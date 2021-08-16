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Армія Ізраїлю приймає на озброєння надточні мінометні снаряди "Сталеве жало". ВIДЕО

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Армія Ізраїлю приймає на озброєння надточні мінометні снаряди "Сталеве жало".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Сталеве жало" - унікальний мінометний снаряд, який уже визнано проривом на міжнародній арені. Така точність, як у нього, раніше була лише у авіазброї. А найголовніше: виробництво снарядів "Сталеве жало" для поставок у ЦАХАЛ триває повним ходом.

Ізраїльські експерти переконані, аналогів "Сталевому жалу" у світі немає. Надточність 120-мм мінометного снаряда досягається завдяки системі GPS і лазеру. Порівняти "Сталеве жало" можна лише з повітряними і наземними ракетами ВПС.

За допомогою унікального мінометного снаряда солдати ЦАХАЛу можуть ліквідувати ворожі об'єкти на ближніх дистанціях, при цьому не завдаючи шкоди людям та іншим спорудам, розташованим поруч. "Сталеве жало" можна застосовувати не лише на відкритій місцевості, а й на щільно забудованих ділянках.

"10 років досліджень і розробок призвели до того, що ми надаємо в розпорядження сухопутних частин озброєння, яке дає перевагу на полі бою. Така точність, як у цього мінометного снаряда, раніше була тільки у авіазброї. Ця розробка є проривом у міжнародному плані, а також може стати першим кроком на шляху розробки інших сучасних озброєнь", - пояснив генерал-майор Янів Ротем, який очолює Управління з розробки озброєнь і промислово-технічної інфраструктури (MAFAT).

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+44
коли нарід нє "устал ат вайни"
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16.08.2021 10:57
+16
Якими видами ракет на озброення ЗСУ відповість единоверцям найвеличніший?
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16.08.2021 10:53
+15
платформу взяли стандартную пока что, выстрел экспериментальный, куча приборов и народу просто фиксирует всё. В боевых условиях адаптируют всё как надо. Что касается скорострельности и стоимости, тут за счёт точности попадания будет выигрыш. Там где надо 10-20 мин и 10-20 выстрелов чтобы уничтожить цель - обойдутся одним. Впрочем... уверен, это будет нечто типа спецснаряда, только в определенных условиях применяться. А так будут старыми гатить.
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16.08.2021 11:14
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Сравнить "Стальное жало" можно лишь с воздушными и наземными ракетами ВВС.
Наземные ракеты ВВС это как?
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16.08.2021 11:53 Відповісти
Редакторы или переводчики Цензора просто не в курсе, что есть общепринятые обозначения "воздух-воздух" и "воздух-поверхность(земля)". Ничего удивительного, ведь главред Цензора крупный военный эксперт.
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16.08.2021 12:26 Відповісти
Новость носит рекламно-пропагандистский характер: броня крепка и танки наши быстры.
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16.08.2021 12:37 Відповісти
ізраїль справами довів що їх новини збігаються з реальністю
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16.08.2021 15:27 Відповісти
уникальный минометный снаряд, который уже признан прорывом на международной арене - ну да, ну да, пошли мы нахер Армія Ізраїлю приймає на озброєння надточні мінометні снаряди "Сталеве жало" - Цензор.НЕТ 5362 XM395 2011 г.

Армія Ізраїлю приймає на озброєння надточні мінометні снаряди "Сталеве жало" - Цензор.НЕТ 9126
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16.08.2021 12:43 Відповісти
Тільки заздрити мовчки можна. Було б у нас таке... У кацапсятини б відпало бажання пуляти з населених пунктів.
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16.08.2021 14:22 Відповісти
Той хто "устал от войни" той буде годувати чужого солдата (кацапа) Армія Ізраїлю приймає на озброєння надточні мінометні снаряди "Сталеве жало" - Цензор.НЕТ 1254
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16.08.2021 23:06 Відповісти
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