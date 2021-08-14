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Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію. ВIДЕО

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12-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) традиційно почався з проходження червоною доріжкою учасників і гостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Серед них, зокрема український режисер Олег Сенцов, відомі німецькі продюсер Марте Грунерт і актор Даніель Брюль.

Церемонія відкриття відбулася в Одеському національному академічному театрі опери та балету.

Також наступного тижня очікується прибуття британського режисера Террі Ґілліама.

Президент України Володимир Зеленський привітав учасників, організаторів та гостей з відкриттям 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

"Сердечно вітаю вас із відкриттям 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Приємно, що Одеський кінофорум став надзвичайно важливою культурною подією, яка сприяє розвиткові національного кіно, його інтеграції до європейського культурного простору, міжнародній співпраці кінематографістів", - йдеться в привітанні на сайті глави держави.

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Зеленський висловив подяку організаторам фестивалю "за активну громадянську позицію, натхнення в популяризації вітчизняних фільмів, підтримку творчої молоді".

"Мені близький девіз фестивалю - "Кіно у твоїй ДНК", адже це і про мене, і про багатьох співвітчизників, у ДНК яких є ген любові до кіно. Вірю в потужний талант українських митців і переконаний, що нинішнє покоління кінематографістів здобуде нашому кіно світову славу. Бажаю усім удачі, щастя і незабутніх вражень від перегляду", - сказано в привітанні президента.

Цей кінофестиваль приурочений до 30-річчя незалежності України з фокусом на національне кіно. У програмі - понад 50 фільмів.

Від стрічки-відкриття організатори цього року відмовилися.

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль триватиме по 21 серпня. У конкурсному показі візьмуть участь шість повнометражних фільмів і вісім – короткометражок. Гран-прі фестивалю складе 55 тис. грн, нагороди за кращий повнометражний фільм, кращу короткометражку і кращу режисерську роботу - по 30 тис. грн, кращий актор ( актриса) - 25 тис.грн.

Закриття 12-го ОМКФ вперше відбудется просто неба - на Потьомкінських сходах. Фільмом-закриттям стане стрічка Чарлі Чапліна "Малюк".
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Топ коментарі
+10
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 346
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14.08.2021 23:27
+7
Із пісні слів не викинешМіжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 1552
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14.08.2021 23:29
+4
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 4484
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14.08.2021 23:23
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там вовка как метр кино лауреат всех малин и уве бол нашего тв Международный кинофестиваль стартовал в Одессе, Зеленский поблагодарил организаторов за активную гражданскую позицию - Цензор.НЕТ 7143
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14.08.2021 23:15 Відповісти
Де воно сидить? Що відбувається в Одесі бачить, а що біля його ОПи ніц не баче.
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14.08.2021 23:18 Відповісти
ну наконец то реальная и близкая тема для Вовки Зеленского
а то достали уже нашего Черчилля вопросами войны и мира..
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14.08.2021 23:18 Відповісти
О це вже клована парафія !!!В цієї галузі він дока !!!)))
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14.08.2021 23:36 Відповісти
Бляха, наконец-то уставший пацанчик отдохнет в 5 раз в году. А нацжены ходили к пустому дому и офису. А ну-ка ударьте автопробегом до Одессы!!!
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14.08.2021 23:20 Відповісти
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 4484
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14.08.2021 23:23 Відповісти
Они за 7 лет дом мертветчука не смогли найти, а Вы их в Одессу. Пойдут на Одессу, а выйдут к Херсону...
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14.08.2021 23:39 Відповісти
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 346
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14.08.2021 23:27 Відповісти
Із пісні слів не викинешМіжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 1552
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14.08.2021 23:29 Відповісти
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 7375
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14.08.2021 23:33 Відповісти
Вироб №2,правда штопаний !!!)))
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14.08.2021 23:38 Відповісти
"в ДНК которых ген любви к кино..."

Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 3423
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14.08.2021 23:43 Відповісти
ЦЕ відомо ,що москалі ,це мутовані потвори кремлівської селекціі ,зайвохромосомні ,з "русскоязичною" щелепою !!!)))
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14.08.2021 23:46 Відповісти
Про іскуство.
На мокшковском СНТ "Красная Пахра" скрипач-ученик пробрался в дом к своей учительнице по музыке и связал ее. После этого он заживо сжег преподавательницу.

Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 5791
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15.08.2021 00:10 Відповісти
киношник херов, что оно делает в президентах. ошибку пора исправлять
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15.08.2021 00:51 Відповісти
у зелоха он начался с прохождения белой дорожки, как всегда
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15.08.2021 00:52 Відповісти
... любитель "грёз"
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15.08.2021 07:34 Відповісти
Нарешті пожива для Рагулівни.
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 4385

Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 8589

Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 9596

Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 2308
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15.08.2021 08:49 Відповісти
"Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію.",-це коли дякуєш дружині мультимільйонера Тігіпка (і діток своїх на вертольоті приперла).
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 6122
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15.08.2021 08:54 Відповісти
Ресторатор Савва Лібкін.Не з онукою.Й навіть не з донькою.
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 5948
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15.08.2021 08:57 Відповісти
А тут просто м'ясце ! Жирне й соковите ! От прям втілення Адєси !Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 3724
Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 5954 Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 3508 Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 129Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 5664Міжнародний кінофестиваль стартував в Одесі, Зеленський подякував організаторам за активну громадянську позицію - Цензор.НЕТ 8997
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15.08.2021 09:03 Відповісти
Зеленский!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ГДЕ, ПОСАДКИ?
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15.08.2021 16:40 Відповісти
 
 