Український гонщик Малик на вітчизняному мотоциклі Dnipro Electric у США встановив новий світовий рекорд швидкості для електробайків. ВIДЕО

Відомий український гонщик-рекордсмен Сергій Малик встановив рекорд швидкості на електромотоциклі під час змагань у США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рекордний результат 172,61 км/год був зафіксований на фестивалі Bonneville Speed Week 2021.

"Це найскладніший рекорд, який у мене взагалі був. Все в останній момент: три спроби, три рекордні кваліфікації", - сказав Малик після рекордного заїзду.

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