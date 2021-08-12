"Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова. ВIДЕО
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На телеканалі українського олігарха Ріната Ахметова анонсовано новий випуск шоу "Велика деолігархізація", однією з ведучих якого є ексречниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, однією з головних тез анонса є твердження, що олігархи - це "заручники системи, такі самі, як ми з вами".
Топ коментарі
+48 Maksim Perepelitca
показати весь коментар12.08.2021 15:48
+36 Rusin
показати весь коментар12.08.2021 15:25
+34 Підлога Маккартні
показати весь коментар12.08.2021 15:16
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что ещё сказать ...
Информация к сведению.
Биржевая цена на природный газ в Европе достигла 555 долларов за тысячу кубометров. И это рекордная цена за последние 3 года.
Уровень газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на начало июня достиг 15,5 млрд кубометров. Это на 13% меньше прошлогодних показателей.
С начала сезона закачки в течение мая 2021 года, в подземные газохранилища Украины поступило 0,33 млр куб. м природного газа. Это в четыре раза меньше по сравнению с маем 2020 года. А отопительный сезон уже очень скоро.
Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июня составила 66,4 млрд гривен.
А теперь сделаем выводы.
1. Цена на газ очень сильно поднялась.
2. Газ не закупали, когда он был по более низкой цене. Причина не в том, что денег не было у Нафтогаза на закупку, а в том, что эти деньги пошли на ... проект Зеленского "Велике крадівництво". А это было более 50 млрд гривен. Кстати, это была одна из причин отставки Коболева. Он отказался давать эти деньги Зеленскому, объясняя, что надо закупать газ.
3. Теперь Украине придётся покупать по более дорогой цене. Но теперь нет денег.
4. Из-за роста цен на газ поднимутся цены на коммунальные услуги и у нас. Это приведет к ещё большей задолженности населения, а значит будет кризис неплатежей.
Когда отсутствует стратегия, планирование и вместо ответственности перед людьми, есть лишь тщеславие и жажда пиара, то платить за это приходится всей Украине. И чаще всего по высокому тарифу. Во всех смыслах. Когда из ковидного фонда деньги отправили на строительство дорог, вместо покупки вакцины, то это обошлось Украине в более чем 55 000 смертей. А ведь часть этих людей можно было спасти. Теперь опять тратят деньги на дороги, которые строят "свои" компании, вместо закупок газа. Скоро каждый ощутит, насколько дорого ему обходятся хотелки Зеленского.
Дякуємо Вам за це, Володимир Зеленський, дуже дякуємо!
Борислав Береза
.Якщо це не повний - песець , то що це ???
то чаус смешил... то ред-булка (в прямом смысле - булка)))) алена-алена...
но мендельша ))))...это первое место в рейтингах - шо не скажет - все как в воду пернула!!!
а я переживал шо пропадет с глаз моих и уши отдохнут - а фиг мне !! ))) не угадал )))))
А шо не так с "системой"? - она у нас такая же как во Франции или Дании - президент, парламент суд. Проблема не в самой системе а том что мудрый украинский нариднаполняет ее на виборах клоунами и жуликами.
Не надо голосовать за дебилов и популистов и система будет такая как надо
1. "слуганароду" - партія для людей й підтримувана людьми.
2. зеленське - борець з системою.
3. ну, зрозуміло, - олігархи - жертви системи.
навіть після такого короткого відео тільки найтупіший олень може ще вірити, що зеленське не злилося з ахметовим в глибокому обопільному заглоті.
санитары ваши. сдавайтесь, пожалуйста за Ленина, вот и за пу-пу-пу.... а, так ты в процедурной под кроватью? убьем!
В котре наголошую - такої сцянини в очі не було при жодному президенті....
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель за прошлый 2020 год заработала 684 тысячи гривен и приобрела новый автомобиль марки Suzuki.
У Мендель также пять счетов в трех банках (ПриватБанке, Укргазбанке и Райффайзен Банк Аваль), но она не указала суммы размещенных там средств.
Ей 35 и она ж не лох...
Отсчет резонансным политическим публикациям Юлии Мендель фиксирует в 2018 году, когда в New York Times вышла его совместная с Эндрю Хиггинз статья о коррупции в украинской армии. Украинские блогеры и политики подвергли этот материал резкой критике, обвинив в «заказухе» и нанесении ущерба своей стране.
Однако с апломбом неофита Юлия Мендель и дальше пытается получить реноме опытного политического журналиста. 1 мая 2019 New York Times публикует ее совместную с Кеннетом Фогелем статью о бывшем вице-президенте США Д.Байдене и его требовании отставки В.Шокина, где мотивом такого требования указывается уголовное преследование бывшим генпрокурором сына Джо Байдена, члена правления украинской компании. Эта статья была раскритикована известными американскими медиа Bloomberg и The Washington Post и негативно сказалась на отношении к Украинемногих влиятельных деятелей Демократической партии США.
После назначения на должность пресс-секретаря президента Украины политический опыт Юлии Мендель так и остался на достаточно низком уровне.
Примером тому может быть
ЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КАНАЛЕ 1 + 1 6 ИЮНЯ 2019, ГДЕ ОНА «ЛЯПНУЛА» ОБ ОБСТРЕЛАХ УКРАИНСКИМИ ВОЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ДОНБАССЕ.
В сентябре 2020 блогер Андрей Дзиндзя заявил, что в команде Зеленского российский пропагандист, и опубликовал
ФОТО ЮЛИИ МЕНДЕЛЬ С ЛЕНТОЙ ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО С НАДПИСЬЮ RUSSIA TODAY
https://parlament.ua/ru/dossier/mendel-yuliya/
...Дайте вже панночці мендель по писку оселедцем!
Та всі зелені акі.
Пипл возбудился и уже две страницы наколбасил, все к телевизарам!