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Афганістан (450) Талібан (136)

Таліби зі зброєю катаються на машинках у парку атракціонів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Бойовики руху "Талібан" після захоплення Кабула покаталися на машинках і на каруселі в парку атракціонів і зайнялися фітнесом у спортзалі захопленого президентського палацу.

Відео їхніх розваг опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, що навіть під час розваг багато бойовиків не випускають з рук зброю.

Також читайте: Українців з Афганістану евакуював приватний літак, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+53
Ничего не напоминает? Те же самые макаки

Талибы с оружием катаются на машинках в парке аттракционов - Цензор.НЕТ 1396
Талибы с оружием катаются на машинках в парке аттракционов - Цензор.НЕТ 4790
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17.08.2021 21:12
+39
Бибизяны с "исламом головного мозга" дорвались к прелестям цивилизации.
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17.08.2021 21:10
+30
Думаю мечта детства! А то с рождения, кроме тренировочных лагерей и зубрежки Корана думаю хрен что видели! А тут такое чудо! Ну как не прокатиться
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17.08.2021 21:18
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ой... не по теме...но ассоциативно анекдот выскочил )))
***
водила на трассе тормозит кабриолет..
- простите меня пожалуйста, но больше за последние 40 минут никто тут не проезжал...
- че надо?
- понимаете я вез пингвинчиков в зоопарк...и обломался...а тут жара...вы бы не смогли...
- фигня вопрос... пересаживай...
проходит два часа к водиле поломанного авто подкатывает кабриолет с пингвинчиками в кепочках, с шариками и флажками...
- слыш...в зоопарк сводил, в Макдональдсе были, мороженки поели...забирай...
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17.08.2021 22:10 Відповісти
Та похер. Сегодня катаются, завтра взорвут.
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17.08.2021 22:01 Відповісти
таки уже спалили этот парк аттракционов - поклонение идолам Таліби зі зброєю катаються на машинках у парку атракціонів - Цензор.НЕТ 3861
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18.08.2021 14:29 Відповісти
Пусть цивильно поразвлекаются может воспитают в себе вкус к безнасильственному развлечению. Ведь они привыкли получать удовольствие от четвертования и потрошения..
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17.08.2021 22:05 Відповісти
напоминает слуг народа в трускавце Таліби зі зброєю катаються на машинках у парку атракціонів - Цензор.НЕТ 1927
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17.08.2021 22:26 Відповісти
напевно всі 20 років переховання в горах їм дуже бракувало простого людського щастя.
якщо вони не такі суворі як про них пишуть то така тенденція приведе до світської влади. А сам рух талібан назвуть в підручниках національно-визвільним, а вже потім ісламістським.
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17.08.2021 22:31 Відповісти
кацапы глядя на это умиляются- нормальные мужики говорят, чистые , как дети.
Почитайте их комменты кому интересно.
Скоро они будут целоваться в засос друг с другом.
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17.08.2021 22:33 Відповісти
Таліби зі зброєю катаються на машинках у парку атракціонів - Цензор.НЕТ 345
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17.08.2021 23:14 Відповісти
Пройдет совсем немного времени и талибы заедут всем этим полит-млядям (не только кацапам - им то в первую очередь) по самые НЕМОГУ и без вазелина !!! Вируса Ковид это муйня !!! А вот вирус Талибан по серьезнее будет, и зря все шлюхи так ринулись его приветствовать и легализировать!!!
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17.08.2021 22:39 Відповісти
ТАЛИБАН ПРИЗНАН ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ООН,
ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РОССИИ
И КАНАДОЙ.
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18.08.2021 15:42 Відповісти
В четверг, 8 июля, президент США Джо Байден выступил с обращением к согражданам по поводу вывода американских войск из Афганистана.
В тот же день в Москву прибыли на переговоры представители запрещённой в России террористической организации "Талибан". И даже дали в Москве пресс-конференцию.
Многих этот факт шокировал.
В Москву на переговоры с МИДом приехали представители организации Талибан. Да да это не фейк, 8 июля талибы прибыли в Москву на переговоры. (Представители террористической организации).
Интересно сотрудники МИДа РФ комментируя итоги переговоров с талибаном будут говорить фразу, запрещённая террористическая организация в России или упустят этот момент?
Мария Захарова
Сколько ещё могут наши «либеральные» и анонимные врать, что «Лавров проводит в Москве переговоры с талибами»? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе?
Эффектно же.
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18.08.2021 15:43 Відповісти
В декабре 2017 года министр иностранных дел России СЕРГЕЙ ЛАВРОВ отметил, что Россия контактирует с талибами только в двух случаях - причинение вреда её гражданам или гражданам стран-союзников, или для того, чтобы убедить талибов начать переговоры по мирному урегулированию в Афганистане. Кроме того,
он подчеркнул,
ЧТО «НИКОГДА НЕ БЫЛО НИКАКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ТОГО, ЧТО РОССИЯ ПОДДЕРЖИВАЛА "ТАЛИБАН",
КАК НА ЭТО УКАЗЫВАЛИ НЕКОТОРЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ ЧИНОВНИКИ…»
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18.08.2021 15:43 Відповісти
Да, Аллах просто обожает поржать с людишек. Злые бородатые талибы с калашами на детских лошадках - такого не смог бы придумать даже самый хитроумный шайтан.
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17.08.2021 22:42 Відповісти
Тупе бидло.
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17.08.2021 22:44 Відповісти
Теперь ясно что надо делать.
Если хотите завоевать Афганистан - постройте там несколько Диснейлендов. Все талибы и не талибы бросив оружие будут кататься на аттракционах.
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17.08.2021 22:45 Відповісти
І кожному відвідувачу по дві стежки снігу...))
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17.08.2021 23:43 Відповісти
ти дивись щоб вони таких як ти ораторів не відслідкували і язик через горло не витянули наружу..
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18.08.2021 00:57 Відповісти
Я на днях писав - у Афганістані реалізований сценарій повісті Стругацьких "Важко буть богом" Таліби - "сірі брати" з сокирами А "чорними монахами-воїнами" стануть китайці Таліби зі зброєю катаються на машинках у парку атракціонів - Цензор.НЕТ 4253
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18.08.2021 07:58 Відповісти
«Мы до сих пор пытаемся осознать, что произошло за последние 72 часа, а также проанализировать дипломатические и политические последствия случившегося», - сказал в понедельник пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, когда его спросили, признает ли Вашингтон правительство талибов.
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17.08.2021 22:47 Відповісти
Афганскому правительству был заявлено что США потратило свыше 30 млрд. $ на вооружение афганской армии, было обучено более 300 000 военнослужащих армии Афганистана, а далее "...мы дали вам удочку, но ловить рыбу за вас не будем".

При этом США быстро эвакуировали основную массу специалистов, которые несомненно были бы уничтожены талибами.
Разведка США прекрасно знала о ситуации в Афганистане и Байден спокойно уехал отдыхать, на фоне нарастающего развала и перехода Афганистана под контроль талибов.
При этом нужно особо обратить внимание - США категорически заявили, что власть талибов никогда не будет признана США.
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18.08.2021 15:46 Відповісти
Щось мені поведінка Байдена дуже нагадує поведінку Зе клоуна -

А це паралелі погані для Америки Таліби зі зброєю катаються на машинках у парку атракціонів - Цензор.НЕТ 4527
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18.08.2021 21:05 Відповісти
и оставили (естественно не специально) 1 лярд. долл. налом в складе вооружения !!! и еще - последние вертолеты (те новые и супер секретные) были поставлены 16 июля 2021 г...
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18.08.2021 23:06 Відповісти
В России с удовольствием издеваются над бегущими из Афганистана американцами как будт-то сами не СБЕЖАЛИ 32 года назад,
откупившись от афганских муджахидов огромными арсеналами оружия и огромными суммами в долларах.
За проход колонны советские войска платили командирам муджахидов
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18.08.2021 23:57 Відповісти
Нагадало пости за 14-й
Таліби зі зброєю катаються на машинках у парку атракціонів - Цензор.НЕТ 9157
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17.08.2021 22:56 Відповісти
Таліби зі зброєю катаються на машинках у парку атракціонів - Цензор.НЕТ 2011
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17.08.2021 23:15 Відповісти
Имеют право - деньги заплатили ....
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17.08.2021 23:40 Відповісти
Як червоноармійці у бєрлінє...
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17.08.2021 23:41 Відповісти
или кадыровцы на Донбассе
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18.08.2021 01:42 Відповісти
А как они пили из писсуаров !?? Хорошие...но диковатые . Им бы азбуку вместо автомата ,да считать научить ,а то как убьют неверного так зарубку штыком.....Честные, не жульничают ,но подсчитать не могут....не умеют.
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17.08.2021 23:52 Відповісти
походу вони уміють набагацько більше за тебе болєзнєного..
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18.08.2021 00:58 Відповісти
Я смотрю ты винторогая чушка топишь тут за своих обезьян мышебратьев талибанских бабуинов
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18.08.2021 09:46 Відповісти
і невдовзі таліби підуть у середню азію і пукін усреться і буде йому уже не до України!
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18.08.2021 03:06 Відповісти
Дикие люди, дети гор
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18.08.2021 07:41 Відповісти
Обезьяны которые привыкли за 20 лет все свои проблемы решать с помощью АК, они не умеют цивилизовано. Афганистан ждут долгие междуусобные войны....
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18.08.2021 07:52 Відповісти
почему за 20 ? 40 лет войны
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18.08.2021 14:31 Відповісти
Обезьяны...
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18.08.2021 10:15 Відповісти
Таліби зі зброєю катаються на машинках у парку атракціонів - Цензор.НЕТ 2936
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18.08.2021 11:29 Відповісти
В ДНР и ЛНР также катаются )
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18.08.2021 11:48 Відповісти
Скоро на аттракционах Европы. Таліби зі зброєю катаються на машинках у парку атракціонів - Цензор.НЕТ 6099
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18.08.2021 12:10 Відповісти
Ну а что вы хотели? У них в детстве единственной игрушкой был АК-47
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18.08.2021 13:58 Відповісти
Ничто человеческое не чуждо...
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18.08.2021 15:04 Відповісти
Таліби зі зброєю катаються на машинках у парку атракціонів - Цензор.НЕТ 6361
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18.08.2021 16:05 Відповісти
Нетленка из анекдотов от армянского радио "КарусЭл, карусЭл, кто успЭл, тот присЭл" обретает новый смысл.
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18.08.2021 18:34 Відповісти
скоро эти осло...ы полезут в Таджикистан и Узбекистан, так что Козломордым начать "подготовку" к очередной войне.....это и будит конец ПИД,,,рашенскому Фекалистану!
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18.08.2021 20:42 Відповісти
Як то кажуть дитинство у дупі заграло, бо мабуть у дитинстві у сім ї маджахедів батьки дитячі іграшки прибивали до стелі Таліби зі зброєю катаються на машинках у парку атракціонів - Цензор.НЕТ 6147

Таліби зі зброєю катаються на машинках у парку атракціонів - Цензор.НЕТ 7684
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18.08.2021 21:02 Відповісти
Помнится в старом савецком хфильме батько Махно катался на детской карусели постреливая в окружающих, нихрена не меняется в стаде ******** за чужой счёт.
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18.08.2021 21:35 Відповісти
Таліби зі зброєю катаються на машинках у парку атракціонів - Цензор.НЕТ 2729
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18.08.2021 23:11 Відповісти
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