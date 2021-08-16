Таліби публічно повісили двох афганців. ВІДЕО 18+

Таліби публічно повісили двох афганців у одному із захоплених афганських міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі поширюється запис, на якому один з талібів розповідає про щось на тлі тіл повішених.

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