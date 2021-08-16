Проєкт "Без цензури". Афганістан: головне для України. Чи справді США злили союзника і що нам загрожує? ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
"Талібан" оголосив про свою перемогу в Афганістані – після входу до столиці держави бойовики захопили президентський палац Кабула.
Російська пропаганда кричить, аж розривається, про поганих американців, які всіх "зіллють".
А Богдан Буткевич пояснює, чому треба тримати голову холодною і не зловживати порівняннями Афганістану й України.
Наразі "Талібан" контролює майже всю територію Афганістану.
Система, яку США вибудовували 20 років, посипалася за лічені місяці.
Як так трапилося? Чому не варто звинувачувати США у зливі союзника? Чому не варто проводити паралелі між політикою США щодо Афганістану та України? Та які висновки нам треба зробити з цієї історії? Залишайте коментар і вподобайку під цим відео, адже вони допомагають зробити його популярнішим!
Будь ласка, зачекайте...
Сначала талибы десятилетиями вели антиамериканскую пропаганду + ислам.
Потом когда государство ослабло подняли бунт и прикрываясь местным населением (оно как правило добровольно после пропаганды). Местные власти практически поголовно были куплены, запуганы или опять таки пропаганда. Армия в это население стрелять не стала.
Как результат у них исламский эмират, а у нас лугандон.
Украинец не будет воевать за афганцев.
Бельгиец и немец не будут воевать за украинцев.
Если украинец устал от войны и хочет просто перестать стрелять.
То жди прихода орков.
Только орки разного пошиба и разных скреп, такие хоть как русскомирные, готовы воевать веками.
PZDC Афганістану знову. Жінки знову без прав, ходити тільки в паранжі, ніякої освіти,
ТБ і Інтернет то шайтан і в тому ж дусі
Байден бідон дірявий....
Дивіться відповідні канали в Телеграм, там чимало відео, як люди чипляються за шасі американських літаків і не втримавшись розбиваються. Натовпи в аеропорту благають їх врятувати, проте вони приречені, тому що кількість транспортної авіації США в тому районі обмежена і всіх вони не візьмуть на борт. Вони таки злили союзників і це дійсно ганьба і жах, повторення ситуації з Південним В'єтнамом. Не дай Бог таких союзників... Сумно на це дивитись.
_В Турции, кстати, на раскопках Трои, которую историки почитали за выдумку, археологи обнаружили остатки троянского коня.
Волкер: США не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину и захватит Крым
_И если разведки США и Европы правда этого не видели и не понимали, а не врут, то они сборище никчёмных тупиц и плугов.
Принаймні на думку "73%"