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"Риба просто вмирає. І сморід такий - що капець!" - у Дніпрі через активне цвітіння синьо-зелених водоростей склалася катастрофічна екоситуація. ВIДЕО
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На Дніпрі через активне цвітіння синьо-зелених водоростей склалася катастрофічна екоситуація.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише ексглава Держекоінспекції Єгор Фірсов на своїй сторінці в соцмережі і публікує відео позеленілого Дніпра.
"На цьому відео Дніпро. Зелений, каламутний Дніпро, який благає про допомогу і вмирає. Де шалений сморід. Де дохла риба, що гине від нестачі кисню", - пише Фірсов у коментарі до запису.
Топ коментарі
+18 Alex Kalinin
показати весь коментар17.08.2021 12:08
+14 JustDoIt
показати весь коментар17.08.2021 12:17
+14 Rhodesian
показати весь коментар17.08.2021 12:21
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А #еще_говорят, что когда-то так делали и у нас...
Просто посмотрите на набережную за мостом метро - где там урез воды!
Раньше вода была до ступенек, сейчас перед ступеньками три мера песка.
А вот два года назад Днепр был чище швейцарской горной речки.