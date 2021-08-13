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"Зіставляємо загрози, можливі дії та наслідки": в МВС відреагували на анонсовану Нацкорпусом акцію під ОП. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

"Національний корпус" анонсував масштабні протести під Офісом Президента в суботу 14 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, ситуацію прокоментував у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"МВС разом з іншим службами завжди підтримували та будуть підтримувати громадський порядок і законність під час всіх конституційно законних акцій протесту. Це пряма норма Конституції: громадяни України мають право збиратися мирно, без зброї, для висловлювання будь-якої своєї думки. Ця норма буде забезпечена. Безумовно, будуть підтримувати громадський порядок поліція, Нацгвардія, ДСНС", — запевнив він.

За словами Шевченка, рівень потенційної загрози оцінюється заздалегідь.

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"Перед тим, як діяти, керівники відповідних рівнів спочатку думають, зіставляють загрози, можливі дії та наслідки. Якщо наслідки мінімальні, то відповідні дії відбуваються керівником поліції разом з гвардійцями. Поліція буде на місці, гвардія буде на місці", — сказав він.

Додамо, Нацкорпус збирається протестувати проти політичних репресій та підготовки влади до поступок у переговорах щодо окупованих територій Донбасу і Криму.

"Щоб розв'язати руки, влада репресує активний пласт суспільства, тих, хто першими стає на безкомпромісний захист країни. Репресії проти Азовського руху - це тільки початок. Такий план влади на всю проукраїнську опозицію", - заявили організатори акції.

5 серпня в Харкові СБУ провела ряд обшуків і арештів. Серед затриманих виявилися ветерани полку "Азов". "Нацкорпус" у відповідь на це звинуватив владу в політичних переслідуваннях.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Нацжены!
А когда вы начнете закидать бубуочку плюшевыми ермаками ?
Ну или просто...дерьмаком ?
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13.08.2021 15:28
+12
Півень в косоворотці якраз і поставлений, щоб захистити ОПу Зеленського від нацкорпусу "Зіставляємо загрози, можливі дії та наслідки": в МВС відреагували на анонсовану Нацкорпусом акцію під ОП - Цензор.НЕТ 8524
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13.08.2021 15:30
+11
Будут бубочку охранять? А смысл, если его там не будет, а он будет как плешивый окурок прятаться на хате в Конче заспе ? "Сопоставляем угрозы, возможные действия и последствия": в МВД отреагировали на анонсированную Нацкорпусом акцию под ОП - Цензор.НЕТ 3714
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13.08.2021 15:16
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Будут бубочку охранять? А смысл, если его там не будет, а он будет как плешивый окурок прятаться на хате в Конче заспе ? "Сопоставляем угрозы, возможные действия и последствия": в МВД отреагировали на анонсированную Нацкорпусом акцию под ОП - Цензор.НЕТ 3714
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13.08.2021 15:16 Відповісти
Вот когда он так сделает, тогда ты и будешь гавкать.
Сидит тут, тролль, целыми днями на Цензоре пасется
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13.08.2021 15:40 Відповісти
Надеюсь, уже составили списки кому изображать нацкорпус, а кому защитников правопорядка?
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13.08.2021 15:17 Відповісти
В самую точку, Юрий. Списки и с одной стороны и с другой согласованы. "Жертвы" назначены. Когда наконец-то на такое шоу будут продавать билеты? Хотя бы так бюджет, тьфу, бородатую бабушку баблом подогреть в ее нищете беспросветной...
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13.08.2021 15:25 Відповісти
Главное чтобы ящики закупили или мешки. Куда потом плюшевые игрушки будут собирать.
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13.08.2021 15:30 Відповісти
Какие плюшевые игрушки? Нацжены будут атаковать петуха на опе перед ОПой. Надо же поднять их протухший имидж.
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13.08.2021 15:47 Відповісти
Зато свежая новость. В реальности зеленая мразь готовится к зиме, к йолке..

середа, 11 серпня 2021 р. СБУ придбало світлошумові та димові гранати на 3,6 млн
https://www.ukrmilitary.com/2021/08/grenade-sbu.html

ТОВ «Екотест-Центр» отримало два контракти від Служби безпеки України на постачання 1850 світлошумових та 1500 димових гранат загальною вартістю понад 3,6 млн грн. малих ручних димових гранат РДГ-55МБ (білого диму) по 738 грн за штуку (з ПДВ). Загальна вартість контракту 1 107 000 грн.
Всі гранати мають бути поставлені до 20 грудня 2021 року
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13.08.2021 15:33 Відповісти
Почём билеты на анонсированное действие?
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13.08.2021 15:19 Відповісти
"Сопоставляем угрозы, возможные действия и последствия": в МВД отреагировали на анонсированную Нацкорпусом акцию под ОП - Цензор.НЕТ 4918
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13.08.2021 15:22 Відповісти
Власть будет защищаться. Неважно какая. Янык или Зеля. И если они не правы,то как иначе решать ? ВЫйти народу - так нет народа. Только кучка сознательных активистов.
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13.08.2021 15:23 Відповісти
нацкорпус - это сознательные активисты?) шутка десятилетия)
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13.08.2021 15:25 Відповісти
********* вже "активістами" називають..))
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13.08.2021 15:29 Відповісти
Цікаво буде подивитись, Петя їх не ******, а як зелені себе поведуть невідомо
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13.08.2021 18:30 Відповісти
По тому Украинскому народу нужно не лениться управлять своим государством и не доверять управлению своим государством советским людям. у которых нет своего государства(ссср распалось в 1991г, а осталась одна столица Мацква ква ква) "Зіставляємо загрози, можливі дії та наслідки": в МВС відреагували на анонсовану Нацкорпусом акцію під ОП - Цензор.НЕТ 5551
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13.08.2021 15:28 Відповісти
Відволікання уваги і тільки!!
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13.08.2021 15:27 Відповісти
Нацжены!
А когда вы начнете закидать бубуочку плюшевыми ермаками ?
Ну или просто...дерьмаком ?
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13.08.2021 15:28 Відповісти
плюшевыми Елдаками "Зіставляємо загрози, можливі дії та наслідки": в МВС відреагували на анонсовану Нацкорпусом акцію під ОП - Цензор.НЕТ 4448
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13.08.2021 15:30 Відповісти
Кацап Вася! У вас, ординців, дружини асоціюються з "женами". Інших значень цього слова у лишньохромосомних Вась просто не існує. В нашій історії були КНЯЖІ ДРУЖИНИ, а нині - Нац.Дружини, які одні з небагатьох, в міру своїх сил, борються з прокацапськими ГНИДАМИ в Україні. Тому кацапо-орда на паРаші, а ви, ГНИДИ прокацапські тут, в Україні, дружно, в унісон з ними виєте від радості, коли недолуга космополітична "влада" в Україні, робить спроби знищіти Патріотів.
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13.08.2021 16:43 Відповісти
не ведясь на Ваши умозаключения и оскорбления по-поводу и без ....отвечу - это часто употребляемое перекрученное слово специально ввели в обиход патриоты, которым подозрительною показалась деятельность нацдружин, которые как по команде выборочно выбирали себе акции, и часто не там, где надо было по сути....
тому, шановний, задарма Ви лаєтесь, не зрозумівши у своєму гніві сарказму, і виплеснувши не за адресою свої домисли і недоречні зараз пояснення суті слів, до яких мій коментра не мав жодного стосунку...
не в те вікно Ви кинули гноюкою...)))))
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13.08.2021 16:59 Відповісти
Тридцять років тому, один з лідерів УНА УНСО, єдиної на той час організації, яка вирішила зі зброєю в руках захищати Незалежність України після гкчп, сказав приблизно таке: нам треба навчити Наш Народ хоча б відпльовуватись, коли йому плюють в лице. Не вийшло. Українські ГНИДИ самі (і ворогів не треба) розтопчуть, зальють брудом тих активістів: ПС, С14, ОУН, нац. корпус і т.д., які дійсно самі, без примусової мобілізації, виступлять на захист України від внутрішніх і зовнішніх ворогів. Саме ці молоді хлопці врятували Одесу від "сруССкава міра" весною 14 року. Ци х Патріотів України, треба б берегти і підтримувати, а ви що тут робите? Підігруєте кацапні, як і личить малоросам. "Встаньтє с кален!" - "Не встанемо, мамо!" - оце і є сутність малороса, виціловувати дупу "старшому брату". Сумно.
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13.08.2021 17:23 Відповісти
Ви все не вгамуєтесь... нікому ні в чому я не підігрую...
те, що Ви не зрозуміли сарказму (та взагалі і не повинні цього робити) не має впливати на Ваше розуміння патріотизму...але і звинувачувати когось (мене, наприклад))) у тому що навіть близько не стояло поруч з тими проблемами які Ви висвітлюєте, то марна справа ...
не вішайте ярлики на усіх в рядок...
доброго Вам вечора...
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13.08.2021 17:29 Відповісти
Та Вас я звинуватив тільки в тому, що Ви назвали хлопців з Нац.Дружин - "нац.жьонамі". Можливо і дійсно не зрозумів сарказму... А те, як ведуть себе по відношенню до Патріотичної Молоді, деякі "тихенькі диванні "патріоти", навіює спомини тридцятирічної давнини. Тоді ж подібні ниішнім "диванним "демократам", "демократи", які відсидівши по совєтским таборам до 30 років, після гк чп, спромоглися, замість піднімати Народ на захист Незалежності, готуватися знову до арешту і мордовських таборів, і тихенько готувати торбу з теплими речами і сухарями. "Беззубі" "демократи" неспроможні побудувати сильну Державу. Тому залишається надія тільки на молодь - Патріотичну і Бойову. На силу треба відповідати силою, а не скулінням побитого цуцика. Вам теж Доброго вечора. Пи. Си. У Вас чудово виходить писати коменти Українською Мовою, пишіть, будьласочка, нею. Я з так званого "роССійськомовного" регіону України, маю деякі труднощі при спілкуванні рідною Українською Мовою, та все ж вже кілька років спілкуюсь Українською.Коли роблю якісь помилки, а мене поправляють, я тим людям дуже вдячний.
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13.08.2021 18:18 Відповісти
я теж "руцькобазарний" ))) та коли до мене звертаються українською, маю за честь ім відповідати виключно українською... але...але руцькою (за звичкою певно) скоріш трапляються на розум сарказми ...українська дуже мелодійна і важко зразу підібрати точне напівпогане)))) слово (люблю коверкати язик руцький під всякі їхні говірки )))) тож часто-густо мене і окацаплюють )))))
дуже приємно порозумітися !
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13.08.2021 19:39 Відповісти
Півень в косоворотці якраз і поставлений, щоб захистити ОПу Зеленського від нацкорпусу "Зіставляємо загрози, можливі дії та наслідки": в МВС відреагували на анонсовану Нацкорпусом акцію під ОП - Цензор.НЕТ 8524
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13.08.2021 15:30 Відповісти
Артем ще не звільнився вслід за Авааковим?
А п'ятий канал і п'ятий Президент очікують на толкового журналіста...
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13.08.2021 15:40 Відповісти
смеялись всем отделом субсидий на Бубнова 5
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13.08.2021 16:01 Відповісти
Хлопці, бережіть двері, дуже дорого їх ремонтувати!
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13.08.2021 16:04 Відповісти
Детский сад с заезженной пластинкой. "Зіставляємо загрози, можливі дії та наслідки": в МВС відреагували на анонсовану Нацкорпусом акцію під ОП - Цензор.НЕТ 9351
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13.08.2021 16:12 Відповісти
Нацжон зрадили! Ганятися за Порохом вже не актуально з фінансової точки зору, за Семенченка вписуватися взагалі не цікаво, а так хоч трохи можна розім'ятися)
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13.08.2021 16:22 Відповісти
"Спільна заява ветеранських і патріотичних організацій"
https://nationalcorps.org/spilna-zayava-veteranskih-i-patriotichnih-organizacij/

Національний Корпус
Всеукраїнське об'єднання «Свобода»
Державницька ініціатива Яроша
Конгрес Українських Націоналістів
Добровольчий Рух ОУН
Націоналістичний рух Карпатська Січ
Автомайдан
Військово-патріотична організація «Фрайкор»
Консервативний рух «Традиція і Порядок»
Рух Ветеранів України
Ветеранське братерство
Окрема добровольча чота «Карпатська Січ»
Українська спілка учасників АТО
Об'єднання ветеранів силових структур
Бойове товариство учасників бойових дій, ветеранів, інвалідів антитерористичної операції
Об'єднання людей з обмеженими фізичними можливостями учасників АТО та інших збройних конфліктів
Координаційна рада учасників бойових дій Львівщини
Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих
Асоціація учасників АТО Львівщини
Організація Воїнів і волонтерів Городоччини
Спортивно-патріотичне товариство «Шквал»
Військово-патріотичний вишкіл «Патріот»
Бойове братерство учасників бойових дій-333
ГО «Допомога армії України»
ГО «ЛО УСВА»
ГО Жінок учасниць бойових дій «Сильні духом»
"Зіставляємо загрози, можливі дії та наслідки": в МВС відреагували на анонсовану Нацкорпусом акцію під ОП - Цензор.НЕТ 981
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13.08.2021 17:43 Відповісти
 
 