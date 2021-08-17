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День Незалежності (607) Небесна Сотня (384) Данилюк-Ярмолаєва (361)

"Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Хто надумав поставити радянську інсталяцію на місці, де вбивали людей, які боролися за свободу? Як виправдовуються організатори і як їм прилітає за своєрідні смаки?

Марина Данилюк-Ярмолаєва відвідала Алею Героїв Небесної Сотні, де 17 серпня з'явилася незрозуміла інсталяція із радянськими меблями й автоматами з газованою водою.

Вранці мережею почали ширитися світлини із зображенням конструкцій, які встановлюють на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві. Серед "артефактів" – речі очевидно радянської доби: автомати з газованою водою, холодильні камери з морозивом-пломбіром, меблі, кімнати, дитячі авто тощо.

Громадськість розкритикувала таку ініціативу, авторство якої наразі невідоме. Що думаєте про цю інсталяцію?

Залишайте коментар і вподобайку під цим відео, адже вони допомагають робити його популярнішим!

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Стадо зебилов такое совкодрочерное. Все скучают по газетам которыми жопу вытирали бо туалетной бумаги небыло. Нахэер им реформы и прогресс? Им бы квартал посмотреть, да за калбасу по 2.20 поболтать, которую то на самом деле и не видели. Одно слово- бараны
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17.08.2021 16:34
+17
Справа в тому, що дибіли перемагають кількістю. От якби були дифіринційовані вибори (людина з IQ 90-120 - один голос, IQ 70-90 - пів голоса, IQ вище 120 - два голоси, IQ нижче 70 - у виборах участі не приймає), то результат був би іншим
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17.08.2021 16:28
+16
"Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні - Цензор.НЕТ 3505
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17.08.2021 16:26
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Но выставка таки пол дня простояла. И все кто ходил и созерцал это - для них это "какая разница!!!"
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17.08.2021 16:03 Відповісти
73%
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17.08.2021 16:10 Відповісти
вас когда-то отпустит?
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17.08.2021 16:12 Відповісти
когда 73% признают свою ошибку и исправят ее, как минимум
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17.08.2021 16:15 Відповісти
вернут к корыту "потужного реформатора" шоколадку?
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17.08.2021 16:18 Відповісти
а вы кого хотите вернуть? овоща?
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17.08.2021 16:26 Відповісти
Он хочет совок вернуть, это ж типичный представитель секты какаяразница, которые нифига о совке не знают, но очень туда хотят
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17.08.2021 16:32 Відповісти
им же втирают, что мороженое стоило 22 копейки) а такие дауны номинал от покупательной способности не отличают. он думает, что 120 рублей это очень очень много)
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17.08.2021 18:50 Відповісти
Они РАБЫ-ДЕГЕНЕРАТЫ НЕ ПОНИМАЮЩИЕ , что тогда не было СВОБОДЫ
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18.08.2021 09:05 Відповісти
я никого не хочу вернуть, я хочу что б они все получили по заслугам
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17.08.2021 16:44 Відповісти
Хотеть мало....
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17.08.2021 18:19 Відповісти
свистишь, зепил
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17.08.2021 21:46 Відповісти
пусть вами подкацапниками совкодрочер -ЧЛЕНОГРАЙ -путлераст с д'ерьмаком гебнявым командует !
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18.08.2021 09:03 Відповісти
Мнение 73% уже не имеет никакого значения. Следующих выборов по честной схеме не будет. Просто нарисуют 84% и все. Зеленые бараны уже отработаный материал. Они никому не нужны.
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18.08.2021 00:17 Відповісти
Следующих выборов по честной схеме не будет

тогда их просто сметут
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18.08.2021 11:57 Відповісти
А вас зебилов когда?? Сколько еще литров мочи осел должен вылить вам в морды??
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17.08.2021 16:18 Відповісти
ну если вы проиграли дебилам, но кто вы то по уровню? Плесень? Моль? Как же вы такие интеллектуалы и "потужни реформаторы" смогли? "Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні - Цензор.НЕТ 6953
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17.08.2021 16:21 Відповісти
......а тебе понравилась "инсталляция".......?
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17.08.2021 16:23 Відповісти
Справа в тому, що дибіли перемагають кількістю. От якби були дифіринційовані вибори (людина з IQ 90-120 - один голос, IQ 70-90 - пів голоса, IQ вище 120 - два голоси, IQ нижче 70 - у виборах участі не приймає), то результат був би іншим
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17.08.2021 16:28 Відповісти
"Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні - Цензор.НЕТ 2753
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17.08.2021 16:33 Відповісти
Всё гениальное просто, и всё простое гениально
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17.08.2021 16:35 Відповісти
какой милый фашизм. Все кто не с вами все унтерменши?
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17.08.2021 16:45 Відповісти
......изучи , потом пиши......
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17.08.2021 16:51 Відповісти
лагеря для тех у кого IQ меньше 70 когда создавать будете?
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17.08.2021 17:04 Відповісти
......не в тему......учись понимать прочитанное.....
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17.08.2021 17:22 Відповісти
Людей без мізків у цивілізованому світі просто позбавляють громадянства. Здалися ви комусь із своїми заїздами, щоб вас ще утримувати рахунком суспільства...
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17.08.2021 17:34 Відповісти
а "без мозгов" у вас это когда? Когда IQ<70 или когда за вашего любимого не голосуют?. И можно ссылочку хоть на одну "цивилизованную страну где лишают гражданства за "без мозгов""?
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17.08.2021 20:06 Відповісти
тебе можно нма йух вернутся, заждались там тебя
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17.08.2021 21:48 Відповісти
это когда чел не способен связать причину и последствия, не думает, не интересуется, през ничего не сделал из того, что говорил до выборов, ну и хре... с этим со всем
ой, он же ничего не должен, забыла
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18.08.2021 11:42 Відповісти
это сколько же мизга надо иметь шоп забрали гражданство? два грамма мизгов? помизгуй и скажи - где это за тупой мизг, или как ты выдал - безмизглость лишают гражданства? а если у человнка была водянка и мизг стал вполовину меньше чем мизги Эйнштейна?
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24.08.2021 19:55 Відповісти
Для психічно хворих існують спеціальні заклади, то чому людей без мізків не потрібно виокремлювати? Вони так само можуть нашкодити суспільству, запам'ятавши кілька рядків з москальських методичних посібників.
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17.08.2021 17:21 Відповісти
слышь, мизговитый, не мизгай тут, - кривляется как в яслях, мизгун блин
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24.08.2021 19:57 Відповісти
А це тут до чого??? Чи для тебе будь-який дефіренційований підхід до рішення проблем - то фашизм?
Тут на думку спадає два варіанти:
- у тебе обмежений запас слів і значення деяких з них ти навіть не розумієш, або
- є проблеми зі здоров'ям психологічного характеру.
Може ще хто що додасть, але перше, що спало на думку саме мені. І, на твоє щастя, обидва варіанти мають рішення
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17.08.2021 17:36 Відповісти
У методичному посібнику )(.йла є рекомендація: усі бесіди з українцями зводити до обсмоктування фошиздов.
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17.08.2021 17:40 Відповісти
за одно ознакомтесь с избирательной системой Дании кто именно имеет право голосовать
на выборах
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17.08.2021 17:36 Відповісти
это не фашизм -это совковая ватнокаларадская субстанцич\я
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17.08.2021 20:00 Відповісти
А совок и есть фашизм который просто избежал трибунала.
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17.08.2021 23:51 Відповісти
в фошизме не было унтерменшей, совок!
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24.08.2021 19:53 Відповісти
Ну тогда б тебя вообще бы не допустили к выборам
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17.08.2021 17:05 Відповісти
А тебе зі школи попруть і ти, на жаль, її так і не скінчиш
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17.08.2021 17:31 Відповісти
Не ображайте громадян України. Не кожен здатен відрізнити виборчу агітацію від бєніних мансів.
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17.08.2021 17:31 Відповісти
Ніяких образ. Десь бачив інформацію (чи в інтернеті, чи по "ящику"), що люди з IQ нижче 70, по висновкам лікарів, мають проблеми в розумовому розвитку. І це, як ви розумієте, має відношення до всього населення планети, а не тільки до співвітчизників. Тому - ніяких образ.
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17.08.2021 18:05 Відповісти
Для этого нужно протащить изменения в Конституцию, а для этого нужно абсолютное большинство за такие изменения. Но как раз абсолютное большинство это ка раз "IQ нижче 70" и мен почему то кажется, что они будут против....
Было правильнее ввести что-то типа "паспорта избирателя", который и дает право на голосование, но для его получения нужно было бы сдать экзамен что ты имеешь "когнитивное мышление", в состоянии критически воспринимать информацию, проверять, анализировать....Совсем конечно правильно, было бы ввести категорию граждан (которые в праве выбирать) и неграждан. Доказал что ты в праве называться гражданином - получи гражданство, нет - в выборах и референдумах не участвуешь, на государственные должности не притендуешь
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18.08.2021 10:54 Відповісти
потому что интеллектуалов мало 27%, а все остальное 73%
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17.08.2021 16:31 Відповісти
так вы же в интеллектуальной битве проиграли! "Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні - Цензор.НЕТ 9167. И то что вы не можете смирится и провести работу над ошибками, а только можете плеваться оскорблениями очень ярко характеризует ваш "интеллект"
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17.08.2021 16:48 Відповісти
......бараны идут за пастухом, а не за мудрецом.......
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17.08.2021 16:54 Відповісти
ога, "Все кто идет не за вашим пастухом, то бараны" "Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні - Цензор.НЕТ 8443
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17.08.2021 17:02 Відповісти
....у тебя проблемы с пониманием написанного......? .....или ты здесь на работе....?
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17.08.2021 17:21 Відповісти
оно свинособака на выпасе
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17.08.2021 21:49 Відповісти
Естественно у него проблемы, но в свете вышенаписанного, он как раз может набрать больше лайков ибо бараны не любят когда их считаю баранами.
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18.08.2021 10:58 Відповісти
Не було ніякої "інтелектуальної битви". Була "битва" (як ти кажеш) між закликом "Думайте" і дешевим та брехливим, але яскравим шоу. Шоу виграло. Зате тепер все більше тих, хто "я за нєго нє голосовал". І це дає надію, що хоча б чверть з них все ж почне думати.
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17.08.2021 18:10 Відповісти
интеллектуальная битва? вы шутите? сериал про голобородько - это интеллектуальная битва, это воздействие на неокрепшие умы и преступление, это такие политтехнологии, что на грани морали и совести
противно
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18.08.2021 11:47 Відповісти
Просто вас идиотов оказалось больше....
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17.08.2021 23:02 Відповісти
"Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні - Цензор.НЕТ 8684
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17.08.2021 17:51 Відповісти
Блин, буря в стакане воды! "Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні - Цензор.НЕТ 169
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17.08.2021 16:17 Відповісти
Ні. Чергова іллюстрація того, що країною керують люди, для яких Україна як самостійна, горда, незалежна держава - порожній звук.
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17.08.2021 21:45 Відповісти
Это серьезный удар по стремлению Украины к свободе.
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17.08.2021 16:18 Відповісти
"Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні - Цензор.НЕТ 3505
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17.08.2021 16:26 Відповісти
вот интересно на роялях зюзя может без рук а на машине??? а подпись факсимиле???
а на айфоне номера набирать............
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17.08.2021 17:42 Відповісти
Че ж треба затулити обличчя полеглих за Незалежність радянським лайном у день 30ліття Незалежності від рашки і совку.
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17.08.2021 16:33 Відповісти
Стадо зебилов такое совкодрочерное. Все скучают по газетам которыми жопу вытирали бо туалетной бумаги небыло. Нахэер им реформы и прогресс? Им бы квартал посмотреть, да за калбасу по 2.20 поболтать, которую то на самом деле и не видели. Одно слово- бараны
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17.08.2021 16:34 Відповісти
"за гроші напердить у церкві" (генерал Москаль)
- це дуже коротко про препздунську зєліну зекомандУ
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17.08.2021 16:48 Відповісти
Таки тупорилі зебіли розбудять киян!
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17.08.2021 16:48 Відповісти
"Інсталятори" вкрали народні гроші, якщо наважилися притягти на Хрещатик експонати зі звалища.
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17.08.2021 17:38 Відповісти
Имя -в студию. "Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні - Цензор.НЕТ 9594
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17.08.2021 17:39 Відповісти
Та тут відразу видно почєрк відомого зеленого майстра Бідона ********... Сподіваюся, не зробив помилку у напису прізвища автора...
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17.08.2021 23:01 Відповісти
ПаРаша інстоляцію профінансувала
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17.08.2021 17:44 Відповісти
рівень цілого майора інформвійськ фсб.... "Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні - Цензор.НЕТ 6420
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18.08.2021 12:39 Відповісти
ну шо предложу ответочку : по субботам возле входа в синагогу ходит коробейнк угощает го-
рилочка сальце цибулька.... угощать же не запрещено этож не за деньги.
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17.08.2021 18:10 Відповісти
Вот тут я думаю вы погорячились. У меня большой опыт взаимодействия так сказать.
Если на халяву там раздавать, то они рюмками цистерну горилки за добу винесуть, та потім на olx продадуть.
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18.08.2021 00:24 Відповісти
не раздавать а наливать скромно грамм 30 и мленький бутербродик с салом что называется
на один зуб понятно что на улице охотников найдётся немало и на такое но тут не надо лить
цистернами достаточно часика "поработать" чисто для святотатства... просто человек так уст
роен чужая боль не понятна пока сам не испытает тоже самое.....
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18.08.2021 06:51 Відповісти
Ну що ви хочете від таких дебілів, вони ж усюди при владі, і звичайно в міністерстві культури. Нічого святого в них нема, 95 -ий квартал рулить.
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17.08.2021 18:42 Відповісти
Невже немає іншого місця в столиці для цих інсталяцій? В парку , під аркою дружби народів можна б було зробити . Ідіоти просто.
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17.08.2021 18:45 Відповісти
Та наЗеля нам взагалі такі інсталяції?
На ній же ж взагалі не було нічого про тих, хто протягом сотень років боровся за нашу Незалежність!
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17.08.2021 19:14 Відповісти
для этой гениальнейшей идеи гениальнейшего инсталятора не нашлось другой площадки ???
только на месте гибели и расстрелов... ото должно было инсталировать????
а чего перед ОП не втулили (между питухом и стенкой) ото шо радует зельцу глаз и сшибает слезу воспоминания у его родителей (которые судя по декорации из кухни так и остались в коммуналке...ибо даже сыночку-преЗЕдента негде холодным окорочком из АТБ побаловать...
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17.08.2021 19:47 Відповісти
Так может и ходить по той улице грешно ? Давайте вообще всю улицу забором оградим, шоб не натоптали. И майдан заодно, и станцию метро закроем это ж все святые места. Высосанная из пальца зрада.
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17.08.2021 20:10 Відповісти
ти випадково, від Вічного вогню не присмалюєш цигарочку?
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17.08.2021 21:48 Відповісти
ну, тебя явно не из пальца высосали
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17.08.2021 21:51 Відповісти
Коли в центрі нашої столиці розстріляли,досі невідомі снайпери,стільки беззбройних людей,які лише хотіли бути вільними, бойовою зброєю....7.62 проти фанерки та каски....з відстані в сотню метрів......як куріпок...вибачте за порівняння,але це бойня була..7років...але вже полізли спроби забути....так і вас забудуть....
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18.08.2021 12:51 Відповісти
Громки крики - не делают из человека патриота!
Какая в жопу советская выставка?
Задумана была серия плакатов "истроя Украинской независимости", начиная с киевской Руси.
Куда ЕСТЕСТВЕННО входил и совок УССР
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18.08.2021 12:06 Відповісти
 
 