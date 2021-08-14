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виставка (249) День Незалежності (607) Прага (78) Чехія (998)

Присвячена річниці незалежності України виставка відкрилася в центрі Праги. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У субботу 14 серпня на одній з центральних вулиць столиці Чехії урочисто відкрили фотовиставку, на якій зібрали світлини з найвизначніших подій з часів здобуття Україною незалежності 24 серпня 1991 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, на виставці, яка відбувається просто неба, зібрали дипломатичні, культурні, наукові та спортивні події, які відбувалися в Україні за часів незалежності. Зокрема світлини з голосування у Верховній Раді за незалежність 1991 року, перемоги на Євробаченні співачок Руслани та Джамали, спортивні успіхи футболіста Андрія Шевченка та видовищні місця, які варто відвідати в Україні.

Однак на виставці є світлини, які відображають й трагічні події сучасної історії України, зокрема російська агресія в Криму та на Донбасі.

"Ми хочемо донести європейцям і безпосередньо чехам правду про те, що сталося в 2014 році: окупація Криму, агресія на Донбасі, про нашу армію. Також ця виставка є унікальною, тому що спрямована також на чесько-українські відносини. Наприклад, про Вацлава Гавела та Україну, і про українців, які жили і живуть тут, в Чехії", - розповів виданню посол України в Чехії Євген Перебийніс.

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Виставку урочисто відкрив посол України в Чехії Євген Перебийніс разом з журналістом і письменником, колишнім в'язнем російських гібридних сил Станіславом Асєєвим.

"Те, що ми сьогодні зібралися, хоч і невеликою громадою, дуже символічно, як і вся експозиція. І для тих, хто просто проходить Прагою, треба розповідати, що взагалі відбувається в нашій країні, як вона дійшла до свого 30-річчя", - розповів журналіст Станіслав Асєєв.

Виставка організована посольством України в Чеській республіці. Триватиме експозиція "30 років свободи" до 30 серпня 2021 року.

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Перебуваючи в центрі Праги в 2018-му був неприємно здивований, коли за весь вечір так і не почув чеської мови, але був вражений кількістю україномовних "чехів". Теж саме і у Відні. В Кракові взагалі можна розмовляти українською мовою і тебе всі розуміють
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14.08.2021 18:54 Відповісти
головне шоб квакаючих кацапів було в Празі поменше! Посвященная годовщине независимости Украины выставка открылась в центре Праги - Цензор.НЕТ 7499 бо вони завжди добряче псували Празькі краєвиди своєю наявністю Посвященная годовщине независимости Украины выставка открылась в центре Праги - Цензор.НЕТ 2508
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14.08.2021 18:59 Відповісти
В Чорногорії ( можна рахувати і Сербії) набагато більше шансів, що тебе вірно зрозуміють, коли розмовляєш українською. Свинособачу знають тільки ті, хто тісно пов'язаний з туристичним бізнесом
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14.08.2021 19:01 Відповісти
Скрізь плач, і стогін, і ридання,
Несмілі поклики, слабі,
На долю марні нарікання
І чола, схилені в журбі.

Над давнім лихом України
Жалкуєм-тужим в кожний час,
З плачем ждемо тії години,
Коли спадуть кайдани з нас

Ті сльози розтроюдять рани,
Загоїтись їм не дадуть.
Заржавіють від сліз кайдани,
Самі ж ніколи не спадуть!

Нащо даремнії скорботи?
Назад нема нам воріття!
Берімось краще до роботи,
Борімось за нове життя!

(Л. Українка)
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14.08.2021 19:07 Відповісти
Як мене вже ****** цей комуняцький празнік "день незалежності"! Українська державність бере свій початок ще з кінця 9ст, тому яка до біса може бути незалежність у 1991році! Країни Балтії відзначають "відновлення незалежності", тому нам також треба називати речі своїми іменами - 24 серпня день відновлення незалежності!
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14.08.2021 19:21 Відповісти
Присвячена річниці незалежності України виставка відкрилася в центрі Праги - Цензор.НЕТ 6679
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15.08.2021 18:05 Відповісти
 
 