"Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Псковський районний суд визнав винними в збуті наркотиків колишніх активістів "Відкритої Росії" (однойменні організації визнані в Росії небажаними), подружжя Артема і Лію Милушкіних. Йому призначили 11 років колонії суворого режиму, їй - 10,5 років колонії з відстрочкою до 2024 року (у пари двоє маленьких дітей).
Під час оголошення вироку Милушкін почав ламати лавки в клітці для підсудних. Про це пише Сергій Наумович, передає Цензор.НЕТ.
Страшное видео на самом деле. Бессильная ярость – всё что у людей в России осталось. Муж экс-координатора псковской "Открытки" Артем Милушкин ломает скамью подсудимых, услышав приговор - 11 лет. Жене дали 10,5 лет с отсрочкой на три. pic.twitter.com/i9QUIa5hLp— Роман Попков (@romanpopkov1) August 12, 2021
"Зовсім не смішне відео. Безсила лють - все, що у людей в Росії залишилося. Чоловік екскоординаторки псковської "Відкритої Росії" Артем Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років. Дружині дали 10,5 років з відстрочкою на три", - зазначає він.
Артема і Лію Милушкіних затримали за підозрою в збуті наркотиків в січні 2019 року. Їх звинувачують у збуті великої партії наркотиків. Артему також закидають організацію серії підпалів. У справі є ще двоє обвинувачених, які, за версією слідства, брали участь в підпалах за завданням Милушкіна. Звинувачення проти активістів будувалося на свідченнях поліцейського агента Станіслава Павлова, на суді повідомлялося про його наркозалежність. Павлов відбуває термін за зберігання наркотиків, пише ВВС.
Прокурор просив суд засудити Милушкіна до 16 років колонії суворого режиму, а його дружину - до 12 років колонії загального режиму.
За версією слідства, 14 січня 2019 року Милушкін під час контрольної закупівлі збув 2,19 грами амфетаміну покупцеві під псевдонімом "Денис", а його дружина Лія через кілька днів продала 4,69 грами амфетаміну покупцеві під псевдонімом "Оля".
Подружжя наполягали на своїй невинуватості. Артем Милушкін стверджував, що перед затриманням поліцейські обіцяли підкинути йому наркотики.
"Це замовна політична справа. Я не вважаю себе винним. Наркотики не продавав. Я організовував мітинги, мені обіцяли підкинути наркотики", - говорив Милушкін на суді із запобіжного заходу у січні 2019 року.
Видання "Псковська губернія" писало, що за результатами обшуку в будинку Милушкіних і в змивах з рук подружжя наркотиків виявлено не було, а єдиними доказами їхньої вини в справі є свідчення свідків.
Подружжя вважають, що свідки їх обмовили.
Лія Милушкіна в своєму заключному слові заявила, що співробітники псковського центру "Е" пропонували їй обмовити активістку "Відкритої Росії" Анастасію Шевченко.
У 2017 році Генпрокуратура визнала "небажаними" кілька зарубіжних організацій бізнесмена Михайла Ходорковського. Це призвело до масових переслідувань російських активістів "Відкритої Росії".
Будь ласка, зачекайте...
Так что по-хорошему коптить ему на пожизненном, но в петушином углу.
Модуль "Наука" спасали від аварії 7 діб:
https://3dnews.ru/1046699/mksmodul-nauka-spasali-ot-avarii-vosem-sutok-v-polyote-voznikli-mnogochislennie-sboi
Але й ми не далеко втікли. Хіба в нас не тягають по тюрмах невинних людей...
Тiльки он учора дивився ютуб де "окаюче" чудо в Данiї бiдкуєця що в Eвропi однi лише дибiли все таке дороге, не те шо в московiї та як важко йому там жити. А комент "чого ж ти не повертаешся в свої *****" затер за 3 хвилини.
Ренат Кузьмин среди предупреждений российского лидера Владимира Путина назвал увеличение цены на газ, седьмым - иск к Украине в ЕСПЧ, а также заявление в ООН, статью Путина о единстве русских и украинцев и обвинение в незаконном преследовании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением? https://lenta.ru/news/2021/08/12/putin_predupredil/
не думаю шо гебня обеспечит отсидку по закону после такого
- можешь видео посмотреть как в Дагестане прицепили 5 убитых партизан к вертолету и летают запугивая местных - это же дикари, русня то - так шо убив несколько мусоров, одну пулю стоит оставить
запомните, редакторы. в рашковании с 1993 года не существует независимых организаций.
это как, если встречаются даже 50-летние мущинки сделавшие по 10 "ходок"?
вон даже нигер шо укокошили на Байденщине при 35-ти годах сидел 4 раза в т.ч. за то ше чуть не замочил беременную бабу
лование малолеток......
Українці такі сміливі, а на його місці так само всрались би, плани на життя, діти, сім'я і все втратити. В таких країнах в опозиції можна бути тільки якщо немає ні родичів, ні нема чого втрачати.
Доречі був фільм про Штазі, де розказувалося що агресія це реація невинної людини після допитів.
резал бы щенкам головы - стал бы героем...