Вилучення партії кокаїну з Еквадору в морському торговому порту "Південний". Ексклюзивне ВІДЕО

Служба безпеки України вилучила кокаїн, який прибув в український порт "Південний" з Латинської Америки.

Цензор.НЕТ отримав у своє розпорядження ексклюзивне відео процедури вилучення наркотиків.

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Нагадаємо, 15 серпня 2021 року оперативники спецслужби в морському торговому порту "Південний" у двох контейнерах з фруктами, які прибули з Еквадору, в ході поглибленого митного огляду виявили 50 брикетів з високоякісним кокаїном.

Вартість такої партії кокаїну на "чорному ринку" становить 5-10 млн доларів США. Нагадаємо, що на початку серпня цього року спецслужбовцями в порту "Південний" було вилучено аналогічну партію кокаїну вагою близько 60 кг і затримані організатори його контрабандного ввезення в Україну.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.