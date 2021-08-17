"Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні. ВIДЕО

Хто надумав поставити радянську інсталяцію на місці, де вбивали людей, які боролися за свободу? Як виправдовуються організатори і як їм прилітає за своєрідні смаки?

Марина Данилюк-Ярмолаєва відвідала Алею Героїв Небесної Сотні, де 17 серпня з'явилася незрозуміла інсталяція із радянськими меблями й автоматами з газованою водою.

Вранці мережею почали ширитися світлини із зображенням конструкцій, які встановлюють на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві. Серед "артефактів" – речі очевидно радянської доби: автомати з газованою водою, холодильні камери з морозивом-пломбіром, меблі, кімнати, дитячі авто тощо.

Громадськість розкритикувала таку ініціативу, авторство якої наразі невідоме. Що думаєте про цю інсталяцію?

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