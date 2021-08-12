Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах. ВIДЕО

Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис курйозного події опублікувала на своїй сторінці в соцмережі одна з постояльців готелю Олександра Стасюк.

"На відео корова, яка гуляла сама по собі. Все закінчилося благополучно. Корова вийшла сходами і пішла гуляти далі", - пише вона в коментарі до запису.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також дивіться: П'яний херсонець ледь не загинув, застрягши у вікні колишньої коханої. ФОТО