УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14675 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
3 161 5
конкурс (853) Бюро економічної безпеки (199)

Конкурсна комісія проводить співбесіди з кандидатами на пост глави БЕБ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 13 серпня, відбувається засідання комісії з відбору глави Бюро економічної безпеки (БЕБ).

На сьогоднішньому засіданні комісія проводить співбесіди з кандидатами, які пройшли попередні етапи відбору, передає Цензор.НЕТ.

"На засіданні буде проведено співбесіду з відібраними кандидатами, зокрема, щодо оцінки результатів виконаних ситуаційних завдань, відповідності критеріям доброчесності та професійного рівня для виконання повноважень керівника новоствореного органу, а також обговорення результатів співбесіди", - йдеться в анонсі засідання.

Також читайте: У ДФС Мельника сидять на контрабандних потоках, керує процесом Гмирін, а гроші заносяться в ОП, - ЗМІ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Черговий цирк. Все вже порішали.
показати весь коментар
13.08.2021 13:39 Відповісти
Кварталівська вистава. Кушай-те.
показати весь коментар
13.08.2021 13:41 Відповісти
А нахрена они в масках сидят ? Коронавирус чо уже по зуму или скайпу передается? Конкурсная комиссия проводит собеседования с кандидатами на пост главы БЭБ - Цензор.НЕТ 3325
Конкурсная комиссия проводит собеседования с кандидатами на пост главы БЭБ - Цензор.НЕТ 4058https://i.uaportal.com/2019/8/5/14.jpg
показати весь коментар
13.08.2021 13:39 Відповісти
Прямая фикция
показати весь коментар
13.08.2021 13:42 Відповісти
А где одноглазый мил...... человек.
показати весь коментар
13.08.2021 13:53 Відповісти
 
 