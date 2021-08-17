Разумков про відпустку: Велика частина засмаги - це велосипед. Якщо нормально проїхати, не треба Мальдів. ВIДЕО
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков був у відпустці п'ять днів, і провів її в Миколаївській і Одеській областях.
"Я був у відпустці 5 днів в Миколаївській області та Одеській. У мене дружина з Миколаєва. За кордон не їздив, на державній дачі не відпочивав. Так що нічого цікавого", - розповів Разумков на брифінгу у вівторок в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідаючи на питання журналіста, де він зміг так засмагнути, спікер сказав: "Велика частина засмаги ... це велосипед. Якщо нормально проїхати, години 3-4, то не треба солярію, не треба Мальдів".
Разумков також повідомив, що ще не проходив курс вакцинації від Covid-19, оскільки перехворів на короновірусну інфекцію торік, а в цей час багатьом людям вакцини потрібні більше, ніж йому.
Будь ласка, зачекайте...
А Пеетр Алексеевич против!...
Папин фонд уже социологию правильную рисует, тенденции понятны)
Бандерівців не боїться???
до речі - було й таке - «Одеська криївка. Як Шухевич відпочивав на Чорному морі
Citizen of Kievan Rus
@citizen_of_Kiev
Моя младшую сестричку муж повез на Мальдивы. Днюха у малой. Оба украинцы, живут и работают в Польше. Он пиццу делает, она - маникюр. А пол-страны выло, когда миллионер-Порох летал туда.
Если одеть вело шорты, футболку, перчатки, вело шлем и очки - представляете какой загар у него загар!
Глаза на лоб лезут......
- Вы в самодеятельности ...участвовали?
Ну и хитрожопый же вы, Ботвинник!"©
Это о Разумкове.
А ЗЕлёносопельному БлаЗЕню не лишнее вспомнить, что именно "в тихом омуте черти водятся"©, а "нежданчики" от того "нежданчики", что всегда прилетают с оттудова, с откудова их не ждут.