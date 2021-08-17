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Зеленський (17456) Буткевич Богдан (432)

"Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Що найбільше загрожує Зеленському? Чого боїться влада та чому соціальні бунти вже восени – цілком реальний сценарій? Чи вдасться уникнути зростання тарифів? Як буде рятуватися Зе-команда? Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" аналізує позиції основних гравців перед стартом політичного сезону.

Рейтинг падає, потенціал "РНБО-шоу" вичерпаний, на горизонті маячить черговий локдаун, газ у світі безбожно дорогий, а підвищувати тарифи з кожним днем усе необхідніше і, разом із тим, усе страшніше.

Які найнагальніші проблеми постають перед президентом Зеленським і владою загалом? Як цим скористаються головні конкуренти - "Євросолідарність" і "Батьківщина"? Та що там собі думає проросійський табір?


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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
"Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні - Цензор.НЕТ 7128
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17.08.2021 13:05
+5
Чому не ПРОТЕСТИ, а БУНТИ?
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17.08.2021 13:02
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Чому не ПРОТЕСТИ, а БУНТИ?
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17.08.2021 13:02 Відповісти
потому что голодные
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17.08.2021 13:09 Відповісти
Можуть бути і протести проти капітуляції.
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17.08.2021 13:35 Відповісти
"Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні - Цензор.НЕТ 7128
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17.08.2021 13:05 Відповісти
Бунты? "Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні - Цензор.НЕТ 3974
А чем народ не доволен?
Отопление уже поднимали в 2 раза, а сейчас только на 80%.
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17.08.2021 13:14 Відповісти
Советское руководство Украины боится когда бунты возникают, но в годы семилетней войны бунты вряд ли будут, будет что то серьёзней, потому что крепостным украинцам есть чем защищаться и самое интересное что есть уже опытные ватажки. Наверное первое что сделают это все СМИ передадут в руки украинскому народу,,ленин их так учил "Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні - Цензор.НЕТ 4158
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17.08.2021 13:18 Відповісти
Главное не прошляпить момент как в 2014, власть имущих расстрелять и всё майно поделить "Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні - Цензор.НЕТ 2149
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17.08.2021 13:39 Відповісти
В 14 году нужно было не зелёнкой обмазывать среднее и малое звено чиновников а просто забрать у них награбленное ,а высшее звено чиновников, коррумпированное духовенством московкой Орды, вернулось бы к себе на Родину в Московию
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17.08.2021 13:46 Відповісти
Если сильно подымут тарифы, тогда возможны народные протесты. А если нет, то и "протесты" будут такие как сейчас, за денюжку.
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17.08.2021 13:19 Відповісти
бунти????????? в країні. по які плаче не соборність . а конфедерація? не смішіть...кому ми роздріблені ( порох - захід...медвечук - схід...ахмєтляшко - південь...бабаюля - центр) потрібні?????????
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17.08.2021 13:26 Відповісти
У кого в руках СМИ Украины ,тот и делает погоду в Украине, покумекайте и потом поймёте почему государство Украина 30 лет находиться в подвешенном состоянии "Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні - Цензор.НЕТ 3332
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17.08.2021 13:40 Відповісти
какое сми? вы когда эту херь смотрели
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17.08.2021 13:50 Відповісти
Спросите это у 73% "Без цензури": Чи будуть восени бунти в Україні? Загрози і виклики в новому політичному сезоні - Цензор.НЕТ 4058
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17.08.2021 14:29 Відповісти
Думал у коров столько навоза... у борзописцев и ваты, оказывается больше.
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17.08.2021 13:40 Відповісти
https://twitter.com/slavapolotence/status/1427574637009985671

> Як вони заїбали тулити цю штучну поплаву про «бунти», «протистояння» та «вуличні війни». З а ї б а л и.
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17.08.2021 14:16 Відповісти
--Бунти ??? Стихійні...можливі і то за наявності НЕ стерпних. чергово-- зрадницьких зашкварів ЗЕ-лепухи...Наслідків НЕ матимуть... Навіть зараз. коли сруликами--- провадиться повномаштабне ЗАХОПЛЕННЯ нашої прадідівської ЗЕМЛІ---всюди тиш і благоденствіє...
. " А ми дивилися. та мовчали.
Та мовчки чухали чуби...
Німії. подлії раби... " / Т. Шевченко-- " І мертвим. і живим. і не народж..." /

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17.08.2021 16:31 Відповісти
Если кое кто не предаст, как обычно, то и бунтов не будет
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17.08.2021 16:43 Відповісти
Бунти то на заліссі.
В Україні народ здійснює владу безпосередньо, на Майдані і це є абсолютно конституційно.

"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування." (ц) Конституція України
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17.08.2021 22:27 Відповісти
 
 