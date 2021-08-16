Молитви кота Кокосика до Киви - в новому випуску "Легко-шоу". ВIДЕО

У п'ятому випуску "Легко-шоу"-– кращі вірші сатириків Юрка Космини та Миколи Воськала, присвячені маршруткам, коту Кокосику, а ще, звісно ж, нашим постійним улюбленцям – Іллі Киви, його дисертації, Василю Вірастюку і не тільки.

Спеціальні гості п'ятого випуску "Легко-шоу" на каналі Цензор.НЕТ – гурт @Ukiez/Юкіз, які майстерно поєднують українську реальність із американським кантрі та кельтські наспівами.

Музиканти Ukiez – Іван Семесюк, Богдан Буткевич та Дмитро Данов поєднують тексти українських народних пісень з музичною традицією Ірландії, Англії, Шотландії, США та Канади.

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