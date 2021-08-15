Волонтери знайшли хлопчика, який відстав від туристичної групи і заблукав у Карпатах, - ДСНС. ВIДЕО
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О 19:27 група волонтерів з Коломиї на маршруті в бік гори Кукул знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав 14 серпня на Говерлі поблизу селища Ворохта. Він в задовільному стані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, одна з пошукових груп по радіозв'язку повідомила, що дитину знайшли живою.
"За попередньою інформацією, це саме Олексійко Стефанців. Але зараз ще перевіряють. Знайшли дитину на горі Велика Космецтка відстані понад 2 км. Це на кордоні із Закарпатnям. Зараз хлопчика спускають", - уточнюють рятувальники.
Нагадаємо, 14 серпня близько 19:05 під час підйому по зеленому маршруту на г. Говерла поблизу смт Ворохта групи туристів в складі 6 осіб з м. Коломия, відстав від групи та заблукав хлопчик (2015 р.н.). Негайно було організовано пошукові роботи з подальшим нарощуванням сил та засобів.
15 серпня пошуки дитини тривали. Створено 7 пошукових груп, які обстежили місцевість по певних зонах і секторах.
Будь ласка, зачекайте...
- А это что такое?! "Налево" сходил, что-ли?!
- Ой, хуже, Натаха... Приехал, выхожу на вокзале. Гляжу, а вокруг полно "хахлов" Многие в бандеровских вышиванках, в жилетках овчинных, куртках ********. Все друг другу улыбаются, приятные слова говорят. Только говорят непонятно, по своему, по-"хахлятски".Вот и я решил им приятное сделать. Говорю, как своему напарнику по буровой, Мыколе:
- Привет вам, "хахлятские морды"!!!
Они друг с другом переглянулись, а потом говорят:
- Хлопцы, а не взять ли нам его в "буки"?...
Я обрадовался, думал, они меня, в благодарность за приветствие, на пикник, в буковый лес, приглашают. Достал стакан и пошёл с ними. Они меня в лес завели, а там разложили на траве и так палками отходили, что еле домой уехал... Странный какой-то народ... Я к ним с добром, а они меня - палками...
Дупка мала із крилами.
...А от баба з тіткою хай би оплатили у повному обсязі роботу рятувальників. А в якості бонусу - добрих різок їм дати. Щоб через дупи дійшло, як через голову не доходить: за дитиною дивитись треба.