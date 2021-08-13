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Київ (13828) стрілянина (1678)

В одному з ресторанів Києва сталася стрілянина, є постраждалий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві на вулиці Маршала Конєва сталася стрілянина в ресторані, є постраждалий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік "Київ Оперативний" у Telegram.

Стрілянина сталася в Голосіївському районі Києва в ресторані Favor Park hotel.

Повідомляється, що стрілка затримали, є постраждалий, однак він відмовляється писати заяву.

У всіх деталях події намагаються розібратися правоохоронці.

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Як пізніше повідомили у відділі комунікації поліції Києва, вчора по спецлінії "102" надійшов виклик про бійку та стрілянину на вулиці Маршала Конєва.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Голосіївського управління поліції Петра Білаша, після проведення першочергових слідчих дій, перегляду відео з камер спостереження, що розташовані поруч із місцем події, та опитування свідків інциденту правоохоронці встановили, що біля закладу харчування між двома компаніями невідомих сталася бійка: "Один із опонентів почав хаотичну стрілянину, після чого учасники інциденту втекли. На момент приїзду правоохоронців зловмисник, що влаштував стрілянину, перебував на місці події разом із опонентом, який під час штовханини отримав тілесні ушкодження, але від госпіталізації та написання заяви відмовився. Правопорушник знаходився у стані алкогольного сп'яніння та не зміг пояснити свої дії. Поліцейські виявили та вилучили 14 гільз для пристрою травматичної дії, магазин, імовірно, від пістолету та шість предметів, схожих на набої".

В одному з ресторанів Києва сталася стрілянина, є постраждалий 01

Із автомобіля, на якому приїхав правопорушник, слідчі вилучили дозволи на зброю, велику кількість патронів різного калібру, предмети, схожі на автомат Калашникова та мисливські рушниці. Все вилучене відправлено на проведення відповідних експертиз.

В одному з ресторанів Києва сталася стрілянина, є постраждалий 02

Фото: сайт поліції

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженець Донеччини, 1986 року народження.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

"Ми встановлюємо інших учасників події та походження вилучених предметів", - додав підполковник поліції Петро Білаш.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
И запомните самое главное правило: "Во время застолья нож всегда нужно держать возле себя - на случай, если начнется поножовщина" В одном из ресторанов Киева произошла стрельба, есть пострадавший - Цензор.НЕТ 7429
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13.08.2021 08:33
+9
Наші люді по рестораціям не ходють.
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13.08.2021 08:34
+8
Люди не пострадали.
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13.08.2021 08:40
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И запомните самое главное правило: "Во время застолья нож всегда нужно держать возле себя - на случай, если начнется поножовщина" В одном из ресторанов Киева произошла стрельба, есть пострадавший - Цензор.НЕТ 7429
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13.08.2021 08:33 Відповісти
А если постреловщина начнется, где взять пистолет?
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13.08.2021 08:54 Відповісти
Для постреловщины нужно, что бы приняли соответсвующий закон и легалезировали огнестрельнае оружие. А пока бой неравен: нож против пистолета, но это в любом случае лучше чем голые руки В одному з ресторанів Києва сталася стрілянина, є постраждалий - Цензор.НЕТ 2098
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13.08.2021 09:00 Відповісти
Наші люді по рестораціям не ходють.
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13.08.2021 08:34 Відповісти
Шо это за маршал Лошадий такой? почему не декомунизировали подлеца? В одному з ресторанів Києва сталася стрілянина, є постраждалий - Цензор.НЕТ 6599
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13.08.2021 08:37 Відповісти
Мабуть родич Лаврова.
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13.08.2021 08:42 Відповісти
Люди не пострадали.
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13.08.2021 08:40 Відповісти
Не знал, что при огнестреле раненый должен писать заяву
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13.08.2021 08:40 Відповісти
В одному з ресторанів Києва сталася стрілянина, є постраждалий - Цензор.НЕТ 7086 В одному з ресторанів Києва сталася стрілянина, є постраждалий - Цензор.НЕТ 9471
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13.08.2021 08:41 Відповісти
"...стрелка задержали, есть пострадавший, однако он отказывается писать заявление."
Ну, и что?
Сам факт стрельбы с пострадавшим не есть уголовное преступление или я что-то не понимаю?

Источник: https://censor.net/ru/n3282513
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13.08.2021 08:43 Відповісти
Злочин по факту а не по заяві
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13.08.2021 08:45 Відповісти
Просто он сам наскочил на летящую пулю и по єтому не хочет писать заяву. стрелок не виноват В одному з ресторанів Києва сталася стрілянина, є постраждалий - Цензор.НЕТ 190
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13.08.2021 08:50 Відповісти
все правильно ти розумієш, то дурнаісти місцеві текст по дебільному пишуть
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13.08.2021 11:18 Відповісти
Ты что, полный даун или притворяешься....
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14.08.2021 04:20 Відповісти
Сдается мне, джентльмены, это была дуэль... почти цитата. В одному з ресторанів Києва сталася стрілянина, є постраждалий - Цензор.НЕТ 6286
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13.08.2021 08:57 Відповісти
пьяное даунецкое быдло постреляло друг в друга, но, к сожаление, не самоубилось. в чем важность этой "новости"?
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13.08.2021 11:59 Відповісти
Ни дня без стрельбы. Надо ещё дать свободный доступ наркоманам, алкашам и буйнопомешанным к огнестрельному оружию-это будет Чикаго тридцатых.
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13.08.2021 12:01 Відповісти
статья, хулиганство подходит больше всего. в толпе палить 14 раз по людям это не покушение? стволы и патроны, єто тоже хулиганство?
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13.08.2021 12:24 Відповісти
Закона нет, а разрешение на оружие есть!
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13.08.2021 13:02 Відповісти
Парадокс: У хороших (законопослушных) людей нет оружия, у плохих (тем кому плевать на закон) оружие есть!
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13.08.2021 14:24 Відповісти
да ну в дрезину вестернов не видели чтоли??? во там месилово люстры с потолков падают
***** в окна вылетают барные стойки на бреющем дюжину в стену запечатывают бармэн в
снежно-белом передничке флегматично вытирает стаканчик его доця подносом налево-напра
во трупы штабелями под стенки укладывает и тут появляется ОН.... Клинт Иствуд и тащит на
верёвке гробик.... вот это я понимаю а шо там у вас? откуда у ковбоя вилку вынули? ах он на
неё сам сел.... ладно буду дальше смотреть вестерны.... шо та у вас пока не очень получается
репетируйте кароче....
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13.08.2021 18:17 Відповісти
в мире животных.
пс .работы в стране нет. люди от безделья маются.
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14.08.2021 13:22 Відповісти
На відео, там ще і бійка була. Одного навіть вирубили.
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15.08.2021 00:00 Відповісти
Быдлячество носит массовый характер.
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15.08.2021 07:06 Відповісти
Бычьи развлечения. На фронт окопы рыть.
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15.08.2021 17:42 Відповісти
 
 