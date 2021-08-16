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Таліби публічно повісили двох афганців. ВІДЕО 18+
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Таліби публічно повісили двох афганців у одному із захоплених афганських міст.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі поширюється запис, на якому один з талібів розповідає про щось на тлі тіл повішених.
Топ коментарі
+88 faust7808
показати весь коментар16.08.2021 17:49
+85 Sergienkod
показати весь коментар16.08.2021 17:49
+69 Mykola Vovk
показати весь коментар16.08.2021 17:51
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Главная проблема в другом. Что даже после каждого майдана, как всегда, проходят не демократические, а олигархические выборы. А именно. Места в бюллетенях на выборах президента, "законным" образом, скупают ставленники олигархии через, невиданного нигде в мире размера, несколько-миллионный "избирательный" залог. И из этого олигархического мусора избиратели вынуждены "выбирать". Поэтому наши майданы никак не ведут к уничтожению власти олигархов. Необходимы системные изменения, путем перехода на аналог польской демократической системы выборов. Там нет никакого залога, а содержимое бюллетеня определяют не олигархи, а сами избиратели. Определяют путем поддержки или не поддержки тех или иных претендентов на попадание в бюллетень умеренным количеством подписей (100 тыс.). Если бы у нас была такая система, то в бюллетени могли быть представители интеллектуальных коллективов. Например институтов АН или университетов. У нас из 40 млн. очень много достойных людей, но перед нами крутится один и тот же олигархический мусор десятилетиями, только конкурируя между собой.
этот залог. Не было у нас ни одного президента-демократа и патриота. И никогда мы не жили при демократии. Те кто говорит что у нас демократия, он или тупой или мошенник.
Байден реально обосрался, опозорил Америку, неправильно оценил обстановку, думая,
что талибы будут захватывать страну на протяжении несколько месяцев, а оно вона как все оказалось внезапно и молниеносно.
Нужно было выходить по плану, более постепенно, ставя некоторые условия талибам.
И не прекращать огневое подкрепление правительственным войскам с воздуха.
Позор! Зачем, спрашивается, вбухали один триллион!!! баксов за двадцать лет, чтоб так позорно бежать?
расиюЛуну и неверных лунатиков. Такой бред пишешь, верно и сам лунатик.
Ці страти тільки початок, орки тільки входять в смак.
Все дело в том, что горы - особенное место. Где бы горы ни находились, там же будет и чистейший, совершенно безопасный, и, более того, полезный для организма воздух. Чистота этого воздуха может на короткий период даже ошеломить городского жителя - тот не привык к подобным концентрациям кислорода в атмосфере (разумеется, речь идет не о вершинах гор - там-то как раз воздух разрежен). Собственно, польза горного воздуха уже заключается в том, что он не вреден сам по себе. Легкие человека наполняются насыщающим ткани организма кислородом воздуха, никакого вреда, никаких примесей - лишь польза и здоровье. Немалое значение в этом плане могут оказать хвойные или иные леса - их полезные примеси в атмосферу не несут организму ничего, кроме общего укрепления и оздоровления.
чи в 2014му на вулицях Луганська, Донецька було щось інше? ні, ті ж самі віруючі казаки, ті ж самі їбануті росіяни та чечени, ті ж самі падли-сєпари, ті ж самі страти.
2000 х тисячні повертаються в Афганістан....
Поргнозую падіння цін на героїн у всьому світі найближчим часом, бо збільщіться площа посівів опійного маку в Афганістані. Люмпен під прикриттям Корану буде тепер керувати Афганістаном.
Талибы нашли бы чем ответить на красный террор.
ну вот почему-то все жлобы-малоросы уверены, что обкуреные людоеды повесят не их, а кого-то другого.. а им, предателям, дадут все блага земные
Вот что происходит если "просто перестать стрелять"!!!!