Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію. ВIДЕО

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) традиційно почався з проходження червоною доріжкою учасників і гостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Серед них, зокрема український режисер Олег Сенцов, відомі німецькі продюсер Марте Грунерт і актор Даніель Брюль.

Церемонія відкриття відбулася в Одеському національному академічному театрі опери та балету.

Також наступного тижня очікується прибуття британського режисера Террі Ґілліама.

Президент України Володимир Зеленський привітав учасників, організаторів та гостей з відкриттям 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

"Сердечно вітаю вас із відкриттям 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Приємно, що Одеський кінофорум став надзвичайно важливою культурною подією, яка сприяє розвиткові національного кіно, його інтеграції до європейського культурного простору, міжнародній співпраці кінематографістів", - йдеться в привітанні на сайті глави держави.

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Зеленський висловив подяку організаторам фестивалю "за активну громадянську позицію, натхнення в популяризації вітчизняних фільмів, підтримку творчої молоді".

"Мені близький девіз фестивалю - "Кіно у твоїй ДНК", адже це і про мене, і про багатьох співвітчизників, у ДНК яких є ген любові до кіно. Вірю в потужний талант українських митців і переконаний, що нинішнє покоління кінематографістів здобуде нашому кіно світову славу. Бажаю усім удачі, щастя і незабутніх вражень від перегляду", - сказано в привітанні президента.

Цей кінофестиваль приурочений до 30-річчя незалежності України з фокусом на національне кіно. У програмі - понад 50 фільмів.

Від стрічки-відкриття організатори цього року відмовилися.

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль триватиме по 21 серпня. У конкурсному показі візьмуть участь шість повнометражних фільмів і вісім – короткометражок. Гран-прі фестивалю складе 55 тис. грн, нагороди за кращий повнометражний фільм, кращу короткометражку і кращу режисерську роботу - по 30 тис. грн, кращий актор ( актриса) - 25 тис.грн.

Закриття 12-го ОМКФ вперше відбудется просто неба - на Потьомкінських сходах. Фільмом-закриттям стане стрічка Чарлі Чапліна "Малюк".