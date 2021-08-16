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Понад 500 овець убило ударом блискавки в грузинському селі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном

У гірському селі біля грузинського міста Ніноцмінда понад 500 овець убило ударом блискавки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, збитки від загибелі овець становлять майже 62 тис. доларів. Тварин спалять на місці, оскільки спустити з гір таку кількість туш неможливо.

В адміністрації Ніноцмінда повідомили, що для отримання компенсації фермеру тепер потрібно надати висновок фахівців про причини загибелі цілої отари.

"Ми не чули, щоб через грозу могло загинути стільки овець. Звичайно, мерія надасть підтримку, але для початку сам фермер має принести висновок фахівців, щоб з точністю визначити причину масової загибелі".

Сам пастух під час удару блискавки знепритомнів, але постраждав несерйозно.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Найкоротший відвідав Грузію. Более 500 овец убило ударом молнии в грузинском селе - Цензор.НЕТ 7024
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16.08.2021 11:58
+14
Молния бьёт точечно. Как она могла убить сразу 500 овец??
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16.08.2021 12:02
+13
Понад 500 овець убило ударом блискавки в грузинському селі - Цензор.НЕТ 7789
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16.08.2021 12:08
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Найкоротший відвідав Грузію. Более 500 овец убило ударом молнии в грузинском селе - Цензор.НЕТ 7024
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16.08.2021 11:58 Відповісти
США приготовиться.
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16.08.2021 12:00 Відповісти
.... і зустрівся зі своїми виборцями. Понад 500 овець убило ударом блискавки в грузинському селі - Цензор.НЕТ 7577
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16.08.2021 12:09 Відповісти
Понад 500 овець убило ударом блискавки в грузинському селі - Цензор.НЕТ 9834
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16.08.2021 12:57 Відповісти
эбонитовую палочку больших размеров надо искать ..
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16.08.2021 14:17 Відповісти
бред какой то
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16.08.2021 12:00 Відповісти
Однозначно.
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16.08.2021 12:04 Відповісти
Група дятлова? Более 500 овец убило ударом молнии в грузинском селе - Цензор.НЕТ 3721
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16.08.2021 12:00 Відповісти
Молния бьёт точечно. Как она могла убить сразу 500 овец??
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16.08.2021 12:02 Відповісти
Автоматной очередью била
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16.08.2021 12:03 Відповісти
Понад 500 овець убило ударом блискавки в грузинському селі - Цензор.НЕТ 9800
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16.08.2021 12:05 Відповісти
Может под землёй супер проводник был. ))
Но в любом случае животинок жалко.
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16.08.2021 12:09 Відповісти
Для овец лучше так, чем стоять в очереди на бойню. Скорее хозяев жалко. Убыток большой.
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16.08.2021 13:18 Відповісти
Там хотя бы очередь, а не моментально.
Кстати человеки примерно на таких же же правилах.
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16.08.2021 15:23 Відповісти
Молния бьет в землю! Может, несколько овец и погибли бы и то не факт! Жир - хороший изолятор!
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16.08.2021 12:10 Відповісти
Шаговое напряжение.
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16.08.2021 12:25 Відповісти
А сопротивление грунта? Разве оно не должно было погасить шаговое напряжение в определенном радиусе? Что-то слишком большая площадь поражения.
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16.08.2021 12:33 Відповісти
в горах\ именно Кавказа \ такое часто . молнии бьют рядом на площади и часто одна разделяется на до 5-8 и большую площадь поражает .
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16.08.2021 12:40 Відповісти
Хм. Ну тогда придётся предположить что на это несчастное стадо целенаправленно ударил пучок молний точно по его рассеиванию на местности. Вероятность ничтожна но теоретически всё-таки есть.
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16.08.2021 12:45 Відповісти
И да и нет. Тут скорее зависит от пластов под грунтом.
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16.08.2021 15:28 Відповісти
мокрый тонкий слой грунта, мокрые овцы. А у овец большое расстояние между "ногами". Вот и возникла на каждой овце высокая разность потенциалов.
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16.08.2021 16:03 Відповісти
Честно говоря, об этом не подумал...
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16.08.2021 17:08 Відповісти
Гроза. Дождь. Влага. Да и напряжение там миллионы вольт.
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16.08.2021 19:42 Відповісти
Как убивает если лежит после грозы оборванный провод под напряжением? Причем на расстоянии от места падения провода.
Шаговым напряжением. Земля имеет свое сопротивление. Следовательно в разных точках возникнет разность потенциалов, т.е. те самые вольты. Пастух стоял не в раскоряку а ноги вместе. Поетому и не сильно пострадал. У овец задние, передние ноги уже попадают в разность и имеем результат.
Подобный случай был в Киеве лет сто назад. Вроде как утечка была на кабеле в земле. Человеку ничего, а лошадь убило. Потому что на задние и передние ноги пришлась разность потенциалов, достаточная для того, чтобы убило
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16.08.2021 14:12 Відповісти
Да, но это расстояние тоже должно иметь свой предел. А судя по видео шаговое напряжение там гуляло на километр как минимум. Разве такое возможно?
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16.08.2021 14:21 Відповісти
Ну так там и 380 вольт было. Там миллионы вольт. Следовательно радиус растекания большой
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16.08.2021 14:27 Відповісти
Вот прям заинтересовали) Порылся в источниках. Пишут, что вопрос как бы не столь однозначный, зависит от ряда факторов, но в целом расстояние в 20 метров может считаться безопасным.
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16.08.2021 14:43 Відповісти
не берусь утверждать, но скорее всего 20 метров - это для "бытового"(т.е. и отчасти промышленного напряжения - 0,4 Кв)
Разряд небесной канцелярии исчисляется миллионами вольт. Условно говоря влупила молния за 100 метров. До передних ног овцы "докатилось" 1000 вольт, а до задних 700. Вот эта разность потенциалов в 300 вольт и убьет овцу.
А возможно там было много разрядов(молний) в землю от одного источника - кто его знает. Но факт есть факт. Овцы погибли из-за проделок небесной канцелярии
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18.08.2021 23:38 Відповісти
При ударе молнии, разумеется.
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16.08.2021 14:44 Відповісти
шаговое напряжение может?
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16.08.2021 14:22 Відповісти
Мобилки забыли выключить)
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16.08.2021 12:04 Відповісти
От чому не в з'їзд партії СН? А вівці жаль.
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16.08.2021 12:04 Відповісти
Надо фракции СН подсказать провести сборы на вершине Говерлы, желательно в грозовой день.
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16.08.2021 13:19 Відповісти
блин....разве удар молнии может охватить такую территорию со столькими животными (ну понятно что мокро было...но...)
в Книгу рекордов Гиннесса надо подавать (пока не завонялись)
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16.08.2021 12:05 Відповісти
Нет, не может. Более того, масса случаев, когда молния поражала человека а рядом стоявший оказывался абсолютно невредим.
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16.08.2021 12:07 Відповісти
может
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16.08.2021 12:20 Відповісти
помню видео было как табун лошадей убило молнией
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16.08.2021 12:19 Відповісти
Ну, если "Градом" или "Ураганом", то может быть.
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16.08.2021 15:30 Відповісти
Одну убило, остальные умерли с перепугу
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16.08.2021 12:06 Відповісти
Шашликів буде валом.
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16.08.2021 12:07 Відповісти
Понад 500 овець убило ударом блискавки в грузинському селі - Цензор.НЕТ 7789
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16.08.2021 12:08 Відповісти
Так мангальчики винце...гуляют усе!!
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16.08.2021 12:09 Відповісти
Животных сожгут на месте, так как спустить с гор такое количество туш невозможно - полный бред. Для того что бы их сжечь туда придется поднять дров минимум в 3-4 раза больше по весу.
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16.08.2021 12:12 Відповісти
Напалм....
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16.08.2021 12:47 Відповісти
У овец расстояние между ногами больше, чем у человека.
Может шаговое напряжение? Как ещё могло накрыть такую площадь - трудно понять.
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16.08.2021 12:12 Відповісти
Не схоже...
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16.08.2021 12:17 Відповісти
Только что знакомый нарыл:
"ПУЕ" ("Правила улаштування електроустановок")

1.7.174. В зоне размещения животных в полу должно быть выполнено выравнивание потенциалов при помощи металлической сетки или другого устройства, которое должно быть соединено с дополнительной системой уравнивания потенциалов.
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16.08.2021 12:26 Відповісти
Це ж треба стільки металевої сітки в горах прикопати....
Рептилоїди напевно..))
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16.08.2021 12:45 Відповісти
шо им сапоги резинови выдавать и инструкции по техбезпеке...,,,,?
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16.08.2021 12:27 Відповісти
вы не представляете что такое гроза в горах Грузии . молнии бьют практически как из пулемёта ..в секунду может быть несколько ударов рядом по площади
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16.08.2021 12:31 Відповісти
схоже на крокову напругу.
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16.08.2021 14:23 Відповісти
Сколько шашлыка пропадает
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16.08.2021 12:13 Відповісти
-Ти чув- Петра током вбило!!
-Як??!!
-Аккумулятор на голову впав....
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16.08.2021 12:13 Відповісти
Строили пирамиду из овец, и тут грянула молния!
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16.08.2021 12:22 Відповісти
Мы - бедные овечки , никто нас не пасет , мы таем , словно свечки , ну , кто же нас спасет ?..(с)
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16.08.2021 12:28 Відповісти
От испуга впали в ступор . Если хорошо пнуть , вскочит и побежит. А фермер , молодец . Требует компенсации как за погибших. Но мы-то знаем.
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16.08.2021 12:45 Відповісти
Пожет не молния а метеор ударной волной? И пастух контужен..
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16.08.2021 12:54 Відповісти
Вот так бы и с "ихтамнетами".
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16.08.2021 12:55 Відповісти
Ще раз прошу: давайте гівнокомандуючого відкомардируємо до Кремля. *******, рашка розпадеться, а креміль в болота піде.
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16.08.2021 13:02 Відповісти
надо сапоги на копыта натягивать для изоляции.
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16.08.2021 13:16 Відповісти
от би в верховну раду пи39ануло!
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16.08.2021 13:19 Відповісти
А на месте освежевать не пытались? Много соли и большие емкости для мяса закинуть на гору проще + человек 10 мясников. Половину наработанного отдать в качестве гонорара. Нафига сжигать такое количество мяса? Понад 500 овець убило ударом блискавки в грузинському селі - Цензор.НЕТ 2260
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16.08.2021 13:43 Відповісти
Вже пізно. Бачите як понадувались тіла...
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16.08.2021 14:17 Відповісти
А чого їх не порізали? Он вже понадувалися на сонці...
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16.08.2021 14:17 Відповісти
Молния, понятно, к такой картине не имеет отношения. Думаю, что причина банальнее и проще - пастереллез. Это инфекция, которая с 2015-го года косит скот в Средней Азии (см. Вики). Стадо, скорее всего, было заражено, обессилело при перегонке и акклиматизации. А гроза сыграла роль катализатора фатальных кровоизлияний. Понятно, что падали они не одновременно, но в течение ночи, например, вполне реально.
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16.08.2021 15:46 Відповісти
Не молния а залп "Катюш".
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16.08.2021 18:35 Відповісти
армагедддждддддддддддддддддддддддддддддддддд
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17.08.2021 00:18 Відповісти
 
 