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Новини Відео За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) жінки (486) права людини (580) протест (2250)

Нечисленні жінки в Афганістані вимагають не забирати у них права. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Кабулі після захоплення влади рухом "Талібан" кілька жінок вийшли на акцію протесту проти утиску їхніх прав.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

Жінки зібралися в районі Вазір Акбар Хан: там розташовані президентський палац і більшість держустанов.

Учасниці акції хочуть, щоб афганські жінки брали участь у політиці, управлінні та економіці.

За словами журналіста NBC Річарда Енгеля, на плакатах учасників акції написано: "Робота, освіта та участь у політичному житті - право кожної жінки".

Дивіться також: Таліби зі зброєю катаються на машинках у парку атракціонів. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Повесят наверное...
Женщины которые вышли на протест, вызывают уважение в отличие от гнид-спецназовцев.
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18.08.2021 00:00
+27
В них при талібах і шаріаті,можуть бути тільки такі права:
Немногочисленные женщины в Афганистане требуют не отнимать у них права - Цензор.НЕТ 1891
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17.08.2021 23:59
+17
Отчаянные гражданки! Скорее всего, что этих женщин ждёт смертная казнь, в лучшем случае их отлупят палками или металлическими прутами.
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18.08.2021 00:05
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Ислам антинационален изначально, впрочем как и христианство...
Только 1 направление в исламе где национальная традиция преобладает над учением муххамеда, это алавиты..но их меньшинство и они полность сейчас зависимы от рашки...
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21.08.2021 22:05 Відповісти
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