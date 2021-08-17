"Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Що найбільше загрожує Зеленському? Чого боїться влада та чому соціальні бунти вже восени – цілком реальний сценарій? Чи вдасться уникнути зростання тарифів? Як буде рятуватися Зе-команда? Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" аналізує позиції основних гравців перед стартом політичного сезону.
Рейтинг падає, потенціал "РНБО-шоу" вичерпаний, на горизонті маячить черговий локдаун, газ у світі безбожно дорогий, а підвищувати тарифи з кожним днем усе необхідніше і, разом із тим, усе страшніше.
Які найнагальніші проблеми постають перед президентом Зеленським і владою загалом? Як цим скористаються головні конкуренти - "Євросолідарність" і "Батьківщина"? Та що там собі думає проросійський табір?
Залишайте коментар і вподобайку під цим відео, адже вони допомагають зробити його популярнішим!
Будь ласка, зачекайте...
А чем народ не доволен?
Отопление уже поднимали в 2 раза, а сейчас только на 80%.
> Як вони заїбали тулити цю штучну поплаву про «бунти», «протистояння» та «вуличні війни». З а ї б а л и.
. " А ми дивилися. та мовчали.
Та мовчки чухали чуби...
Німії. подлії раби... " / Т. Шевченко-- " І мертвим. і живим. і не народж..." /
В Україні народ здійснює владу безпосередньо, на Майдані і це є абсолютно конституційно.
"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування." (ц) Конституція України