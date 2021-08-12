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Суд взяв під варту з можливістю внесення застави 3,5 млн заступника мера Миколаєва Коренєва, підозрюваного в розкраданні 28,6 млн грн. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Віцемера Миколаєва і директора Департаменту житлово-комунального господарства міськради Сергія Коренєва заарештували на 60 діб з можливістю внесення застави в 3 мільйони 518 тисяч гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, трансляція засідання велася на каналі ВАСУ в YouTube.

Прокурор САП Сергій Козачина наполягав на запобіжному заході у вигляді утримання під вартою під заставу розміром в 22 мільйои 700 тисяч гривень з урахуванням вже обраних заходів щодо Марини Лозовенко і Олександра Брижатого.

Сторона захисту віцемера заперечила, що Сергій Коренєв має "бездоганну репутацією" і жодного разу раніше не порушував закон, а співробітники НАБУ надають справі "громадський резонанс і негативний імідж".

В результаті суд вирішив частково задовольнити клопотання прокурора і обрав Сергію Коренєву запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 8 жовтня 2021 року з можливістю внесення 3 мільйонів 518 тисяч 500 гривень застави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи НАБУ виявили корупційну схему заволодіння 26,8 млн грн бюджетних засобами під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд звільнив із-під варти заступника мера Миколаєва Коренєва у справі про розкрадання 26,8 млн гривень
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Топ коментарі
+13
Вроде упёр 28 лямов---а залог 3 ляма! А смысл такого залога? Есть шкала, градация какая, схема расчёта залогов? Покажите принцип подобных действий! О каком правосудии тут идёт речь?
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12.08.2021 23:46
+9
Хорошая арифметика, 35 украл, 3 отдал и гуляй.
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12.08.2021 23:47
+7
Ніяких застав !! Принаймні застава має бути на порядок більша за нанесені збиткі !!!))
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12.08.2021 23:46
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Ніяких застав !! Принаймні застава має бути на порядок більша за нанесені збиткі !!!))
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12.08.2021 23:46 Відповісти
Вроде упёр 28 лямов---а залог 3 ляма! А смысл такого залога? Есть шкала, градация какая, схема расчёта залогов? Покажите принцип подобных действий! О каком правосудии тут идёт речь?
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12.08.2021 23:46 Відповісти
Думаю 30-40 процентов.... на лапу судье
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12.08.2021 23:48 Відповісти
Хорошая арифметика, 35 украл, 3 отдал и гуляй.
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12.08.2021 23:47 Відповісти
21 21:34 Суд освободил из-под стражи заммэра Николаева Коренева

21 23:34 Суд взял под стражу с возможностью внесения залога 3,5 млн заммэра Николаева Коренева

Модеры вы уже определитесь., а?
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12.08.2021 23:48 Відповісти
его выпустили из клетки и продолжили избирать меру пресечния по делу
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12.08.2021 23:49 Відповісти
во как...но не долго забесплатно погулял... Суд взяв під варту з можливістю внесення застави 3,5 млн заступника мера Миколаєва Коренєва, підозрюваного в розкраданні 28,6 млн грн - Цензор.НЕТ 7499
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12.08.2021 23:51 Відповісти
при янелохе по другому быть не может.
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12.08.2021 23:48 Відповісти
освободили из-под стражи что б закрыть на два месяца. Судьи с чуством юмора
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12.08.2021 23:48 Відповісти
За три минуты упаковали Суд взяв під варту з можливістю внесення застави 3,5 млн заступника мера Миколаєва Коренєва, підозрюваного в розкраданні 28,6 млн грн - Цензор.НЕТ 1184
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12.08.2021 23:50 Відповісти
Суд взяв під варту з можливістю внесення застави 3,5 млн заступника мера Миколаєва Коренєва, підозрюваного в розкраданні 28,6 млн грн - Цензор.НЕТ 9400
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12.08.2021 23:56 Відповісти
"Суд взял под стражу с возможностью внесения залога 3,5 млн заммэра Николаева Коренева, подозреваемого в хищении 28,6 млн грн." - это что анекдот от зЕлохского?
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13.08.2021 00:08 Відповісти
,а вы что правда думали он руки рубать будет?))))
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13.08.2021 00:11 Відповісти
Будет! Если это Порошенко!!! Оно #омик, что хазаина прикажет, то ему и хотеться будет, свабодный человек однако...
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13.08.2021 00:19 Відповісти
Походу судья уже свое получила
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13.08.2021 00:12 Відповісти
Суд взял под стражу с возможностью внесения залога 3,5 млн заммэра Николаева

Дело Насирова живет и побеждает!
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13.08.2021 01:55 Відповісти
"Ай, судья, да маладець"!
Судья, ты домик в Испании уже присмотрел для оформления на тещу или маму!?
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13.08.2021 04:51 Відповісти
думка громади суддям по...уй, оскільки їх посада не виборна. Це радянський анахронізм і головна підстава безвідповідальності та вседозволеності касти суддів. А на сторожі змін до Конституції щодо суддів стоять гандони типу тупицького чи головатого.
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13.08.2021 06:20 Відповісти
Вам тут легко писати, а Миколаїв то земля Мультіка, який зійшовся з Косовороткою і хто бажає з ним спілкуватися? Суддя?
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13.08.2021 08:06 Відповісти
 
 