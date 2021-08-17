СБУ вилучила в Борисполі контрабандний тютюн та електронні сигарети на 2 млн грн. ВІДЕО+ФОТО

Вилучено понад 2 тонни тютюну для кальяну та 1,5 тонни електронних сигарет. Їх незаконно ввезли в Україну під виглядом особистих речей.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в СБУ.

Ця партія тютюну й електронних сигарет мала стати першою в майбутньому каналі контрабанди, який збиралися налагодити зловмисники.

Але СБУ зуміла дізнатися про ці плани від своїх джерел, і оперативники провели обшуки на митному посту "Бориспіль".

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"Понад 2 тонни тютюну для кальяну ТМ Al Fakher і 1,5 тонни електронних сигарет різних виробників, які контрабандно переміщалися на територію України під виглядом "особистих речей громадян". Товар вилучено. За попередньою оцінкою, вартість вилученого товару становить понад 2 млн грн", - розповіли в СБУ.

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