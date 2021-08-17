УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6567 відвідувачів онлайн
Новини Відео ЕкономікаСуспільство
3 729 50
трудова міграція (147) українці (2384) заробітчани (466)

Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Серед іноземних фірм з підбору кадрів зріс попит на українських фахівців, особливо технічних спеціальностей. Але попри, здавалося б, вигідні пропозиції, навіть досвідченим фахівцям не варто забувати про свою правову захищеність, кажуть експерти. І застерігають: випадків, коли інженер або механік повертався додому ні з чим, - насправді чимало.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Є різні ситуації. Є ситуації, коли їх обманюють, "кидають". Їх використовують як рабську працю. Але ми розуміємо, чому люди їдуть по вищий дохід для своєї родини", – каже Руслан Бортник, директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики.

Він додає, що не лише країни-сусідки, але й далекі, наприклад, азіатські, зацікавлені максимально забрати наші технічні кадри, тому що передусім це висока якість якість роботи за невеликі гроші.

Допоки ж фахівці з працевлаштування радять не забувати: масове полювання закордону на українські робочі руки за допомогою реклами та інших засобів не позбавляє ризиків, серед яких - відсутність гарантій отримати платню, страхування, медичну допомогу, не кажучи вже про пенсію та кар‘єрне зростання.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
А сколько украинцев кинули в Украине за последние 20 лет никто не считал? Ни одного желающего из США и Канады вернутся обратно не знаю, даже с официальными общинами народ уже не хочет иметь дел, настолько достали все эти "прэжыдэнты-депутаты-милиционеры-прокуроры-судьи-налоговики" и прочий мусор на шее налогоплатильщика. Вот такие реалии малята
показати весь коментар
17.08.2021 19:37
+10
А що це зараз почали лякати? Це нікого не зупинить.
показати весь коментар
17.08.2021 19:30
+10
Гарно попереджають !! А що Україна гарантує молоді ,якісь кар"єрний ріст ,якісь соціальні гарантіі???))))
показати весь коментар
17.08.2021 19:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що це зараз почали лякати? Це нікого не зупинить.
показати весь коментар
17.08.2021 19:30 Відповісти
А тому що нині проблема знайти електромонтера, кваліфікованого слюсаря, електрогазозварювальника, налаштувальника станків і т.д.
показати весь коментар
17.08.2021 19:39 Відповісти
В нас же хороші айтішники, юристи і політологи. Вони всі дири закриють. А якщо десь і ні, то будуть роботи працювати. 😊
показати весь коментар
17.08.2021 20:01 Відповісти
Роботи не ремонтують (на жаль) механічну частину верстата......
показати весь коментар
17.08.2021 20:10 Відповісти
Верстатник не народжуються ,ними стають завдяки праці та власного досвіда !!)))
показати весь коментар
17.08.2021 20:15 Відповісти
Я знаю. Це на форумах айтішники писали. Часто, вони відірвані від реальності.
показати весь коментар
17.08.2021 20:19 Відповісти
Айтишники уже всьо в скором времени. Закон приняли, который эту отрасль в скором времени угробит.
показати весь коментар
17.08.2021 20:30 Відповісти
вы знаете, на такие статьи внимание может и не обратят, но вот по опыту скажу, реально обманывают, обещают одно, а получается совсем другое, потом люди просят выслать родных деньги на обратную дорогу
показати весь коментар
18.08.2021 08:28 Відповісти
Расскажите это украинцам которые оплатили квартиры и их просто кинули...
показати весь коментар
17.08.2021 19:31 Відповісти
Покажіть мені інженерів, які повертаються ні з чим.
показати весь коментар
17.08.2021 19:31 Відповісти
Хорошая реклама трудовой миграции не лишает рисков остаться ни с чем, - эксперты предостерегли украинцев - Цензор.НЕТ 650
показати весь коментар
17.08.2021 19:34 Відповісти
Вот же ты реально тупое.Кто по безвизу на работу устраивается?😂🌷×××
показати весь коментар
17.08.2021 20:18 Відповісти
Посылали сегодня?😂🌷×××
показати весь коментар
17.08.2021 20:21 Відповісти
Я устроился по безвизу в Венгрии. Тут по безвизу в любом городе можете устроиться официально- с медстраховкой( пригодилась таки), бесплатным жильём, картой на питание в столовой.
показати весь коментар
17.08.2021 21:00 Відповісти
А сколько украинцев кинули в Украине за последние 20 лет никто не считал? Ни одного желающего из США и Канады вернутся обратно не знаю, даже с официальными общинами народ уже не хочет иметь дел, настолько достали все эти "прэжыдэнты-депутаты-милиционеры-прокуроры-судьи-налоговики" и прочий мусор на шее налогоплатильщика. Вот такие реалии малята
показати весь коментар
17.08.2021 19:37 Відповісти
"Ось така х...,малята!" казав дід Панас !!!)))
показати весь коментар
17.08.2021 19:41 Відповісти
Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців - Цензор.НЕТ 135
показати весь коментар
17.08.2021 20:28 Відповісти
Гарно попереджають !! А що Україна гарантує молоді ,якісь кар"єрний ріст ,якісь соціальні гарантіі???))))
показати весь коментар
17.08.2021 19:40 Відповісти
Голімий звіздьож і жодних реальних пропозицій !!!))))
показати весь коментар
17.08.2021 19:43 Відповісти
Голобородько ж сказав - ми всі президенти. Отакі от перспективи, малята.
показати весь коментар
17.08.2021 21:40 Відповісти
Моё любимое, про "польские яблочные концлагеря" уже было?
показати весь коментар
17.08.2021 19:48 Відповісти
зачем куда-то ехать, если в Украине можно остаться ни с чем бесплатно. это же базовое право всех граждан.
показати весь коментар
17.08.2021 19:48 Відповісти
в Украине можно остаться со всем, рядом с семьей, родным домом и пр.
показати весь коментар
18.08.2021 11:57 Відповісти
Пройдитесь по любой улице Левобережья: повсюду выходцы из средней азии продают арбузы и дыни, другие овощи; и ни один полицейский не поинтересуется, на каком основании тот или иной чурка находится в Украине? почему торгует в неприспособленных помещениях? про санкнижку чурка, размуеется, ничего не знает, но зато знает, что вся власть в Украине покупается и продается.
показати весь коментар
17.08.2021 19:49 Відповісти
Зато если здесь останется то его прям обсыпят всеми благами. Пенсией в размере 2200, никаких стаховок на производстве, медицина почти вся платная, зп вовремя и в полном объеме тоже не гарантирована.
показати весь коментар
17.08.2021 19:51 Відповісти
По словам Бортника , могут кинуть с медицинским обслуживанием и пенсией !!! А пенсия 2200гр. за 40 лет стажа и платные врачи в Украине это кидок или достойная старость? Не слушайте этих экспертов - хуже,чем в Украине не будет!
показати весь коментар
17.08.2021 19:52 Відповісти
Дорогая редакция!
Поржалуйста добавьте побольше подробностей про сексуальное рабство украинских сантехников в Польше Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців - Цензор.НЕТ 203
показати весь коментар
17.08.2021 20:04 Відповісти
Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців - Цензор.НЕТ 8905
показати весь коментар
17.08.2021 20:14 Відповісти
Немецкие фильмы не видел разве? Как два сантехника помогают блондинке прочищать трубы. Вот теперь наверное и в Польше так украинские сантехники работают. Почему бы и нет.
показати весь коментар
17.08.2021 20:25 Відповісти
Очередные страшилки!
показати весь коментар
17.08.2021 20:15 Відповісти
Это не страшилки. Всякого отребья у нас всегда хватало. Сейчас поток эмигрантов усилился и много шахраив переквалифицировались на посредников-работодателей. Те-же риэлторы перекинулись на легкие деньги. Потому и участились случаи обмана и мошенничества.
показати весь коментар
18.08.2021 18:42 Відповісти
В Украине рисков поболее будет. Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців - Цензор.НЕТ 3853 Так что наш народ уже ничем не испугать и не удивить.
показати весь коментар
17.08.2021 20:24 Відповісти
Дорогая редакция!
Поржалуйста добавьте побольше подробностей про сексуальное рабство украинских сантехников в Польше Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців - Цензор.НЕТ 8549
показати весь коментар
17.08.2021 20:43 Відповісти
Поднимайте в Украине зарплаты до европейских, никто уезжать не будет.
показати весь коментар
17.08.2021 21:02 Відповісти
У нас наверное пенсия гарантирована. 35 лет стажа а в ЕС 15 на пенсию.
показати весь коментар
17.08.2021 21:04 Відповісти
это на какой работе 15 лет и на пенсию?)) полицейским, пожарником или военным)) такие сказки пишите, а все от незнания
показати весь коментар
18.08.2021 08:27 Відповісти
читайте и понимайте написанное. Я не сказал что через 15 лет на пенсию. Я сказал что стаж 15 лет должен быть, можно и меньше, в зависимости от контрибуций. И ждите 65ти.
показати весь коментар
18.08.2021 11:00 Відповісти
Тільки не експерти , а пі да ра си , найняті нашими скупими олігархами . Не поширюйте страшилки , бо з вас всі ржуть . Люди ж між собою спілкуються , якщо ви не знали .
показати весь коментар
17.08.2021 21:42 Відповісти
все правильно люди общаются и знают, что заработать норм можно и в нашей стране, главное желание.
показати весь коментар
18.08.2021 11:56 Відповісти
То заробляйте в Україні , ніхто ж не проти . А розумніші і працьовитіші , ті що щось реально вміють робити - нехай їдуть і заробляють за кордоном . Там зарплати вищі і якість життя краща . Якщо всі повернуться , в нас зарптати в п'ятеро знизяться . На щастя повертаються тільки старші і то , щоб знову поїхати і нормально заробляти .
показати весь коментар
18.08.2021 12:33 Відповісти
Сидите дома на минималке
показати весь коментар
17.08.2021 23:05 Відповісти
Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців - Цензор.НЕТ 6059 Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців - Цензор.НЕТ 6043 Гарна реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитися ні з чим, - експерти застерегли українців - Цензор.НЕТ 2999
показати весь коментар
18.08.2021 10:59 Відповісти
Та лучше за бугор валить, работать по 12 часов, а потом еврики домой отсылать, чтоб казна наполнялась валютой. Погодите, они еще налог введут на эти бабки и в стаж не засчитают. Тут им ума не занимать.)))
показати весь коментар
18.08.2021 18:34 Відповісти
крайне редко переезд за границу или поездки "подзаработать" хорошо заканчиваются, очень часто обманывают при чем свои же
показати весь коментар
18.08.2021 08:26 Відповісти
Знаю немало людей, которые ехали на заработки, возвращались, тратили тут все заработанное и по сути оставались у разбитого корыта
показати весь коментар
18.08.2021 11:54 Відповісти
А вы думаете зря, что-ли кругом трубят о смягчении оформления на работу за бугром? Куча кидал появилась именно в последнее время, когда отток кадров увеличился. И кидалово не прямое, как мы привыкли его видеть. Суть в том, что рабочей силы прибывает и работодатели уже начинают сортировать контингент, отбирать наиболее ценных и важных. Рынок труда насыщается и требования возрастают.
показати весь коментар
18.08.2021 18:32 Відповісти
Все верно. Посему и нужно соблюдать огромную осторожность и пользоватся только проверенными контактами для поиска работы. Так у меня друг тут https://www.bazar.club/rabota-truckdriver нашел себе работу водителем в США и нормально. Не нужно просто вестись на непонятные предложения и все.
показати весь коментар
25.08.2021 13:36 Відповісти
 
 