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"Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Псковський районний суд визнав винними в збуті наркотиків колишніх активістів "Відкритої Росії" (однойменні організації визнані в Росії небажаними), подружжя Артема і Лію Милушкіних. Йому призначили 11 років колонії суворого режиму, їй - 10,5 років колонії з відстрочкою до 2024 року (у пари двоє маленьких дітей).

Під час оголошення вироку Милушкін почав ламати лавки в клітці для підсудних. Про це пише Сергій Наумович, передає Цензор.НЕТ.

"Зовсім не смішне відео. Безсила лють - все, що у людей в Росії залишилося. Чоловік екскоординаторки псковської "Відкритої Росії" Артем Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років. Дружині дали 10,5 років з відстрочкою на три", - зазначає він.

Артема і Лію Милушкіних затримали за підозрою в збуті наркотиків в січні 2019 року. Їх звинувачують у збуті великої партії наркотиків. Артему також закидають організацію серії підпалів. У справі є ще двоє обвинувачених, які, за версією слідства, брали участь в підпалах за завданням Милушкіна. Звинувачення проти активістів будувалося на свідченнях поліцейського агента Станіслава Павлова, на суді повідомлялося про його наркозалежність. Павлов відбуває термін за зберігання наркотиків, пише ВВС.

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Прокурор просив суд засудити Милушкіна до 16 років колонії суворого режиму, а його дружину - до 12 років колонії загального режиму.

За версією слідства, 14 січня 2019 року Милушкін під час контрольної закупівлі збув 2,19 грами амфетаміну покупцеві під псевдонімом "Денис", а його дружина Лія через кілька днів продала 4,69 грами амфетаміну покупцеві під псевдонімом "Оля".

Подружжя наполягали на своїй невинуватості. Артем Милушкін стверджував, що перед затриманням поліцейські обіцяли підкинути йому наркотики.

"Це замовна політична справа. Я не вважаю себе винним. Наркотики не продавав. Я організовував мітинги, мені обіцяли підкинути наркотики", - говорив Милушкін на суді із запобіжного заходу у січні 2019 року.

Видання "Псковська губернія" писало, що за результатами обшуку в будинку Милушкіних і в змивах з рук подружжя наркотиків виявлено не було, а єдиними доказами їхньої вини в справі є свідчення свідків.

Подружжя вважають, що свідки їх обмовили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання кримських політв'язнів стане важливою складовою "Кримської платформи", - Джапарова

Лія Милушкіна в своєму заключному слові заявила, що співробітники псковського центру "Е" пропонували їй обмовити активістку "Відкритої Росії" Анастасію Шевченко.

У 2017 році Генпрокуратура визнала "небажаними" кілька зарубіжних організацій бізнесмена Михайла Ходорковського. Це призвело до масових переслідувань російських активістів "Відкритої Росії".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+101
"Бессильная ярость": муж экс-координатора "Открытой России" Милушкин ломает скамью подсудимых, услышав приговор - 11 лет колонии, жене дали 10,5 лет - Цензор.НЕТ 5951
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13.08.2021 09:12
+76
Какая на расее все-таки власть ответственная. Обещала подбросить наркоты - подбросила. Кацап сказал - кацап сделал.
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13.08.2021 09:11
+64
В смысле "полгода"?! Он святыню поломал! На скрепу руку поднял. Лютый зашквар! Десятки, сотни миллионов савейских людей, а затем расейцов полировали жопами эту сакральную меблю. Полстраны при мудром учителе и наставнике таварисче сталине стартовали в светлое будущее именно с нее. Эта ***** создала савейский саюс! Эта ***** на века сформировала менталитет жабоболотного племени, научила наносить на тушку рисунки и символы, делящие их на касты. Именно эта святыня перевела активно-пассивный ********* лагерь все Зелесье.
Так что по-хорошему коптить ему на пожизненном, но в петушином углу.
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13.08.2021 09:30
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"Бессильная ярость": муж экс-координатора "Открытой России" Милушкин ломает скамью подсудимых, услышав приговор - 11 лет колонии, жене дали 10,5 лет - Цензор.НЕТ 8772
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13.08.2021 09:10 Відповісти
Какая на расее все-таки власть ответственная. Обещала подбросить наркоты - подбросила. Кацап сказал - кацап сделал.
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13.08.2021 09:11 Відповісти
Ты смари какой агресивный расеянен на видео. взял скамейку поломал. нада бы ему еще пол года накинуть "Бессильная ярость": муж экс-координатора "Открытой России" Милушкин ломает скамью подсудимых, услышав приговор - 11 лет колонии, жене дали 10,5 лет - Цензор.НЕТ 7555
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13.08.2021 09:14 Відповісти
В смысле "полгода"?! Он святыню поломал! На скрепу руку поднял. Лютый зашквар! Десятки, сотни миллионов савейских людей, а затем расейцов полировали жопами эту сакральную меблю. Полстраны при мудром учителе и наставнике таварисче сталине стартовали в светлое будущее именно с нее. Эта ***** создала савейский саюс! Эта ***** на века сформировала менталитет жабоболотного племени, научила наносить на тушку рисунки и символы, делящие их на касты. Именно эта святыня перевела активно-пассивный ********* лагерь все Зелесье.
Так что по-хорошему коптить ему на пожизненном, но в петушином углу.
показати весь коментар
13.08.2021 09:30 Відповісти
Очень сильный комментарий, тут и философия и символизм и история в одном флаконе, браво "Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 6362
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13.08.2021 09:44 Відповісти
В свое время пришлость жить среди этого племени, имел возможность наблюдать повадки стаи изнутри. Так что АУЕ! Жизнь ворам! "Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 7910
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13.08.2021 10:03 Відповісти
Лучшей оценки для организмов, населяющих залесские болота,я пожалуй и не припомню ))) Супер!
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13.08.2021 10:13 Відповісти
Спасибо! Но лучше пусть патологоанатом даст оценку этим организмам. "Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 692
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13.08.2021 10:18 Відповісти
"Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 4531
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13.08.2021 10:25 Відповісти
"Бессильная ярость": муж экс-координатора "Открытой России" Милушкин ломает скамью подсудимых, услышав приговор - 11 лет колонии, жене дали 10,5 лет - Цензор.НЕТ 5951
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13.08.2021 09:12 Відповісти
вот это как раз кацапам не интересно да и не понятно .. им бы про путькину ракету послушать .. да как мочить врагов в туалетах нацепив на себя рыжую ленточку ... да еще бы поймать наконец то обаму который по ночам у них в подьездах гадит
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13.08.2021 10:57 Відповісти
"Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 3309
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13.08.2021 11:04 Відповісти
Ну, це ще все
Модуль "Наука" спасали від аварії 7 діб:
https://3dnews.ru/1046699/mksmodul-nauka-spasali-ot-avarii-vosem-sutok-v-polyote-voznikli-mnogochislennie-sboi
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15.08.2021 16:17 Відповісти
Все передбачувано. В стилі нквд.
Але й ми не далеко втікли. Хіба в нас не тягають по тюрмах невинних людей...
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13.08.2021 09:14 Відповісти
Гірше. Не тягають по тюрмах винних.
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13.08.2021 09:19 Відповісти
На РФии - начинается настоящий Гулаг.
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13.08.2021 09:18 Відповісти
А он разве когда-нибудь заканчивался?
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13.08.2021 09:37 Відповісти
Він просто стояв на...... ПАУЗА)))) "Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 8502
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13.08.2021 17:14 Відповісти
Главное фонариками посветить и идти на "умное" голосование. Главное, что не "майданутые". Ждут пока выйдет Алёша (ага через 146 лет) и построит новую россию будущего.
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13.08.2021 09:18 Відповісти
Идея, что люди - БАРАНЫ и им обязательно нужны "лидеры" - КОЛЗЫ ПРОВАКАТОРЫ не нова и культивируется отнюдь не только на деспотичном востоке, но и на "демократичном" западе /практически в каждом фильме - как массовое зомбирование/!
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13.08.2021 09:41 Відповісти
Увы, идея о необходимости лидера основана на грустной реальности. Есть "стадный инстинкт", который, к сожалению, срабатывает для большинства людей.
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14.08.2021 20:36 Відповісти
Кто хочет в рабсею , - Собирайтесь , вас там ждет Водка кусочек Хлеба и Ностальгия за Пломбиром по совдеповским ценат , а если будите плохо себя вести , то Колыма со всеми прелистями и свежим воздухом и величием в душе.
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13.08.2021 09:19 Відповісти
"Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 1670
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13.08.2021 09:43 Відповісти
Вот и ответ - в рашке нужно не митинги организовывать, а сразу валить либо мусоров (ФСБ, гвардейцев и пр...) либо валить из страны...
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13.08.2021 09:21 Відповісти
кто поумнее и есть возможность выбирает последнее.. с этого гнойного образования на теле планеты ничего уже не получится кто бы не пришел к власти
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13.08.2021 10:53 Відповісти
"валiть iз страни" - то не вихiд. Кацапи навiть закордоном ностальгують за совком та раiсєй.

Тiльки он учора дивився ютуб де "окаюче" чудо в Данiї бiдкуєця що в Eвропi однi лише дибiли все таке дороге, не те шо в московiї та як важко йому там жити. А комент "чого ж ти не повертаешся в свої *****" затер за 3 хвилини.
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13.08.2021 11:38 Відповісти
Дайте ему бутерброд!
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13.08.2021 09:22 Відповісти
если с салом то срок добавят..
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13.08.2021 10:50 Відповісти
Когда был революционером был героем, а теперь стулья ломает. Неужели эти дурни думали что в бирюльки играют?
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13.08.2021 09:22 Відповісти
Вот у нас бы так ватников прессовали. Они же хотят в рузке мир - пжалукста.
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13.08.2021 09:22 Відповісти
круто, но у нас круче - там наркотики всего лишь подбрасывают, а у нас обвиняют в убийстве по причине "внезапно возникшего ощущения превосходства арийской расы"... и ниче, для нас норм, никто лавки не ломает, все терпят...
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13.08.2021 09:28 Відповісти
Обнуленный хочет править до смерти, теперь будут всех недовольных прессовать разными способами, там большинство о товарище Сталине ностальгирует, скоро им напомнят все прелести.
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13.08.2021 09:35 Відповісти
заботливы вы наши о русскоговорящих о защите русских в других странах для нас важен каждый человек гражданиин роисси- страна орков и безправия и почему наших тварей так не прессуют и не садят к тому же по делу когда народный депутат играет открыто на врага ка Кузьмин и Киваэта и мразь Кузьмин что его цитируют пропагандоны когда идет против Украины где сбу?-«Они действительно не понимают чем все это может закончиться?»
Ренат Кузьмин среди предупреждений российского лидера Владимира Путина назвал увеличение цены на газ, седьмым - иск к Украине в ЕСПЧ, а также заявление в ООН, статью Путина о единстве русских и украинцев и обвинение в незаконном преследовании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением? https://lenta.ru/news/2021/08/12/putin_predupredil/
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13.08.2021 09:39 Відповісти
Значить буде мабуть охерений бунт, або "бунтик на коленах". "Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 8536
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13.08.2021 09:42 Відповісти
"Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 4540
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13.08.2021 09:46 Відповісти
"Надо потерпеть - еще раз повторяю - набраться терпения, не врать людям, а говорить правду, смотреть в глаза и идти вперед, и мы сделаем свое дело" - І хто це сказав? "Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 8552
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13.08.2021 09:45 Відповісти
Чем больше сдадим, тем лучше 😁😁😁😁😁😁
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13.08.2021 09:51 Відповісти
А Шломо Ходор который их нанял в Швейцарии шампанское попивает.
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13.08.2021 09:54 Відповісти
Отрицательный отбор продолжается. Сильных и смелых показательно убивают или садят пожизненно. В РФ разрешено быть только терпеливым рабом.
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13.08.2021 09:56 Відповісти
Почему росияне добровольно сдаются ментам? почему они их не мочат когда пахнет жареным? ведь очевидно что попав в мусарню, не отсидев срок оттуда уже не выйдешь, а так завалил пару мусоров и уже сидеть не так обидно
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13.08.2021 09:57 Відповісти
тогда и себя надо завалить уже
не думаю шо гебня обеспечит отсидку по закону после такого
- можешь видео посмотреть как в Дагестане прицепили 5 убитых партизан к вертолету и летают запугивая местных - это же дикари, русня то - так шо убив несколько мусоров, одну пулю стоит оставить
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13.08.2021 11:03 Відповісти
это перепечатка с рашкованских сми, судя по скобкам после названия "организации"?
запомните, редакторы. в рашковании с 1993 года не существует независимых организаций.
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13.08.2021 09:58 Відповісти
изучает устройство .. видать в столярке на зоне работать планирует.. не знаю как кто но не считаю что враг моего врага (путина) в массе своей мне друг ... их в последнюю очередь беспокоит та же Украина и то что их ублюдки шастают как шакалы по соседним странам... тот же ходорковский один из активистов Открытой роСии..." На прямой вопрос одного из пользователей, отдаст ли он Крым в случае своего гипотетического президентства, Ходорковский ответил столь же прямо: "Я - нет"." да и таких как тот же навальный "В интервью "Эху Москвы" Навальный заявил, что, если когда-нибудь станет президентом, полуостров Украине не вернет: "Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?"." Так что я бы не советовал обольщаться кацапской " оппозицией" лично я вообще пересмотрел свое отношение к тому же путлеру и единой роСии ... они ведут свое стадо именно туда где им и место .. так что пусть себе головы поразбивают такие " оппозиционеры" с этими ублюдками у власти... Оптимально для Украины когда это гнойное образование начнет распадаться на части... если взбрыкнет пара НЕ дотационных регионов такие как например Татарстан.. вот тут то и начнется.. ясно что попытаются подавить да умыть кровью не покорных .. это им не референдумы на чужих территориях проводить .. мол народ так решил... ну а там даст бог посыпется этот " колос" к стати если будет отходить кадырка то уже со Ставрополем.. кацапов они от туда благополучно выдавили.. пока рЮськие бараны кремлевскому сурикату под хвостом вылизывали.. вот такое сугубо личное мнение п
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13.08.2021 10:18 Відповісти
Крым никакая расейская власть, насколько либеральной она бы не была, возвращать Украине не будет, надо сидеть на берегу одной из самых красивых рек в мире(Днепр) и ждать , пока мимо поплывет труп рашки, когда она рассыпется на сотню феодальных маленьких кусочков, и отжать силой у какого нибудь новоиспеченного аксенова огласившего себя новым царем крыма, или какого нибудь рамзана, который огласит себя соответственно новым крымским ханом)
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13.08.2021 10:51 Відповісти
вот и я об этом ... чем больше они друг другу голов поразбивают тем лучше.. двумя руками за гражданскую войну в кацапии .. да что бы с переменными успехами с двух сторон
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13.08.2021 11:01 Відповісти
Достатньо змінити начальника на московії на більш гуманного, демократичного та залежного від виборів, і АРК ми звільнимо від лайна самі.
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13.08.2021 16:55 Відповісти
на счет начальника это заблуждение.. там давно сложившаяся система .. там в априоре не может быть человека со стороны...
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15.08.2021 07:47 Відповісти
youtu.be/BWgVbsAT3bQ?t=2548
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13.08.2021 10:19 Відповісти
На паРаше без кровавой революции власть не меняют ! Все оппозиционеры должны реально взяться за оружие и идти в бункер свергать ху..ла ! А если будут играть в приличных политиков их пробьют, пересадят и отравят !
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13.08.2021 10:35 Відповісти
это тебе не хунто бендерские люкс тюрьмы... а нквдшные..там и карачун
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13.08.2021 10:35 Відповісти
просил 16 лет?
это как, если встречаются даже 50-летние мущинки сделавшие по 10 "ходок"?
вон даже нигер шо укокошили на Байденщине при 35-ти годах сидел 4 раза в т.ч. за то ше чуть не замочил беременную бабу
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13.08.2021 10:59 Відповісти
На расии сажают наркоманов и это хорошо,а в Украине ловят депутатов пьяных и наркоманов,взяточников и корупционеров и в тюрьму не сажают и это плохо.
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13.08.2021 10:59 Відповісти
ЕЕЕЕХ ! вове б такую смстему борьбы с опозицией отработать , дождался бы и в глаза своему кумиру уХйлу посмотреть
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13.08.2021 11:12 Відповісти
Зачем ему. В Украине никто не протестует.
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13.08.2021 12:42 Відповісти
Ну ниче,даже карать особо не будут,за одинадцать лет он столько этих скамеек наделает,одну сделает бесплатно,бугага
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13.08.2021 11:41 Відповісти
Будет путенской камарилье рукавицы шить и с заработанного компенсировать ущерб камарилье
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13.08.2021 12:33 Відповісти
подкинули- как голунову...(((
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13.08.2021 14:20 Відповісти
На Росії всьо харашо. Всьо как надіть.
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13.08.2021 15:12 Відповісти
та нормальное гэбняво-ментовское "следствие" пусть спасибо скажет что за дурь а не изнаси
лование малолеток......
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13.08.2021 16:31 Відповісти
рассея, щедрая душа... магли бы и двадцаточку с канфискацыей впаять
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13.08.2021 19:32 Відповісти
Та і йух з ними!
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13.08.2021 19:37 Відповісти
Не смішне відео, донедавна і білоруси думали що в них такого не може бути, а колись і росіяни, так що з кожним може статися...
Українці такі сміливі, а на його місці так само всрались би, плани на життя, діти, сім'я і все втратити. В таких країнах в опозиції можна бути тільки якщо немає ні родичів, ні нема чого втрачати.
Доречі був фільм про Штазі, де розказувалося що агресія це реація невинної людини після допитів.
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13.08.2021 20:02 Відповісти
как не крути - печально... как минимум жить с такой убогой страной рядом....
резал бы щенкам головы - стал бы героем...
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13.08.2021 20:20 Відповісти
Скоро и в Украине...Впрочем,почему "скоро" уже несколько аналогов...
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13.08.2021 22:59 Відповісти
А шо вы хотели? В фашисткой раше Свидетелям Иеговы за чтение Библии до восьми лет колонии дают. Прямо как в нацисткой Германии всё.
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13.08.2021 23:15 Відповісти
Сколько энергии в клетке,пока был свободным нужно было брать эту энергию,арбалет и высматривать аурус выезжавший из спасских ворот,тогда был бы свободен,может и страна была бы свободна.
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13.08.2021 23:34 Відповісти
Ваще пох. Одним кацапом больше на бутылке будет сидеть, одним меньше...
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14.08.2021 04:25 Відповісти
Це ще квіточки, адже московитам з талібаном в одному напрямку. А західні цінності ( дивлячись на Коля та Меркель) продаються і купуються.
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15.08.2021 08:17 Відповісти
Главное стабільность и мирное небо над головой.
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15.08.2021 09:32 Відповісти
Крупная партия? 7 грамм? )))
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15.08.2021 10:15 Відповісти
"Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 4860
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15.08.2021 16:29 Відповісти
 
 