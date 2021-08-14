Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Національний Корпус вимагає від президента України Володимира Зеленського відмовитися від спроб піти на поступки у переговорах щодо долі тимчасово окупованих територій ОРДЛО та Криму.
Про це заявило керівництво партії під час мітингу біля Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ із посилланям на сайт політсили.
"Ми тут через дві причини. Перша - це те, що ми бачимо перед собою зараз намагання систематично вже дискредитувати, систематично тиснути репресіями на ветеранську патріотичну спільноту. А друге - це те, що нам з вами відомо, що Зеленський вже готовий здати повністю українські інтереси, як західним партнерам, так і східному ворогу", - заявив керівник штабу Нацкорпусу Максим Жорін.
Водночас лідер Нацкорпусу Андрій Білецький анонсував продовження та розгортання протестних рухів.
"Попереднього тижня нас було 2 тисячі, сьогодні 3-4 тисячі, за тиждень два буде 10 тисяч. Ми будемо розкручувати цю історію. Всі тут ляжемо, але Україна залишиться країною вільних людей", - сказав Білецький. За його словами, ОП почав розгортання політичних переслідувань проукраїнської спільноти, щоб знищити єдину перешкоду для здачі національних інтересів.
"Для цього треба зробити лише одне - притиснути тих, хто буде протистояти, хто сьогодні не боїться, як у 2014 році не боявся кийків, шоломів, газу і всього цього лайна, яким нас активно годували у 2014 при Януковичі. І очевидно уже, що активно будуть пробувати годувати і при Зеленському. Для цього треба притиснути тих, хто ніколи не погодиться на капітуляцію країни", - вважає Білецький.
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А зараз хто заробляє на війні?????
Рокировка пЭ на Зе была заранее спланированная с обеих сторон под руководством кремля!!!
днскредитировать (опорочить, скомпроментировать, опозорить) " АЗОВ" , равно как и Порошенко-
поставлена с самого начала
этого циркового представления,
т.е с марта 2019 г.
Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах заявляет, что националисты по дороге на Банковую ограбили машину, которая привезла продукты в магазин рядом.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.
Детали: Националисты якобы украли несколько ящиков с молоком и начали раздавать побратимам: дескать, молоком хорошо промывать глаза, когда попадет слезоточивый газ.
Сейчас остались без содержания
Юлія Мендель
Нові майдани - нові банани.
Соцмережі знову «качають». На носі - осінь, а відтак пора розповідати про нові майдани - тарифні чи проти Формули Штайнмаєра - в цілому, помітьте, причина для протестів вже давно не має значення. Заклики іти на майдан з будь-якого приводу перетворилися на політичні змагання зі спортивним присмаком.
Сьогодні о 22:00 на Україна24 «Велика деолігархізація»
"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли..Остап скользнул взглядом по шеренгам «черных», которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу..."
Народу насрать сейчас на проблемы какого то нацкорпуса.)))
После арестов членов Национального корпуса в Харькове, Белый вождь Билецкий пытался встретиться с Порошенко. Однако из офиса "ЕС", гонцам Билецкого вынесли игрушечную плюшевую свинку.
Да, ту самую. Намек более чем откровенный: если Билецкий хочет "дружить" с Порошенко, сперва он должен публично покаяться за все свои заказные ФСБшные акции против Порошенко.
Порох верен себе - зла не держит, поэтому все записывает. И напоминает, что в "брачных играх" ФСБ и Ермака - участия не принимает.
А в свете распространения дезинформации, будто "Порошенко готовит революцию", можно считать, что операция по "дискредитации Пороха" сорвана.
С чем я всех и поздравляю.
І.Лютий
Ломать то не строить.Обясните народу все это и из именами возможно через неделю а не через три выйдут и миллионы.
Время лозунгов миновало,нужна конкретная программа с именами и целями.