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Вибух в автобусі Воронежа: постраждали 12 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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ЗМІ пишуть, що нібито вибухнули газові балони. Але водій автобуса каже, що у нього не було газу, і машина їздила на дизелі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "РБК".

Першими про 12 постраждалих повідомили Telegram-канали, після цю інформацію підтвердили екстрені служби і співробітники лікарні швидкої допомоги.

Російські ЗМІ повідомляють з посиланням на джерело в службах транспортного нагляду, що причиною вибуху стала несправність газового обладнання. "За попередніми даними, в автобусі виявився несправний один з балонів, встановлених на даху. Стався витік і пролунав вибух", - пишуть вони.

При цьому, за даними Telegram-каналів, водій автобуса заявив співробітникам МНС, що його транспортний засіб не обладнано газовими балонами. На місце прибули співробітники ФСБ.

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Як розповів віцегубернатор Воронезької області Сергій Соколов, версія теракту поки не розглядається. "Поки ніщо не вказує на те, що це міг бути теракт", - сказав він.

Вибух в автобусі Воронежа: постраждали 12 осіб 01
Вибух в автобусі Воронежа: постраждали 12 осіб 02
Вибух в автобусі Воронежа: постраждали 12 осіб 03
Вибух в автобусі Воронежа: постраждали 12 осіб 04
Вибух в автобусі Воронежа: постраждали 12 осіб 05
Вибух в автобусі Воронежа: постраждали 12 осіб 06
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Топ коментарі
+47
только изнутри автобуса.. даже на фоне видно что крышу вырвало изнутри автобуса..
фсб снова пургу гонит - какие баллоны, если на крыше их даже не видно))
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12.08.2021 23:19
+45
}{уйло же обещало бомбить Воронеж. Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек - Цензор.НЕТ 5132
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12.08.2021 23:13
+40
Это санкции *****. Бомбит свой Воронеж.
Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек - Цензор.НЕТ 4213
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12.08.2021 23:14
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Вибух в автобусі Воронежа: постраждали 12 осіб - Цензор.НЕТ 8501
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13.08.2021 18:37 Відповісти
так так так.... тут неча и расследовать.... ну шо Воронеж таки дождался.... смотрите вниматель
ней там на каждом трупе по визитке должно быть....
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13.08.2021 18:51 Відповісти
Якщо дохлих кацапів немає,то і обговорювати нічого.
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13.08.2021 18:51 Відповісти
крепка однако крыша - бочины и днище разорвало а крыше хоть бы хны.... хотя кто этих поцев
знаетЪ хде у них крыша..........
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13.08.2021 18:56 Відповісти
А коли бомбитимуть Воронєж?
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13.08.2021 19:08 Відповісти
Вот и до Воронежа добрались. Видать у фюрера рейтинг падает.
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13.08.2021 22:56 Відповісти
Масква - Варонеж = №уй даглниш !
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13.08.2021 23:00 Відповісти
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