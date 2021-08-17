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СБУ вилучила в Борисполі контрабандний тютюн та електронні сигарети на 2 млн грн. ВІДЕО+ФОТО

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Вилучено понад 2 тонни тютюну для кальяну та 1,5 тонни електронних сигарет. Їх незаконно ввезли в Україну під виглядом особистих речей.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в СБУ.

Ця партія тютюну й електронних сигарет мала стати першою в майбутньому каналі контрабанди, який збиралися налагодити зловмисники.

Але СБУ зуміла дізнатися про ці плани від своїх джерел, і оперативники провели обшуки на митному посту "Бориспіль".

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"Понад 2 тонни тютюну для кальяну ТМ Al Fakher і 1,5 тонни електронних сигарет різних виробників, які контрабандно переміщалися на територію України під виглядом "особистих речей громадян". Товар вилучено. За попередньою оцінкою, вартість вилученого товару становить понад 2 млн грн", - розповіли в СБУ.

СБУ вилучила в Борисполі контрабандний тютюн та електронні сигарети на 2 млн грн 01
СБУ вилучила в Борисполі контрабандний тютюн та електронні сигарети на 2 млн грн 02

Автор: Наталя Джума
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пздц!!! в Киеве на каждом углу продают с лотков контрабандные сигареты !!! сбу-мвд тупо не видят или в доле !?
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17.08.2021 22:55 Відповісти
"Свыше 2 тонн кальянного табака ТМ "Al Fakher" и 1,5 тонны электронных сигарет различных производителей" А вот не надо на зеледента давить такой наглой конфискацией... Ему и так нелегко в джунглях ОПы смоктать тот самый болт без веселого порошка потому что айкосики конфисковали.
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17.08.2021 22:57 Відповісти
СБУ займається табаком ... Іще раз: Служба безпеки України займається табаком. Це капець СБУ вилучила в Борисполі контрабандний тютюн та електронні сигарети на 2 млн грн - Цензор.НЕТ 1423 Напевно усіх шпигунів та диверсантів уже половили
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17.08.2021 23:51 Відповісти
Должна была стать первой в будущем.... в таком количестве первый контрабас. Тянули уверенно, все в теме. А лохам лапшу вешают про первый раз
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18.08.2021 05:45 Відповісти
Значить не поділилися з прикордонниками.
За гроші через кордон можна і на танкові проїхати і жоден прикордонник не помітить.
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18.08.2021 07:46 Відповісти
 
 