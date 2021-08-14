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Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Колона мітингувальників Нацкорпусу прийшла на вул. Грушевського 9а, до дому, в якому розташована квартира президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, тут мітингувальники планують закінчити сьогоднішню акцію. Однак, за їхніми словами, найближчим часом вони мають намір знову провести подібні заходи. Тут вони також озвучили свої вимоги.

Мітингувальники кидали димові шашки і фаєри на прибудинкову територію.

Зараз перед мітингувальниками виступають активісти.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, в квартирі на Грушевського Зеленський буває лише час від часу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям на Банковій відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 01
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 02
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 03
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 04
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 05

Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 06
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 07
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 08
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 09
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 10
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 11
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 12
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 13
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 14
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 15
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 16
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 17
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 18
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 19
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 20
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 21
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 22
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами 23

ФОТО і ВІДЕО: Олег Богачук

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
Скажите этим ряденым, что бубочка в этом доме последний раз был 5 лет назад.
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14.08.2021 15:42
+29
Так они два года назад Зеленского и посадиои в кресло, под руководством Авакова и за деньги Коломойского. Шо ж теперь не так?
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14.08.2021 15:48
+28
Вы лучше бы пришли бы когда Меркельша приедет от Х***ла с предложением капитуляции.
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14.08.2021 15:44
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Скажите этим ряденым, что бубочка в этом доме последний раз был 5 лет назад.
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14.08.2021 15:42 Відповісти
По сюжету вони повинні бути тут.
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14.08.2021 15:46 Відповісти
Підскажіть, яка доля свободівця, військовослужбовця ЗСУ, який 31 серпня 2015 кинув бойову гранату біля ВРУ, щоб запобігти внесення змін у Конституцію щодо особливого статусу Донбасу? Визнали неосудним, чи й досі в Сізо сидить?
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14.08.2021 15:47 Відповісти
Суд продовжує слухати справу про вибух під Радою.
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14.08.2021 15:57 Відповісти
Тююююю ....А шо там пукач? Чучма и Литвин?
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14.08.2021 17:07 Відповісти
Опа)))) первый пошёл)))https://zn.ua/POLITICS/eks-spikera-litvina-i-eshche-11-chelovek-vyzyvajut-na-dopros-v-sbu.html
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15.08.2021 01:03 Відповісти
Да? А какая разница?
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14.08.2021 16:16 Відповісти
а еще билецкий мог бы самолично навалить кучу около калитки, этим закрепивши успех
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15.08.2021 18:33 Відповісти
Российский пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции.

Он был арендован у России Управлением лесного хозяйства страны. О жертвах пока сообщений не поступало.
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14.08.2021 15:42 Відповісти
Погибло 8 человек-3 турка и 5 военых раши......
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14.08.2021 19:53 Відповісти
Загинуло трое чоловік та 5 росіян!
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14.08.2021 20:50 Відповісти
А где требования ? Я только по ним могу определить,кто это и для чего...
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14.08.2021 15:42 Відповісти
всё как обычно: вертолет и миллион долларов.
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14.08.2021 15:55 Відповісти
Вы лучше бы пришли бы когда Меркельша приедет от Х***ла с предложением капитуляции.
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14.08.2021 15:44 Відповісти
ну так прийди
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14.08.2021 15:46 Відповісти
ВОНИ на дивані сидять, коменти друкують.
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14.08.2021 15:48 Відповісти
А кто виноват,что"одних выгнали,пришли такие же",что "поимели вас"?только выйти в 14м -этого мало.надо еще и дальше действовать.Если пришел "такой же"-в 19м были выборы.Демократичные,не как в Белоруси.Кто виноват дебилам,что выбирают того,кто вообще не может управлять страной?
Очень точно вы себя охарактеризовали:"нах оно мне надо"...
Вот такой у нас народец...
А ребята жизни отдают на фронте...
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14.08.2021 16:22 Відповісти
Еще с 2004 стало все понятно.... толку не будет
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14.08.2021 17:08 Відповісти
Ви помиляєтесь. Йде процес, і це головне. Результат буде. Обовязково. На все потрібен час.
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14.08.2021 19:29 Відповісти
цей вислів завжди від вати чую
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15.08.2021 15:14 Відповісти
Тогда уже придет время всем нам выходить.
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14.08.2021 22:33 Відповісти
Восени буде по-справжньому!
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14.08.2021 15:45 Відповісти
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами - Цензор.НЕТ 818
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14.08.2021 15:46 Відповісти
Віслюк лопатою тунель в сторону Ростова риє і плаче...
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14.08.2021 15:47 Відповісти
Ла-ла-ла-ла, у Белецкого накопились вопросы не только к Зеленскому, но и к пятому Президенту. Ла-ла-ла-ла.
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14.08.2021 16:00 Відповісти
5-й президент не сцикло, як 6-й.
Пох на білецького і його нац.жон, важлива реакція віслюка.
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14.08.2021 19:19 Відповісти
До дачи їдьте, чи Аваков дозволу не дав?
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14.08.2021 15:48 Відповісти
Так Зеленский в этом доме сейчас не живет - он же или в Конче , или на улице Шалковичной есть въезд в президентский дом от офиса президента
Короче , устроили цирк 😀😀😀
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14.08.2021 15:48 Відповісти
именно))
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15.08.2021 00:14 Відповісти
Так они два года назад Зеленского и посадиои в кресло, под руководством Авакова и за деньги Коломойского. Шо ж теперь не так?
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14.08.2021 15:48 Відповісти
Идиоты, зе-упырь живёт в конче заспе. Туда и надо было идти
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14.08.2021 15:50 Відповісти
Вангую відповідь ЗЕбіла
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами - Цензор.НЕТ 252 .
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14.08.2021 15:51 Відповісти
Зеленскому надо понять простую вещь,что если он не будет разговаривать с проукраинской оппозицией, за которой стоит огромная часть народа, то с ним неизбежно будет уже разговаривать улица с совершенно с непроедсказуемыми для него последствиями. Он президент всего народа и тех,кто за него голосовал и тех,кто не голосовал и игнорировать часть этого народа, стоящего за построение национального украинского государства, с учетом всех международных норм и обязательств Украины и его последовательную защиту от российского агрессора и оккупанта, нельзя.
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14.08.2021 15:51 Відповісти
(Зеленскому надо понять простую вещь,что если он не будет разговаривать с проукраинской оппозицией, за которой стоит огромная часть народа, то с ним неизбежно будет уже разговаривать улица с совершенно с непроедсказуемыми для него последствиями. Он президент всего народа и тех,кто за него голосовал и тех,кто не голосовал и игнорировать часть этого народа, стоящего за построение национального украинского государства, с учетом всех международных норм и обязательств Украины и его последовательную защиту от российского агрессора и оккупанта, нельзя, это будет вредно для его же здоровья.) Это с другой ветки! Мельчает Цензор!
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14.08.2021 15:58 Відповісти
Цирк на дроті, ви ще в Кривий Ріг поїдьте, перед будинком де колись жив бедоносиць покричіть
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14.08.2021 15:53 Відповісти
то есть толпа здоровых мужиков ходит за просто так ряженные..опять.. и не где не работает))патриотизмом питаются
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14.08.2021 15:53 Відповісти
Попытка поднять качающийся авторитет липо-гетьмана.
Он и так уже ждёт фюрершу чтобы капитуляцию подписать.
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14.08.2021 15:54 Відповісти
Сиволапий гетьман не має до нацкопрусу жодного стосунку.
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14.08.2021 16:38 Відповісти
******* шваль, щоб ти окучурлась, засмерділи всю Україну своєю брехнею ти і твої нацжони
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14.08.2021 18:11 Відповісти
"требования" щоб не мішав за риття могилки десять косарів брати...
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14.08.2021 15:56 Відповісти
Зелень дрібна істота,десь в кукрудзі ховається.
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14.08.2021 15:57 Відповісти
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования
============
А чего вы до бубочки доколупались, если каждый баран знает, что у нас президент Ермак???
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14.08.2021 15:57 Відповісти
Єрмак виконує при клоуні ті самі функції які виконував Медведчук при Кучмі у свій час
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15.08.2021 11:35 Відповісти
Такое впечатление что воровская власть не захотела делиться с куратарами нацдружин
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14.08.2021 16:00 Відповісти
Оцініть кількість провластних курв на гілці.
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14.08.2021 16:01 Відповісти
ЗАРАЗ 16г-00хв-ПАТРІОТИЧНИЙ СРАЧ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА СТОРІНКАХ ЗАРАЗ цЕНЗОРА.ТОМУ ПОВТОРЮЮСЬ: коментар недавно:Шановні нац патріоти ,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСОКОГО для країни та народу) або буде "полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ, також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ: а тепер головне,чи можуть дурні навчиться чомусь у нашій країні- ні до цього не навчились-АЛЕ ПРИЙДЕТЬСЯ,БО ІНШОГО ШАНСУ У КРАЇНИ ТА УНАС НЕ БУДЕ, ......хТО ПРИЙШОВ РАЗОМ З АЗОВОМ - ТІ СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ, З ДІДІВ -ПРАДІДІВ- ВСІ ІНШІ ДАСТЬ БОГ ПРОЗРІЮТЬ. ЗРОЗУМІЮТЬ ,ЩО САМІ НЕ СВЯТІ І ЗАРАДИ УКРАЇНИ ПІДТЯГНУТЬСЯ-ТАКИ НАДІЯ Є, СЛАВА УКРАЇНІ! .СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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14.08.2021 16:04 Відповісти
Бувший ;Богдан Розновець;, ти крім капсу ще й жирним курсивом дави.
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14.08.2021 21:19 Відповісти
Коли це у Цензора, такий спам почав зявляться і кому почав очі мулять
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15.08.2021 06:39 Відповісти
як звісно усі дебіли завжди пишуть капсом.
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15.08.2021 15:10 Відповісти
Петя- не важливо чим , та яким пишуть, та як, не вцьому зміст, для особливо одаренного петушка особисто,так шо кукурікай не кукурікай сонце над Україною все рівно сходить.
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15.08.2021 17:52 Відповісти
ти дебільчику спочатку навчися володіти українською мовою та грамотою, а лиш потім сопли свою дришню на сторінках цензора.
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15.08.2021 18:13 Відповісти
А ШО ВАМ ЦЕ ДОПОмоЖЕ -НАВРЯД . "Петя- не важливо чим , та яким пишуть, та як, не вцьому зміст, для особливо одаренного петушка особисто,так шо кукурікай не кукурікай сонце над Україною все рівно сходить." ну зовсім запущено.
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15.08.2021 18:28 Відповісти
Выкрики ; - " Выходь зэлэна паскуда!" звучат не дипломатично ,но драматично. На одно шоу отвечают другим.
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14.08.2021 16:11 Відповісти
чертов клоун объявляй новые выборы и уходи
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14.08.2021 16:14 Відповісти
Так а де Єрмак проживає - править же усім він ...
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14.08.2021 16:24 Відповісти
Щось мені мало вірится в добрі наміри цих нацдружин знаючи хто стоіть за ними ,а це Авака і є там такий агент Боцман ,тому не виключаю загострення ситуаціі за рос. сценарієм.
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14.08.2021 16:24 Відповісти
ща рядовьіх пеересажают, а гебешно-мсрская верхушка продолжит служить под триколором
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14.08.2021 16:49 Відповісти
Хоть бы раз эти пришли на суды торнадовцев...
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14.08.2021 16:52 Відповісти
Смотрящего националистов, Авакова, уволили. Теперь наконец будет весело.
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14.08.2021 17:10 Відповісти



Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·16 мин

Фрау Риббентроп прилетает в Москву 20 августа почти день в день как ее повешенный предшественник. Тогда два рейха заключили пакт об уничтожении Польши, «уродливого детища Версальского договора». Сегодня нацелились на Украину, «уродливое детище Будапештского меморандума».
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14.08.2021 17:42 Відповісти
Это классика Маки
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15.08.2021 01:02 Відповісти
Странно, чмо в Конче Заспе, а они пришли на окраину Мариинского парка в Киеве. Видимо в Нацжонах все идиоты? Или при оплате адрес указали?
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14.08.2021 18:46 Відповісти
Скорее всего вести всех в Кончу нереально и дорого для организаторов
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14.08.2021 19:13 Відповісти
підтримую!!!ЗЕлю треба тримати в тонусі тим паче перед зустрічю фрау Робентроп-Меркель
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14.08.2021 19:33 Відповісти
уволили авакова и проявились нацдружинники ))) типа весточка Зееленскому.
ТОлько что то мне подсказывает что на Банковой этого Белецкого с его дружинами не очень то уже и боятся... Оно и понятно почему....
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14.08.2021 19:36 Відповісти
"Все, кто обеспокоен относительно содержания и сути специального закона об особом статусе части Луганской и Донецкой области… Вы там не найдете никакой опасности территориальной целостности Украины, никакой угрозы независимости, и передачи рычагов власти.
Местные органы будут распоряжаться бюджетом, решать вопросы языка и прочего.
"В то же время, главные вопросы - международная политика, безопасность, армия - будут в руках центральных органов власти",(с) Петро Порошенко. 12 ВЕРЕСНЯ 2014
Ранее Порошенко подчеркнул, что проблемы Крыма и Донбасса будут решены невоенным путем.
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14.08.2021 21:40 Відповісти
По перше дату бачив (вересень 14р), пофакту сьогодні решать вопроси язика и прочего ...ніхто сам по собі не буде питання вирішено при Порошенко, а ще євійна а коли нема кому і чим воювать е "маневри"
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15.08.2021 06:14 Відповісти
зеленский с ледей в Омане айкоксы занюхивают, им насрать
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14.08.2021 21:59 Відповісти
Почему людей так мало наняли для митинга?Или у порошенко и медведуча деньги заканчиваются?И по чем нынче платят за митинг ???
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14.08.2021 23:13 Відповісти
канешна мало денег. знаешь - как это дорого? Беня денег не дал вообче! И киоски не покрасил! И шо делать? За шо покупать зеленых жабок??
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14.08.2021 23:47 Відповісти
ВІДПОВІДЬ(Порохобандерівець ответил на ваш комментарий в теме Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Бувший ;Богдан Розновець;, ти крім капсу ще й жирним курсивом дави.
14.08.2021 21:19Открыть на форуме Мне нравится )НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИЦІЇ ОБЄКТИВНОСТІ: старий коментарЩОБ НЕ ПОВТОРЮВАТЬСЯ :Відроджена армія ,захищена мова,створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенка утих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією. Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі. 18.05.21 18:56 я Ж ПИСАВ -ПРИТОМИЛиСЬ образились ,і було за шо. а подруге дуже потужні ,мудрі та організовані з великими грошима вороги обєднались проти України та особисто проти Порошенка, та й друзі з інтересами своїх держав та народів що в принципі зрозуміло, Та тільки з дійсним обєднанням праця набагато важча і складніша- хто заважає на цєй раз,чи знОву як тому танцору? ТРОШКИ .АБО НЕ ТРОШКИ ВИ НЕ ДОГОВАРЮЄТЕ. З повагою я...........2) ПАТРІОТИЧНИЙ СРАЧ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА СТОРІНКАХ ЗАРАЗ цЕНЗОРА.ТОМУ ПОВТОРЮЮСЬ: коментар недавно:Шановні нац патріоти ,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСЬКОГО для країни та народу) або буде "полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ, також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ: а тепер головне,чи можуть дурні навчиться чомусь у нашій країні- ні до цього не навчились-АЛЕ ПРИЙДЕТЬСЯ,БО ІНШОГО ШАНСУ У КРАЇНИ ТА УНАС НЕ БУДЕ, ......хТО ПРИЙШОВ РАЗОМ З АЗОВОМ - ТІ СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ, З ДІДІВ -ПРАДІДІВ- ВСІ ІНШІ ДАСТЬ БОГ ПРОЗРІЮТЬ. ЗРОЗУМІЮТЬ ,ЩО САМІ НЕ СВЯТІ І ЗАРАДИ УКРАЇНИ ПІДТЯГНУТЬСЯ-ТАКИ НАДІЯ Є, СЛАВА УКРАЇНІ! .СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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15.08.2021 06:28 Відповісти
По перше дату бачив (вересень 14р), пофакту сьогодні решать вопроси язика и прочего ...ніхто сам по собі не буде питання вирішено при Порошенко, а ще євійна а коли нема кому і чим воювать е "маневри"
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15.08.2021 06:30 Відповісти
Тупые мудаки-вы ещё за Плоха ответите.
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15.08.2021 09:39 Відповісти
А кто такой Плох?
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15.08.2021 19:55 Відповісти
Порох.Ошибка.
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15.08.2021 22:49 Відповісти
Аваков жжот
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15.08.2021 10:13 Відповісти
Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого
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15.08.2021 14:55 Відповісти
ЗЕлупана треба в заший гнати з президентів
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15.08.2021 15:06 Відповісти
Осінь прийде, драпати будемо!!!
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15.08.2021 16:06 Відповісти
 
 