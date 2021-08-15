Оператор телеканалу "1+1" постраждав від сльозогінного газу під час акції "Нацкорпусу" на Банковій. ВIДЕО
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Під час акції "Національного корпусу" 14 серпня на Банковій від сльозогінного газу постраждав оператор телеканалу "1+1".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці директор Департамету комунікацій МВС Артем Шевченко.
Він так підписав опубліковане відео: "Медики підрозділу ТОР Патрульна поліція Києва надали допомогу відеооператору телеканалу "1+1", який постраждав від сльозогінного газу під час спровокованих правопорушень учасниками акції на Банковій під ОПГ".
Нагадаємо, 14 серпня під Офісом президента відбулася акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували зіткнення з силами правопорядку.
Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників у центрі Києва поблизу Офісу президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста.
Очільник МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.
Він поінформував, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив очільник МВС.
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Бородай - пострах москвофілів
Та не лише москалям давав перцю Бородай, а й у Львові полякам і євреям. Якось він завітав до аптеки, вручив рецепт, а аптекар-єврей сказав йому польською: «Проше за пул ґодзіни».
Бородай вдав, що не зрозумів. Аптекар повторив, але Бородай став вимагати, щоб йому відповіли українською, бо Львів українське місто. І тут якийсь добродій, на своє лихо, вирішив йому помогти і ввічливо переклав московською: «Они говорят, что будет готово через полчаса».
Бородай, уже завівшись на польській мові, мовби тільки цього й чекав і накинувся на того добродія з таким запалом, що той не знав, як боронитися.
- Ах ти, мордо кацапська! Я виїхав з Росії і думав, що вже не почую цієї падлючої мови, а ти, московський запроданець, і тут загиджуєш нею повітря!
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Справжній Українець !!!
Надо бы чтобы Мосейчучка пострадала так, чтобы кроме "му" больне ничего не смогла произнести
Це ж вони вилупків до влади привели.
Хай терплять.
Видно,за мєнтами ховався,от і перепала порція...
сутички спровокувала недолюстрована беркутня, за вказівкою зедарасів з ОП.
беркутня сама ж і сльозогінний газ бризнула