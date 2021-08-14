Присвячена річниці незалежності України виставка відкрилася в центрі Праги. ВIДЕО

У субботу 14 серпня на одній з центральних вулиць столиці Чехії урочисто відкрили фотовиставку, на якій зібрали світлини з найвизначніших подій з часів здобуття Україною незалежності 24 серпня 1991 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, на виставці, яка відбувається просто неба, зібрали дипломатичні, культурні, наукові та спортивні події, які відбувалися в Україні за часів незалежності. Зокрема світлини з голосування у Верховній Раді за незалежність 1991 року, перемоги на Євробаченні співачок Руслани та Джамали, спортивні успіхи футболіста Андрія Шевченка та видовищні місця, які варто відвідати в Україні.



Однак на виставці є світлини, які відображають й трагічні події сучасної історії України, зокрема російська агресія в Криму та на Донбасі.

"Ми хочемо донести європейцям і безпосередньо чехам правду про те, що сталося в 2014 році: окупація Криму, агресія на Донбасі, про нашу армію. Також ця виставка є унікальною, тому що спрямована також на чесько-українські відносини. Наприклад, про Вацлава Гавела та Україну, і про українців, які жили і живуть тут, в Чехії", - розповів виданню посол України в Чехії Євген Перебийніс.

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Виставку урочисто відкрив посол України в Чехії Євген Перебийніс разом з журналістом і письменником, колишнім в'язнем російських гібридних сил Станіславом Асєєвим.

"Те, що ми сьогодні зібралися, хоч і невеликою громадою, дуже символічно, як і вся експозиція. І для тих, хто просто проходить Прагою, треба розповідати, що взагалі відбувається в нашій країні, як вона дійшла до свого 30-річчя", - розповів журналіст Станіслав Асєєв.

Виставка організована посольством України в Чеській республіці. Триватиме експозиція "30 років свободи" до 30 серпня 2021 року.

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