Таліби оглядають кинуті афганською армією в Кандагарі вертольоти UH-60A і Мі-17. ВIДЕО

У Кандагарі в руки талібів потрапила авіаційна техніка армії Афганістану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема в мережі з'явився відеозапис, де таліби оглядають кинуті афганською армією в Кандагарі вертольоти UH-60A і Мі-17.

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