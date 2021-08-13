Кулеба - Лаврову, який назвав "Кримську платформу" "шабашем": "Задоволений цією нервовою реакцією". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на різкі заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова про Кримську платформу. Він назвав це нервовою реакцією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Він зробив низку заяв про Кримську платформу, назвав її "шабашем". Я не буду приховувати, задоволений цією нервовою реакцією. Як говорив Махатма Ганді, спочатку вони вас ігнорують, потім з вас сміються, потім з вами борються і потім ви перемагаєте", - підкреслив Кулеба.
Міністр закордонних справ України повідомив, що Росія пройшла перші дві стадії і зараз на третій.
"І четверта стадія буде. Це буде стадія української перемоги і деокупація Криму", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "шабашем" плановану зустріч ініційованої Україною Кримської платформи. Він вважає, що там Захід нібито "буде розвивати неонацистські настрої Києва".
Будь ласка, зачекайте...
І кожен день платформи будуть тявкать усім лаптестаном ))
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кобила рипнулася в бік,
а то лиш гедзь у сраку
вжалив.
После того, как Россия вероломно без объявления войны напала на Украину, в 2021 году в Москву на парад Победы приехал только один иностранный лидер - глава Таджикистана. В саммите Крымской платформы примут участие уже 40 стран. Россия вместе с Путинном оказалась в изоляции. Такого в Кремле не ожидали. Полный провал внешней политики Кремля, неспособность существовать в современном мире. Государство, которое находится в изоляции, долго не протянет. Скоро Россия, как государство перестанет существовать. И никто в мире не станет горевать, все с облегчением вздохнут.
так что не нужно мечтать. они и Западный Берлин опять сдадут, чтобы этого не допустить.
«З 2014 року і початку окупації Росія погрожує всім, і наслідки цих погроз відчувають найбільше громадяни України в Криму в тюрмах, під час викрадень, у вбивствах та іншому терорі. Інші держави більше з цих погроз мають висновки економічного плану. Я не вважаю, що нашим партнерам треба приділяти увагу погрозам Росії, бо вони були з першого дня. Коли європейські чи світові інституції приймають рішення по Україні, тиск Росії є завжди», - зазначив він.
«Зараз погрози будуть більше щодо наших громадян, які, сподіваємось, приїдуть на «Кримську платформу» і на парламентську сесію на її підтримку 23 серпня. Це буде вибір кожного нашого громадянина в Криму. Бо є супротив і виклики від окупаційної влади», - додав Чийгоз.
Також народний депутат зазначив, що під час саміту «Кримської платформи» мають бути чітко визначені напрямки підтримки України з боку країн партнерів.
«Дехто вважає, що достатньо просто чітко вказати ще раз на цій платформі позицію держав наших партнерів, що вони не визнають анексію, вони вимагають звільнити Крим від російської окупації. Це продиктоване останніми роками і провальною міжнародною діяльністю - повернення російської делегації до ПАРЄ, Північний поток-2, багато такого було», - сказав Чийгоз.
«Окрема декларація або демонстрація своєї позиції щодо невизнання окупації Криму важлива. Але треба створювати реальні робочі групи і напрацьовувати шляхи для прийняття партнерами, главами держав, світовими лідерами, щоб будь-який час Путін відчував дієвий тиск на нього. А зібрати щось більше схоже на конференцію - це може бути проблема», - додав депутат.
Крім цього Ахтем Чийгоз наголосив, що резолюції міжнародних інституцій на підтримку України завжди набирають велику кількість голосів.
«Ми маємо розуміти, що будемо робити наступного дня після «Кримської платформи» і які наші подальші кроки», - резюмував він.