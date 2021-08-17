УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13745 відвідувачів онлайн
Новини Відео ПодіїСуспільство
13 224 115
Дніпро (299) екологія (926) Фірсов (117)

"Риба просто вмирає. І сморід такий - що капець!" - у Дніпрі через активне цвітіння синьо-зелених водоростей склалася катастрофічна екоситуація. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

На Дніпрі через активне цвітіння синьо-зелених водоростей склалася катастрофічна екоситуація.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише ексглава Держекоінспекції Єгор Фірсов на своїй сторінці в соцмережі і публікує відео позеленілого Дніпра.

"На цьому відео Дніпро. Зелений, каламутний Дніпро, який благає про допомогу і вмирає. Де шалений сморід. Де дохла риба, що гине від нестачі кисню", - пише Фірсов у коментарі до запису.

Також дивіться: Викрито групу осіб, причетних до засмічення промисловими відходами 10 га землі в Київській області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
І держава у вигляді діючих ефективних інституцій, а не купа зелайна з родзинкою - зе!
Таке або схоже з природою було й раніше, але настільки брехливої та безпорадної влади ще не було
показати весь коментар
17.08.2021 12:08
+14
Я сначала думал что это просто упоротые, но потом почитал, сопоставил и понял - это проплаченные. Нет, есть и упоротые, но в основном - если вы видите новость про стихийное бедствие, падение астероида или что-то вообще не о политике и тут возникает троль - знай, шоколадку от рошена он уже получил.
показати весь коментар
17.08.2021 12:17
+14
сначала выбираешь дураков во власть, а потом у тебя пропадает паровое отопление и канализация. Разруха не в клозетах, а в головах. В головах таких упоротых зебилов, как ты!
показати весь коментар
17.08.2021 12:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А это не толстолобик там на синезеленых жирует?!
показати весь коментар
17.08.2021 14:16 Відповісти
#говорят_что: в лесах и полях некоторых европейских стран нет энцефалитных клещей: леса-поля опрыскиваются какой-то химией, убивающих этих клещей.
А #еще_говорят, что когда-то так делали и у нас... "Риба просто вмирає. І сморід такий - що капець!" - у Дніпрі через активне цвітіння синьо-зелених водоростей склалася катастрофічна екоситуація - Цензор.НЕТ 9198
показати весь коментар
17.08.2021 14:19 Відповісти
Это я к чему? -- Всё можно, если осторожно...
показати весь коментар
17.08.2021 14:20 Відповісти
Сток Днепра уменьшается с каждым годом.
Просто посмотрите на набережную за мостом метро - где там урез воды!
показати весь коментар
17.08.2021 14:28 Відповісти
Коли "штовхають" воду з київського водосховища, урез води нормальний. От тільки "штовхають" якось дивно: чи то щось з дамбою не так, чи київські мости "втомилися"...
показати весь коментар
17.08.2021 19:14 Відповісти
При чём тут это?
Раньше вода была до ступенек, сейчас перед ступеньками три мера песка.
показати весь коментар
18.08.2021 10:09 Відповісти
и это только начиная с 2019.
А вот два года назад Днепр был чище швейцарской горной речки.
показати весь коментар
17.08.2021 18:27 Відповісти
Это стеб такой?
показати весь коментар
17.08.2021 22:34 Відповісти
а Вы как думаете?...
показати весь коментар
18.08.2021 06:28 Відповісти
Думаю что стеб. Ибо живу возле Днепра всю считай жизнь. А это более полувека. И проблема с водорослями все это время оставалась. После значительного потепления только усилилась. Она не вчерашняя и не позавчерашняя. Этой проблеме лет и лет. К средине осени цветение водорослей закончится и вода очистится от них. И так будет до конца июня начала июля следующего года. Так было всегда.
показати весь коментар
18.08.2021 13:40 Відповісти
Водосховища порушили природну течію Дніпра - подивіться, що коїться на київському водосховищі: вода насичена цим синьо-зеленим лайном, яке потім потрапляє у Дніпро. І тут температура чи дощі зовсім ні до чого: у маленькій річечці Бобрівня, що тече у парку Муромець, вода чиста і прозора, тому що тече. Повільно, але тече. А синьо-зє!лене лайно заводиться у стоячій воді. В Україні взагалі швах зі сміттям та якістю води - де хоча б якийсь сміттєпереробник, як спустити ці штучні моря? Ось виклики, а не "велике будівництво" доріг - для кого? Для російських танків? Ну-ну...
показати весь коментар
17.08.2021 19:11 Відповісти
зелень и тут нагадила....
показати весь коментар
17.08.2021 19:21 Відповісти
Сине-зеленые водоросли... Это как зеленые п.доры!
показати весь коментар
17.08.2021 20:18 Відповісти
Сине-зеленые... Это как зеленые п.доры!
показати весь коментар
17.08.2021 20:20 Відповісти
Дніпровська зелень владу не цікавить.Вона іншу по мішкам пакує.
показати весь коментар
18.08.2021 06:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 