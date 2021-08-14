Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Національний Корпус вимагає від президента України Володимира Зеленського відмовитися від спроб піти на поступки у переговорах щодо долі тимчасово окупованих територій ОРДЛО та Криму.

Про це заявило керівництво партії під час мітингу біля Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ із посилланям на сайт політсили.

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"Ми тут через дві причини. Перша - це те, що ми бачимо перед собою зараз намагання систематично вже дискредитувати, систематично тиснути репресіями на ветеранську патріотичну спільноту. А друге - це те, що нам з вами відомо, що Зеленський вже готовий здати повністю українські інтереси, як західним партнерам, так і східному ворогу", - заявив керівник штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

Водночас лідер Нацкорпусу Андрій Білецький анонсував продовження та розгортання протестних рухів.

"Попереднього тижня нас було 2 тисячі, сьогодні 3-4 тисячі, за тиждень два буде 10 тисяч. Ми будемо розкручувати цю історію. Всі тут ляжемо, але Україна залишиться країною вільних людей", - сказав Білецький. За його словами, ОП почав розгортання політичних переслідувань проукраїнської спільноти, щоб знищити єдину перешкоду для здачі національних інтересів.

"Для цього треба зробити лише одне - притиснути тих, хто буде протистояти, хто сьогодні не боїться, як у 2014 році не боявся кийків, шоломів, газу і всього цього лайна, яким нас активно годували у 2014 при Януковичі. І очевидно уже, що активно будуть пробувати годувати і при Зеленському. Для цього треба притиснути тих, хто ніколи не погодиться на капітуляцію країни", - вважає Білецький.

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