Разумков про відпустку: Велика частина засмаги - це велосипед. Якщо нормально проїхати, не треба Мальдів. ВIДЕО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков був у відпустці п'ять днів, і провів її в Миколаївській і Одеській областях.

"Я був у відпустці 5 днів в Миколаївській області та Одеській. У мене дружина з Миколаєва. За кордон не їздив, на державній дачі не відпочивав. Так що нічого цікавого", - розповів Разумков на брифінгу у вівторок в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Відповідаючи на питання журналіста, де він зміг так засмагнути, спікер сказав: "Велика частина засмаги ... це велосипед. Якщо нормально проїхати, години 3-4, то не треба солярію, не треба Мальдів".

Разумков також повідомив, що ще не проходив курс вакцинації від Covid-19, оскільки перехворів на короновірусну інфекцію торік, а в цей час багатьом людям вакцини потрібні більше, ніж йому.

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