"Ви розумієте що це незаконно? Це - заповідник!" - у Карпатах українські туристи розвернули групу поляків, які їхали на гору Петрос на квадроциклах. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Українські туристи розвернули групу поляків, які рухалися на квадроциклах на гору Петрос, проігнорувавши заборону на використання такого виду транспорту в заповідній зоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише користувач Фейсбук Олексієв Олексій і публікує відео інциденту.
На записі видно, що гід пішохідної групи туристів став перед першим квадроциклом у колоні і перешкоджає проїзду. Чоловіки кілька хвилин лаялися польською мовою, а потім водій квадроцикла почав розвертатися. Далі словесна перепалка відбулася, найімовірніше, з провідником групи на квадроциклах. Після цього квадроцикли поїхали.
"А це Юрчик не пускає квадроцикли на гору... Це - наш гід. Юрчик - красава", - чути на записі схвальні вигуки туристів-пішоходів.
Будь ласка, зачекайте...
не варто закциклюватись на етнічності, поляки то ж не роми.....
И да, Юрчик один стоит перед колонной, остальные стоят в сторонке и снимают.
обыкновенное быдлячество показали пешие туристы
Кацапы славянских языков не различают?