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Рівненщина (909) бурштин (422) Казанський Денис (303)

"Площа незаконних бурштинових розробок в урочищі Гальбін на Рівненщині збільшується. Розкрадання надр відбувається в промислових масштабах, - Казанський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Площа незаконних бурштинових розробок в урочищі Гальбін на Рівненщині суттєво збільшилася за останні два роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналіст Денис Казанський.

"Ми підняли в повітря квадрокоптер і побачили, що площа розробок суттєво збільшилася ... Це означає, що попри всі репортажі і матеріали журналістів тут усе ще нелегально видобувають бурштин. Зверху дійсно видно, що розкрадання надр відбувається в промислових масштабах.., про що місцева влада і поліція точно не могли не знати", - каже Казанський.

Також читайте: Протягом 2020 року правоохоронці Рівненщини вилучили понад 2,7 т бурштину, - прокуратура

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Хуже не будет "Площадь незаконных янтарных разработок в урочище Гальбин на Ривненщине увеличивается. Разграбление недр происходит в промышленных масштабах , - Казанский - Цензор.НЕТ 6456
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17.08.2021 17:05
+23
Ні такого якраз і не було.
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17.08.2021 17:07
+23
Лес не рубят, янтарь не копают, на войне не наживаются...ну и дальше по зе-цитатнику из выступления на стадионе !
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17.08.2021 17:11
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дєкрєть о зємлє (а.зєлєнскій)
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17.08.2021 17:04 Відповісти
зеленский и слуги урода грабят Украину под рукоплескания 73% "акакаяразница"...
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17.08.2021 17:11 Відповісти
Хуже не будет "Площадь незаконных янтарных разработок в урочище Гальбин на Ривненщине увеличивается. Разграбление недр происходит в промышленных масштабах , - Казанский - Цензор.НЕТ 6456
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17.08.2021 17:05 Відповісти
При "Шоколадке" такого не было (с)
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17.08.2021 17:05 Відповісти
Ні такого якраз і не було.
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17.08.2021 17:07 Відповісти
Було!!! Саме таке і було, але не треба пов"язувати з президентами) Рівненьска обл. Північніше с. Рудка на 3-4 км, не таке, але дуже схоже.
Фото в студію не скину(
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17.08.2021 18:24 Відповісти
Тебе в детстве не досталось шоколадок?
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17.08.2021 17:08 Відповісти
Мабуть було забагато тіх, що з *чоколадного глазу*
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17.08.2021 17:23 Відповісти
как раз ТАКОГО - не было, и боролись постоянно.
Кстати, борьбой занимался аваков, единственный из оставшихся у зеленского.
И за последние два года масштабы незаконных янтарных выработток выросли на ПОРЯДОК..
угадай - кто виноват? "Площадь незаконных янтарных разработок в урочище Гальбин на Ривненщине увеличивается. Разграбление недр происходит в промышленных масштабах , - Казанский - Цензор.НЕТ 4154
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17.08.2021 17:13 Відповісти
Та да, я такого грабежа во всех сферах не видел со времен овоща. Но ведь нравится же нариду, вот в чем парадокс. Прямо как анал табу, а опу аж бегом удовольствие.
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17.08.2021 17:55 Відповісти
Чушь!!! дерибанили ВЕЗДЕ, как могли.
Это не связано с презедентами, в первую очередь с силовиками.
Хорошо, что аваковкие гослотореи ушли! Причина непонятна, может связано с легализацией.
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17.08.2021 18:27 Відповісти
"потужно реформовані суды, полиция, прокуратура". Неужели нам вешали лапшу при шоколадном о "потужних реформах"?
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17.08.2021 20:18 Відповісти
А при бубочке существенно увеличилось.
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17.08.2021 17:15 Відповісти
не существенно, упали закупочные цены на янтарь.
но контроль полностью потерян(
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17.08.2021 18:28 Відповісти
Так в том то и дело, что не было.
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17.08.2021 17:16 Відповісти
ментам до этого нет дела, они заняты избиением неравнодушных граждан.
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17.08.2021 17:06 Відповісти
Твари, чтоб вам тот янтарь поперек горла стал!!!
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17.08.2021 17:07 Відповісти
Парашенка астанавись,що ти робиш?
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17.08.2021 17:10 Відповісти
клятый барыга
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17.08.2021 17:10 Відповісти
Лес не рубят, янтарь не копают, на войне не наживаются...ну и дальше по зе-цитатнику из выступления на стадионе !
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17.08.2021 17:11 Відповісти
На стадіон треба викликати Клована і ставити питання.
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17.08.2021 17:12 Відповісти
Не на стадіон, а на ось цю "пустелю".
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17.08.2021 17:16 Відповісти
таких пустель БАГАТО і не зараз почались(
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17.08.2021 18:29 Відповісти
Ох чувствую их на РНБО Данилюк пропесочит! "Площадь незаконных янтарных разработок в урочище Гальбин на Ривненщине увеличивается. Разграбление недр происходит в промышленных масштабах , - Казанский - Цензор.НЕТ 3034
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17.08.2021 17:13 Відповісти
А деякі балаболи вже навіть і корупцію подолали🤨
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17.08.2021 17:14 Відповісти
І мульярд дерев одночасно висадили.
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17.08.2021 17:17 Відповісти
Хіба що кущів канабісу
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17.08.2021 17:21 Відповісти
Какаяразніца! Наркєт на героїні сидить
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17.08.2021 17:22 Відповісти
Шоколад все знал и ничего не делал, и также преступно ничего не делает Зеленский, и шо украинцы тоже будут преступно молчать?
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17.08.2021 17:23 Відповісти
За гундосика голосовал зепил?
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17.08.2021 17:28 Відповісти
Шоколад не знал!, ему хватало других проблем. Презики не боги, что подсунут, то и видят.
Сейчас тема раскрыта и не знать про нее, типа не видеть, что у тебя в трусах ЛЕЖИТ)
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17.08.2021 18:32 Відповісти
Это всё бесполезно. Чтоб остановить бурштыновых рагулей, нужно вводить армию и стрелять на поражение
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17.08.2021 17:31 Відповісти
Не допоможе. Армія теж почне копати
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17.08.2021 18:09 Відповісти
а сделать легалтньім никак?Скажем принимать государству янтарь по мировой цене?
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17.08.2021 17:33 Відповісти
Вьідавать патент по мизерной цене и без бюрократии ,хотя о чем я то только у американцев на Аляске получалось.Государство еще от совка недалеко ушло
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17.08.2021 17:39 Відповісти
При владі ж новиє літса. Як так? "Площа незаконних бурштинових розробок в урочищі Гальбін на Рівненщині збільшується. Розкрадання надр відбувається в промислових масштабах, - Казанський - Цензор.НЕТ 9258
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17.08.2021 17:50 Відповісти
И что, столько времени никто ничего не видел???
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17.08.2021 18:09 Відповісти
Нада просто пєрєстать капать
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17.08.2021 18:09 Відповісти
Легализовать.Продавать лицензии старателям.Разрешить вывозить и ввозить янтарь.Сраузу появятся скупщики со всего мира.А это дополнительный приток валюты в страну!Дополнительные поступления в бюджет!После разработки участка пусть все разравняют по договору и посадят лес!И все!Все будут при своих интересах.
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17.08.2021 18:35 Відповісти
на пісок всіх причетніх і з кудемета..... більше нічого не допоможе
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17.08.2021 18:49 Відповісти
Бреше, ви що не бачите мільярд дерев?!
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17.08.2021 19:07 Відповісти
Задолбали эти дрбытчики янтаря. Аваков звиздел, нифига не сделал, Петя звездел, Зелёный звездит. А эти твари продолжают копать. Грёбаный стыд.
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17.08.2021 19:13 Відповісти
********** постращали, попуЖали, деньжат отжали и отпустили, круши неньку дальше(
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17.08.2021 20:42 Відповісти
 
 