Таліби зі зброєю катаються на машинках у парку атракціонів. ВIДЕО

Бойовики руху "Талібан" після захоплення Кабула покаталися на машинках і на каруселі в парку атракціонів і зайнялися фітнесом у спортзалі захопленого президентського палацу.

Відео їхніх розваг опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, що навіть під час розваг багато бойовиків не випускають з рук зброю.

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