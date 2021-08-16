Вилучення партії кокаїну з Еквадору в морському торговому порту "Південний". Ексклюзивне ВІДЕО
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Служба безпеки України вилучила кокаїн, який прибув в український порт "Південний" з Латинської Америки.
Цензор.НЕТ отримав у своє розпорядження ексклюзивне відео процедури вилучення наркотиків.
Нагадаємо, 15 серпня 2021 року оперативники спецслужби в морському торговому порту "Південний" у двох контейнерах з фруктами, які прибули з Еквадору, в ході поглибленого митного огляду виявили 50 брикетів з високоякісним кокаїном.
Вартість такої партії кокаїну на "чорному ринку" становить 5-10 млн доларів США. Нагадаємо, що на початку серпня цього року спецслужбовцями в порту "Південний" було вилучено аналогічну партію кокаїну вагою близько 60 кг і затримані організатори його контрабандного ввезення в Україну.
У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
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А что такое кокаин, как он выглядит и пахнет - знает любой таможенник в мире
До речі, зараз рейтинг Порошенкі найвищій.
Допускаю. Он самый хитрый хамелеон. И на дураков хорошо действует
Так він живий і здравствує, малого, ще й перемагає в рейтингах.
Як так?
Всегда такая херня совпадала с конфискацией партий кокса. Совпадет и в этот раз. Ждем воодушевленного видосика.
1) Изъято 50 брикетов. Сколько конкретно кг. изьято - вопрос открытый...
2) Оценочная партия 5-10 млн. долларов. Уже заложен коэффициент "потери"...
мабуть кількісті партій, що не затримали, достатньо для задоволення внутрішнього попиту..
а затримують тільки надлишки..
що кондитером бути треба мозок мати і вміти працювати.
щось у вас не збігається.