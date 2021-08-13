"Зіставляємо загрози, можливі дії та наслідки": в МВС відреагували на анонсовану Нацкорпусом акцію під ОП. ВIДЕО

"Національний корпус" анонсував масштабні протести під Офісом Президента в суботу 14 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, ситуацію прокоментував у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

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"МВС разом з іншим службами завжди підтримували та будуть підтримувати громадський порядок і законність під час всіх конституційно законних акцій протесту. Це пряма норма Конституції: громадяни України мають право збиратися мирно, без зброї, для висловлювання будь-якої своєї думки. Ця норма буде забезпечена. Безумовно, будуть підтримувати громадський порядок поліція, Нацгвардія, ДСНС", — запевнив він.

За словами Шевченка, рівень потенційної загрози оцінюється заздалегідь.

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"Перед тим, як діяти, керівники відповідних рівнів спочатку думають, зіставляють загрози, можливі дії та наслідки. Якщо наслідки мінімальні, то відповідні дії відбуваються керівником поліції разом з гвардійцями. Поліція буде на місці, гвардія буде на місці", — сказав він.

Додамо, Нацкорпус збирається протестувати проти політичних репресій та підготовки влади до поступок у переговорах щодо окупованих територій Донбасу і Криму.

"Щоб розв'язати руки, влада репресує активний пласт суспільства, тих, хто першими стає на безкомпромісний захист країни. Репресії проти Азовського руху - це тільки початок. Такий план влади на всю проукраїнську опозицію", - заявили організатори акції.

5 серпня в Харкові СБУ провела ряд обшуків і арештів. Серед затриманих виявилися ветерани полку "Азов". "Нацкорпус" у відповідь на це звинуватив владу в політичних переслідуваннях.