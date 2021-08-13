Конкурсна комісія проводить співбесіди з кандидатами на пост глави БЕБ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні, 13 серпня, відбувається засідання комісії з відбору глави Бюро економічної безпеки (БЕБ).

На сьогоднішньому засіданні комісія проводить співбесіди з кандидатами, які пройшли попередні етапи відбору, передає Цензор.НЕТ.

"На засіданні буде проведено співбесіду з відібраними кандидатами, зокрема, щодо оцінки результатів виконаних ситуаційних завдань, відповідності критеріям доброчесності та професійного рівня для виконання повноважень керівника новоствореного органу, а також обговорення результатів співбесіди", - йдеться в анонсі засідання.

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