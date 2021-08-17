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Посол РФ Жирнов про Кабул після захоплення талібами: враження хороші. Ситуація краща, ніж була при президенті Гані. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Обстановка в Кабулі після захоплення талібами краща, ніж була при президенті Ашрафі Гані. У талібів "діловий" підхід.

Про це заявив посол Росії в Афганістані Дмитро Жирнов в ефірі "Эха Москвы", передає Цензор.НЕТ.

Він заявив, що за часів правління Гані в Кабулі вечорами і ночами періодично були чутні "сильні удари", а тепер таліби ввели комендантську годину і закликали населення до спокою, щоб уникнути мародерства і насильства.

"Я суджу по перших днях їхнього контролю над Кабулом. Враження хороші. Зараз у Кабулі ситуація краща, ніж була при Ашрафі Гані. Тобто при терористах талібах краще, ніж при Гані", - сказав дипломат, назвавши підхід талібів "діловим".

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За словами посла, він зможе знайти взаєморозуміння з представниками "Талібану" на зустрічі, яка пройде 17 серпня. Як очікується, йтиметься про питання безпеки російської дипмісії в Кабулі.

Зазначимо, що рух "Талібан" заборонено в РФ.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

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ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.
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Топ коментарі
+49
Посол РФ Жирнов о Кабуле после захвата талибами: Впечатление хорошие. Ситуация лучше, чем была при президенте Гани - Цензор.НЕТ 3968
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16.08.2021 22:42
+48
Рюззьке с талибом - братья навек!
Посол РФ Жирнов о Кабуле после захвата талибами: Впечатление хорошие. Ситуация лучше, чем была при президенте Гани - Цензор.НЕТ 2294 Посол РФ Жирнов о Кабуле после захвата талибами: Впечатление хорошие. Ситуация лучше, чем была при президенте Гани - Цензор.НЕТ 8989 Посол РФ Жирнов о Кабуле после захвата талибами: Впечатление хорошие. Ситуация лучше, чем была при президенте Гани - Цензор.НЕТ 2294
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16.08.2021 22:47
+47
И дня не прошло с момента захвата талибами Кабула, как МИД России отрекся от законно избранного в 2019 году президента Афганистана Ашрафа Гани и стал клясться в любви к талибам. Просто чудеса переобувания в прыжке!
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16.08.2021 22:55
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Посол РФ Жирнов про Кабул після захоплення талібами: враження хороші. Ситуація краща, ніж була при президенті Гані - Цензор.НЕТ 8196
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16.08.2021 23:23 Відповісти
"Впечатление хорошие. Ситуация лучше" - напейсал посел-накуй расейской педирации жырнов, жирно какая на посольском толчке, в окружении и под защитой 30-ти пока еще живых вагнеровцев.
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16.08.2021 23:23 Відповісти
Быдло выбирает простые решения сложных проблем...
Тут «эксперты» по Афганистану заламывают руки и вопрошают - как же так получилось, что армия сдавалась в плен пачками, сам народ Афганистана не стал сопротивляться талибам, а амеры… пожали плечами и ушли.

Как так вышло, что вместо смартфонов и асфальта, школ для всех и медленному движению в сторону того, что мы называем цивилизацией, они сами и добровольно выбрали законы шариата, намордник и средневековое религиозное мракобесие?

Воу-воу, что же мне это напоминает?
Как же так получилось, что вместо борьбы, страданий, пота и напряжения всех сил, народ выбрал «надо просто перестать стрелять» и «какая разница какое имя носит улица»?
Как же так получилось, что вместо патриотизма, гимна с ладошкой на сердце, преклонения перед армией, народ выбрал Сватов, Папика и спорт вне политики?
Как же так получилось, что вместо медленного движения в сторону того, что мы называем цивилизацией, народ выбрал 100 миллиардов мимо системы Прозорро, ковидный фонд в «Велике Крадівництво»?
Как же так получилось, что международная коалиция… пожала плечами и ушла заниматься своими интересами?
Просто. Так. Народу. Проще )
Sharp`s Forwarded from Будем всех бамбить!
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16.08.2021 23:23 Відповісти
Логічно. Шизофрєніки, маньяки, терористи ******* таких самих...
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16.08.2021 23:28 Відповісти
Интересы у них общие.
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16.08.2021 23:33 Відповісти
Не надо смотреть ,что москали говорят,нужно смотреть ,нужно смотреть,что они будут делать. Они сами не знают,что делать с талибаном. Это точная информация. Кацапы тоже не ожидали,что Афган так быстро сдася.
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16.08.2021 23:28 Відповісти
Все они ожидали, 15 марта в Москве с визитом были представители "Талибана"
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17.08.2021 07:00 Відповісти
а ще в далекому листопаді 2019 вони були в США, й що?
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17.08.2021 11:50 Відповісти
Вообще-то речь о кацапах. Но если есть ссылка на новость об общении Госсекретаря США с представителями Талибана я был бы благодарен....
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17.08.2021 12:23 Відповісти
Трамп -- угода з Талібаном початок вересня 2019, Кемп Девід, головна тема -- пора закінчувати 18-ти війну.

А вже потім указ Трампа про виведення військ в 2020, якщо не помиляюсь, то фінальне скорочення контингенту після 15.11.2020. Правда, Байден потім той процес трохи пригальмував.
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17.08.2021 13:11 Відповісти
Ну и что, что были? Никаких договоров не было. Россия не знает ,что с ними делать. Воевать она не хочет, но и в открытую поддерживать пока не может, в Чечне и Дагестане не поймут.
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17.08.2021 13:43 Відповісти
Вы искренне верите что во время этого визита не было договоров ? Послушайте тогда как уверенно кудахчет посол рф в афганистане....
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18.08.2021 07:10 Відповісти
Потому что жить хочет ,он же пока там находится.
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18.08.2021 11:01 Відповісти
Все жить хотят, но почему-то в Кабуле остались посольства только 3 стран....
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18.08.2021 11:03 Відповісти
видать хоть этому удалось посмотреть в глаза кому надо
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16.08.2021 23:29 Відповісти
Хто б сумнівався? споріднені душі
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16.08.2021 23:31 Відповісти
Щоб у твоєму Масквабулі була така тишина день і ніч!
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16.08.2021 23:35 Відповісти
Кто бы сомневался - расстрелы, повешенные на улицах, ЗБИТЫЕ САМОЛЁТЫ, кровища и вездесущий хаос, это как раз то шо нравится "руському миру"...
3/14ДАРАСЫ!
одним словом...
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16.08.2021 23:35 Відповісти
Хороший росийский посол- ето мертвый росийский посол. Патриоты Турции не дадут соврать.
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16.08.2021 23:40 Відповісти
Что и требовалось доказать. Рашка заинтересована в распространении террора и войн. И вы еще на переговоры с етими тварями ездите
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16.08.2021 23:43 Відповісти
Очередная победа Байдена , как с Северным Потоком 2 .
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16.08.2021 23:48 Відповісти
Раша уже жопы лижет террористам. Своих не бросают
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16.08.2021 23:56 Відповісти
вооот, главное - перестали стрелять по ночам ! а почему - патамушта стали резать головы !
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17.08.2021 00:01 Відповісти
"Ситуация лучше, чем была при президенте Гани" - Кацапы с ними уже кажись снюхались.
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17.08.2021 00:03 Відповісти
Оказывается на американской базе еще украинские военные с другими остались. Уж их американцы могли забрать
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17.08.2021 00:09 Відповісти
Жирный посол раздал бородатым комплименты.. Это надо понимать как новый шаг к углублению дружбы и сотрудничества между кремлевскими фашистами и звероподобными дикарями. Рыбак рыбака видит издалека.
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17.08.2021 00:28 Відповісти
Ну да в жопу ствол вставили, и заставили что сейчас лучше, не блин, скажет что хуже..?!
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17.08.2021 00:37 Відповісти
Бредятина Талибан на расеи запрещен но рашка хочет иметь диппредставительство в Афгане Неужто рашка думает что талибы забыли о вводе советских войск Нет не забыли и не забудут никогда И второе А зачем расеи дипломаты в Афгане Там тоже руцкие живут Посол РФ Жирнов про Кабул після захоплення талібами: враження хороші. Ситуація краща, ніж була при президенті Гані - Цензор.НЕТ 5746А для того чтобы наладить соместные нарко трафики Других причин нет.
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17.08.2021 00:48 Відповісти
Ох-хо-хох! "В бороді вже гречка цвіте а в голові й на зяб не орано!" Та таліби вже давно забули про "ввод советских войск"! Їх цікавлять влада і гроші Владу вони завоювали завдяки зброї і грошам які вони від росіян отримували І поки те і друге Росія буде давать - ніхто про "ввод" і згадувать не буде!
(Я думав - ти тільки у зброї не розбираєшся.... Виявляється ти - "тундра" і в інших питаннях!) Посол РФ Жирнов про Кабул після захоплення талібами: враження хороші. Ситуація краща, ніж була при президенті Гані - Цензор.НЕТ 7978
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17.08.2021 05:27 Відповісти
говорит как тот представитель рашского мида, у которого сирийских детей "мелом присыпали". тот который вскоре крякнул к кобздону. так что ты говори, жырной, говори - быстрее наговоришь
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17.08.2021 01:18 Відповісти
Ну это же здОрово, товарисчи...
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17.08.2021 01:42 Відповісти
Яке гівно йшло,таке й знайшло!
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17.08.2021 02:01 Відповісти
Родившись в россии, люблю Украину!
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17.08.2021 03:22 Відповісти
То немає значення хто де народився , то що мишка народилася в стайні зовсім не означає що вона кінь)
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17.08.2021 07:05 Відповісти
38 миллионов голодных афганцев, им нужно что-то есть.
Сельское хозяйство этой страны, главный сектор афганской аграрной экономики, основано на производстве наркоты.
Героин хлынет через Среднюю Азию в Мордор (с прицелом - дальше в Европу) и талибы будут курировать этот процесс.
Надеюсь, когда в Мордоре будет взрыв потребления наркоты, все эти орки-жирновы вспомнят о том, как их Мордор выплачивал премии талибам за убийство американских военнослужащих.
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17.08.2021 05:24 Відповісти
Не надейся не вспомнят, т к уже в доле
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17.08.2021 06:20 Відповісти
Тут не так дело в нации как в религии Мы уже видим что происходит там где много исламистов Украина христианская страна..Они же начнут проповедовать ислам И , со временем, у нас начнется то что творится в Европе Что то сильно афганцам нравятся наши Карпаты Хотят туда перебратся... Нужно дать им временное убежище, а дальше пусть едут куда подальше от Украины.
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18.08.2021 17:14 Відповісти
Да, впечатления - это испуганные лица детей, не понимающие, что творится и прячущие лица в машинах. Это самое правильное впечатление - лица детей.
Все остальное, просто трескотня....
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17.08.2021 06:53 Відповісти
Ну а чо ? Адиннарот ***** !Нічого дивного )
Вчора таліби взяли під свою охорону амбасаду расеі . Це пояснює все
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17.08.2021 07:03 Відповісти
Когда этого жирнова талибы грохнут,тогда и будет хорошее впечатление.
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17.08.2021 07:03 Відповісти
Деякі практики з судової системи талібів подобаються багатьом людям і в Україні . Наприклад : злодієві рубають руку , корупціонера вішають на площі як щура , тюрми - відсутні як явище , покарання невідворотнє і прямо на місця , злочинність відсутня повністю . Правда є багато і дибільних законів .
А порівнювати талібів з кацамами - некоректно . Бо кацап - це заригана , постійно п'яна свиня , без честі , гонору та віри .
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17.08.2021 07:11 Відповісти
Смотря какие у кого критерии...
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17.08.2021 07:24 Відповісти
ТЕПЕРЬ ТАЛИБЫ МАРАДЕРЯТ ПО КРУПНОМУ !!!
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17.08.2021 07:43 Відповісти
А счас начнуть делить кому шо, вот и начнется
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17.08.2021 08:07 Відповісти
Интересно, что ***** Байдену пообещал за Афганистан?
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17.08.2021 08:17 Відповісти
Мне другое интересно. После визитов Талибана в кремль московиты долго потом вшей вычесывают? Посол РФ Жирнов про Кабул після захоплення талібами: враження хороші. Ситуація краща, ніж була при президенті Гані - Цензор.НЕТ 39
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17.08.2021 08:20 Відповісти
Думаю что нет. По другому вопрос нужно ставить. Чьи вши больней кусают?
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17.08.2021 09:29 Відповісти
Опа... а ведь правда. Нужно четко помнить, кто в этой истории вши, а кто гниды. Посол РФ Жирнов про Кабул після захоплення талібами: враження хороші. Ситуація краща, ніж була при президенті Гані - Цензор.НЕТ 9430
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17.08.2021 09:57 Відповісти
Российское руководство похлеще талибов.
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17.08.2021 08:34 Відповісти
Поступово Росія відкриває своє справжнє обличчя
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17.08.2021 08:54 Відповісти
Россия платила талибам https://focus.ua/world/457979-******************************************************************************************
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17.08.2021 09:15 Відповісти
Надеюсь ему повезет меньше чем "пАслу" в Турции. И в скором времени мы увидим видос где этого казларылого под восклеки черножопых талибов ленчуют.
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17.08.2021 09:28 Відповісти
Терористам з терористами завжди комфортно
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17.08.2021 15:57 Відповісти
Посол РФ Жирнов про Кабул після захоплення талібами: враження хороші. Ситуація краща, ніж була при президенті Гані - Цензор.НЕТ 5365
Казаки Ульяновска
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17.08.2021 21:12 Відповісти
Жирнов это помесь жириновского и лаврова?
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18.08.2021 09:27 Відповісти
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