Вибух в автобусі Воронежа: постраждали 12 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ЗМІ пишуть, що нібито вибухнули газові балони. Але водій автобуса каже, що у нього не було газу, і машина їздила на дизелі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "РБК".

Першими про 12 постраждалих повідомили Telegram-канали, після цю інформацію підтвердили екстрені служби і співробітники лікарні швидкої допомоги.

Російські ЗМІ повідомляють з посиланням на джерело в службах транспортного нагляду, що причиною вибуху стала несправність газового обладнання. "За попередніми даними, в автобусі виявився несправний один з балонів, встановлених на даху. Стався витік і пролунав вибух", - пишуть вони.

При цьому, за даними Telegram-каналів, водій автобуса заявив співробітникам МНС, що його транспортний засіб не обладнано газовими балонами. На місце прибули співробітники ФСБ.

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Як розповів віцегубернатор Воронезької області Сергій Соколов, версія теракту поки не розглядається. "Поки ніщо не вказує на те, що це міг бути теракт", - сказав він.











