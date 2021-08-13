"Зіставляємо загрози, можливі дії та наслідки": в МВС відреагували на анонсовану Нацкорпусом акцію під ОП. ВIДЕО
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"Національний корпус" анонсував масштабні протести під Офісом Президента в суботу 14 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ, ситуацію прокоментував у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.
"МВС разом з іншим службами завжди підтримували та будуть підтримувати громадський порядок і законність під час всіх конституційно законних акцій протесту. Це пряма норма Конституції: громадяни України мають право збиратися мирно, без зброї, для висловлювання будь-якої своєї думки. Ця норма буде забезпечена. Безумовно, будуть підтримувати громадський порядок поліція, Нацгвардія, ДСНС", — запевнив він.
За словами Шевченка, рівень потенційної загрози оцінюється заздалегідь.
"Перед тим, як діяти, керівники відповідних рівнів спочатку думають, зіставляють загрози, можливі дії та наслідки. Якщо наслідки мінімальні, то відповідні дії відбуваються керівником поліції разом з гвардійцями. Поліція буде на місці, гвардія буде на місці", — сказав він.
Додамо, Нацкорпус збирається протестувати проти політичних репресій та підготовки влади до поступок у переговорах щодо окупованих територій Донбасу і Криму.
"Щоб розв'язати руки, влада репресує активний пласт суспільства, тих, хто першими стає на безкомпромісний захист країни. Репресії проти Азовського руху - це тільки початок. Такий план влади на всю проукраїнську опозицію", - заявили організатори акції.
5 серпня в Харкові СБУ провела ряд обшуків і арештів. Серед затриманих виявилися ветерани полку "Азов". "Нацкорпус" у відповідь на це звинуватив владу в політичних переслідуваннях.
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Сидит тут, тролль, целыми днями на Цензоре пасется
середа, 11 серпня 2021 р. СБУ придбало світлошумові та димові гранати на 3,6 млн
https://www.ukrmilitary.com/2021/08/grenade-sbu.html
ТОВ «Екотест-Центр» отримало два контракти від Служби безпеки України на постачання 1850 світлошумових та 1500 димових гранат загальною вартістю понад 3,6 млн грн. малих ручних димових гранат РДГ-55МБ (білого диму) по 738 грн за штуку (з ПДВ). Загальна вартість контракту 1 107 000 грн.
Всі гранати мають бути поставлені до 20 грудня 2021 року
А когда вы начнете закидать бубуочку плюшевыми ермаками ?
Ну или просто...дерьмаком ?
тому, шановний, задарма Ви лаєтесь, не зрозумівши у своєму гніві сарказму, і виплеснувши не за адресою свої домисли і недоречні зараз пояснення суті слів, до яких мій коментра не мав жодного стосунку...
не в те вікно Ви кинули гноюкою...)))))
те, що Ви не зрозуміли сарказму (та взагалі і не повинні цього робити) не має впливати на Ваше розуміння патріотизму...але і звинувачувати когось (мене, наприклад))) у тому що навіть близько не стояло поруч з тими проблемами які Ви висвітлюєте, то марна справа ...
не вішайте ярлики на усіх в рядок...
доброго Вам вечора...
дуже приємно порозумітися !
А п'ятий канал і п'ятий Президент очікують на толкового журналіста...
https://nationalcorps.org/spilna-zayava-veteranskih-i-patriotichnih-organizacij/
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