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Афганістан (450) Талібан (136)

Таліби готуються проголосити Ісламський емірат Афганістан. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Таліби контролюють усі райони Кабула. Вони заявили, що увійти в місто їх підштовхнули звістки про розпочаті там грабежі і насильство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews, представники "Талібану" увійшли до афганської столиці ввечері 15 серпня і почали займати будівлі держустанов, зокрема і президентський палац.

"Колишній президент Афганістану залишив країну в цій складній ситуації. Всевишній повинен притягнути його до відповідальності", - написав у своєму Twitter Абдулла Абдулла, голова Ради національного примирення Афганістану.

Решта представників влади - зокрема і виконувач обов'язків глави МВС Абдул Саттар Мірзаквал - намагаються створити видимість нормального життя і кажуть, що передача влади відбуватиметься мирним шляхом. Представники талібів кажуть, що взяли ситуацію під контроль і гарантуватимуть безпеку населення.

Також читайте: Президент Афганістану Гані: Поїхав із країни, щоб не допустити кровопролиття

Але це не обнадіює жителів Кабула. Побоювання посилюються і в зв'язку з тим, що таліби звільнили сотні ув'язнених із в'язниці Пулі-Чархи, неподалік столиці, а серед них було багато членів терористичної організації Аль-Каїда. Люди кинулися в банки, щоб зняти гроші з рахунків і створити собі резерв готівки.

У результаті стрімкого наступу рух "Талібан" захопив майже весь Афганістан лише за тиждень, попри мільярди доларів, витрачені США і НАТО протягом майже двох десятиліть для оснащення афганських сил безпеки.

Канал Al Jazeera показав ексклюзивні кадри, як таліби займають президентський палац.

Представник талібів оголосив, що незабаром рух офіційно з президентського палацу в столиці Кабулі проголосить встановлення в країні ісламського емірату Афганістан.

Читайте: У Талібані заявили, що очікують повної передачі влади в Афганістані

Столичний аеропорт Кабула залишається під міжнародним контролем і продовжує роботу. Його безпеку гарантують військові США, Великої Британії і Туреччини. Влада низки країн евакуює своїх громадян і афганців, які працювали на них. Багато хто, зокрема США, Франція і Німеччина, перевели свої посольства в аеропорт Кабула.

"За уточненими даними, з Афганістану українським літаком загалом вивезли майже 80 осіб, в тому числі 8 українців і громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію. Головне, що всі вже в безпеці", - зазначив у Twitter президент України Володимир Зеленський.

Влада в Афганістані переходить до лідера талібів Мулли Абдули Гані Барадара. Перехідний уряд очолить ексміністр внутрішніх справ генерал у відставці Алі Ахмад Джалалі.

В ООН попереджають, що Афганістан перебуває на межі гуманітарної катастрофи і закликають сусідні країни не закривати кордони для біженців.

Читайте: США домоглися основної мети операції в Афганістані в боротьбі з організаторами терактів 11 вересня 2001 року, - Блінкен

Естонія і Норвегія запросили якомога швидше провести зустріч РБ ООН щодо ситуації в Афганістані, вона запланована на понеділок.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
В ООН предупреждают, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы и призывают соседние страны не закрывать границы для беженцев.

В Россию хай бегут. Там хорошо.
Остальным такое счастье предлагать не стоит.
Не хотели гуманитарной катастрофы - надо было бороться, а не сдавать страну мракобесам.

Украинцев это тоже касается.
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16.08.2021 02:17
+26
на этом кадре запечатлён этот самый "вой"
Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 2045
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16.08.2021 02:26
+22
А чого "не віриться"? Згадай що творили кацапи у Абхазії, Південній Осетії, на Донбасі, Перекопі і Чонгарі! Відкочуючись назад у нас в Україні, покрали все що могли(навіть унітази з електророзетками повисмикували) а решту потрощили...
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16.08.2021 06:32
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Нападали и получали лещей.

26 июля 1949 года, когда афгано-пакистанские отношения стали быстро ухудшаться, съезд Лойя-джирги был проведён в Афганистане после налёта военных самолетов пакистанских ВВС на афганскую деревню возле линии Дюранда. В результате этого конфликта афганское правительство заявило, что оно не признаёт мнимой границы между двумя государствами и что все предыдущие соглашения по линии Дюранда являются недействительными. В 1950 и 1951 году с территории Афганистана проникали незаконные вооружённые формирования с целью присоединить часть территории Пакистана, но попытки не увенчались успехом. Правительство Пакистана в ответ разорвало дипломатические отношения, отозвало посла из Кабула, а также примерно на три месяца прекратило поставку нефти в Афганистан
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16.08.2021 07:40 Відповісти
На границе Афганистана и Пакистана есть так называемая "зона племен", которая формально хоть и является территорией Пакистана, но реально не контролируется его правительством. При таком раскладе вряд ли можно всерьез говорить о каких-нибудь афгано-пакистанских пограничных конфликтах по причине отсутствия собственно границы.
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16.08.2021 08:03 Відповісти
Конфликт очень просто - пуштуны. Которые составляют меньшинство в Афганистане и Пакистане.
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16.08.2021 08:06 Відповісти
Вот как раз эти самые пуштуны и населяют ту самую "зону пемен". И Талибы кстати тоже пуштуны в основном. Так что если конфликт и есть, то он скорее межплеменной, чем межгосударственный.
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16.08.2021 08:12 Відповісти
Ну вот у нас конфликтуют из-за языка, а у них конфликтуют из-за того, что родня живет через границу. Всё это средство влияния. Оттого и предполагают, что Талибан нападет на узбекистан и Таджикистан, так там есть узбеки и таджики.
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16.08.2021 08:18 Відповісти
Где это у вас конфликтуют? В Украине не конфликтуют, не смотрите кацапский зомбоящик. К тому же узбеки и таджики (в том числе афганские) не особо разделяют идеи талибов, они с ними даже активно боролись в свое время. "Северный альянс" как раз на территориях, населенных таджиками образовался.
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16.08.2021 08:28 Відповісти
Как бы пугать страшными бандеровцами вполне рабочая идея. И тем что они придут, навяжут украинский язык. Вот у нас работает такие вещи. А в странах, типа, Афганистана работает идея - ты из моего племени, давай освободимся от этих плохих владык.
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16.08.2021 09:24 Відповісти
Так справа в тому, що пакистанську авіацію сформувала людина, яка пройшла всю другу Світову саме в бойовому літаку Кличка у нього була - "Божевільний поляк"
"Владислав Турович (англ. Wladyslaw Turowicz; польск. Władysław Turowicz; 23 апреля 1908 года, ЗудыраЗабайкальский край, Российская империя - 8 января 1980, Карачи, Пакистан) - этнический поляк родом из Сибири, сыгравший большую роль в развитии ВВС Пакистана".
А у афганців таких людей не було (та й авіації - теж Хоча в 30-ті СРСР і передавало афганцям літаки Р-5, однак британці, йдучи з Пакистану залишили там літаки кращі (і підготовлених пілотів - теж) А афганці так і залишилися "козопасами")
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16.08.2021 08:35 Відповісти
Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 9262 Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 8332дерьмо сдохло....ужОс
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16.08.2021 07:19 Відповісти
Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 2673 Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 2341почему Распялся Ссср?потому что большой был...
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16.08.2021 07:21 Відповісти
Потому, что жрать нечего было. Если бы не ножки Буша, то и раша бы распалась.
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16.08.2021 08:20 Відповісти
24 августа кстати у меня день рождения...52 года стукнеть... Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 1777 Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 9079
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16.08.2021 07:22 Відповісти
Хорош загонять, - тебе у же сто лет в обед....
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16.08.2021 07:57 Відповісти
"Щось ви дядьку "прибріхуєте"!!! Рік тому писав мені що тобі вже під 70! А от пам"ять у тебе "слабувата" - та і "фантазуєш" багато... Таліби готуються проголосити Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 6116
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16.08.2021 08:39 Відповісти
Под этим ником раньше писал его отец, он уже умер.
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16.08.2021 12:19 Відповісти
Ні!Хтось його перепитував і він сказав про батька Щось "мутне" у нього!
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16.08.2021 12:27 Відповісти
Про "хтось" не знаю. Лично мне он описывал ситуацию таким образом.
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16.08.2021 13:03 Відповісти
Я з його батьком не спілкувався
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16.08.2021 14:15 Відповісти
Это не помешало Вам обвинить человека в слабой памяти и фантазиях. Но это Ваше личное дело.
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16.08.2021 15:40 Відповісти
Він "фантазує" частенько з різних приводів - я неодноразово кидав йому докази його помилок Він пише, не перевіряючи чи це дійсно факт чи чиясь придумка Посилаю йому витяг з Гугла чи Вікіпедії - мовчить Через деякий час історія повторюється - вже в іншій тематиці Особливо його "заносить " в питаннях історії - я якраз непогано в ній розбираюся!
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16.08.2021 15:57 Відповісти
Сєнатор Ес - місцевий "городской сумасшедший", його всі форумчани знають, з його одноманітними дописами, де завжди є сралин, мазолейный ленин, рабSSия, дохлый совок і т.д.
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16.08.2021 18:02 Відповісти
Не знаю...Для мене - людина, не гірша за основну масу інших ...Просто я не терплю, коли "вільно" з фактами обходяться... А він пише, не вияснивши до кінця, чи пише він правду, чи чиюсь "фантазію" А написавши неправду , він виставляє "балаболом не тільки самого себе, а й сам сайт - люди заходять , його читають і думають, що на сайті купа таких "фантазерів"...
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16.08.2021 18:49 Відповісти
Я Вам объяснил только кажущуюся несостыковку возраста сенатора, что здесь дело не в фантазиях. Всё остальное - каждый пишет, что хочет, вообще не принципиально, это интернет.
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16.08.2021 20:59 Відповісти
По причине полной бессмысленности такого мероприятия. Это как пытаться добывать мед в осинном гнезде.
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16.08.2021 07:54 Відповісти
Оси меду не збирають.
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16.08.2021 09:14 Відповісти
Так ото ж.
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16.08.2021 09:22 Відповісти
Колись у поляків прислів"я було - точно не пам"ятаю, але суть така: "Українцями воювать проти українців - все одно що вовком орать!"
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16.08.2021 14:17 Відповісти
До речі, слова правильні, але як мій політпрацівник, комісар, таке казати солдатам? Нормальна така мотивація, нє?
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16.08.2021 09:16 Відповісти
було б що цитувати, анекдот про Новловимого Джо знаєш? отак само і про Афганістан, ну а про рукожопих кацапів тут взагалі мови немає, вони взаггалі ні на що не здатні.
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16.08.2021 09:51 Відповісти
Капуста в Афгане растеть,что Херсонские арбузы в Украине,а еще в Афгане много золота алмазов и угля с нефтью и газом... Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 6880 Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 6880
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16.08.2021 07:25 Відповісти
В Росії теж багато чого є - а толку? Вони що - дехкан у шахти і на нафтопромисли поставлять?
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16.08.2021 08:42 Відповісти
Афган это Якутия №2 в мире.... Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 5192 Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан - Цензор.НЕТ 5192
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16.08.2021 07:26 Відповісти
Путь на Москву открыт ! Таліби готуються проголосити Ісламський емірат Афганістан - Цензор.НЕТ 8965
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16.08.2021 08:15 Відповісти
Угу, шлях на козломордію відкритий. А козломорде пуценя ніяк від України не відчепиться, Київ йому у райдужних снах сниться. Від сьогодні буде снитись гострючий ятаган направлений попід брУхо напаРашії зі сторони "мирних" братів-талібів.
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16.08.2021 09:51 Відповісти
Хороший пример народам центральной азии освободить президентские дворцы от трусливых путинских шестерок.
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16.08.2021 08:26 Відповісти
люди пытаються убежать и з страны в переполненом аэропорту
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16.08.2021 08:29 Відповісти
І куди той потік біженців потече?
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16.08.2021 09:20 Відповісти
Світ захопили бандити. Імпотентний,гомосексуальний Захід проковтне все,що йому впендюрять агресивні фанати.
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16.08.2021 08:50 Відповісти
Как средневековые фанатики обмотанные чуть ли не ссанными тряпками так легко разогнали огромную армию правительства? Панический верковой страх перед пуштунами, или просто неспособность воевать афганских таджиков и узбеков, или там вообще Пакистан воюет руками талибов. Ни одного достойного аналитического материала на эту тему так и не встретил. То что писалли экспэрды месяц, неделю назад про Афган вызывает гомерический хохот - полностью ошибочные статьи. В Украине катастрофически упал уровень аналитической журналистики, на жаль.
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16.08.2021 08:56 Відповісти
Портников все разложил по полочкам
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16.08.2021 09:08 Відповісти
коррупция в Афганском правительстве , военным не платили зарплат . солдаты Афганской армии голодали . все это упростило задачу талибам .
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17.08.2021 00:02 Відповісти
Ну що, тепер черга Китаю "покорити" Афган.
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16.08.2021 09:16 Відповісти
Китайці просто каструють більшу частину населення, так як вони це роблять з уйгурами.
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16.08.2021 11:27 Відповісти
Раз талибы так легко захватили всю страну, значит у них есть поддержка местного населения, значит 20 лет правления американцев не принесло улучшений. А "западные ценности" для граждан оказались хуже, чем законы шариата.
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16.08.2021 09:21 Відповісти
Теперь у США и Европы будет 100% отмазка не замечать гопничество россии. "Не до россии сейчас. Вы видите что в Афганистане ..."
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16.08.2021 09:31 Відповісти
Они переживают эру крестовых походов.
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16.08.2021 09:47 Відповісти
Туркмения, Узбекистан, Таджикисьан и Киргизия недалеко ушли от Афганистана. Будет наверное то же самое.
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16.08.2021 10:19 Відповісти
вот ведь как получается: мелкое государство, ЯО нет, да что там ЯО, там нет ни авиации, ни армии, ни бронетехники, ничего нет кроме стрелкового оружия да переносных ЗРК, а проблемы создают всему миру.
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16.08.2021 10:36 Відповісти
Таліби мають незрівнянно більшу перевагу , ніж бронетехніка, авіація, фльота чи ЯЗ. Їхня сила в невмерущій глибинній вірі і ідеології, що просякла Афганську землю віками. Впевненість у своїй правоті, силі і перемозі на своїй землі значно примножує їхній мілітарний потенціал.
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16.08.2021 15:11 Відповісти
вера...идеология...бла-бла-бла...вторично все это. на тупой массе быдла с промытым исламом мозгом далеко не уедешь, бабло нужно. тысячи гектаров мака значительно приумножает их милитаристический потенциал.
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16.08.2021 20:39 Відповісти
невозможно победить партизан обьединенных родовыми и племенными связями , живущими по простым и очень жестким законам , за нарушение которых одно наказание - смерть.
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17.08.2021 00:05 Відповісти
кебаб кумыс в помощь
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16.08.2021 10:42 Відповісти
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