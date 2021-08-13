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рекорд (109) швидкість (78) США (14451) Україна (5201) мотоцикл (52) електромобіль (30)

Український гонщик Малик на вітчизняному мотоциклі Dnipro Electric у США встановив новий світовий рекорд швидкості для електробайків. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство За кордоном

Відомий український гонщик-рекордсмен Сергій Малик встановив рекорд швидкості на електромотоциклі під час змагань у США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рекордний результат 172,61 км/год був зафіксований на фестивалі Bonneville Speed Week 2021.

"Це найскладніший рекорд, який у мене взагалі був. Все в останній момент: три спроби, три рекордні кваліфікації", - сказав Малик після рекордного заїзду.

Відео Naftozavr

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Топ коментарі
+51
Украинский гонщик Малик на отечественном мотоцикле Dnipro Electric в США установил новый мировой рекорд скорости для электробайков - Цензор.НЕТ 5258
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13.08.2021 13:21
+45
Малик - реально людина-легенда, про яку на жаль у нас мало знають. Це ж не перший його світовий рекорд, у нього всього 40+ українських і світових рекордів. А ще він чемпіон України з автогонок, а ще мотопробіг через всю Європу здійснив. А ще він волонтер для АТО (за це має звання Народний герой України) і зібрав кошти на встановлення кількох пам'ятників...
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13.08.2021 13:36
+29
Да, расскажи ему там какие правила на фестивале в соленой пустыни, а то поехал и не знает ))
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13.08.2021 13:16
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Не рекорды нужно ставить, а не превышать скорость и следовать правилам дорожного движения Украинский гонщик Малик на отечественном мотоцикле Dnipro Electric в США установил новый мировой рекорд скорости для электробайков - Цензор.НЕТ 1105
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13.08.2021 13:14 Відповісти
Да, расскажи ему там какие правила на фестивале в соленой пустыни, а то поехал и не знает ))
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13.08.2021 13:16 Відповісти
Та я вообще) Так то правилами не запрещен дрифт на Софиевской площади если чо, нету там такого пункта Украинский гонщик Малик на отечественном мотоцикле Dnipro Electric в США установил новый мировой рекорд скорости для электробайков - Цензор.НЕТ 2884
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13.08.2021 13:17 Відповісти
Вот станет мужик либером мнений как дважды Алена , может тоже по дрифтует ))
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13.08.2021 13:19 Відповісти
,,ливером мнений,,
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13.08.2021 13:30 Відповісти
Точно! В ПДР нема заборони дрифту на цвинтарі.
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13.08.2021 13:57 Відповісти
Ну Хмельницкий на месте мотоциклетного завада очередной ЖК построил!!
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13.08.2021 13:25 Відповісти
unit hub
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13.08.2021 13:45 Відповісти
тільки прості хлопці та дівчата можуть прославляти Україну. як тільки стають до керма влади відразу обси...аються по самі вуха. ЧОМУ ТАК?
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13.08.2021 13:15 Відповісти
А хто був "простим хлопцем" і став до керма влади? Зєлєнскій? 😁
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13.08.2021 14:29 Відповісти
подивись в вр, кабмін і взагалі на все керівництво будь чого. половина людей, просто з вулиці. але тобі аби знайоме слово знайти та вискочити з теми. почати дискусію, які кругом тебе недоумки і який ти "д артаньян"
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13.08.2021 17:05 Відповісти
Щось не так?
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13.08.2021 20:59 Відповісти
Може варто задати собі питання №1: "Чому влада міняється, а курс в зад ні?". Потім задати собі питання №2 "А влада взагалі реально міняється?". Потім задати собі питання №3 "Якщо влада таки міняється реально, то чому при її зміні нічого не міняється в справах топ коррупціонерів, справи типу діамантових прокурорів і вбивства Гонгадзе також ніяк не рухаються, і звісно ніяк не міняється становище олігархів?". І тоді ви зрозумієте що людина може "бути просто з вулиці" але повністю узгоджено з відповідними особами не з вулиці.
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15.08.2021 03:07 Відповісти
текст великий а імен та фактів що до таких людей нема. Ви за...ираєте мозок пустими словами
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15.08.2021 10:42 Відповісти
Текст навпаки дуже малий. Але він для думаючих людей. Бо справа не в іменах і фактах, а в системі нерівноправ'я в Україні. Для якої як раз і потрібно таке відволікання уваги на імена і факти без спроб аналізу чому ніякі перестановки в іменах не спрацьовують.
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15.08.2021 11:02 Відповісти
ти мабудь розмний та начитаній. це як раз такі люди за...ирають мізки прости, не грамотним людям. а неграмотних у нас 90%. тому ми так погано живем і тому завжди вибераємо у владу розумних, здібних гарно говорити бандитів і кокупціонерів. не старайся вдовбати мені в голову що я тупіший тебе. знайди інші вільні вуха...
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15.08.2021 13:18 Відповісти
Ги-ги-ги

Ці 90% "дурних" в Україні (і я в тому числі) голосували не за розумних і хто гарно говорить, а за тих, кого допустили до виборів, і які ні словом не обмовились про необхідність зміни існуючої системи на демократичну (рівноправну). Була б можливість, голосував би за інших: Шишкіна, можливо, Смешко, можливо, Гнапа. Але ніяк не за ту камарілью, яку нам підсунули.

Так що, звиняй, хлопче. Наміру і можливості (тим більше в інтернеті) доводити що ти тупіший за мене (тобто за 90%) у мене немає.
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15.08.2021 14:35 Відповісти
можу поважати тебе тільки за те що ти не ховаєш за кого голосував. зара з ким би не розмовляв, всі ті що верещали за зе, кажуть тані, та ти що, да не жізнь. і взагалі, люблю норм. змістовний діалог без образ. а ще, ніхто не забороняв голосувати за Смішко. просто в нього ресурсу не було проїхатись всім по мізках. а у монів та інших така можливість була і є. гарного дня, друже.
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15.08.2021 17:16 Відповісти
Є такий парадокс, називається Принцип Пітера.
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13.08.2021 17:39 Відповісти
Нема такого парадокса.
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15.08.2021 03:12 Відповісти
Чому ж не має? Є. Уявіть собі систему, яка складається з нерівноправних елементів. Конкурентний шлях наверх (до деякого рівня) буде відкритий лише для елементів одного рангу і лише до того ступеня, коли він не порушує стабільність системи. Ось і отримаєте принцип Пітера.

Звісно, система повинна бути консервативна (ізольована), а не ринкова (вільна конкуренція). Як тільки починають діяти ринкові фактори і вимоги рівноправ'я елементів системи, то система швидко деградує і або гине, або перетворюється в відкриту де принцип Пітера не діє.
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15.08.2021 10:54 Відповісти
Я не це мав на увазі. Парадокс описує що таке що за рамками загальноприйнятого. А "систему, яка складається з нерівноправних елементів. Конкурентний шлях наверх (до деякого рівня) буде відкритий лише для елементів одного рангу і лише до того ступеня, коли він не порушує стабільність системи" це загальноприйнятий стандарт для нашої країни. "Система повинна бути консервативна (ізольована)", так якщо ви навіть банально розглянете ціну навіть на продукти повсякденного користвуння і розкопаєте логістику їх постачання то виявиться що у нас монополія на монополії і всі з коренями у владі, і влізти у оптовий ринок без такої процедури як "дати на лапу" просто нереально і так було не тільки зараз при проклятій "ЗЕ" владі, так уже років 25. А тут в на Цензорі експерти які з дивана, які ніколи не намагалися робити бізнес, бачуть тільки те що пишуть в інтернеті те що пишуть такі самі як вони люди, і як дурні поливають один одного брудом про те яка морда краще підійде для того щоб в кінці все-одно нічого не помінялося.
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15.08.2021 11:47 Відповісти
Тут переважно "експерти" з Росії. Чому б і не поклювати Україну і українців (ака зебілів) під виглядом нациків. Тут не вихід шукають, а безвихідь намагаються влаштувати.

Поки в Україні не буде рівноправ'я і ринкової економіки, що неминуче тягне за собою верховенство права (тобто відповідність всіх законів Конституції), нічого не зміниться. Ми будемо антиподами демократичного світу і ніколи не зійдемо з орбіти Росії. Ольгінські експерди це чудово розуміють.

Монополізм, корупція, т.з. "олігархія" - це ж не просто так, а як наслідок авторитарного феодального устрою держави. І щоб цього позбутись не треба нічого вигадувати поза те, що існує во всіх демократичних країнах. Треба лише скасувати всі статті законів (про суди, про держслужбу, і т.п.), які надають антиконституційні пільги і привілеї суддям і держслужбовцям і прийняти податковий кодекс в західному стилі (з його зарплатами-брутто і податком на корпоративний прибуток)... але як раз цього наші нувориши менше всього і бажають.
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15.08.2021 12:37 Відповісти
Простые этим и занимаются, занимаются любимым делом, вкладывают в это все, талант, умение, а ворье лезет во власть,- думать не надо, бери побольше и по карманам...
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13.08.2021 20:59 Відповісти
Браво! Молодец!
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13.08.2021 13:16 Відповісти
отличная новость!
Я даже не знал, что у нас выпускают электромотоциклы.
И пилот - красавчик!
Эх, вот бы начали выпуск недорогих электрокаров - было бы вообще зашибись...
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13.08.2021 13:17 Відповісти
Я даже не знал, что у нас выпускают электромотоциклы.

https://rozetka.com.ua/ua/286357733/p286357733/

Український гонщик Малик на вітчизняному мотоциклі Dnipro Electric у США встановив новий світовий рекорд швидкості для електробайків - Цензор.НЕТ 2831
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13.08.2021 15:18 Відповісти
Это китаец
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13.08.2021 15:26 Відповісти
ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛ SCRAMBLER СДЕЛАН В УКРАИНЕ
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13.08.2021 19:03 Відповісти
а що то того всього в ньому українського, крім як зібрали до купи з готових комплектів?
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14.08.2021 07:48 Відповісти
опорна ножка.
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14.08.2021 13:40 Відповісти
скорее всего это штучная сборка из разных комплектующих под определённые цели
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13.08.2021 15:47 Відповісти
Один выпустили.
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13.08.2021 16:43 Відповісти
Ничего и не выпускают, если посмотреть, то мотоцикл Франкенштейн, даже бензобак остался для виду и очень похоже на Днепр, точнее то, что от него осталось, задняя вилка от заграничного, передняя частично или полность., рама переварена. Это единичный прототип для рекорда и всё. А могли бы сделать тот же электро Ланос с запасом на 300 км и вменяемой ценой и было было намного больше толку и люди были бы довольны и работа была бы. Рекорд есть, о котором быстро забудут и никто и не вспомнит, ну проехал от быстрее, а смысл? дальше что? Да там дури много на короткую дистанцию, но дальности судя по силовой на 10 км максимум хватит, и всё и приехали, за пивом быстро съездить в ближайший магаз и не более. Извините но как есть.
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14.08.2021 22:56 Відповісти
Украинский гонщик Малик на отечественном мотоцикле Dnipro Electric в США установил новый мировой рекорд скорости для электробайков - Цензор.НЕТ 1327
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13.08.2021 13:19 Відповісти
Украинский гонщик Малик на отечественном мотоцикле Dnipro Electric в США установил новый мировой рекорд скорости для электробайков - Цензор.НЕТ 5258
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13.08.2021 13:21 Відповісти
Бак від "Дніпра".
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13.08.2021 15:17 Відповісти
навіщо електоробайку бак для "керосіну"?
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14.08.2021 13:41 Відповісти
Хоть что то должно быть в етом мотоцикле украинского производителя Український гонщик Малик на вітчизняному мотоциклі Dnipro Electric у США встановив новий світовий рекорд швидкості для електробайків - Цензор.НЕТ 2896
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14.08.2021 15:36 Відповісти
На мою думку,бак бутофорський, зроблений з якихось композитних матеріалів та стилізований під бак старенького "Дніпра". В його середені можуть бути розміщенні певні елементи: реле, комутатори, "мізки".... Разом з тим, це досить важливий елемент під час курування мотоциклом.
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14.08.2021 21:31 Відповісти
Круто! поздравляем!! и производителя тоже!
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13.08.2021 15:37 Відповісти
Респект!
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13.08.2021 13:21 Відповісти
как тєбє такоє, Ілон Маск?
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13.08.2021 13:26 Відповісти
Якась маячня, друзі. Може рекорд в певній категорії? 172,61 км/час це зовсім мало, от що каже гугл наприклад:
Супербайк LS 218 компании Lightning Motors считается самым быстрым среди работающих на электродвигателе. В 2011 году пилот Пол Теде установил на нем мировой рекорд, разогнавшись до 352 км/ч.
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13.08.2021 13:34 Відповісти
Ну так, там різні класи взагалі-то... Але Малик будує швидший байк, який і цей рекорд в 352 км/год може побити...
Український гонщик Малик на вітчизняному мотоциклі Dnipro Electric у США встановив новий світовий рекорд швидкості для електробайків - Цензор.НЕТ 6841
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13.08.2021 13:37 Відповісти
Какие классы?
Чем они отличаются, емкостью аккумулятора?
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13.08.2021 22:11 Відповісти
І акумулятором, і мотором (розміри, потужність, тип мотора - синхронний/асинхронний).
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13.08.2021 22:32 Відповісти
"Це новий рекорд для техніки такого класу ("А" OMEGA)" - з інших ресурсів.
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13.08.2021 13:41 Відповісти
Разные. Этот - педальный, аккумулятор стоит для фары
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13.08.2021 13:56 Відповісти
Малик - реально людина-легенда, про яку на жаль у нас мало знають. Це ж не перший його світовий рекорд, у нього всього 40+ українських і світових рекордів. А ще він чемпіон України з автогонок, а ще мотопробіг через всю Європу здійснив. А ще він волонтер для АТО (за це має звання Народний герой України) і зібрав кошти на встановлення кількох пам'ятників...
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13.08.2021 13:36 Відповісти
такие люди вызывают только Уважение.
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13.08.2021 13:37 Відповісти
А де шнур 220V від байка до розетки?
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13.08.2021 13:38 Відповісти
Український гонщик Малик на вітчизняному мотоциклі Dnipro Electric у США встановив новий світовий рекорд швидкості для електробайків - Цензор.НЕТ 8707
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13.08.2021 13:48 Відповісти
шнур ТАМ... ну ты понел....
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13.08.2021 15:17 Відповісти
знакомый гинеколог сказал, что ТАМ тоже нету... Український гонщик Малик на вітчизняному мотоциклі Dnipro Electric у США встановив новий світовий рекорд швидкості для електробайків - Цензор.НЕТ 1034
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13.08.2021 15:52 Відповісти
тогда иди к практологу
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13.08.2021 16:15 Відповісти
Соломон забыл какого он пола, упс..
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13.08.2021 17:33 Відповісти
Такие шутки обычно удел рукожопов, которым мама батарейки в пульте в 40 лет меняет. Шути дальше
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13.08.2021 21:21 Відповісти
гарна новина...
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13.08.2021 14:00 Відповісти
"Бензобак" на байке стилизован под очертания бака киевского "Днепра".
И передняя часть рамы , похоже, от него же.
BMW, Honda и Ducati уныло мочатся за углом на свои окурки.
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13.08.2021 15:16 Відповісти
Ну да...
Особенно bmw, завод которого перевезли в Киев после войны
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13.08.2021 15:29 Відповісти
Ему обиднее всех Український гонщик Малик на вітчизняному мотоциклі Dnipro Electric у США встановив новий світовий рекорд швидкості для електробайків - Цензор.НЕТ 2482
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13.08.2021 16:17 Відповісти
С октября 1945 года до конца марта 1953 года завод был подчинён Главному Управлению мотоциклетной и велосипедной промышленности (Главмотовелопром).

Первая модель, одноместный мотоцикл лёгкого класса К-1Б «Киевлянин», была изготовлена в 1946 году[4] по документации мотоцикла Wanderer-1Sp на оборудовании, полученном по репарации из Германии.
Чем больше Гугл, тем меньше знаний
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13.08.2021 23:26 Відповісти
Як завжди потішимось потім заросте павутинням,а згодом хтось винайде чи відтворить по "новому".
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13.08.2021 16:33 Відповісти
Браво! Молодец! Патриот и гордость Украины! И не обнимается с козломордыми лаптями, а содействует их уничтожению....
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13.08.2021 19:45 Відповісти
170 км мировой рекорд? Шось дуже мало.
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13.08.2021 21:30 Відповісти
Для ЭЛЕКТРО мотоциклов.

Электричество экологично и экономно. Но топливо может выделять не сопоставимо больше энергии на единицу веса чем аккумулятор. И у электродвигателя поменьше мощности на единицу обьёма - веса.

Мощность и скорость - это не про электричество. Український гонщик Малик на вітчизняному мотоциклі Dnipro Electric у США встановив новий світовий рекорд швидкості для електробайків - Цензор.НЕТ 5319
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14.08.2021 23:31 Відповісти
Раскажи єто модел s, которая делает ферари.
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16.08.2021 20:36 Відповісти
Украинский гонщик Сергей Малик на отечественном мотоцикле Dnipro Electric установил новый мировой рекорд скорости для электробайков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рекордный результат 172,61 км/час был зафиксирован на фестивале Bonneville Speed Week 2021. Источник: https://censor.net/ru/v3282585

РЕСПЕКТ Український гонщик Малик на вітчизняному мотоциклі Dnipro Electric у США встановив новий світовий рекорд швидкості для електробайків - Цензор.НЕТ 1748
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13.08.2021 22:17 Відповісти
170км? смешно... никто быстрее не зедли ранее что ли на электро?
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13.08.2021 23:27 Відповісти
Кацап, який же ти тупий. Звісно що ні раз рекорд.
P. S. А кацапа аж викручує що Українці можуть щось робити краще.
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15.08.2021 01:01 Відповісти
Может, это в классе самодельных электромотоциклов ?
Киевский мотозавод ничего не производит и будет застроен высотками.
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14.08.2021 10:07 Відповісти
Вот это настоящий украинский мотогонщик-патриот, а не обдолбанное, бухое быдло в бородах и цепях, нарушающее правила движения. Респект и уважение.
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14.08.2021 13:37 Відповісти
Коли можно буде придбати в Україні електро байк Дніпро?
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15.08.2021 01:00 Відповісти
СПРАВЖНІЙ КОЗАК !!!
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16.08.2021 08:05 Відповісти
 
 