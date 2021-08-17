"Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні. ВIДЕО

Що найбільше загрожує Зеленському? Чого боїться влада та чому соціальні бунти вже восени – цілком реальний сценарій? Чи вдасться уникнути зростання тарифів? Як буде рятуватися Зе-команда? Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" аналізує позиції основних гравців перед стартом політичного сезону.

Рейтинг падає, потенціал "РНБО-шоу" вичерпаний, на горизонті маячить черговий локдаун, газ у світі безбожно дорогий, а підвищувати тарифи з кожним днем усе необхідніше і, разом із тим, усе страшніше.

Які найнагальніші проблеми постають перед президентом Зеленським і владою загалом? Як цим скористаються головні конкуренти - "Євросолідарність" і "Батьківщина"? Та що там собі думає проросійський табір?





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