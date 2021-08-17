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Новітній російський літак Іл-112В зазнав аварії в Підмосков'ї. ВІДЕО катастрофи
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Дослідний зразок нового російського військово-транспортного літака Іл-112В зазнав аварії в Підмосков'ї
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту падіння опубліковано в соцмережах.
Іл-112В небойовий літак, повністю спроєктований в Росії після розпаду СРСР. Він мав брати участь у форумі "Армія-2021".
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+117 Шрек Баблокат
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https://www.youtube.com/watch?v=1ReGd3KHY7s
смотреть с 06:45 по 09:00 минут..
рюзгэдух чемто занят был толи бухал толи ворон считал.... замечательные новости жаль суб-
марина у берегов Дании к курской матери не отправилась и всё бы хорошо ещё бы лет с 10
санкциев и орда окончательно превратится в обезЪянник без вольеров.... то-то фрау штази
засуетилась понимает к чему дело идёт старушка.
видео за 2019 год о том как появился самолет ил-112в.. и последняя фраза автора видео оказалась пророческой.. самолет таки упал..
https://www.youtube.com/watch?v=PTOfV-n3asQ
Ил-112в - самолет-призрак
Не имеющий аналогов в мире, новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье.
І немає "аналога"