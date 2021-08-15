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Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Під час акції "Національного корпусу" 14 серпня на Банковій від сльозогінного газу постраждав оператор телеканалу "1+1".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці директор Департамету комунікацій МВС Артем Шевченко.

Він так підписав опубліковане відео: "Медики підрозділу ТОР Патрульна поліція Києва надали допомогу відеооператору телеканалу "1+1", який постраждав від сльозогінного газу під час спровокованих правопорушень учасниками акції на Банковій під ОПГ".

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Нагадаємо, 14 серпня під Офісом президента відбулася акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.

Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників у центрі Києва поблизу Офісу президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста.

Очільник МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив очільник МВС.

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Топ коментарі
+25
Сильно смерділо видно від журнашлюхи, ось поліцейський його і продезинфікував.
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15.08.2021 12:49
+18
Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 2239

Це ж вони вилупків до влади привели.
Хай терплять.
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15.08.2021 12:58
+17
Г+Г дивиться ,, мудрий наріТ", якому подобається , як іх тр@@ ють Зелені потвори із коломойським 😀
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15.08.2021 13:01
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Каломойша премію випише. зєля і так 2 роки тримався, забезпечуючи вільний до ступ на Банкову. А тут не витримав. Ющ місяці 3 тримався.
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15.08.2021 12:45 Відповісти
За ,что боролись , на то и напоролись ! Так вам и надо Зеублюдки , брехунцы и журнашшлюшки Г+Г!
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15.08.2021 13:34 Відповісти
И шо - теперь не сможет рассмотреть даже "пiввареника" (с) ? Оператор телеканала "1+1" пострадал от слезоточивого газа во время акции "Нацкорпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 8204
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15.08.2021 12:47 Відповісти
Сильно смерділо видно від журнашлюхи, ось поліцейський його і продезинфікував.
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15.08.2021 12:49 Відповісти
кто то еще смотрит г+г?
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15.08.2021 12:49 Відповісти
Г+Г дивиться ,, мудрий наріТ", якому подобається , як іх тр@@ ють Зелені потвори із коломойським 😀
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15.08.2021 13:01 Відповісти
Прокліпає і знов за своє.
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15.08.2021 12:49 Відповісти
От так вот, злые полициянты глаза закапывают
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15.08.2021 12:51 Відповісти
Но, за то не Порошенко ! Каламойным 🪃ещё вернётся
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15.08.2021 13:37 Відповісти
Бородай присвятив себе відродженню кобзарства і зробив тут чимало корисного: це він придбав фонографи, на які Леся Українка, Опанас Сластіон та Філарет Колесса записали кобзарів, і тепер ми чуємо їхні пісні. Але вславився не цим. А тим, що люто ненавидів москалів. Ненавидіти москалів легко тепер, а в ті часи це було непросто. Надто, що він ненавидів їх відкрито, провідуючи російських діячів і письменників або зачіпаючи їх на вулиці - і не лише в Києві, а й у Петербурзі.

Бородай - пострах москвофілів
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15.08.2021 12:52 Відповісти
Старі петербурзькі українці, бувші члени Київської громади В. Беренштам та Ю. Цвітковський висловились, що Бородай якийсь варіят, помішаний на лютій ворожнечі до москалів і скрізь голосно вигукує, що «не вмре, поки не помочить рук своїх в кацапській крові». Москалів він ненавидів усією душею і при сутичках з ними губив усяку рівновагу і раз у раз попадав у конфлікт».
Та не лише москалям давав перцю Бородай, а й у Львові полякам і євреям. Якось він завітав до аптеки, вручив рецепт, а аптекар-єврей сказав йому польською: «Проше за пул ґодзіни».
Бородай вдав, що не зрозумів. Аптекар повторив, але Бородай став вимагати, щоб йому відповіли українською, бо Львів українське місто. І тут якийсь добродій, на своє лихо, вирішив йому помогти і ввічливо переклав московською: «Они говорят, что будет готово через полчаса».
Бородай, уже завівшись на польській мові, мовби тільки цього й чекав і накинувся на того добродія з таким запалом, що той не знав, як боронитися.
- Ах ти, мордо кацапська! Я виїхав з Росії і думав, що вже не почую цієї падлючої мови, а ти, московський запроданець, і тут загиджуєш нею повітря!
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15.08.2021 12:56 Відповісти
Та не лише москалям давав перцю Бородай, а й у Львові полякам і євреям

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Справжній Українець !!! Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 3395
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15.08.2021 13:10 Відповісти
Ничего страшного. Они всё равно не видят что происходит в стране...
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15.08.2021 12:54 Відповісти
Оператор - напрасно.
Надо бы чтобы Мосейчучка пострадала так, чтобы кроме "му" больне ничего не смогла произнести
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15.08.2021 12:57 Відповісти
Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 2239

Це ж вони вилупків до влади привели.
Хай терплять.
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15.08.2021 12:58 Відповісти
Абсолютное число украинских журнашлюх не вызывает уважения. Вот если бы дворник пострадал - другое дело.
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15.08.2021 13:09 Відповісти
Бо всі чесні журналісти -бідні і хочуть велику квартиру і смачно пожерти. Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 4317
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15.08.2021 13:11 Відповісти
Мало вдули... и тут даже не смогли нормально справиться аваковские обдрыстыши!
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15.08.2021 13:16 Відповісти
На г+г вже тепер не кажуть що на протести прийшли "фермери".🙂
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15.08.2021 13:32 Відповісти
Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 8756
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15.08.2021 13:44 Відповісти
А с чего вы взяли что он страдал?Может он наслаждался?
Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 3553
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15.08.2021 13:53 Відповісти
Галімий вкид. Типу,не тільки на опозиційні "Букви" тітухани напали,але й на медведчуківські-теж...
Видно,за мєнтами ховався,от і перепала порція...
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15.08.2021 13:59 Відповісти
Это не Майдан - это шоу шестерок Коломойского - Зели, Билецкого, МВД тоже под ним, журналисты Коломойского...
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15.08.2021 15:00 Відповісти
Неуважение закона порождает беззаконие.Талибан опять воскрес.Начали с малого.Ввели принудительніе браки.
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15.08.2021 15:36 Відповісти
Г+Г не жалко
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15.08.2021 16:31 Відповісти
"Наших бьют !" Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 7868
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15.08.2021 17:15 Відповісти
"директор Департамету комунікацій МВС Артем Шевченко" бреше.
сутички спровокувала недолюстрована беркутня, за вказівкою зедарасів з ОП.
беркутня сама ж і сльозогінний газ бризнула
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15.08.2021 18:31 Відповісти
Ну собственно издержки профессии. Знал ведь куда направлялся. Понимал же, что с вероятностью 99% спокойно и мирно не будет.
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15.08.2021 21:33 Відповісти
Як зворушливо. Зєбєнятко кліпає баньками, а добрий дядя поліцейський рятує нещасного.
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15.08.2021 22:21 Відповісти
була б польза якась з цией мутни, окрим хни..- приихав бы з днипра й далеко не один.)- а так= як завжды...(((- поламаем усе нахххт, - може щось-колысь выйде...((((
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16.08.2021 06:20 Відповісти
Ну как гомноканалу пропустить такой пиар?
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16.08.2021 08:49 Відповісти
Тат, так, тепер журналісту Букви Кужельному якого побили мудаки спокійніше буде від цієї новини
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16.08.2021 11:36 Відповісти
 
 