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"Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах. ВIДЕО

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Українські туристи розвернули групу поляків, які рухалися на квадроциклах на гору Петрос, проігнорувавши заборону на використання такого виду транспорту в заповідній зоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише користувач Фейсбук Олексієв Олексій і публікує відео інциденту.

На записі видно, що гід пішохідної групи туристів став перед першим квадроциклом у колоні і перешкоджає проїзду. Чоловіки кілька хвилин лаялися польською мовою, а потім водій квадроцикла почав розвертатися. Далі словесна перепалка відбулася, найімовірніше, з провідником групи на квадроциклах. Після цього квадроцикли поїхали.

"А це Юрчик не пускає квадроцикли на гору... Це - наш гід. Юрчик - красава", - чути на записі схвальні вигуки туристів-пішоходів.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+62
В Польше поляки законы соблюдают...потому что знают что наказание будет строгим..а в Украину приехали...и быдло быдлом..
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17.08.2021 16:20
+39
так они вряд ли со своими квадроциклами приехали, а там где они их на прокат взяли им наверняка дали и "карту проезда", так шо быдла везде хватает
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17.08.2021 16:34
+29
Молодець, вчинок українця, а не хохла якому "какая разница".
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17.08.2021 16:37
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В Польше поляки законы соблюдают...потому что знают что наказание будет строгим..а в Украину приехали...и быдло быдлом..
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17.08.2021 16:20 Відповісти
и наши такие же
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17.08.2021 16:25 Відповісти
так они вряд ли со своими квадроциклами приехали, а там где они их на прокат взяли им наверняка дали и "карту проезда", так шо быдла везде хватает
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17.08.2021 16:34 Відповісти
Юрчик герой, а остальные дули в кармане показывают.
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17.08.2021 16:34 Відповісти
Говорить должен один лидер, так вполне доходчиво, иначе это базар, так что не загоняй про дули в карманах
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17.08.2021 18:11 Відповісти
Говорить должен один, а остальные стать стеной сзади него и этим выразить солидарность, а не с боку и снимать на телефон. Почему ты решил, что только криком можно помочь?
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17.08.2021 22:20 Відповісти
поляки-говняки
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17.08.2021 16:22 Відповісти
серед українців є ще більші жлоби, нажаль "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 291

не варто закциклюватись на етнічності, поляки то ж не роми..... "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 3527
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17.08.2021 16:32 Відповісти
То є ляхи?? гонорові??
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17.08.2021 16:22 Відповісти
жлоборові. або ж, скоріш за все, гід підставив, а у самих клепки не вистачили не пхатись на квадроциклах
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17.08.2021 16:33 Відповісти
Юрчик уделал банду "квадробайкеров" "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - в Карпатах украинские туристы развернули группу поляков, едущих на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 6263
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17.08.2021 16:23 Відповісти
надо было вызывать полицию, фиксировать и депортировать с запретом въезда.
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17.08.2021 16:23 Відповісти
Поляки не сами туда поехали, колонну туда кто-то запустил, вот к нему и должны быть вопросы, но их, понятное дело, не будет.
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17.08.2021 16:29 Відповісти
там шлагбаумів чи воріт немає, сів і поїхав
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17.08.2021 19:20 Відповісти
А нашу полицию совсем не интересует, кто пустил эту группу в заповедник.
И да, Юрчик один стоит перед колонной, остальные стоят в сторонке и снимают.
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17.08.2021 16:27 Відповісти
тот кто пустил уже в карман себе положил
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17.08.2021 16:30 Відповісти
А що в Україні дієва поліція є?
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18.08.2021 08:52 Відповісти
У себе такого не дозволили б собі. А тут...
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17.08.2021 16:29 Відповісти
Всюди можна їздити на такому транспорті. Звісно, є дейкі зони в Європі, де навіть авто на ДВС не пускають, але це зазвицай не заповідники. В заповідниках на квадроциклах зазвичай можна їздити, як і на єндуро мотах
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17.08.2021 20:53 Відповісти
кто то взял с них денег. вот они и возмущаються. по этому должна быть проверка и нах.... всех, зав. заповедником, лесничих, очасткового и ответственных из ОТГ. гнать ...раной метлой + штраф. поляки не виноваты. им сказали, МОЖНА...
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17.08.2021 16:35 Відповісти
Молодець, вчинок українця, а не хохла якому "какая разница".
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17.08.2021 16:37 Відповісти
Поляков попердолили. "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 1539
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17.08.2021 16:41 Відповісти
а якщо це були б наші жлоби ? "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 6481
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17.08.2021 16:53 Відповісти
Це - наш гід. Юрчик - красава! "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 7242
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17.08.2021 16:42 Відповісти
молодцы поляки ,поняли что не правы , развернулись и поехали. если бы наше быдло мажористое или просто быдло ехало, то все закончилось бы стрельбой и поножовщиной.
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17.08.2021 16:46 Відповісти
Местная петушня за бабки рада стараться. Поляк борзый, хочет быть отпердолиным.
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17.08.2021 16:47 Відповісти
Та то наше бидло прикинулись поляком.и не факт что то были поляки
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17.08.2021 21:56 Відповісти
Все правильно, раз по закону нельзя на квадроциклах - значит нельзя. Поясните только одно, а почему нельзя? И можно ли на горных велосипедах, бо я не в теме ? "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 180
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17.08.2021 16:51 Відповісти
Потому -что - заповедник- квадроцикл оснащен двигателем внутреннего сгорания и является средством передвижения повышенной опасности....
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17.08.2021 16:54 Відповісти
Есть квадрики и на батареях.
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17.08.2021 16:58 Відповісти
На детской площадке))))
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17.08.2021 17:14 Відповісти
запусти туда квадрики -перероют нах все дороги и послетают нах с тех гор...
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17.08.2021 18:22 Відповісти
При мені троє поляків на мотоциклах пару років тому заїхали на вершину Петроса не по цій дорозі, де сьогодні зупинили квадроцикли, а по стежці з боку Ясиня. Там, де і пішки пройти непросто. А по цій дорозі маю навіть фото як джипами українці заїжджають. А з Козьмещика на перемичку між Говерлою і Петросом (середина Карпатського заповідника) місцеві на Уазах, шишугах і т.п. возять туристів аж під Говерлу по перемичці і в бік Квасів. Тому сьогоднішній епізод - просто дрібниця порівняно з тим бардаком, який зараз твориться у цьому заповіднику. А як вам колони легковиків і туристичних автобусів Ікарус від КП заповідника у Ворохті (10-й кілометр вул. Ворохтянська) до Заросляка вранці і ввечері у зворотному напрямку? А це теж Карпатський біосферний заповідник. Карпати стали популярними. Тому потрібно і в Карпатах навести лад. Бо там не тільки ліс рубають, що аж друзки летять.
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17.08.2021 20:12 Відповісти
біосферний заповідник https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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17.08.2021 22:16 Відповісти
Цензор как всегда нанимает на работу тупых! Не группа туристов а один Юрчик! За шо йому повага!
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17.08.2021 16:51 Відповісти
Такие гонщики есть и тут. В начале лета повадились кататься между нашим задним двором и лесопарком. 4 раза( разные группы) вот так же выходил, вставал на их пути, останавливал, вежливо пояснял, шо им тут не рады. Без конфликтов. С тех пор такого не было.
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17.08.2021 16:52 Відповісти
пятый (жлобский) Интернационал "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 6207
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17.08.2021 16:54 Відповісти
Одна группа были подростки, их я еще как-то понял, сам в их возрасте был далеко не ангелом. А остальные - вполне взрослые мужики, вот это есть быдлячество. Правда, разговоры были вежливые, я пояснил, они поняли, пожали друг другу руки, разошлись.
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17.08.2021 16:58 Відповісти
всё равно не могу понять, что плохого если пяток квадрациклов проедет по горе? какой они вред принесут по сравнению с городами, дорогами, мегаполисами где ездят миллионы машин коптят и я уже молчу про заводы..

обыкновенное быдлячество показали пешие туристы
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17.08.2021 17:12 Відповісти
Там стояли знаки.
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17.08.2021 17:32 Відповісти
для таких как ты и пишут правила в картинках
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17.08.2021 18:13 Відповісти
бидлячество твоє існування
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17.08.2021 19:22 Відповісти
А чому це не можна? Немає ту нічого такого.
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17.08.2021 17:27 Відповісти
поляков, который двигались на квадроциклах на гору Петрос, проигнорировав запрет на использование такого вида транспорта в Источник: https://censor.net/ru/v3283229
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17.08.2021 17:33 Відповісти
Та я понимаю что знак, вопрос в том почему в принципе нельзя?
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17.08.2021 17:37 Відповісти
чтобы не засирать природу
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17.08.2021 20:20 Відповісти
Пердоль с моего краю! Поляк отвечает ты курва еще до мене приедешь.)
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17.08.2021 17:30 Відповісти
Треба було отим камінцем перевірити на міцність шолом ляха.
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17.08.2021 17:57 Відповісти
Було б нормально мсрам найти и оштрафовать( хоть это и мизер) квадроциклистов
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17.08.2021 18:14 Відповісти
ну всё как всегда - Юрчик закрывает грудью дорогу быдляхам, а остальные в сторонке снимают и "шо-шо"... "Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах - Цензор.НЕТ 9390
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17.08.2021 18:18 Відповісти
Гіду Юрчику Слава...Тричі!!!
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17.08.2021 18:51 Відповісти
ПопєрдоЛяхи то є курви попєрдольооне
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17.08.2021 20:50 Відповісти
У пшекостані зривають з автомобілів українців тризуби, жорстко штрафують за будь-які дрібні порушення. А от в Україні пшековські бидлани веду себе так само, як москальські.
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17.08.2021 22:45 Відповісти
На каком языке они говорят?
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17.08.2021 23:05 Відповісти
Сначала на польском, затем - на украинском.
Кацапы славянских языков не различают?
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18.08.2021 11:01 Відповісти
С горы надо было скинуть.обрыв большой не нашли бы.
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17.08.2021 23:07 Відповісти
В общем-то нет особенно разницы между московитами и пшендами. Разве что вторые не настолько дикие и сами по себе сцыкливые. А так - одно пальто. И у тех, и у других ирредентистский комплекс.
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18.08.2021 01:38 Відповісти
Юрца пора назначать главой Закарпатской таможни.
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18.08.2021 02:44 Відповісти
Ну хз, я був на горі Кукул цього року, там також є знак заборони пересування на квадроциклах, але коли я піднявся на вершину, то метрів за сто від мене стояли 2 квадрика(місцеві хлопці), які за гроші 💸 спускали туристів з вершини, так що нашим на заборони також вшистко єдно(
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18.08.2021 09:29 Відповісти
судя по колее там квадрики не в первый раз и думаю не в последний
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18.08.2021 10:34 Відповісти
пся крев бидло на квадрах
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18.08.2021 10:52 Відповісти
 
 