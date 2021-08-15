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Волонтери знайшли хлопчика, який відстав від туристичної групи і заблукав у Карпатах, - ДСНС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

О 19:27 група волонтерів з Коломиї на маршруті в бік гори Кукул знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав 14 серпня на Говерлі поблизу селища Ворохта. Він в задовільному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, одна з пошукових груп по радіозв'язку повідомила, що дитину знайшли живою.

"За попередньою інформацією, це саме Олексійко Стефанців. Але зараз ще перевіряють. Знайшли дитину на горі Велика Космецтка відстані понад 2 км. Це на кордоні із Закарпатnям. Зараз хлопчика спускають", - уточнюють рятувальники.

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Нагадаємо, 14 серпня близько 19:05 під час підйому по зеленому маршруту на г. Говерла поблизу смт Ворохта групи туристів в складі 6 осіб з м. Коломия, відстав від групи та заблукав хлопчик (2015 р.н.). Негайно було організовано пошукові роботи з подальшим нарощуванням сил та засобів.

15 серпня пошуки дитини тривали. Створено 7 пошукових груп, які обстежили місцевість по певних зонах і секторах.
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Топ коментарі
+99
Слава Богу !!!
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15.08.2021 20:23
+33
всем спасателям- спасибо, ребенку-здоровья, родителям- мозгов
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15.08.2021 20:35
+32
Якби не волонтери ,то невідому щоб сталось з Україною !!!))))
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15.08.2021 20:32
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Приезжает "москаль" из отпуска, в "Буковель" ездил. Смотрит жена, а он весь в синяках. Спрашивает:
- А это что такое?! "Налево" сходил, что-ли?!
- Ой, хуже, Натаха... Приехал, выхожу на вокзале. Гляжу, а вокруг полно "хахлов" Многие в бандеровских вышиванках, в жилетках овчинных, куртках ********. Все друг другу улыбаются, приятные слова говорят. Только говорят непонятно, по своему, по-"хахлятски".Вот и я решил им приятное сделать. Говорю, как своему напарнику по буровой, Мыколе:
- Привет вам, "хахлятские морды"!!!
Они друг с другом переглянулись, а потом говорят:
- Хлопцы, а не взять ли нам его в "буки"?...
Я обрадовался, думал, они меня, в благодарность за приветствие, на пикник, в буковый лес, приглашают. Достал стакан и пошёл с ними. Они меня в лес завели, а там разложили на траве и так палками отходили, что еле домой уехал... Странный какой-то народ... Я к ним с добром, а они меня - палками...
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16.08.2021 08:20 Відповісти
Це для них як вища математика,в школі не викладали !!! Ніяк не второпають ,що м.Дніпро,це г.Днипро,а не г.Днепр ,а ОТУ "Схід" ,це ОТГ "Схид",а не "Восток" !!!!)))
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15.08.2021 23:10 Відповісти
Я сьогодні "німцю" "віталію ковальчуку номерному" питання задав - у нього Дрезден стоїть на річці Дрезна - під Орєхово-Зуєво? Волонтери знайшли хлопчика, який відстав від туристичної групи і заблукав у Карпатах, - ДСНС - Цензор.НЕТ 291
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15.08.2021 23:18 Відповісти
Есть проблема. Им наверно тоже надо экзамен сдавать , как и госслужащим 😀
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15.08.2021 23:28 Відповісти
Непогана ідея !!!)))
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15.08.2021 23:38 Відповісти
нашли, слава Богу!
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15.08.2021 22:48 Відповісти
Фффф-у-у, відлягло від серця,слава Богу,що так щасливо все скінчилось. Хлопчикові-здоров"я, батькам-мізків!
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15.08.2021 23:09 Відповісти
То як вони ще бабу не потіряли, так іти: одні попереду, ті ззаду, хто так в гори іде
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15.08.2021 23:42 Відповісти
Вуйки)))))
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16.08.2021 00:44 Відповісти
Хотелось бы спросить как можно было дитё потерять, но нашлось и слава Богу...
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16.08.2021 00:49 Відповісти
неххзт разыгрывать любофффф до дытыны, если ты - просто дэбилка.............(((
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16.08.2021 06:51 Відповісти
Как можно вообще было ребенка прощелкать?!
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16.08.2021 07:28 Відповісти
потомушо все по своим айфонам в табло лупятся
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16.08.2021 08:10 Відповісти
буде матері наука на все життя ! хоча для неї напервно фоточки в інсті важливіші за дитину !
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16.08.2021 09:19 Відповісти
Знайшлося янголятко)
Дупка мала із крилами.
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16.08.2021 10:09 Відповісти
Поздравления малышу.Его спас Бог.
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16.08.2021 10:20 Відповісти
Слава Богу!
...А от баба з тіткою хай би оплатили у повному обсязі роботу рятувальників. А в якості бонусу - добрих різок їм дати. Щоб через дупи дійшло, як через голову не доходить: за дитиною дивитись треба.
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16.08.2021 13:18 Відповісти
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