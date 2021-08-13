УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5113 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниСуспільство
27 617 215
протест (2249) Білецький (197) Національний корпус (386) Офіс Президента (1749)

Білецький кличе людей на протест під ОП

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Національний Корпус збирається вийти на протестну акцію до Офісу Президента 14-го серпня, о 13.00.

Про це заявив лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

"З місяця в місяць ця влада просуває ідеї капітуляції та здачі, але весь час зустрічає опір. Зеленський, як йому здається, вивчив ці уроки та перед спробою чергової здачі національних інтересів він вирішив масштабно зачистити ветеранське, патріотичне, пасіонарне українське середовище", - говорить Білецький.

З аналогічною заявою також виступив ряд ветеранських та патріотичних організацій, зокрема партія "Свобода", "Рух ветеранів України", "Державницька ініціатива Яроша", "Автомайдан" та інші: "Враховуючи ту загрозливу ситуацію, яку ми бачимо сьогодні - загрозливу в першу чергу для безпеки нашої держави - ми закликаємо всі українські національні сили до гуртування задля недопущення капітуляції України".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+65
Білецький, а ти чого це? То ж не барига!
показати весь коментар
13.08.2021 21:51
+62
ну шож...обещали сами снести-сносите
показати весь коментар
13.08.2021 21:56
+58
І хто має прийти?
Маруся Звіробій?
Порохоботи, яких ви ненавидите ?
Ідіот...
показати весь коментар
13.08.2021 21:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Свиночолий зрадник і агент )(уйла.
показати весь коментар
14.08.2021 20:31 Відповісти
Це твоє ім'я? Хто саме тебе так назвав?
показати весь коментар
14.08.2021 20:59 Відповісти
Добре ти дуполиз порохла зрозумів.
показати весь коментар
14.08.2021 23:53 Відповісти
А КТО ИДЕТ !?)
показати весь коментар
14.08.2021 10:31 Відповісти
А що взяти із собою під ОП? Плюшеву свинку чи зелену жабу?
показати весь коментар
14.08.2021 11:17 Відповісти
Сивоногого недогетьмана і його протеже Мєртвєчука.
показати весь коментар
14.08.2021 20:30 Відповісти
Проснулся вождь НК,когда "зелень" очень больно в зад клюнула.А не надо было радикально против ПАПы переть,вот и заимел,то ,что заимел
показати весь коментар
14.08.2021 11:21 Відповісти
организованная преступность - олигархи и госаппарат - знают, что будет тарифный Майдан и своих троянских коней засылают в Майдан, чтобы его обеззубеть, если им управляешь. Билецкий на службе Коломойского, Авакова, Зеленского и всей этой гнилой системы. Нельзя слушать тех, кого подсылает организованная преступность!
показати весь коментар
14.08.2021 11:57 Відповісти
Прямий канал веде прямий репортаж з-під ОП.

На 13:03 - жодного протестуючого нема.
Тобто, Білецький не зміг навіть своїх прихильників зібрати.
Можливо, по баблу не домовилися?
показати весь коментар
14.08.2021 13:04 Відповісти
а зрада где? не вовремя эти лозунги звучат. вернее не к месту.
показати весь коментар
14.08.2021 13:25 Відповісти
ЗАРАЗ 15г-35хв-ПАТРІОТИЧНИЙ СРАЧ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА СТОРІНКАХ ЗАРАЗ цЕНЗОРА.ТОМУ ПОВТОРЮЮСЬ: коментар недавно:Шановні нац патріоти ,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСОКОГО для країни та народу) або буде "полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ, також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ: а тепер головне,чи можуть дурні навчиться чомусь у нашій країні- ні до цього не навчились-АЛЕ ПРИЙДЕТЬСЯ,БО ІНШОГО ШАНСУ У КРАЇНИ ТА УНАС НЕ БУДЕ, ......хТО ПРИЙШОВ РАЗОМ З АЗОВОМ - ТІ СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ, З ДІДІВ -ПРАДІДІВ- ВСІ ІНШІ ДАСТЬ БОГ ПРОЗРІЮТЬ. ЗРОЗУМІЮТЬ ,ЩО САМІ НЕ СВЯТІ І ЗАРАДИ УКРАЇНИ ПІДТЯГНУТЬСЯ-ТАКИ НАДІЯ Є, СЛАВА УКРАЇНІ! .СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
показати весь коментар
14.08.2021 15:46 Відповісти
Поясніть мені, браття, хто виграє від цього срачу? АЗОВ зараз організована бойова "антизєльона" одиниця, як на фронті, так і в тилу. І замість того, щоб об'єднувати ВСІ ПАТРІОТИЧНІ СИЛИ, нехай, з тимчасовим союзником ви намагаєтесь якнайсильніше розісратися всі зі всіма. Це - дурість, до якої ************ і зільоні, і касабські провокатори. СХАМЕНІТЬСЯ! СЬОГОДНІ РОЗІБ'ЮТЬ АНДРІЯ, 24-ого РОК, ПОТІМ ТОГО, ХТО ПІДНІМЕ ГОЛОВУ. Ми - сильні, коли об'єднані, пам'ятаймо ЦЕ.
показати весь коментар
14.08.2021 17:14 Відповісти
а не пошел бы этот андрУша в ОП из ду. ты обделался по полной, веры тебе ноль. дешевая шлюха
показати весь коментар
14.08.2021 19:52 Відповісти
чего чего?))
есть такая пословица, не сри в колодец, а то ещё напиться с него придётся.. нечего было фейки разгонять против Пороха
показати весь коментар
14.08.2021 22:32 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 