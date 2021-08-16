Проєкт "Без цензури". Афганістан: головне для України. Чи справді США злили союзника і що нам загрожує? ВIДЕО

"Талібан" оголосив про свою перемогу в Афганістані – після входу до столиці держави бойовики захопили президентський палац Кабула.

Російська пропаганда кричить, аж розривається, про поганих американців, які всіх "зіллють".

А Богдан Буткевич пояснює, чому треба тримати голову холодною і не зловживати порівняннями Афганістану й України.

Наразі "Талібан" контролює майже всю територію Афганістану.

Система, яку США вибудовували 20 років, посипалася за лічені місяці.

Як так трапилося? Чому не варто звинувачувати США у зливі союзника? Чому не варто проводити паралелі між політикою США щодо Афганістану та України? Та які висновки нам треба зробити з цієї історії? Залишайте коментар і вподобайку під цим відео, адже вони допомагають зробити його популярнішим!