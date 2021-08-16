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Молитви кота Кокосика до Киви - в новому випуску "Легко-шоу". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У п'ятому випуску "Легко-шоу"-– кращі вірші сатириків Юрка Космини та Миколи Воськала, присвячені маршруткам, коту Кокосику, а ще, звісно ж, нашим постійним улюбленцям – Іллі Киви, його дисертації, Василю Вірастюку і не тільки.

Спеціальні гості п'ятого випуску "Легко-шоу" на каналі Цензор.НЕТ – гурт @Ukiez/Юкіз, які майстерно поєднують українську реальність із американським кантрі та кельтські наспівами.

Музиканти Ukiez – Іван Семесюк, Богдан Буткевич та Дмитро Данов поєднують тексти українських народних пісень з музичною традицією Ірландії, Англії, Шотландії, США та Канади.

Залишайте вподобайку, коментар і, звісно, підписуйтеся на Цензор.НЕТ, а щоб нічого не пропускати – не забудьте натиснути на дзвіночок! Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.

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на Главбрєдє півгодини тому щось пішло нє так

Молитви кота Кокосика до Киви - в новому випуску "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 3657
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15.08.2021 21:02 Відповісти
Це случайно не на сайті европейської солідарності?
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15.08.2021 21:06 Відповісти
просто избиратели Зеленского еще не голосовали . не могут определиться . вроде как положено за Зельку но по старой памяти так хочется за Януковича
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16.08.2021 09:12 Відповісти
Блин, да наймите уже нормального ведущего! Молитви кота Кокосика до Киви - в новому випуску "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 8312
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15.08.2021 21:07 Відповісти
Все кто сдал украинское ядерное оружие РАБссии,герои Украины...ядерной катастрофы не будет зато типа Чернобыля....
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15.08.2021 21:08 Відповісти
Побродите лет 50 по пустыне может и поймете где вы сделали Обсерон... Молитви кота Кокосика до Киви - в новому випуску "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 5786с нужным Моисеем... Молитви кота Кокосика до Киви - в новому випуску "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 432873 % идиотов было,стало 93%
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15.08.2021 21:10 Відповісти
якось не однозначно відношусь до Буткевича,він чомусь не з того не з чого чомусь ципляє і хейтить нашого блогера Луганського,хоча б пояснив чому.
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15.08.2021 21:28 Відповісти
Арена таж сама..клоуни макіяж поміняли....
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15.08.2021 21:40 Відповісти
 
 