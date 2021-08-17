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Новітній російський літак Іл-112В зазнав аварії в Підмосков'ї. ВІДЕО катастрофи

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Дослідний зразок нового російського військово-транспортного літака Іл-112В зазнав аварії в Підмосков'ї

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту падіння опубліковано в соцмережах.

Іл-112В небойовий літак, повністю спроєктований в Росії після розпаду СРСР. Він мав брати участь у форумі "Армія-2021".

Також читайте: Орендований у Росії пожежний літак Бе-200 розбився в Туреччині

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+117
и спонсор Ил-112В ПВО Вейшнории)) Новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье - Цензор.НЕТ 513
Новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье - Цензор.НЕТ 6619
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17.08.2021 12:22
+112
Еще минус один военный преступник!
Новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье - Цензор.НЕТ 5578
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17.08.2021 12:29
+69
ПВО Вейшнории сообщает статистику за месяц Ми-8, Бе-200, Ил-112в, и напоминает, что август еще не закончился)) Новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье - Цензор.НЕТ 1119

Новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье - Цензор.НЕТ 1802
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17.08.2021 12:26
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карма працює.....Бог споглядає
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17.08.2021 21:53 Відповісти
хорошее видео про ИЛ-112В..
https://www.youtube.com/watch?v=1ReGd3KHY7s

смотреть с 06:45 по 09:00 минут..
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17.08.2021 21:54 Відповісти
аналогов нет - новейшии, это не шутка, весь мир замер смотря на это - вот и всё.
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17.08.2021 22:06 Відповісти
анало говнет
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18.08.2021 00:20 Відповісти
не летаетЪ рюзгэ чудо-самоварЪ нет шамановской поддержки снизу.... недошаманили да и
рюзгэдух чемто занят был толи бухал толи ворон считал.... замечательные новости жаль суб-
марина у берегов Дании к курской матери не отправилась и всё бы хорошо ещё бы лет с 10
санкциев и орда окончательно превратится в обезЪянник без вольеров.... то-то фрау штази
засуетилась понимает к чему дело идёт старушка.
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18.08.2021 07:04 Відповісти
Воронеж уже бомбит
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18.08.2021 08:00 Відповісти
видео на 100 000 000 просмотров
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18.08.2021 09:43 Відповісти
гарні новини
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18.08.2021 09:43 Відповісти
Хтось в соціальних мережах казав, що якщо їх залишити в спокої вони самі передохнуть від своєї тупості, то мабуть таки воно й дійсно так....
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18.08.2021 10:46 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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18.08.2021 11:21 Відповісти
новейший кацаполет оказался тяжелее воздуха.
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18.08.2021 12:03 Відповісти
Новітній російський літак Іл-112В зазнав аварії в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 5361
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18.08.2021 12:45 Відповісти
кому интересно:
видео за 2019 год о том как появился самолет ил-112в.. и последняя фраза автора видео оказалась пророческой.. самолет таки упал..
https://www.youtube.com/watch?v=PTOfV-n3asQ

Ил-112в - самолет-призрак
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18.08.2021 12:07 Відповісти
Яка сумна новина! Новітній російський літак Іл-112В зазнав аварії в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 3747
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18.08.2021 12:26 Відповісти
Назва нвини має бути какою:
Не имеющий аналогов в мире, новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье.

І немає "аналога" Новітній російський літак Іл-112В зазнав аварії в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 5370
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18.08.2021 12:44 Відповісти
жалко что не над кремлем летел...
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20.08.2021 18:46 Відповісти
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