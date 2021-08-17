"Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
Хто надумав поставити радянську інсталяцію на місці, де вбивали людей, які боролися за свободу? Як виправдовуються організатори і як їм прилітає за своєрідні смаки?
Марина Данилюк-Ярмолаєва відвідала Алею Героїв Небесної Сотні, де 17 серпня з'явилася незрозуміла інсталяція із радянськими меблями й автоматами з газованою водою.
Вранці мережею почали ширитися світлини із зображенням конструкцій, які встановлюють на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві. Серед "артефактів" – речі очевидно радянської доби: автомати з газованою водою, холодильні камери з морозивом-пломбіром, меблі, кімнати, дитячі авто тощо.
Громадськість розкритикувала таку ініціативу, авторство якої наразі невідоме. Що думаєте про цю інсталяцію?
Залишайте коментар і вподобайку під цим відео, адже вони допомагають робити його популярнішим!
Будь ласка, зачекайте...
тогда их просто сметут
ой, он же ничего не должен, забыла
Тут на думку спадає два варіанти:
- у тебе обмежений запас слів і значення деяких з них ти навіть не розумієш, або
- є проблеми зі здоров'ям психологічного характеру.
Може ще хто що додасть, але перше, що спало на думку саме мені. І, на твоє щастя, обидва варіанти мають рішення
на выборах
Было правильнее ввести что-то типа "паспорта избирателя", который и дает право на голосование, но для его получения нужно было бы сдать экзамен что ты имеешь "когнитивное мышление", в состоянии критически воспринимать информацию, проверять, анализировать....Совсем конечно правильно, было бы ввести категорию граждан (которые в праве выбирать) и неграждан. Доказал что ты в праве называться гражданином - получи гражданство, нет - в выборах и референдумах не участвуешь, на государственные должности не притендуешь
противно
а на айфоне номера набирать............
- це дуже коротко про препздунську зєліну зекомандУ
рилочка сальце цибулька.... угощать же не запрещено этож не за деньги.
Если на халяву там раздавать, то они рюмками цистерну горилки за добу винесуть, та потім на olx продадуть.
на один зуб понятно что на улице охотников найдётся немало и на такое но тут не надо лить
цистернами достаточно часика "поработать" чисто для святотатства... просто человек так уст
роен чужая боль не понятна пока сам не испытает тоже самое.....
На ній же ж взагалі не було нічого про тих, хто протягом сотень років боровся за нашу Незалежність!
только на месте гибели и расстрелов... ото должно было инсталировать????
а чего перед ОП не втулили (между питухом и стенкой) ото шо радует зельцу глаз и сшибает слезу воспоминания у его родителей (которые судя по декорации из кухни так и остались в коммуналке...ибо даже сыночку-преЗЕдента негде холодным окорочком из АТБ побаловать...
Какая в жопу советская выставка?
Задумана была серия плакатов "истроя Украинской независимости", начиная с киевской Руси.
Куда ЕСТЕСТВЕННО входил и совок УССР