Саміт перших леді та джентльменів про те, як змінити світ на краще, - Кулеба пояснив задумку дружини Зеленського. ВIДЕО

Саміт перших леді та джентльменів у Києві, який анонсувала дружина президента України Олена Зеленська, стане першим подібним заходом у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Це означає, що іноді питання вирішують зброєю, примусом, а іноді достатньо правильного гуманітарного проєкту чи ініціативи, щоб змінити світ на краще. Саме про це і саміт перших леді та джентльменів. Це перший подібний світовий саміт. Це щось принципово нове. Він про те, як змінити світ на краще, використовуючи гуманітарні проєкти, спрямовані на охорону здоров'я, на освіту, на забезпечення рівних прав та можливостей", - розповів Кулеба.

За словами міністра, останні десятиліття показали, що в світі "м'яка сила може бути набагато сильнішою, ніж тверда сила".

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На запитання, чи підпишуть якусь декларацію за підсумками саміту, глава МЗС відповів:

"Буде ухвалена декларація саміту, вона окреслить подальший рух цієї ініціативи. Поки що зарано говорити про конкретні зобов'язання, все повинно еволюційно розвиватися. Але я думаю, що тут в Києві 23 серпня народиться світовий альянс перших леді та джентльменів, які об'єднуючи зусилля і обмінюючись досвідом один з одним, зможуть набагато більше добрих справ у світі зробити".

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня, з ініціативи дружини президента Олени Зеленської у столиці вперше в історії відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.

Як повідомляє пресслужба президента України, подружжя світових лідерів разом з українськими та міжнародними експертами обговорять важливі виклики, які постали перед країнами світу у зв'язку з пандемією COVID-19. Зокрема, йдеться про доступ до медичних послуг та впровадження програм ментального здоров'я, майбутнє системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації.

"З нетерпінням чекаю на зустріч. Вірю, що саміт започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів, які стоять перед нашими країнами", – наголосила Олена Зеленська.