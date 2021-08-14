Слова Зеленського про любов до України - дешевий трьоп, - Білецький на акції "Зупинимо капітуляцію" під ОПУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Чинна влада переслідує ветеранів, щоб вони не протестували проти впровадження вимог Заходу. На думку Нацкорпусу, для України це стане капітуляцією.
Про це сьогодні під час акції "Зупинимо капітуляцію" заявив лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, заяви президента Володимира Зеленського про патріотизм є всього лише "трьопом", а на самого главу держави зараз йде потужний тиск з боку Заходу.
"Вони вимагають імплементації формули Штайнмаєра, проведення референдуму і виборів на окупованих територіях, вимагають дати воду до Криму ... Для цього потрібно притиснути тих, хто буде протистояти", - зазначив Білецький, додавши, що всіх переслідуваних владою ветеранів вони звільнять.
"Людина визначається не своїм трьопом, не зйомками в дешевих серіалах, а всіма вчинками, які вона робила за все життя ..." - додав він. При цьому він звинуватив Зеленського і його оточення в низці моральних проступків.
ВІДЕО: Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
Народ не поддержит нациков. А без народа на Майдане силовики их раскатают и не заметят.
Был один патриот Украины , бескомпромисный, который не под кого не прогнулся, в отличии от Яроша и Билецкого - Александр Музычко.
Вот она - малаитянская подлость.
Но мы - все понимаем.
И за шо те деньги только платят??.....
1. А нахіба Коломойлу в 2019-ому було домовлятися з Порошенком, лише через той факт, що поразка Порошенка на президентських виборах для всіх притомних була геть очевидною? Який притомний буде домовлятися із потенціальним лузером?
"Що там методичка пише?"
2. Моя "методичка" пише, що за вашою курінною логікою, всі, начебто, мають сидіти, і чекати доти, доки зіц-Зєлупа добуде до кінця власного терміну, проведе (тільки не смійтеся) демократичні вибори, саме на яких чесно програтє Порошекові, та спокійно вийде на пенсію так? Іншими словами, ви навіть не розглядаєте можливість Майдану?
3. У Петра Олексійовича є одна велика проблема - він не відповідає жодним вимогам, щоб стати лідером вуличного протесту.
1. Нахіба Бєні домовлятися з Порохом, коли він зробив все для того щоб його змістити.
2, 3. Взагалі брєд. В голову напекло?
я перепрошую, але це звучить безглуздо як то "мокрі вулиці викликали дощ". Ви плутаєте причину з наслідками, та навпаки. Це не Бєня "змістив" Порошенко, а суспільство шляхом демократичних виборів. А довічне правління однією персоною в умовах демократії не передбачено від слова "взагалі". Так до чого тут питання, незрозуміло.
"2, 3. Взагалі брєд"
Що по-вашому є "брєд", вуличний протест? Майдан? Очевидна невідповідність постаті Петра Олексійовича до ролі очільника вуличного протесту що стоїть на порядку денному? Маловирогідність демократичних виборів в умовах узурпації влади та руйнації державних інституцій? Як ви, взагалі, собі уявляєте наступну зміну влади в Україні? Чи ви те не уявляєте?
Брєд не вуличеі протести, а твоя писанина.
Слухай, "гігант мьіслі", а після перегляду якого "серіалу" ви там обираєте собі Добкіна, Кєрнеса 20 років поспіль, Льоню Космоса, Донецьку мафію до парламенту, Шльопера? А яку наступну чєбурашку обиратимуть наступного разу? А може пекельні граблі нлуплять вас проміж рогів знову і знову лише через те, що ви весь час робите помилкові висновки?
Слуга кремля ... резидент ЗЕбіл -капітулянт на всіх парах мчить в
свою улюблену паРашу. Щоб приєднається до такого ж точно як і він
"легітимного" продажного кривавого ЗЕКа янука Юди, який втік ще раніше.
ермак-Козырь, демченко, татаров и портнов и управляемый ими никчемный зе, ведут дело к капитуляции и катастрофе Украинского государства в ежеминутном формате.
дурак поэтому всем кому он потешный недоумок советую наградить самих себя орденом три
жды дурака и три по три раза обведённого вокруг пальца.... у вовы всё хорошо от опшорев и
сватов до фазенды в оккупированном Крыму а не знаем мы ещё намного больше чего у вовы
на чёрный день..... он не дурачог и не человечек-из-нарида это человек системы да он зашёл
не с парадного входа а с чёрного куда заходит прислуга и повеселив крутэлыкив (тоже к стати
не задаром) и себе решил шо уже пора хватит в клоунах ходить и как раз от хозяев заявочка
поступила - нужен "свойпарень" "изнарида" "невор" "внесистемный"..... он очень даже систем-
ный и его главная задача проста как двэри и укладывается в два простых слова- слава и.......
бабло.... большое бабло так шо можете поздравить систему с ещё одним олигархом.
всiм можливо виставити якiсь претензii...важливо, що перевищує, бо iдеальних людей не iснує, люди не ангели...
Надеюсь при смене власти ето чмо присядет на некоторое время если не слиняет
Тогда и Билецких не будет, и "игроки" исчезнут
Интересно.
Надо не ждать, а делать так чтобы военно-политическое давление давление на Украину со стороны мордора становилось для него самого очень болезненным политически и экономически. Чтобы они осознали что это ни к чему не приведет кроме потерь в самом мордоре
Что в этом плане в отношении Москвы делает Украина?
Ответ: ничего. Просто ждет.
" Отже у зеленого сміття як і в регіоналів тваринний страх перед Майданом: регіонали так само ненавиділи і не розуміли Майдан, але РОЗУМІЛИ, що він неминучий і це їх фінал.🤪😄
синекітенко@syniy_kit 9 ч
Колись писала про табір, що на Верблюжці на Оболоні. Ми жили поряд, часто каталися там на велосипедах. Всередину, звісно, не потрапляли, але там і ззовні багато чого: тренувальний зал, смуга перешкод, вежа стендового альпінізму, мотузковий парк, стрільбище, альтанки.
А якось мій чоловік в потязі пересікся з хлопцями, здається, з Маріуполя, які саме поверталися з цього табору. Чоловіку, звісно, було цікаво, що там і як. Хлопці розповідали, що сам табір їм дуже сподобався, але вони не приховували свого спантеличення від культа Білого вождя, який їм там згодовували, від ідей вищості білої раси і того, що, виявляється, в нас надто побільшало "чорних" і з цим щось треба робити. Тобто взяли з вулиці пересічних хлопців, запросили типу на тренування під гаслами патріотизму, а самі навішували їм оцю нацистську гидоту.