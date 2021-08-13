В одному з ресторанів Києва сталася стрілянина, є постраждалий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У Києві на вулиці Маршала Конєва сталася стрілянина в ресторані, є постраждалий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік "Київ Оперативний" у Telegram.

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Стрілянина сталася в Голосіївському районі Києва в ресторані Favor Park hotel.

Повідомляється, що стрілка затримали, є постраждалий, однак він відмовляється писати заяву.

У всіх деталях події намагаються розібратися правоохоронці.

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Як пізніше повідомили у відділі комунікації поліції Києва, вчора по спецлінії "102" надійшов виклик про бійку та стрілянину на вулиці Маршала Конєва.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Голосіївського управління поліції Петра Білаша, після проведення першочергових слідчих дій, перегляду відео з камер спостереження, що розташовані поруч із місцем події, та опитування свідків інциденту правоохоронці встановили, що біля закладу харчування між двома компаніями невідомих сталася бійка: "Один із опонентів почав хаотичну стрілянину, після чого учасники інциденту втекли. На момент приїзду правоохоронців зловмисник, що влаштував стрілянину, перебував на місці події разом із опонентом, який під час штовханини отримав тілесні ушкодження, але від госпіталізації та написання заяви відмовився. Правопорушник знаходився у стані алкогольного сп'яніння та не зміг пояснити свої дії. Поліцейські виявили та вилучили 14 гільз для пристрою травматичної дії, магазин, імовірно, від пістолету та шість предметів, схожих на набої".

Із автомобіля, на якому приїхав правопорушник, слідчі вилучили дозволи на зброю, велику кількість патронів різного калібру, предмети, схожі на автомат Калашникова та мисливські рушниці. Все вилучене відправлено на проведення відповідних експертиз.

Фото: сайт поліції

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженець Донеччини, 1986 року народження.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

"Ми встановлюємо інших учасників події та походження вилучених предметів", - додав підполковник поліції Петро Білаш.