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У таборі на Хмельниччині дітям вмикали радянські пісні, вихователів звільнили. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Місцевий "ді-джей" і жінка, що називала себе "головною піонервожатою", розважали дітей піснями російських реперів Басти і Моргенштерна, а коли дорослі висловили невдоволення - увімкнули "Катюшу" і "День перемоги".

Інцидент стався в таборі "Чайка" в с. Головчинці Хмельницької області. Про нього розповіла в фейсбуці волонтерка "Пласту" Леся Іващенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Жінка розповіла, що табір "пластунів" в цьому році відбувається у розважальному центрі "Берег надії", який ділить територію з дитячим табором "Чайка". За її словами, вона тиждень намагалася переконати співробітників табору не включати на повну гучність музику Басти і Моргенштерна.

"А потім ми почули "Катюшу", "День пабєди" і спробували з‘ясувати що взагалі відбувається. У відповідь на розмову прибули дві дами, прізвищ ми не знаємо. І тоді ми дізнались, що наша програма націоналістична, а у них діти "не такі", що то діти просять "ставити" пісні заборонених виконавців, що "А ви що не святкуєте дєнь пабєди? (Ото дикіУ таборі на Хмельниччині дітям вмикали радянські пісні, вихователів звільнили 01)" і що "ви відпочиваєте і нам та нашим дітям відпочивати не заважайте". І ще багато-багато чого", - написала жінка.

Також, за словами Іващенко, співробітники табору скаржилися, що включали б українські пісні, але "на жаль, немає якісної української музики".

У коментарі ТСН.ua начальниця відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти і науки Хмельницької міськради Анастасія Ярова повідомила, що співробітники табору, які включали дітям радянську і російську музику, вже звільнилися з роботи.

"Вчора ж ввечері працівники департаменту виїжджали в цей табір. І дійсно працівники, причетні до цього інциденту, написали заяви на звільнення. У них взяті пояснення, і вони цього ж дня покинули табір", - пояснила Ярова.

Також читайте: Знесений пам'ятник Леніну продали за 311,5 тис. грн. ФОТО
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Топ коментарі
+27
в то время когда оккупанты детей учат ненавидеть Украину и все украинское, какие то кацапы в Украине учат детей тому же.
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12.08.2021 16:53
+24
вы сами виноваты, что ваши дети живут в рашкованском информационном пространстве.
нужно переводить язык на латиницу и углубленно преподавать в школе английский язык
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12.08.2021 16:51
+18
В Раде тоже есть свой местный диджей: Дэвид Агрохимия В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 9029
В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 8644
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12.08.2021 16:54
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В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 2133

В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 1006
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12.08.2021 16:50 Відповісти
вы сами виноваты, что ваши дети живут в рашкованском информационном пространстве.
нужно переводить язык на латиницу и углубленно преподавать в школе английский язык
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12.08.2021 16:51 Відповісти
якось без порад кацапьєздалів обійдемося.
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12.08.2021 17:34 Відповісти
Особливо цинічно цей коментар звучить мовою окупанта
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12.08.2021 18:37 Відповісти
это мой родной язык и ни одна сволочь в моей стране не запретит мне им пользоваться.
так что иди провоцируй на родные ресурсы
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12.08.2021 20:14 Відповісти
Кац, чи малорос? )))
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12.08.2021 22:33 Відповісти
Что значит "родной"? Тебя нему всего лишь обучили в школе.
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13.08.2021 06:22 Відповісти
хватит чушь нести. человек думает на том языке, на котором разговаривали его родители, пока он был младенцем
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13.08.2021 08:31 Відповісти
Привет,староболгарин👍
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13.08.2021 12:42 Відповісти
Дядя, ви дебіл?))))
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13.08.2021 12:46 Відповісти
100%! Даже казахи на латиницу переходит, а у нас и дальше будет адин нарот и вата от ринков до оп.
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12.08.2021 18:39 Відповісти
Відпрацювали як повії роССіянські гроші і тепер вільні?
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12.08.2021 16:52 Відповісти
100% провокаторы и рашинские подстилки. Щас поднимут шум про ущемление "языка"
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12.08.2021 16:54 Відповісти
Та які там провокатори, звичайна місцева вата.
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12.08.2021 22:59 Відповісти
"Для тех кто любит советские песни, играет группа "Красная Плесень...""))
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12.08.2021 16:53 Відповісти
в то время когда оккупанты детей учат ненавидеть Украину и все украинское, какие то кацапы в Украине учат детей тому же.
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12.08.2021 16:53 Відповісти
А еще день победы Порохом пропах. В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 5760 Как эту песню еще на расеи не запритили не пойму В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 7181
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12.08.2021 16:55 Відповісти
В Раде тоже есть свой местный диджей: Дэвид Агрохимия В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 9029
В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 8644
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12.08.2021 16:54 Відповісти
А де лысый делся? В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 7184
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12.08.2021 16:56 Відповісти
Лысого Кива гоняет. У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 501
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12.08.2021 17:19 Відповісти
Хламидия абхазская.
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12.08.2021 18:40 Відповісти
Что характерно, сотни тысяч стукачей в 30-е годы совка также считали себя праведными осведомителями. Никакой подлости, всё от чистого сердца.
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12.08.2021 17:52 Відповісти
8 лет войны ....тысячи убитых....миллионы изгнаны из своих домов из Крыма и лугандонии. (( Сметуны дрысливые Ян Голодный и Зольдат старый.....расскажите беларусам про цветочки ....Позорище
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12.08.2021 17:03 Відповісти
Не парься Чувак когда узнаешь сколько убитых белорусов за последний год Бульбафюрером и Путлером...Ахнешь...
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12.08.2021 17:14 Відповісти
чувак....не парься....(( мы знакомы или ловились где? это ты так узлами вяжешь или у блатного передергал? вы бы уже хоть определитесь,сметуны диванные ....так цветочки в Беларуси были или по серьезному столько достойных людей пропало? Ату тебя,чувиха..
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12.08.2021 17:59 Відповісти
Мавзолейное говно лезет во все щели и дыры... В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 4175
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12.08.2021 17:04 Відповісти
Ну уволили мало, тут срок реальный.Катюша и День победы жестокие песни, которые заставляют детей резать котов, принимать наркоту и прогуливать школу. Да и вообще нужно было вздернуть преподавателей без суда. Тьфу мля, страна в ЖО ПЕ, а у людей всякая хня несущественная на уме.
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12.08.2021 17:05 Відповісти
Вот вот, " всякая хня несущественная на уме" и "какая разница", приводит к тому, что со временем и "страна в ЖО ПЕ".
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12.08.2021 17:18 Відповісти
ну если приветствие или галстук заставляли\надевали - то срок таки реальный. ну или админка.
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12.08.2021 17:21 Відповісти
Да, тяжело сейчас росисянцам на Моржовии ,жалуются вытыраны труда, что приходится жить на 160 ржублей в день (2 доллара) . Ну ничего, эти 2 тетки помогут вам водить пионэроф в солнечном Магадане...
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12.08.2021 17:22 Відповісти
В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 2810В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 1136
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12.08.2021 17:06 Відповісти
Ссср сдох ,сдохнет и РАБссия..вопрос во времени всего лишь...
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12.08.2021 17:07 Відповісти
Сама не сдохнет, над совком десятилетиями работал весь демократический мир.
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12.08.2021 18:42 Відповісти
А сейчас этот мир с потрохами куплен расеей и не даст ей сдохнуть.
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12.08.2021 21:56 Відповісти
Совок тоже покупал всех кого мог, но єто ему не помогло;
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13.08.2021 13:18 Відповісти
В тій же області є місто Волочиськ. Там "дєдивоеватили" десь викопали каменюку з написом "установлена в честь пребывания Яго Величества Императора Никалая Втарого" і приволокли іі на військовий меморіал, що в центрі міста, причепили зверху двоголового орла, покрасили каменюкуу в кацапський триколор і вкопали цей "манумент" біля братськоі могили. Так москальня, як ті дворові собаки, мітить свою територію. І все це відбувається на очах місцевоі влади в наш час. Хмельниччина -вона така, "родина Николая Островского ".
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12.08.2021 17:10 Відповісти
В тому Волочиську була "елітна" школа з викладанням виключно російською мовою, куди місцеві "хохли" в чергу ставали щоб туди своіх дітей послати. Отака х...ня, малята , коли кацапа в свій дім пустити.
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12.08.2021 17:16 Відповісти
нужно расширять скаутское движение с его упором на воспитание патриотизма. гражданственности. морали. Тогда и песни будут другие. А от "Старшей пионервожатой" всегда получите ту-же катюшу да тень победы
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12.08.2021 17:12 Відповісти
Борис Пилипенко, а те саме написати украінською не пробував ? Починаємо, друже, посилати нах... і цей собачий гавкіт, бо чим швидше -тим краще.
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12.08.2021 17:19 Відповісти
У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 9218 У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 9218 И ногой притопывал!
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12.08.2021 17:22 Відповісти
Ждём этих пионерважатых на шоу у Скабеевой!
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12.08.2021 17:27 Відповісти
Оце мля зашквар, у нас на малоросії такої гидоти не слухають 😁😁😁😁😁
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12.08.2021 17:32 Відповісти
таких надо лишать гражданства и досвидос.
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12.08.2021 18:03 Відповісти
Смотри поймают бандери отгенацидят непадецки.
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12.08.2021 18:46 Відповісти
Пока совки не передохнут мина и порядка в стране не будет.
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12.08.2021 18:44 Відповісти
Та ***, две трети страны надо увольнять
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12.08.2021 18:49 Відповісти
Мабуть більше............. процентів 90......
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12.08.2021 19:08 Відповісти
Нещадно щемити лядоту скрізь і завжди! Ніяких пробачень!
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12.08.2021 18:54 Відповісти
А що пісні "День Победы" і "Катюша" - заборонені?....... У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 2637
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12.08.2021 19:07 Відповісти
Як показує досвід Одеси , якщо співунів вчасно спалити , то в місто не прийде війна , розруха , ніщіта і срюзькє мір .
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12.08.2021 20:13 Відповісти
Ці пісні - візитна карточка ворога нашої країни , вбивців українців У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 2976 .. Кацапи використовують їх в цілях пропаганди совка , і чим ,в певної , несвідомої частини громадян , навмисно вкликають ностальгію по минулому ,, по " брацкой жисні , с брацкім народом " ,, який тепер для народу України , перетворився з брацкого , на народ - терорист ..

Тому у нас нема вибору , як лише їх заборонити взагалі .
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12.08.2021 21:40 Відповісти
Для таких олігофренів як ти, навіть доктори радять слухати, тричі на добу... У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 1986
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12.08.2021 21:50 Відповісти
В бюджеті дира , а ватніків не штрафують . Дібіли . Для чого ми тих "слугів" годуємо - ніпанятно . За пропаганду фашизму , комунізму і тероризму , та ще й неповнтлітнім - можна було влупити виродків кожну тисяч на 800 мінімум . Але то в нормальній країні .
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12.08.2021 20:10 Відповісти
Местный "ди-джей" и женщина, называвшая себя "главной пионервожатой", развлекали детей песнями российских рэперов Басты и Моргенштерна, а когда взрослые высказали недовольство - включили "Катюшу" и "День победы". У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 5634 . Источник: https://censor.net/ru/v3282427
У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 5268 .
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12.08.2021 21:15 Відповісти
а в чём собственно ПАБЕДА ? про которую поют партянки? ...кто обяснит ?
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12.08.2021 22:20 Відповісти
о их "пабеде" когда-то партянкам успел спеть Тальков, перед тем как гэбня уго убила :
...Покажите мне такую срану,Где славят тирана,Где победу в войне над собой-Отмечает народ.Покажите мне такую страну,Где каждый - обманут,Где назад означает вперед,И наоборот.
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13.08.2021 00:01 Відповісти
Добре, що є активісти-патріоти. А вихователями треба вручити "вовчий білет" що забороняє займати такі і суміжні посади у дитячих закладах
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12.08.2021 23:01 Відповісти
А мені подобаються совєцькі пісні, - "Червона рута", "Я піду в далекі гори", "Пісня про рушник", "Водограй". У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 1457
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12.08.2021 23:26 Відповісти
Зверніть увагу на те що всі "токсичні" люди навколо вас розмовляють саме російською)
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13.08.2021 08:51 Відповісти
"к сожалению, нет качественной украинской музыки" - эта та, под которую им пьяным целки бы сбивали как при совке?
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13.08.2021 08:57 Відповісти
это да... что эти "важатые" вытворяли, когда я в совецкие лагеря ездил)))
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13.08.2021 09:46 Відповісти
Срач продолжается
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13.08.2021 09:39 Відповісти
Нет, я понимаю, молодость, песни протеста, но тут протест какой-то не очень понятный, не?

Моргенштейн

"B*tch, я - молодой аристократ (Аристократ)
С*ка, на мне камни сто карат (Дорого, п*здец)
Столько money, будто Эмират (Эмират)
Я - легенда, можно умирать (Эй, давай еще, ха-а)
B*tch, я - молодой аристократ (Я молодой)
С*ка, на мне камни сто карат (А ты тупой)
Столько money, будто Эмират (Я как Дубай)
Я - легенда, можно умирать"
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13.08.2021 09:59 Відповісти
Детям надо включать песТни, которые воспитывают, акцентируют детское внимание на происходящих в стране позитивных событиях. Вот сейчас на Цензоре висит новость о весьма чрезвычайно позитивном событии:
«Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа. ФОТО» (даже с картинками, всё, как дети любят).
Хорошо бы детям и песТню подходящую включить:
"Дружбы народов надежный ОПЛОТ!
Партия Ленина - сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!"©️
У этой песТни такая позитивная энергетика, что дети под неё пол на танцполе проломили бы и у них улучшился бы обмен веществ.
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13.08.2021 10:24 Відповісти
После такой песТни весьма много детёнышей возжелают стать отважными танкистами - оно и не мудрено - песТня воспевает надёжность украинского оружия. Ведь в детских головках отложится проморефрен "НАДЁЖНЫЙ ОПЛОТ".
Понимать надо!
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13.08.2021 10:35 Відповісти
Кто-нибудь слышал песТню про надёжный "Абрамс" или надёжную "Меркаву"?
То-то же!
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13.08.2021 10:38 Відповісти
 
 