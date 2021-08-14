Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри. ВIДЕО
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У Києві біля Офісу Президента на Банковій відбулися зіткнення між учасниками акції, оголошеної Національним корпусом і поліцією. На місці залишилися камені, шини, фаєри, газові балончики і держаки від прапорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, 14 серпня під Офісом відбувається акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.
Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальн у центрі Києва поблизу Офісу Президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста.
Глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.
Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив глава МВС.
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Вже тих зрад було...
Свої дупи прикривають. А Україна їм як і Зеленському - до лампочки.
Шмаркля десь відпочиває. Потім подивиться по телевізору, якщо захоче. Ну що це за приколи приходити протестувати туди, де нікого немає?
вот как получается по вашему - Нацкорпусу Украина до лампочки, но они выходят против капитуляции Зели, а таким как вы не до лампочки, а не выходите..
Как так то?
мы писатели, а не читатели, да?
где все остальные?
ведь капитуляция с приездом Меркель действительно реальна
- Зе-чмо уже и так сдал многое - и только угрозы таких вот митингов его останавливают
- а кроме Малюты в Нацкорпусе (считай Азов) очень много реальных патриотов Украины - а в каждом движе можно найти козла..
ными педиками............ афтора скульптурной композиции явно не по децки плющило......
- тогда картинка была бы ОК - овцы вышли протестовать..
-Украинцы совершенно не один народ!