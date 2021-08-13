У таборі на Хмельниччині дітям вмикали радянські пісні, вихователів звільнили. ВIДЕО
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Місцевий "ді-джей" і жінка, що називала себе "головною піонервожатою", розважали дітей піснями російських реперів Басти і Моргенштерна, а коли дорослі висловили невдоволення - увімкнули "Катюшу" і "День перемоги".
Інцидент стався в таборі "Чайка" в с. Головчинці Хмельницької області. Про нього розповіла в фейсбуці волонтерка "Пласту" Леся Іващенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Жінка розповіла, що табір "пластунів" в цьому році відбувається у розважальному центрі "Берег надії", який ділить територію з дитячим табором "Чайка". За її словами, вона тиждень намагалася переконати співробітників табору не включати на повну гучність музику Басти і Моргенштерна.
"А потім ми почули "Катюшу", "День пабєди" і спробували з‘ясувати що взагалі відбувається. У відповідь на розмову прибули дві дами, прізвищ ми не знаємо. І тоді ми дізнались, що наша програма націоналістична, а у них діти "не такі", що то діти просять "ставити" пісні заборонених виконавців, що "А ви що не святкуєте дєнь пабєди? (Ото дикі)" і що "ви відпочиваєте і нам та нашим дітям відпочивати не заважайте". І ще багато-багато чого", - написала жінка.
Також, за словами Іващенко, співробітники табору скаржилися, що включали б українські пісні, але "на жаль, немає якісної української музики".
У коментарі ТСН.ua начальниця відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти і науки Хмельницької міськради Анастасія Ярова повідомила, що співробітники табору, які включали дітям радянську і російську музику, вже звільнилися з роботи.
"Вчора ж ввечері працівники департаменту виїжджали в цей табір. І дійсно працівники, причетні до цього інциденту, написали заяви на звільнення. У них взяті пояснення, і вони цього ж дня покинули табір", - пояснила Ярова.
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нужно переводить язык на латиницу и углубленно преподавать в школе английский язык
так что иди провоцируй на родные ресурсы
Тому у нас нема вибору , як лише їх заборонити взагалі .
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...Покажите мне такую срану,Где славят тирана,Где победу в войне над собой-Отмечает народ.Покажите мне такую страну,Где каждый - обманут,Где назад означает вперед,И наоборот.
Моргенштейн
"B*tch, я - молодой аристократ (Аристократ)
С*ка, на мне камни сто карат (Дорого, п*здец)
Столько money, будто Эмират (Эмират)
Я - легенда, можно умирать (Эй, давай еще, ха-а)
B*tch, я - молодой аристократ (Я молодой)
С*ка, на мне камни сто карат (А ты тупой)
Столько money, будто Эмират (Я как Дубай)
Я - легенда, можно умирать"
«Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа. ФОТО» (даже с картинками, всё, как дети любят).
Хорошо бы детям и песТню подходящую включить:
"Дружбы народов надежный ОПЛОТ!
Партия Ленина - сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!"©️
У этой песТни такая позитивная энергетика, что дети под неё пол на танцполе проломили бы и у них улучшился бы обмен веществ.
Понимать надо!
То-то же!