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"Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

На телеканалі українського олігарха Ріната Ахметова анонсовано новий випуск шоу "Велика деолігархізація", однією з ведучих якого є ексречниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, однією з головних тез анонса є твердження, що олігархи - це "заручники системи, такі самі, як ми з вами".

Також дивіться: Експрессекретарка Зеленського Мендель знялася в еротичній фотосесії. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+48
Вдумайтесь тільки , в ці " чарівні " слова - На телеканале украинского олигарха Рината Ахметова анонсирован новый выпуск шоу "Велика деолігархізація" "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 6249 .. Источник: https://censor.net/ru/v3282397
"Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 1795 .Якщо це не повний - песець , то що це ???
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12.08.2021 15:48
+36
"Олигархи - заложники системы, такие же, как мы с вами" - шоу Мендель на канале Ахметова - Цензор.НЕТ 5048
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12.08.2021 15:25
+34
"Олигархи - заложники системы, такие же как мы с вами" - шоу Мендель на канале Ахметова - Цензор.НЕТ 8768
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12.08.2021 15:16
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тёлка работала на охметовского клована, теперь на охметовском канале,
что ещё сказать ...
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12.08.2021 15:40 Відповісти
А я думал,что дно и жесть уже наблюдал. Но тут появилась мендель..😵
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12.08.2021 15:41 Відповісти
Мне вот интересно в теории. Придёт человек на пост президента Украины и из принципа пойдёт в пику ринатке. Просто призовёт к порядку и соблюдению Закона. Без откатов..без скрутки НДС..без "заноса" нужным людям...без покупки политических проституток. Что будет? Конец света?😲
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12.08.2021 15:47 Відповісти
Приблизно те саме що і піти проти Коломойського. Президента переоберуть іншого.
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12.08.2021 20:01 Відповісти
"Чьто будєть?" Ти вже це бачив - серіал "Слуга народу" та 73% баранів.
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12.08.2021 20:11 Відповісти
И еще раз -- Борислав Береза

"Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 8428

Информация к сведению.

Биржевая цена на природный газ в Европе достигла 555 долларов за тысячу кубометров. И это рекордная цена за последние 3 года.
Уровень газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на начало июня достиг 15,5 млрд кубометров. Это на 13% меньше прошлогодних показателей.
С начала сезона закачки в течение мая 2021 года, в подземные газохранилища Украины поступило 0,33 млр куб. м природного газа. Это в четыре раза меньше по сравнению с маем 2020 года. А отопительный сезон уже очень скоро.
Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июня составила 66,4 млрд гривен.

А теперь сделаем выводы.

1. Цена на газ очень сильно поднялась.

2. Газ не закупали, когда он был по более низкой цене. Причина не в том, что денег не было у Нафтогаза на закупку, а в том, что эти деньги пошли на ... проект Зеленского "Велике крадівництво". А это было более 50 млрд гривен. Кстати, это была одна из причин отставки Коболева. Он отказался давать эти деньги Зеленскому, объясняя, что надо закупать газ.

3. Теперь Украине придётся покупать по более дорогой цене. Но теперь нет денег.

4. Из-за роста цен на газ поднимутся цены на коммунальные услуги и у нас. Это приведет к ещё большей задолженности населения, а значит будет кризис неплатежей.

Когда отсутствует стратегия, планирование и вместо ответственности перед людьми, есть лишь тщеславие и жажда пиара, то платить за это приходится всей Украине. И чаще всего по высокому тарифу. Во всех смыслах. Когда из ковидного фонда деньги отправили на строительство дорог, вместо покупки вакцины, то это обошлось Украине в более чем 55 000 смертей. А ведь часть этих людей можно было спасти. Теперь опять тратят деньги на дороги, которые строят "свои" компании, вместо закупок газа. Скоро каждый ощутит, насколько дорого ему обходятся хотелки Зеленского.

Дякуємо Вам за це, Володимир Зеленський, дуже дякуємо!
Борислав Береза
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12.08.2021 15:42 Відповісти
Мендельвошка Смотрящая за Олихархатом Кучмы... "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 412 "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 412
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12.08.2021 15:44 Відповісти
"Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 1459
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12.08.2021 15:44 Відповісти
пид.расы они которых надо судить и расстреливать
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12.08.2021 15:47 Відповісти
Вдумайтесь тільки , в ці " чарівні " слова - На телеканале украинского олигарха Рината Ахметова анонсирован новый выпуск шоу "Велика деолігархізація" "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 6249 .. Источник: https://censor.net/ru/v3282397
"Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 1795 .Якщо це не повний - песець , то що це ???
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12.08.2021 15:48 Відповісти
Повна СРАКА
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12.08.2021 21:10 Відповісти
Пока страной по факту управляют Ахметовы при помощи их шестёрок - разных от ... и до.., мы будем жить хуже всех (((((
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12.08.2021 15:48 Відповісти
Из источников близких к американской разведке стало известно...Визит Путлера в Киев будет 7 октября этого года...,в день рождения КГБиста...,ЗЕрмак готовится встретит Шэфа... "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 6254Святая Тройца...Путлереску Лукашеску Зеленеску... "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 6254Три фюрера обсудят возвращение ССсра "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 6254
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12.08.2021 15:49 Відповісти
Люда, вагонна провідниця котру всі вищезгадані митці ипуть іноді по черзі, а іноді так.
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12.08.2021 15:51 Відповісти
в следующем шоу "скидываемся смс-ками в помощь голодающим алигархам, заложникам поволжья"
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12.08.2021 15:51 Відповісти
олигарха жалко "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 2690

"Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 2173
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12.08.2021 15:52 Відповісти
Беееееедненькие... "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 1034
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12.08.2021 18:44 Відповісти
Олігархів потрібно відправити в лісосмугу, під хворост. А от Пєтруху жалко. Так красиво гімн співає....
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12.08.2021 15:52 Відповісти
ну вот...зрелища каждый Божий день...
то чаус смешил... то ред-булка (в прямом смысле - булка)))) алена-алена...
но мендельша ))))...это первое место в рейтингах - шо не скажет - все как в воду пернула!!!
а я переживал шо пропадет с глаз моих и уши отдохнут - а фиг мне !! ))) не угадал )))))
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12.08.2021 15:52 Відповісти
"Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 5006Пролетайряты из говна... "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 9477Серия №2 "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 7759
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12.08.2021 15:53 Відповісти
Що Україна24 що 24 без різниці,вони обидва мені дуже нагадують Г+Г,не дивно що там і *****-мандель тусується
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12.08.2021 15:53 Відповісти
Опять ...лять, система)))
А шо не так с "системой"? - она у нас такая же как во Франции или Дании - президент, парламент суд. Проблема не в самой системе а том что мудрый украинский нариднаполняет ее на виборах клоунами и жуликами.
Не надо голосовать за дебилов и популистов и система будет такая как надо
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12.08.2021 15:54 Відповісти
"Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 6570
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12.08.2021 15:57 Відповісти
Этой безмозглой курице с полным отсутствием совести и чести пора присудить почетное звание "Мисс Пошлость-2021"
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12.08.2021 16:57 Відповісти
Барышня вже растопырилась и просють
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12.08.2021 17:55 Відповісти
"Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 4886
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12.08.2021 18:01 Відповісти
Мене розвеселили фото-ропухи, де панночка в компанії чавуса з упоротим лисом, а також де її на колісниці прокатав римський легіонер "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 3793 .
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12.08.2021 20:52 Відповісти
30-тисекундний ролік на каналі найбагатшого й найвпливовішого олігарха країни й оцінить посили:
1. "слуганароду" - партія для людей й підтримувана людьми.
2. зеленське - борець з системою.
3. ну, зрозуміло, - олігархи - жертви системи.
навіть після такого короткого відео тільки найтупіший олень може ще вірити, що зеленське не злилося з ахметовим в глибокому обопільному заглоті.
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12.08.2021 16:00 Відповісти
"Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 4584
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12.08.2021 16:02 Відповісти
так почему же олигархи- заложники системы, не живут так же само, как украинская нищета народа, созданная олигархической системой???
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12.08.2021 16:04 Відповісти
Ну и мразь ! Это ж надо такое придумать...Сказать что она проститутка,это не сказать ничего....
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12.08.2021 16:05 Відповісти
5 лет прожили в нормальной стране, теперь будете жить в дерьме ЗЕрмака... "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 3633Главное лишь бы не Порошенко..., 73 % идиотов... "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 7880
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12.08.2021 16:06 Відповісти
А що було нормального в тих злиденний пенсіях і мінімальних зарплатах, які платили при Порошенко? Та ж сама шняга, що і при Зеленському - олігархи багатшають, народ - бідніє. Найкраще народ жив при Ющенку. Після першого Майдану таки було покращення.
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13.08.2021 00:10 Відповісти
А можна більше про злиденні пенсії і мінімальні зарплати при Порошенко? Бажано з прив'язкою до скажімо споживчого кошика. І про ту саму шнягу за теперішні пенсії і зарплати - також з прив'язкою до того ж кошика. Бо стрясати повітря кожен зможе, а Ви напевне маєте аргументи...
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13.08.2021 09:30 Відповісти
Скажіть чесно - Ви за Ющенка голосували? А на других виборах?
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13.08.2021 09:31 Відповісти
Пусть Мендель канкан спляшет.
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12.08.2021 16:10 Відповісти
На куй, на куй.
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12.08.2021 21:18 Відповісти
Идиотизм в чистом виде
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12.08.2021 16:12 Відповісти
Тот самый случай, когда лучше сосать чем говорить.
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12.08.2021 16:12 Відповісти
"талантливая"! Причем, "всесторонне". "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 1358
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12.08.2021 16:24 Відповісти
"Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 8096
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12.08.2021 16:27 Відповісти
Хачу бить таким заручником, как олигархи! Куда обращаться, к мандель?
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12.08.2021 16:30 Відповісти
Сенатор, напоминаем что вы уже 2 суток скрываетесь, сдавайтесь, перед процедурами скормим вам яблочко, ну пожалуйста? где вы?
санитары ваши. сдавайтесь, пожалуйста за Ленина, вот и за пу-пу-пу.... а, так ты в процедурной под кроватью? убьем! "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 5280
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12.08.2021 16:35 Відповісти
Мрію стати таким заручником,за це пропоную їм свою свободу в 2200 гр.
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12.08.2021 16:41 Відповісти
І хтось дивиться оце лайно? Чого воно досі плаває? Правду кажуть: іноді доводиться змивати двічі.
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12.08.2021 16:50 Відповісти
Это конечно ребята загнули, но в какой-то мере они правы, система построена так, что "свято место не бывает пусто" и если там не будет человечка Бени, то там будет человечек Ахмета или наоборот ... и по другому никак "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 8178
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12.08.2021 16:52 Відповісти
рєбята тобі в очі пісяють, а ти в долоньки вдоволено плескаєш! ЗЕстадо блть!
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12.08.2021 17:19 Відповісти
Чтобы быть выбранным в этой стране надо иметь имущественный ценз - свою нефтяную или газовую скважину, фабрики, заводы, зализницю и т.п.
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12.08.2021 17:20 Відповісти
Разговор идёт не о выборах а о том, что олигархи расставляют своих людей в разные комиссии и советы для влияния на политику и экономику в свою пользу "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 3353
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12.08.2021 17:33 Відповісти
А что кандидат в президенты Мишель Терещенко испугался за свою жизнь и не заплатив залога полагающийся кандидату в президенты выехал обратно во Францию?
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12.08.2021 17:48 Відповісти
Ещё раз повторяю, разговор не про выборы ..... "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 6964
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12.08.2021 17:59 Відповісти
Колись в СРСР куплетисти співали таке:Народ и Партия-едины только разное едим мы.
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12.08.2021 16:55 Відповісти
****... До слез.
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12.08.2021 16:56 Відповісти
Вот это паливо!..
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12.08.2021 17:28 Відповісти
Так может нам еще скинуться для "бедных, несчастных" "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 5471 олигархов?! Мало они Украину обокрали, одну из самых на тот момент богатых республик СССР с трудолюбивым, образованным народом превратили в самую нищую страну Европы.
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12.08.2021 17:43 Відповісти
The show must go on "Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 1401
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12.08.2021 17:49 Відповісти
Даааа.....
В котре наголошую - такої сцянини в очі не було при жодному президенті....
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12.08.2021 18:01 Відповісти
А я про шо!? И анал-табу в раде обсуждали, и собак продавать для уплаты жкх советовали и "болт" на карантины клали и гостайну врагу с потрохами сливали и ногое,многое,многое еще и вот нате...вишенка на торте! Олигархи -потерпевшие! Зебилоидам и нам с вами уже не нассали в глаза,а пардон, насрали на голову.
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12.08.2021 21:01 Відповісти
Пресс-секретарь Зеленского Мендель подала декларацию за 2020 год - погасила кредит за квартиру и взяла новый на авто
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель за прошлый 2020 год заработала 684 тысячи гривен и приобрела новый автомобиль марки Suzuki.

У Мендель также пять счетов в трех банках (ПриватБанке, Укргазбанке и Райффайзен Банк Аваль), но она не указала суммы размещенных там средств.
Ей 35 и она ж не лох...
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12.08.2021 18:03 Відповісти
В мае 2019 Мендель подает заявку на объявленный конкурс на пресс-секретаря президента Украины, и Владимир Зеленский 3 июня 2019 года назначает ее на эту должность.
Отсчет резонансным политическим публикациям Юлии Мендель фиксирует в 2018 году, когда в New York Times вышла его совместная с Эндрю Хиггинз статья о коррупции в украинской армии. Украинские блогеры и политики подвергли этот материал резкой критике, обвинив в «заказухе» и нанесении ущерба своей стране.
Однако с апломбом неофита Юлия Мендель и дальше пытается получить реноме опытного политического журналиста. 1 мая 2019 New York Times публикует ее совместную с Кеннетом Фогелем статью о бывшем вице-президенте США Д.Байдене и его требовании отставки В.Шокина, где мотивом такого требования указывается уголовное преследование бывшим генпрокурором сына Джо Байдена, члена правления украинской компании. Эта статья была раскритикована известными американскими медиа Bloomberg и The Washington Post и негативно сказалась на отношении к Украинемногих влиятельных деятелей Демократической партии США.
После назначения на должность пресс-секретаря президента Украины политический опыт Юлии Мендель так и остался на достаточно низком уровне.
Примером тому может быть
ЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КАНАЛЕ 1 + 1 6 ИЮНЯ 2019, ГДЕ ОНА «ЛЯПНУЛА» ОБ ОБСТРЕЛАХ УКРАИНСКИМИ ВОЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ДОНБАССЕ.
В сентябре 2020 блогер Андрей Дзиндзя заявил, что в команде Зеленского российский пропагандист, и опубликовал
ФОТО ЮЛИИ МЕНДЕЛЬ С ЛЕНТОЙ ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО С НАДПИСЬЮ RUSSIA TODAY
https://parlament.ua/ru/dossier/mendel-yuliya/
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12.08.2021 18:23 Відповісти
Навіть не хочу вмикати отой відосік бо боюся, що монітору буде капець! Із коментарів зрозумів, що правильно вчинив!
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12.08.2021 18:42 Відповісти
ты бы хоть не заикалась про олигархов - народ и так злой
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12.08.2021 19:00 Відповісти
Ой **********!!!!!! О каком дне шла ранее речь???? До дна еще тонуть и тонуть!
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12.08.2021 19:44 Відповісти
Олігархи самі собі : 1) судді, 2) прокурори, 3) слідчі, 4) безпековці, 5) поліцейські, 6) адвокати і 7) підозрювані. А тепер ще самі собі 8) заручники. Нє ну чьо, всьо логічно.
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12.08.2021 20:40 Відповісти
Дурнуватим ніт спокою!
...Дайте вже панночці мендель по писку оселедцем!
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12.08.2021 20:45 Відповісти
Сосала в ОПе, недососала. Теперь может олигархи что-нибудь подкинут за труды интимные и тяжкие.
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12.08.2021 21:18 Відповісти
Ага, ага..Пчелы против мёда.
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12.08.2021 21:26 Відповісти
шлёндра
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12.08.2021 22:01 Відповісти
Я навіть це коментувати не буду
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12.08.2021 22:05 Відповісти
куда им пожертвования и соболезнования отправлять ?
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12.08.2021 22:11 Відповісти
Цитата: "Возьми что-нибудь в рот и пососи. У тебя это явно лучше получается" как раз про Менделиху
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12.08.2021 22:11 Відповісти
Ужас, так нужно освободить их🤣
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12.08.2021 22:19 Відповісти
Дивлячись на Мендель згадуєш древню приказку - "***** має відкривати рота тільки для того щоб зробити мінет"...
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12.08.2021 22:24 Відповісти
О чём болтает эта тупая выскочка?... Не о том ли , что ОЛИГАРХИ попросту ДАЮТ ОТКУПНОГО Зе-клоуну, для того что бы хапнуть ещё пару миллиардов за счёт ЭТОГО НЕДОгосударства, до вступления в силу нужных Законов о деолигархизации, в котором ЛЮБОЙ МОЖЕТ свободно ловить рыбку в мутной воде, не боясь сесть за решётку?...
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12.08.2021 22:35 Відповісти
мученица)
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12.08.2021 23:01 Відповісти
вот жеж стукнутая баба, как могут быть заложниками системы те, кто участвовали в создании этой системы и делают всё для её поддержания
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12.08.2021 23:30 Відповісти
Я ждал эротическую сессию.. но нет, не фартануло..
"Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 3552
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12.08.2021 23:55 Відповісти
Вы все ей просто завидуете, потому что у нас такие олигархи, что никто их по-настоящему не ненавидит - вы все на самом деле ищете повод и возможность как бы присосаться к ним, а ей удалось - рассказывает про мифическую деолигархизацию, те полную чушь несет с серьезным видном, насколько умеет)
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13.08.2021 00:58 Відповісти
профурсетка мундель шлепает губами... некрасивыми... нерабочими...
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13.08.2021 01:54 Відповісти
почитаеш коменты и непонятно откуда у зеленой блевотины рейтинг 30проц. --- где-то что-то не сходится . ну невже наш народ з головою не дружить . а на анале ахмета только шмандель и не хватало для промывания мозгов зебилам --- там ватная влащенко . васька голованов . гадя савченко хероиня . бужанский . спивак --словесный ватный понос ---- короче мадам шмендель попала к своим в доску -- до выборов еще намоют себе зебилов --- мекающая . бекающая . акающая . вякающая влащенко еще в сотый раз спросит пачему крым сдали и безмозглых зебилов еще добавится
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13.08.2021 06:42 Відповісти
знову лайно знову лайно бо знлені це іє лайно
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13.08.2021 07:21 Відповісти
Ніби ніхто раніше не підозрював, що Мендель звичайнісінька повія.
Та всі зелені акі.
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13.08.2021 07:56 Відповісти
А что вы ожидали от дурехи. Зарабатывать же надо.
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13.08.2021 08:37 Відповісти
А что, всё правильно!
Пипл возбудился и уже две страницы наколбасил, все к телевизарам!
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13.08.2021 10:11 Відповісти
"Олігархи - заручники системи, такі самі, як ми з вами" - шоу Мендель на каналі Ахметова - Цензор.НЕТ 1383
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13.08.2021 11:29 Відповісти
Дурдом солнишко
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13.08.2021 11:34 Відповісти
Коли це дурне вже закриє свого рота...
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13.08.2021 12:07 Відповісти
Я все таки живу в дурдоме вокруг сумасшедших!
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14.08.2021 03:17 Відповісти
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