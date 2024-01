Нечисленні жінки в Афганістані вимагають не забирати у них права. ВIДЕО

У Кабулі після захоплення влади рухом "Талібан" кілька жінок вийшли на акцію протесту проти утиску їхніх прав.

Жінки зібралися в районі Вазір Акбар Хан: там розташовані президентський палац і більшість держустанов.

Учасниці акції хочуть, щоб афганські жінки брали участь у політиці, управлінні та економіці.

За словами журналіста NBC Річарда Енгеля, на плакатах учасників акції написано: "Робота, освіта та участь у політичному житті - право кожної жінки".

Video: A number of women have gathered in the Wazir Akbar Khan area of Kabul city. They want Afghan women to be involved in politics, governance, and the economy. @1212 #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/lWjrAv1i3S