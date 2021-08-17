"Площа незаконних бурштинових розробок в урочищі Гальбін на Рівненщині збільшується. Розкрадання надр відбувається в промислових масштабах, - Казанський. ВIДЕО
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Площа незаконних бурштинових розробок в урочищі Гальбін на Рівненщині суттєво збільшилася за останні два роки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналіст Денис Казанський.
"Ми підняли в повітря квадрокоптер і побачили, що площа розробок суттєво збільшилася ... Це означає, що попри всі репортажі і матеріали журналістів тут усе ще нелегально видобувають бурштин. Зверху дійсно видно, що розкрадання надр відбувається в промислових масштабах.., про що місцева влада і поліція точно не могли не знати", - каже Казанський.
Топ коментарі
+26 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.08.2021 17:05
+23 саша паламарчук
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+23 AbOriginal_UA
показати весь коментар17.08.2021 17:11
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Фото в студію не скину(
Кстати, борьбой занимался аваков, единственный из оставшихся у зеленского.
И за последние два года масштабы незаконных янтарных выработток выросли на ПОРЯДОК..
угадай - кто виноват?
Это не связано с презедентами, в первую очередь с силовиками.
Хорошо, что аваковкие гослотореи ушли! Причина непонятна, может связано с легализацией.
но контроль полностью потерян(
Сейчас тема раскрыта и не знать про нее, типа не видеть, что у тебя в трусах ЛЕЖИТ)