УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12625 відвідувачів онлайн
Новини Відео Події
10 196 54
Нацполіція (13921) зіткнення (166) Національний корпус (386) Офіс Президента (1750)

Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Києві біля Офісу Президента на Банковій відбулися зіткнення між учасниками акції, оголошеної Національним корпусом і поліцією. На місці залишилися камені, шини, фаєри, газові балончики і держаки від прапорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 14 серпня під Офісом відбувається акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальн у центрі Києва поблизу Офісу Президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста.

Глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив глава МВС.

Також дивіться: Слова Зеленського про любов до України - дешевий трьоп, - Білецький на акції "Зупинимо капітуляцію" під ОПУ. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
А чого вони лише зараз заметушились?
Вже тих зрад було...
Свої дупи прикривають. А Україна їм як і Зеленському - до лампочки.
показати весь коментар
14.08.2021 22:21
+11
Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 1971
показати весь коментар
14.08.2021 22:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого вони лише зараз заметушились?
Вже тих зрад було...
Свої дупи прикривають. А Україна їм як і Зеленському - до лампочки.
показати весь коментар
14.08.2021 22:21 Відповісти
Ну що там, "нацкорпус" вже закидав офіс зеленського рожевими клоунами? Протест Нацкорпуса под Офисом Президента: В сторону полиции летели камни, шины и файеры - Цензор.НЕТ 8760
показати весь коментар
14.08.2021 22:23 Відповісти
Сподіваюсь жити спокійно вони кловану не дадуть.
показати весь коментар
14.08.2021 22:25 Відповісти
под домом где жил вава вобще шины палили Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 6863
показати весь коментар
14.08.2021 22:27 Відповісти
ну, і як там? знесли?
показати весь коментар
14.08.2021 22:28 Відповісти
хто ?сметуны Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 3649
показати весь коментар
14.08.2021 22:31 Відповісти
А чого ж у вихідний день все це дійство? У будні не дозволили?
Шмаркля десь відпочиває. Потім подивиться по телевізору, якщо захоче. Ну що це за приколи приходити протестувати туди, де нікого немає?
показати весь коментар
14.08.2021 22:27 Відповісти
Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 1971
показати весь коментар
14.08.2021 22:28 Відповісти
згуртування бояться вороги українства,а як показали останні президент вибори,тай слідуючі докажуть,якщо так буде як булоніхто НІКОГО не боїться,тим більш зараз,а Порошенко є на що"зла не держать"-згоден але;НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИЦІЇ ОБЄКТИВНОСТІ: старий коментарЩОБ НЕ ПОВТОРЮВАТЬСЯ :Відроджена армія ,захищена мова,створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенка утих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією. Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі. 18.05.21 18:56 я Ж ПИСАВ -ПРИТОМИЛиСЬ образились ,і було за шо. а подруге дуже потужні ,мудрі та організовані з великими грошима вороги обєднались проти України та особисто проти Порошенка, та й друзі з інтересами своїх держав та народів що в принципі зрозуміло, Та тільки з дійсним обєднанням праця набагато важча і складніша- хто заважає на цєй раз,чи знОву як тому танцору? .......2) ПАТРІОТИЧНИЙ СРАЧ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА СТОРІНКАХ ЗАРАЗ цЕНЗОРА.ТОМУ ПОВТОРЮЮСЬ: коментар недавно:Шановні нац патріоти ,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСЬКОГО для країни та народу) або буде полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ, також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ: а тепер головне,чи можуть дурні навчиться чомусь у нашій країні- ні до цього не навчились-АЛЕ ПРИЙДЕТЬСЯ,БО ІНШОГО ШАНСУ У КРАЇНИ ТА УНАС НЕ БУДЕ, ......хТО ПРИЙШОВ РАЗОМ З АЗОВОМ - ТІ СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ, З ДІДІВ -ПРАДІДІВ- ВСІ ІНШІ ДАСТЬ БОГ ПРОЗРІЮТЬ. ЗРОЗУМІЮТЬ ,ЩО САМІ НЕ СВЯТІ І ЗАРАДИ УКРАЇНИ ПІДТЯГНУТЬСЯ-ТАКИ НАДІЯ Є, СЛАВА УКРАЇНІ! .СМЕРТЬ ВОРОГАМ! Це не спам ,не баньте
показати весь коментар
15.08.2021 20:11 Відповісти
Как и Порошенко, когда нападали на него в 19-м, словно бешенные обезьяны?
показати весь коментар
14.08.2021 23:24 Відповісти
а вы Ксения хотя бы против одной зрады вышли?
вот как получается по вашему - Нацкорпусу Украина до лампочки, но они выходят против капитуляции Зели, а таким как вы не до лампочки, а не выходите..
Как так то?
показати весь коментар
14.08.2021 22:27 Відповісти
А чё они хотят? Чтоб Авакова вернули? Без хозяина тяжко?
показати весь коментар
14.08.2021 22:29 Відповісти
а требования протеста просмотреть слабо, да - (здесь на Цензоре можно)?
мы писатели, а не читатели, да?
показати весь коментар
14.08.2021 22:32 Відповісти
Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 2841 ага тронули и может за дело Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 4573 но патрио только белый фошть и его правый рука Малюта Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 874 Понторезы они обычные Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 4573
показати весь коментар
14.08.2021 22:41 Відповісти
а почему не видно не понторезов?
где все остальные?
ведь капитуляция с приездом Меркель действительно реальна
- Зе-чмо уже и так сдал многое - и только угрозы таких вот митингов его останавливают
- а кроме Малюты в Нацкорпусе (считай Азов) очень много реальных патриотов Украины - а в каждом движе можно найти козла..
показати весь коментар
14.08.2021 22:46 Відповісти
не понторезы выходили за Рифа Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 1983 звеняй я белому фоштю не верю Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 681
показати весь коментар
14.08.2021 22:49 Відповісти
Так пускай на фронт идут, или там одни инвалиды собрались? По их прыткости незаметно...
показати весь коментар
15.08.2021 09:34 Відповісти
В Харькове на рэкете за жопу двоих взяли, вот они теперь и бунтуют как бы в интересах Украины. Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 7933
показати весь коментар
15.08.2021 00:06 Відповісти
Мусорня проти мусорні..?

Протест Нацкорпуса под Офисом Президента: В сторону полиции летели камни, шины и файеры - Цензор.НЕТ 5889
показати весь коментар
14.08.2021 22:22 Відповісти
троянский петух... зх времена эх нравы.... раньше конями расчитывались сейчас обторчан-
ными педиками............ афтора скульптурной композиции явно не по децки плющило......
показати весь коментар
16.08.2021 07:35 Відповісти
мусора vs мусора
показати весь коментар
14.08.2021 22:22 Відповісти
Дивіться, дивіться! Нацкорпус шмарклю зносить! Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 7289

Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 7120
показати весь коментар
14.08.2021 22:26 Відповісти
это все цирк для приезжих.
показати весь коментар
14.08.2021 22:27 Відповісти
Визивайте Альону-Альону Банкову відмивати, там дуже чорно і воняє.
показати весь коментар
14.08.2021 22:31 Відповісти
Самое смешное, что претензии были не "пророссийская позиция", а... сережки в ушах. Как в 90-х.
показати весь коментар
14.08.2021 23:25 Відповісти
В итоге картинка для Х#йло TV и не более...отработали.
показати весь коментар
14.08.2021 22:28 Відповісти
нужно было как в Беларуси - с цветочками и обнимашками с мусорами..
- тогда картинка была бы ОК - овцы вышли протестовать..
показати весь коментар
14.08.2021 22:31 Відповісти
Ну и задалось вам мнение того пуйла?)я ,лично,могу как хочу к чему то относиться,но самое последнее о чем я подумаю -это мнение пуйла и остальных свинособак...
показати весь коментар
14.08.2021 22:38 Відповісти
Что бы кто не говорил. Поддерживал или нет. Но это вам не россияне, которые максимум пластиковым стаканчиком. И разговоров потом на весь мир. Смех.
-Украинцы совершенно не один народ!
показати весь коментар
14.08.2021 22:31 Відповісти
Мля, придите на выбори и проголосуйте за того кто вам нравится. А не беспределом этим занимаются. Журналиста отлупили - то провокация (кричали здесь же в комментах) а то что в метнтов полетели камни и ипрочее то это норм. Беспредел. Путин спит и видит расшата ситуации.
показати весь коментар
14.08.2021 22:35 Відповісти
хм значит в2014-18 можно было а сейчас не Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 1351
показати весь коментар
14.08.2021 22:37 Відповісти
Что то до тех пор,пока это не пошло в сторону зекрысы,некоторые души в них не чаяли )
показати весь коментар
14.08.2021 22:41 Відповісти
Ось така вона справжня, дивовижно непередбачувана «реинкарнация ЧМЫРЯ - перевоплощения» В.Ф.Януковича!
показати весь коментар
14.08.2021 23:00 Відповісти
Чмырь жжОт!
показати весь коментар
14.08.2021 22:42 Відповісти
Якщо Нацкорпус візьметься за зброю - режим Блазня і півдня не протимається проти обстріляних ветеранів. Які вміють воювати. Так що Блазень або давай задній хід, або скоро нові вибори.
показати весь коментар
14.08.2021 22:41 Відповісти
не візьметься.
показати весь коментар
14.08.2021 22:43 Відповісти
Якщо в 14-15 взялись. І як правило добровольно - то зараз тим більше.
показати весь коментар
14.08.2021 22:47 Відповісти
что то я там больше каких то парней схожих с тетушней больше наблюдал а не ветеранов - картинка одинаковая
показати весь коментар
14.08.2021 22:56 Відповісти
договорняк
показати весь коментар
14.08.2021 22:45 Відповісти
Поліція терміново має затримати оцього подонка Білецького і його банду безпридельщиків. Авакова вже нема, ніхто його і його відморозків прикривати вже не буде.
показати весь коментар
14.08.2021 22:53 Відповісти
Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 3929 Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 5889 Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри - Цензор.НЕТ 313
показати весь коментар
14.08.2021 23:27 Відповісти
Тогда Ваш Бог много нюхает.
показати весь коментар
15.08.2021 12:30 Відповісти
Чтобы как то оправдать нацкорпус, считаю, шо вышли против предательской кадровой политики вовчика.
показати весь коментар
14.08.2021 23:56 Відповісти
Сумісна циркова вистава нацжон і квартала 666...
показати весь коментар
15.08.2021 00:07 Відповісти
арсенбарысыч муштинка злопамятный......
показати весь коментар
15.08.2021 07:18 Відповісти
Аваковский Нацкорпус как всегда хорошую картинку даёт для пропагандонов на Раша ТВ, он их никогда не подводил. Теперь там неделю на говнище будут исходить, показывая это набутылочным скрепцам
показати весь коментар
15.08.2021 10:15 Відповісти
Характерною особливістю ВСІХ критиканів Азову Є те, що вони на цьому сайті метеликами-одноденками, проквакав свою партію і - в касу за зарплатою, 3.14 здуни на довєрії, одним словом.
показати весь коментар
15.08.2021 11:05 Відповісти
шота рано стартанули в конце декабря лучше получается.....
показати весь коментар
16.08.2021 07:36 Відповісти
 
 