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Вилучення партії кокаїну з Еквадору в морському торговому порту "Південний". Ексклюзивне ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Служба безпеки України вилучила кокаїн, який прибув в український порт "Південний" з Латинської Америки.

Цензор.НЕТ отримав у своє розпорядження ексклюзивне відео процедури вилучення наркотиків.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року оперативники спецслужби в морському торговому порту "Південний" у двох контейнерах з фруктами, які прибули з Еквадору, в ході поглибленого митного огляду виявили 50 брикетів з високоякісним кокаїном.

Вартість такої партії кокаїну на "чорному ринку" становить 5-10 млн доларів США. Нагадаємо, що на початку серпня цього року спецслужбовцями в порту "Південний" було вилучено аналогічну партію кокаїну вагою близько 60 кг і затримані організатори його контрабандного ввезення в Україну.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Звідки інфа що він високоякісний? Хто робив дегустацію та оцінював? І за якими якостями?
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16.08.2021 10:31
+9
С минуты на минуту ОПа взорвется фонтаном феерических идей строительства подводных дорог, университета именя себя, любимого, ледовых арен на базе Ан-225 Мрия, Дисней-лендов в каждом селе, космодромов в центре каждого областного центра, экспедиций в далекий космос для добычи алмазов триллионами тонн, получения субатомной энергии из черных дыр.
Всегда такая херня совпадала с конфискацией партий кокса. Совпадет и в этот раз. Ждем воодушевленного видосика.
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16.08.2021 10:38
+7
Зеля опрокинул своего дилера
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16.08.2021 10:28
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Зеля опрокинул своего дилера
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16.08.2021 10:28 Відповісти
Звідки інфа що він високоякісний? Хто робив дегустацію та оцінював? І за якими якостями?
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16.08.2021 10:31 Відповісти
Да, хороший вопрос
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16.08.2021 10:38 Відповісти
По цвету и консистенции видно. Не паста и не раствор жидкости
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16.08.2021 10:46 Відповісти
Органолептику хтось роби
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16.08.2021 10:49 Відповісти
Якось країни не залежить від кольору і консистенції...на то він і кокаїн що завжди сухий)))
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16.08.2021 10:51 Відповісти
Може якісь досвідчені фахівці...нюхнули та підтвердили, що дуже добрий і робочий....як корабельна сосна? Однієї проданої собаки і на півдози не вистачить))
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16.08.2021 10:54 Відповісти
Досвідчені фахівці пользуются для экспресс-теста приборами. Везде, по всему миру.
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16.08.2021 11:02 Відповісти
Ніколи не чув про таке в Україні. Може нам хтось гуманітарною таких тестів закинув?В нас все з'ясовує лише і виключно експертиза...до цього це речовина схоже на кокаїн.
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16.08.2021 11:07 Відповісти
Методом хромотографії...чи як їтам
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16.08.2021 11:11 Відповісти
Не чув - тепер почув. Законспектируй
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16.08.2021 11:12 Відповісти
щоб я надумав щось конспектувати дай посилання на нормативний документ...наприклад на КПК .. тощо, який би дозволяв до внесення відомостей до ЄРДР проводити якісь експертизи чи дослідження..єдине що можливо до внесення в ЄРДР це ОМП за участю фахівця, який ніяк не може бути експертом))...
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16.08.2021 19:12 Відповісти
Я говорил про эспресс-тест.
А что такое кокаин, как он выглядит и пахнет - знает любой таможенник в мире
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16.08.2021 19:20 Відповісти
в аеропортах давно використовують експрестести .. прибори для аналізу.. протирають якимось предметом руки, обличчя одяг...і вставляють в ємкость і лампочка загорається на гаджеті...але доказова цінність таких маніпуляції за КПК= 0. ТАКОЖ...вини лише показують чи є сліди наркоти чи ні...її якість можна встановити лише комплексною експертизою.. Неділю тому, проїхавши кордони Румунії, Болгарії, Греції..був здивований повертаючись в Україну...більше і прискіплівіше за всіх..по машині став шастати незрозумілий тип у незрозумілій формі.., світив фонаріком на гвитнтики та т.п. Я питаю втомленого від жари прикордонника в камуфляжі - а хто це такий із фонариком..і чому в нього форму поміняли? Він каже -це не прикордонник)) питаю у представниці митниз поборів..-це ваш? чому у такій формі? - Каже- ні. Виявляється-це....кінолог))) З метою боротьби з наркотрафиком до них прикомандували кінологів... і в нього форма Нацгвардії...Я питаю якщо Ви кінолог - то де ж ваша собака? Ви повинні лише з собакою)) А він кажа тепературний режим не дозволяє собаку застосовувати (і вони прив*язали поруч в тіньку))). Хвили 5-10 лазав по машині щось винюхівав та шукав... На жодному кордоні такого не бачив)) А ти кажеж експрестести...У нас кінолог може все винюхати та угледіти...АЛ,Е! визначити що кокаїн високоякісний ..тут треба спеціаліста)))
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16.08.2021 19:35 Відповісти
"але доказова цінність таких маніпуляції за КПК= 0" - так в суде "экспресс" и рассматривать не будут, не волнуйся
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16.08.2021 19:42 Відповісти
В мене з цього чи не з цього пиводу та і без приводів... підстав хвилюватись також 0 (нуль)
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16.08.2021 20:16 Відповісти
я і не хвилювався щоб мені заспокоїватися. Проте відповіді на конкретне питання ХТО і ЯК вставновив що кокаїн високоякісний так і не отримав... Більше того питань побільшало, що це означає "стоимость составляет 5-10 млн. долларов США"? За якою методікою визначено і чому такий розбіг цін? Чому не пишуть що саме вони вилучили - пасту чи порошок і який там відсоток саме алкалоїду кокаїну? Якщо провели дослідження методом УФ-спектроскопії чи хроматографічним чи іншим то чому не пишуть скількі саме відсотків ефірів екогніна який і є алкалоїдами коки, а скількі цукру, крохмалю, інших кіслот тощо ... навіть саме листя коки окрім ефірів екогніна яких там лише 2% містять і інші алколоїди)) Бо так завжди протрубили по 50 брикетів на 10 лімонів типу 90% кокаїну ..а потім все затихне і чомусь виявиться що 90 а 30% ...типу утруска, усушка..випарювання...при експертизи частку знищили то та сьо)) Вилучення партії кокаїну з Еквадору в морському торговому порту "Південний" - Цензор.НЕТ 6837
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16.08.2021 20:39 Відповісти
"гуманітарною таких тестів закинув" - а что, при твоих Януковиче и Порошенко все приборы разворовали?
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16.08.2021 11:13 Відповісти
отправили дефективному в ОПу и быстро пришел ответ.
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16.08.2021 12:03 Відповісти
Всех последних дефективных народ с треском оттуда разогнал в 2014 и 2019. Законспектируй
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16.08.2021 12:11 Відповісти
запомни, передашь своим выкормышам-не народ, а биомасса. патриотический подъем 2014 закончился революцией быдла73 в 2019
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16.08.2021 12:49 Відповісти
Передай своим, даже ты - не быдло, а народ. Тот народ, который выбирал на нашу голову рыгов - Януковича и Порошенко
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16.08.2021 12:51 Відповісти
А чтобы патриотический подъём не кончался - передай своим обиженным - надо было не воровать по-рыговски, а жить, наконец, честно
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16.08.2021 12:54 Відповісти
... и народ бы занёс его на руках на второй срок. Но Порошенко жадный, впрочем, как все рыги
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16.08.2021 12:56 Відповісти
))))))))))обиженное это ты, и быдло73. а люди, нормально жили, и живут при любых януковичах, власть пох, это инструмент! или ты настолько дикое существо, не видишь, сейчас наступил рай! любые вопросы, но дороже чем раньше. жрут в три глотки, тупые подмахивают все, и что раньше априори было невозможно. сбегай в магазин для животных АТБ может скидки.
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16.08.2021 13:03 Відповісти
Узнаю отчётливый голос вороватого избирателя воров
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16.08.2021 13:06 Відповісти
чудило, с 2019 изменилось? раз 200 задавал вопрос-"что украли?" визжащее про воров быдло73 сливается))) вопрос - что украли? своими словами.
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16.08.2021 14:34 Відповісти
Выгнали твоего вора - сиди, обтекай, привыкай жить честно
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16.08.2021 14:44 Відповісти
честно, это на субсидии? дефективный, тебя спросили-кто вор и что украли? тебе надо подсказу из телевизора))) пока такое как ты быдо не вымрет, или ему не запретят участие в выборах, как умственно неполноценным, не будет счастья на этой территории.
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16.08.2021 14:49 Відповісти
для мене що Янукович що Порошенко май же однакові..обидва члени колишні партії регіонів..Оди сам сидів двійчи в друго батько...а гени вони таке їх не поміняти. Лише один паразитував на полі проросійського електроату, другий рядиться в націоналісти)) але обидва бариги))
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16.08.2021 19:14 Відповісти
Інфа 100%. З Офісу Президента... Вилучення партії кокаїну з Еквадору в морському торговому порту "Південний" - Цензор.НЕТ 728
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16.08.2021 11:23 Відповісти
Порошенки?
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16.08.2021 11:50 Відповісти
У Порошенкі є Офіс Президенту?
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16.08.2021 12:33 Відповісти
Был. Но народ его оттуда погнал под сраку с позором
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16.08.2021 12:40 Відповісти
У Порошенкі був Офіс Президента???!!!
До речі, зараз рейтинг Порошенкі найвищій.
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16.08.2021 12:43 Відповісти
Вищий из всех бывших януковичей ПР?
Допускаю. Он самый хитрый хамелеон. И на дураков хорошо действует
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16.08.2021 12:47 Відповісти
У него было всё. Пока народ не оторвал его, намертво вцепившегося в воровскую власть
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16.08.2021 12:49 Відповісти
"намертво вцепившегося" ...
Так він живий і здравствує, малого, ще й перемагає в рейтингах.
Як так?
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16.08.2021 12:56 Відповісти
Да, Порошенко не дурак и подготовил себе отходы. По суду коррумпированной им Украины его не привлечь, эка новость
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16.08.2021 12:59 Відповісти
Абсолютно правильно. А Зеленський дурак?
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16.08.2021 13:02 Відповісти
Дураки в больнице. Даже ты с нами
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16.08.2021 13:04 Відповісти
Так на питання ви не відповіли.
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16.08.2021 13:07 Відповісти
С ворами не общаюсь
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16.08.2021 13:11 Відповісти
Ви на Зеленського натякаєте? Так виходить з вашої відповіді.
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16.08.2021 13:13 Відповісти
У вас, гопников и воров, своя психология, мы никак и никогда не сговоримся
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16.08.2021 13:47 Відповісти
У кого це "у вас"? У СН?
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16.08.2021 13:49 Відповісти
У вас, гопников и воров - избирателей рыгов Януковича и Порошенко
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16.08.2021 13:55 Відповісти
А чим відрізняється виборець Зеленського від виборців януковоща та Порошенка? Вилучення партії кокаїну з Еквадору в морському торговому порту "Південний" - Цензор.НЕТ 3969
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16.08.2021 13:57 Відповісти
Тем, что ему надоели вы-воры
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16.08.2021 13:59 Відповісти
А зараз "воры" зникли чи їх стало в рази більше? Вилучення партії кокаїну з Еквадору в морському торговому порту "Південний" - Цензор.НЕТ 3628
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16.08.2021 14:01 Відповісти
Вы никуда не зникли.
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16.08.2021 14:02 Відповісти
Везти гавно через Атлантику или наши барыги купили гавно. Чем ближе розница тем хуже качество, людихи они такие
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16.08.2021 11:26 Відповісти
на банковой сидит дегустатор, наверное он одобрил)))
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17.08.2021 10:18 Відповісти
С минуты на минуту ОПа взорвется фонтаном феерических идей строительства подводных дорог, университета именя себя, любимого, ледовых арен на базе Ан-225 Мрия, Дисней-лендов в каждом селе, космодромов в центре каждого областного центра, экспедиций в далекий космос для добычи алмазов триллионами тонн, получения субатомной энергии из черных дыр.
Всегда такая херня совпадала с конфискацией партий кокса. Совпадет и в этот раз. Ждем воодушевленного видосика.
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16.08.2021 10:38 Відповісти
Ну тепер буде свято!
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16.08.2021 10:39 Відповісти
пополнение запасов офиса в прямом эфире...
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16.08.2021 10:41 Відповісти
Как удобно составлены отчеты:
1) Изъято 50 брикетов. Сколько конкретно кг. изьято - вопрос открытый...
2) Оценочная партия 5-10 млн. долларов. Уже заложен коэффициент "потери"...
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16.08.2021 10:42 Відповісти
Може це пропозиція зацікавленим особам із визначенням меж можливого?
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16.08.2021 10:57 Відповісти
ГАРНА НОВИНА.
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16.08.2021 10:49 Відповісти
А для найвеличнішого взагалі прекрасна!
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16.08.2021 10:58 Відповісти
Хлопці кришку відкрили, взяли скільки треба для ОП, закрили, включили камеру і далі спочатку...
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16.08.2021 10:59 Відповісти
Надо сразу 1 пачку на проверку качества отвезти главному эксперту
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16.08.2021 11:07 Відповісти
А тут многие интересовались, где наша зеДегенератина 5 дней пропадала😂🤣😂
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16.08.2021 11:25 Відповісти
отвисала
Вилучення партії кокаїну з Еквадору в морському торговому порту "Південний" - Цензор.НЕТ 3758
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16.08.2021 12:04 Відповісти
Что то часто стал Эквадор появляться в новостях о контрабанде наркотиков в Украину , не папа ли известной певицы , эквадорец по национальности, завозит эту дрянь ?
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16.08.2021 11:26 Відповісти
але.. скільки б партій не затримували, кількість закладчиків і наркоманів, що за ними йдуть слідом, не зменшується..
мабуть кількісті партій, що не затримали, достатньо для задоволення внутрішнього попиту..
а затримують тільки надлишки..
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16.08.2021 11:31 Відповісти
Дивно, чому при зеленій владі весь час знаходять наркотики? Такого раніше не було.
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16.08.2021 12:35 Відповісти
так зелений же клоун, а не кондитер.
що кондитером бути треба мозок мати і вміти працювати.
щось у вас не збігається.
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16.08.2021 12:58 Відповісти
Ви маячню написали, нібито ви расєянін. Знаєте, расєяне тупі від народження.
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16.08.2021 13:08 Відповісти
Зрозуміло, ви расєянін, тобто тупий. Адью, кацап.
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16.08.2021 13:12 Відповісти
 
 