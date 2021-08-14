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акція (1103) Київ (13832) Білецький (197) Національний корпус (386) Офіс Президента (1750)

Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Національний Корпус вимагає від президента України Володимира Зеленського відмовитися від спроб піти на поступки у переговорах щодо долі тимчасово окупованих територій ОРДЛО та Криму.

Про це заявило керівництво партії під час мітингу біля Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ із посилланям на сайт політсили.

Також читайте: Невідомі побили журналіста під час акції під ОП, - поліція Києва. ВІДЕО+ФОТО

"Ми тут через дві причини. Перша - це те, що ми бачимо перед собою зараз намагання систематично вже дискредитувати, систематично тиснути репресіями на ветеранську патріотичну спільноту. А друге - це те, що нам з вами відомо, що Зеленський вже готовий здати повністю українські інтереси, як західним партнерам, так і східному ворогу", - заявив керівник штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

Водночас лідер Нацкорпусу Андрій Білецький анонсував продовження та розгортання протестних рухів.

"Попереднього тижня нас було 2 тисячі, сьогодні 3-4 тисячі, за  тиждень два буде 10 тисяч. Ми будемо розкручувати цю історію. Всі тут ляжемо, але Україна залишиться країною вільних людей", - сказав Білецький. За його словами, ОП почав розгортання політичних переслідувань проукраїнської спільноти, щоб знищити єдину перешкоду для здачі національних інтересів.

"Для цього треба зробити лише одне - притиснути тих, хто буде протистояти, хто сьогодні не боїться, як у 2014 році не боявся кийків, шоломів, газу і всього цього лайна, яким нас активно годували у 2014 при Януковичі. І очевидно уже, що активно будуть пробувати годувати і при Зеленському. Для цього треба притиснути тих, хто ніколи не погодиться на капітуляцію країни", - вважає Білецький.

Також дивіться: Протест Нацкорпусу під Офісом Президента: В бік поліції летіло каміння, шини і фаєри. ВIДЕО

Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП 01
Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП 02
Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП 03
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Топ коментарі
+23
Порошенко не имеет к ним никакого отношения.
Спросите у Авакова
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14.08.2021 22:44
+18
Zik і НАШ ведуть приму трансляцію "акції". Робимо висновки! Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 107
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14.08.2021 22:43
+18
кААнешна! И пожары в Турции тоже проплатил. Про Мертвое море слышали? - тоже Пэдра убил.
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14.08.2021 22:48
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Приходить митинговать нужно будет 22, когда Меркель привезет Вове обещание 1,5 млрд. евро в обмен на сдачу страны с потрохами. Но что то подсказывает, что в этот день будет тихо-тихо.(с)
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14.08.2021 23:04 Відповісти
ЗЕбіли весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні. Петро Олексійович вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні?????
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14.08.2021 23:08 Відповісти
Кто сейчас !? На манеже одни и теже что были и тогда...правда немного клоунов добавилось !!!

Рокировка пЭ на Зе была заранее спланированная с обеих сторон под руководством кремля!!!
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14.08.2021 23:24 Відповісти
Зеленскій нагадує актрису з німецького порнофільму, готовий прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку?
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14.08.2021 23:36 Відповісти
Кто оплачивает этот банкет?
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14.08.2021 23:05 Відповісти
У кого интерес нагреться на этом есть... Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 1654
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14.08.2021 23:09 Відповісти
байден
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14.08.2021 23:32 Відповісти
Что именно? ОбсиРание акции протеста против предательской политики кремлёвских зелёных слуг? Естественно, оплачивает кремль...
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15.08.2021 06:58 Відповісти
Там і п'ятисот не було.Які тисячі ? А після канікулів,-і тих не нашкребеш !
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14.08.2021 23:07 Відповісти
Та і "свинок" недостатньо буде, треба було економити в 2019 році, бо тоді і мови не було про здачу українських інтересів, навпаки за якимось "баригою" гонялися по країні.
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15.08.2021 07:07 Відповісти
задача квартального зебила -

днскредитировать (опорочить, скомпроментировать, опозорить) " АЗОВ" , равно как и Порошенко-
поставлена с самого начала
этого циркового представления,
т.е с марта 2019 г.
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14.08.2021 23:07 Відповісти
а чего их компрометировать ? они сами не плохо справляються
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14.08.2021 23:17 Відповісти
какие ваши доказательства
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14.08.2021 23:22 Відповісти
Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 8217
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15.08.2021 01:25 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/14/7303858/

Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах заявляет, что националисты по дороге на Банковую ограбили машину, которая привезла продукты в магазин рядом.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.
Детали: Националисты якобы украли несколько ящиков с молоком и начали раздавать побратимам: дескать, молоком хорошо промывать глаза, когда попадет слезоточивый газ.

Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 6530
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14.08.2021 23:10 Відповісти
Вимагаємо визнати нацкорпус терористичною організацією та перевірити, хто фінансує цю банду, яка тероризує Київ, Харків та інші обласні центри. Згиньте, сукі фсбешні
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14.08.2021 23:13 Відповісти
пес слезливій помяни царя свого Фуйла на Расеюшке
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14.08.2021 23:30 Відповісти
Аваков их финансировал - это всем известно
Сейчас остались без содержания
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15.08.2021 05:48 Відповісти
Не будьте ви настільки тупими і сліпими. Зеленський, звичайно, ще той нелох, але і порох ще та гнида. Чомусь вже всі забули історію з Лісником (Мужчіль), вже нікому не цікаво за що і за чиїм наказом що убили патріота України. Усі цілком доречно ставлять у провину Зе переслідування патріотів, але чомусь не згадують про вбивство Лісника при Пороху.
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14.08.2021 23:22 Відповісти
Endy Brix в чому саме порох гніда?
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14.08.2021 23:23 Відповісти
Я ж навів вам приклад з Лісником. Забийте в школі 'хто вбив Лісника' і читайте. Порох завжди був в першу чергу бізнесменом і думав про власну вигоду. Дуже швидко забулося, як під час іловайського котла він займався відкриттям офшору у панамі.
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15.08.2021 07:27 Відповісти
Порох? не Аваков?
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15.08.2021 04:52 Відповісти
До чого там Аваков, Лісника вбили сбушники.
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15.08.2021 07:15 Відповісти
Аваковские шлюхи остались без крыши и теперь называют себя патриотами. Про то, как они в 19-м нападали на украинского Президента вместе с Шарием и пророссийским быдлом уже не вспоминают.
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14.08.2021 23:23 Відповісти
Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 1166 Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 3074
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14.08.2021 23:24 Відповісти
3000-4000 тысячи человек и каждому нужнг дать по 500 гр.А завттра будет 10000 человек и каждому нужно дать по 500 гр.А это 5 миллионов гривень в день!Круто!Видно у москвы деньги никак не закончатся ...
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14.08.2021 23:26 Відповісти
И на кого это рассчитано?Что к этим идиотам примкнут новые митингующие и начнется новый майдан!Москве - это выгодно!В кремле только этогоии хотят!
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14.08.2021 23:28 Відповісти
Ничего не будет. Патриоты воюют на Востоке Украины и умирают при этом, а нацженам в необходимо армию и призваться и воевать. Ветераны, если Вы повелись на этот тупой популизм, то вспомните убитые тела товарищей, они ведь были еще теплые...
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14.08.2021 23:30 Відповісти
Чуть ли не единственный раз, когда я с тобой согласен и поддерживаю.
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15.08.2021 00:01 Відповісти
Якби там не було, а зелений сикливий ішак по ночам буде підриватись від кошмарів
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14.08.2021 23:34 Відповісти
а выбирали его не менее тупые ишаки))
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15.08.2021 15:09 Відповісти
Не будет 10 тисяч. Не мечтай
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14.08.2021 23:39 Відповісти
Если так хотите не сдаваться, то 10 000 военных не в Киеве ножно, а на линии фронта. Это будет эффективнее. Иначе митинг напоминает 2014, когда все были в Киеве, а в это время Крым и Донбасс захватили
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14.08.2021 23:40 Відповісти
«Велика деолігархізація» від Мендель швидко перетворюється на «Великий антимайдан».

Юлія Мендель

Нові майдани - нові банани.
Соцмережі знову «качають». На носі - осінь, а відтак пора розповідати про нові майдани - тарифні чи проти Формули Штайнмаєра - в цілому, помітьте, причина для протестів вже давно не має значення. Заклики іти на майдан з будь-якого приводу перетворилися на політичні змагання зі спортивним присмаком.

Сьогодні о 22:00 на Україна24 «Велика деолігархізація»
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14.08.2021 23:40 Відповісти
У Люсі янукович були наколоті апельсини, у мендель банани.
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14.08.2021 23:54 Відповісти
Бо ще молода, "банани" на думці.
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15.08.2021 07:09 Відповісти
Компромиссным решением на ДАННОМ этапе будет обменять вонючего медведчука с его обжз на украинских ребят,которые томятся на росии.
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14.08.2021 23:43 Відповісти
Медведчук в России никому не нужен и никто его забирать по обмену туда не будет.
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15.08.2021 01:06 Відповісти
Тут видосиками отмазаться не выйдет 🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶
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14.08.2021 23:50 Відповісти
А где 3-4 тысячи?
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14.08.2021 23:53 Відповісти
Если так хотите не сдаваться, то 10 000 военных не в Киеве ножно, а на линии фронта. Это будет эффективнее. Иначе митинг напоминает 2014, когда все были в Киеве, а в это время Крым и Донбасс захватили
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15.08.2021 00:13 Відповісти
Кто кому не хочет сдаваться?
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15.08.2021 00:14 Відповісти
Кстати где вы лично были в 2014 году?
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15.08.2021 00:17 Відповісти
ворог не в москві а в києві!
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15.08.2021 04:55 Відповісти
Причому постійно...
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15.08.2021 21:27 Відповісти
Просто интересно...зачем твоей зекрысе ещё 10 000военных на линии фронта...может оно воюет?
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15.08.2021 17:13 Відповісти
Люди пытаются создать картинку. И это патриоты? Сюр какой то
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15.08.2021 00:56 Відповісти
белицкий, кто же тебе поверит после выступлений нацжен в 19 году?
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15.08.2021 01:03 Відповісти
Жаль что он всегда врет.
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15.08.2021 05:51 Відповісти
Нацкорпус и Нацдружины. Почему не фронте? Происхождение. Источники финансирования. Почему считают, что представляют ветеранов? Билецкий. Расходы, источники финансирования. Необходимо прежде чем делать выводы.
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15.08.2021 06:00 Відповісти
А ху-ху не хо-хо? Знову **********,бити перехожих,журналістів і поліціянтів?! Наробили сміху на увесь світ,особливо,на параші! Протестувальники,мля,позорники!
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15.08.2021 06:16 Відповісти
Не там нужно начинать. Что бы бубочка начал соображать нужно начинать с 95 квартала. Сначала нужно призвать к ответу за термос, проститутку, передвижение границ
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15.08.2021 07:19 Відповісти
...беда этих земель, то что: его адрес проживания находиться не в центре населённого пункта!!!
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15.08.2021 07:31 Відповісти
Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 7430 Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 2481
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15.08.2021 07:54 Відповісти
А пацанчики то в масочках, мордочки свої ховають...
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15.08.2021 09:36 Відповісти
Так вони ж дисципліновані, карантійних заходів дотримуються. Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 2746
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15.08.2021 11:01 Відповісти
Ні ! Не буде .
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15.08.2021 09:49 Відповісти
через неделю вас будет просто 3-4. без тысячи.
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15.08.2021 10:54 Відповісти
Лучше в суд иди и защищай своих любителей рэкета. Больно убедительно видео сбу выглядит.
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15.08.2021 11:48 Відповісти
Спочатку Білецький повинен публічно вибачитись перед Порошенком.
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15.08.2021 12:54 Відповісти
За что?
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15.08.2021 14:20 Відповісти
за то что был проститутом)))
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15.08.2021 15:05 Відповісти
встать на колени
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15.08.2021 15:04 Відповісти
"Сейчас нас 3-4 тысячи. Через неделю будет 10 тысяч"
"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли..Остап скользнул взглядом по шеренгам «черных», которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу..."
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15.08.2021 13:04 Відповісти
Этот грозный перец по фамилии белецкий кого хочет запугать?
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15.08.2021 14:19 Відповісти
Протест поддерживаю. Зелёные мародёры и предатели ответят за всё.
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15.08.2021 14:42 Відповісти
Светлый ликом красавец... но гапон.
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15.08.2021 14:58 Відповісти
да кто за тобой придурок пойдет? моральная проститутка, кива твой клон
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15.08.2021 15:03 Відповісти
Нихуа у Белецкого не выйдет, пересадят за беспорядки и все.
Народу насрать сейчас на проблемы какого то нацкорпуса.)))
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15.08.2021 15:48 Відповісти
В ОПе боятся нового Майдана и Порошенко.
После арестов членов Национального корпуса в Харькове, Белый вождь Билецкий пытался встретиться с Порошенко. Однако из офиса "ЕС", гонцам Билецкого вынесли игрушечную плюшевую свинку.
Да, ту самую. Намек более чем откровенный: если Билецкий хочет "дружить" с Порошенко, сперва он должен публично покаяться за все свои заказные ФСБшные акции против Порошенко.
Порох верен себе - зла не держит, поэтому все записывает. И напоминает, что в "брачных играх" ФСБ и Ермака - участия не принимает.
А в свете распространения дезинформации, будто "Порошенко готовит революцию", можно считать, что операция по "дискредитации Пороха" сорвана.
С чем я всех и поздравляю.

І.Лютий
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15.08.2021 18:32 Відповісти
Тягнибок Фарион Белецкий и даже Стерненко разгонят слуг урода простой палкой Зараз нас 3-4 тисячі. За тиждень буде 10 тисяч, - Білецький під ОП - Цензор.НЕТ 9012
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15.08.2021 21:06 Відповісти
Возможно будет и сто тысяч,но вы сперва озвучте что вы хотите,конечную цель и что будете делать после устранения правительства и как это будете делать.Кого вы видите на посту главы переходного правительства кто будет заниматься обороной страны и как кто и кого поддержит мировое сообщество и с кем бдут обсуждать экономические и политические дела Украины.
Ломать то не строить.Обясните народу все это и из именами возможно через неделю а не через три выйдут и миллионы.
Время лозунгов миновало,нужна конкретная программа с именами и целями.
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15.08.2021 22:55 Відповісти
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