова может позволить себе купаться в бассейне.....
А воно ж спека...
Хотя некоторые и двуногие, особенно с утречка, тоже коров и бычков напоминают
"Не, мы веганы, спасибо!"