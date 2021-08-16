22 афганські спецпризначенці, підготовлені за стандартами НАТО, здалися без бою талібам - їх розстріляли на місці. ВIДЕО

Таліби розстріляли 22 афганських військових спецпризначенців, які здалися без опору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, афганські військові пройшли спецпідготовку за стандартами НАТО, були озброєні, але ухвалили рішення здатися без бою. Групу спецпризначенців таліби розстріляли відразу після того, як афганські військові склали зброю.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольства України в Таджикистані і Пакистані моніторять ситуацію в Афганістані й готові допомагати українцям, - Кулеба