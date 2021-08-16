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Понад 500 овець убило ударом блискавки в грузинському селі. ВIДЕО
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У гірському селі біля грузинського міста Ніноцмінда понад 500 овець убило ударом блискавки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, збитки від загибелі овець становлять майже 62 тис. доларів. Тварин спалять на місці, оскільки спустити з гір таку кількість туш неможливо.
В адміністрації Ніноцмінда повідомили, що для отримання компенсації фермеру тепер потрібно надати висновок фахівців про причини загибелі цілої отари.
"Ми не чули, щоб через грозу могло загинути стільки овець. Звичайно, мерія надасть підтримку, але для початку сам фермер має принести висновок фахівців, щоб з точністю визначити причину масової загибелі".
Сам пастух під час удару блискавки знепритомнів, але постраждав несерйозно.
Топ коментарі
+26 5 копійок
показати весь коментар16.08.2021 11:58
+14 M P a8340966
показати весь коментар16.08.2021 12:02
+13 Rhodesian
показати весь коментар16.08.2021 12:08
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Будь ласка, зачекайте...
Но в любом случае животинок жалко.
Кстати человеки примерно на таких же же правилах.
Шаговым напряжением. Земля имеет свое сопротивление. Следовательно в разных точках возникнет разность потенциалов, т.е. те самые вольты. Пастух стоял не в раскоряку а ноги вместе. Поетому и не сильно пострадал. У овец задние, передние ноги уже попадают в разность и имеем результат.
Подобный случай был в Киеве лет сто назад. Вроде как утечка была на кабеле в земле. Человеку ничего, а лошадь убило. Потому что на задние и передние ноги пришлась разность потенциалов, достаточная для того, чтобы убило
Разряд небесной канцелярии исчисляется миллионами вольт. Условно говоря влупила молния за 100 метров. До передних ног овцы "докатилось" 1000 вольт, а до задних 700. Вот эта разность потенциалов в 300 вольт и убьет овцу.
А возможно там было много разрядов(молний) в землю от одного источника - кто его знает. Но факт есть факт. Овцы погибли из-за проделок небесной канцелярии
в Книгу рекордов Гиннесса надо подавать (пока не завонялись)
Может шаговое напряжение? Как ещё могло накрыть такую площадь - трудно понять.
"ПУЕ" ("Правила улаштування електроустановок")
1.7.174. В зоне размещения животных в полу должно быть выполнено выравнивание потенциалов при помощи металлической сетки или другого устройства, которое должно быть соединено с дополнительной системой уравнивания потенциалов.
Рептилоїди напевно..))
-Як??!!
-Аккумулятор на голову впав....