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Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Російські військові порушують домовленості і пропускають військову техніку армії Вірменії на територію Нагірного Карабаху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис порушення домовленостей опубліковано самими ж російськими "миротворцями".

"Так званий миротворчий контингент РФ опублікував кадри, на яких вони самі ж показали, що на територію Карабаху впускають вірменських військових. Тобто вони вже і не приховують того, що в Карабах в'їжджають вірменські військові! Це безпрецедентне порушення домовленостей!" - йдеться в одному з коментарів до відео.

Також дивіться: Вірменія й Азербайджан знову вступили в бій на кордоні: вбито трьох вірменських бійців, двох азербайджанців поранено. ФОТО+КАРТА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+69
Російські "миротворці" це як "миротворці" талибан
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18.08.2021 10:13
+40
Слово росія пишеться з маленької в Україні. І взагалі, після 2014-го в Україні це слово замінили на *********.
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18.08.2021 10:20
+38
Кацапи, що поробиш...
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18.08.2021 10:14
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Російські "миротворці" це як "миротворці" талибан
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18.08.2021 10:13 Відповісти
Оружие не обнаружено, но Уралы еле тянут колёса. Это типа как гумконвои в Ордло.
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18.08.2021 13:28 Відповісти
Кацапи, що поробиш...
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18.08.2021 10:14 Відповісти
Хай пропускают. Горам Карабаха нужно удобрение в виде армян Российские "миротворцы" незаконно пропускают армянскую боевую технику в Карабах - Цензор.НЕТ 4334
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18.08.2021 10:16 Відповісти
армяшки хочуть створити там чорнозем , ну не знаю, українці віками рубали орду, чи вірмен стільки буде, щоб азербайджанцям чорноземи створити
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18.08.2021 17:11 Відповісти
а то Алиев не знал что с кацапской мерзостью нельзя ни о чем договариваться....
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18.08.2021 10:16 Відповісти
Думаю на самом деле договоренность у Рашки была с Турцией. Поскольку именно Турция была гарантом Азербайжана в той войне, то и ее договоренность была решающей
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18.08.2021 10:24 Відповісти
Знал и знает, но ссориться с россией пока не готов.
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18.08.2021 11:29 Відповісти
Чесно говоря, удивлен азерам, пошедших на миротворчество России.
Надо было б дожать Армению, чтобы не былоб у России даже повода там блудить.
Видимо примера Украины, им было не достаточно
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18.08.2021 10:16 Відповісти
Слово росія пишеться з маленької в Україні. І взагалі, після 2014-го в Україні це слово замінили на *********.
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18.08.2021 10:20 Відповісти
Мне нравится, как сайт Кавказцентр поступает с не признаным им Израилем: в любом тексте просто берет это слово в кавычки.
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18.08.2021 10:40 Відповісти
то їхні традиції, у нас наші, такої країни як "росія" не існує, х..лостан, кацапія, раска федереска, парашка та як завгодно
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18.08.2021 17:13 Відповісти
Политика - есть искусство возможного. Там была альтернатива : или победа и возврат 80% оккупированных территорий с тем, чтобы 20% "отложить на потом", или русские включатся по-полной (потому что полностью обделаться на Кавказе они не могли себе позволить по ряду геополитических и внутренних причин) и тогда можно потерять или частично потерять только-что отвоёванное либо получить существенно большие потери (даже если удержат) + дестабилизацию обстановки в Азербайджане.
Причём, напомню, там не только Алиев, но и Эрдоган работал, которого упрекнуть в нерешительности невозможно - но и он счёл правильным не дожимать пока что. Рано.
Такие партии играются "в длинную", как бы ни хотелось получить полную и безоговорочную победу над врагом.
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18.08.2021 12:20 Відповісти
Руський (миротворець),це як негр блондин або жид колгоспник.
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18.08.2021 10:20 Відповісти
Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 3946Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 5727
но русаков-миротворцев - не бывает точно)))
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18.08.2021 10:58 Відповісти
Навіщо мені твій паспорт пан кацап?
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18.08.2021 11:08 Відповісти
понятненько - расизмом попахнуло Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 5622 (звонит Мартину Лютеру и Кину))
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18.08.2021 11:18 Відповісти
Та більше кацапом смердить ніж расизмом.
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18.08.2021 11:22 Відповісти
ты либо пьян либо совсем даже лайтовых шуток не понимаешь, скока те лет то? параноик шоле?
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18.08.2021 11:29 Відповісти
Я х казав що смердить ******,геть не розумію козлячої фені. шолє скока пеан пацак.
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18.08.2021 12:38 Відповісти
Так це коли не признають. А ми признаємо шо є така територія де живуть кацапи (на тюрській - живодери, м'ясники), вони ведуть себе агресивно, брешуть, крадуть все шо погано лежить та т.і. А зветься ця территорія українською хйлостан.
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18.08.2021 12:11 Відповісти
Ви це хто лгбт товариство? Чи хто вам надав такі повноваження?
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18.08.2021 12:49 Відповісти
Подивись на кількість лайків де я пишу про *********. Зроби висновок. Я один з більшості українців які так вважають. А якщо ти до цього ліпиш лбгт то скоріш за все кацап. Не важливо якої національності, кацап це не національність, а переконання, на кацапській состояніє.
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18.08.2021 13:24 Відповісти
Состояніє це коли злий і тупий як три слонові дупи обтягнуті танковим брезентом. Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 2940
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18.08.2021 13:29 Відповісти
Ну з таким успіхом я теж можу сказати шо ти тупе свинособаче бидло. А скоріше за все ти такий і є. Ти мабуть із тих тупорилих які хотіли на Алеї Небесної Сотні ставити совкові квартири та автомати газіровкі, да? Це ваше, блін, состояніє...
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18.08.2021 13:42 Відповісти
На скільки мені відомо я з паном бидлом свинарчуків не пас,а для пана бидла ти це всі кого він бачить і чує перед собою в однині ,а ви для пана бидла це коли багато. Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 6985
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18.08.2021 13:55 Відповісти
Тупорила свиня, ти хоч сам зрозумів шо написалО? Чи ти так само собі заграло, само заспівало та самож собі оцінку поставило і собою пишалось? Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 9010
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18.08.2021 16:23 Відповісти
Пані такий злий,не кусається? Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 9874
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18.08.2021 16:54 Відповісти
Руський??? Що за маячню ви несете? Які кам кацапи-росіяни "руські"? Яке вони мають відношення до Русі?
Вчить українську, шановний. З російської мови слово "русский" перекладається українською виключно як "росіянин, російський" і НІКОЛИ як "руський"!!!
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18.08.2021 14:44 Відповісти
Я десь до пана звертався чи просив пана повчати? Пан мабуть і в лайні такий добрий фахівець як у росіянах,тож нехай пан займаєхться своєю фаховою справою і не лізе туди де не просять.
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18.08.2021 16:06 Відповісти
Ти, кацапе, написав на публічному форумі. І будь-хто має право тобі відповісти. Написав ти кацапьску пропаганду - бо лише кацапи кажуть, що "русские" та "руські" - це одне й те саме. А будь-який українець знає, що "руське" - це те, що має відношення до Русі, а не до Московії та московитів, а там, на півночі живуть РОСІЯНИ, а не руські!
Тому не ховайся за "паном" - бо від твого "руські" стосовно московитів смердить кацапом.
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18.08.2021 18:26 Відповісти
Якби я на кожного козла звертав увагу то що б воно й було.Кожен дебіл має свою історію хвороби і ти не виняток,якщо тобі не подобається пан.Якесь смердюче лайно а й те лізе у вчителі.
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18.08.2021 19:03 Відповісти
Проблема у тому, що козел тут саме ти.
Був би ти розумним українцем - подякував би за дуже важливе коригування твого прокацапського посту, але ж ти - цап, тобто - кацап. І тому замість дяки - ти плюєшся лайном і не визнаєш своєї неправоти - бо для кацапських скрєп житьтєво необхідно називати росіян "руськими".
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18.08.2021 19:20 Відповісти
Пан козел і проблеми ніякої нема.А що до плювання лайном то не смерділо поки пан не мроззявив свою смердючу пащеку.Не смерди фу
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18.08.2021 19:25 Відповісти
Дуже самокритично, кацапе. Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 2067
Іч як тебе проштормило від того, що тебе виправили, що ти, московіт, не руський, а росіянин. Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 3285
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18.08.2021 19:27 Відповісти
Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 9757
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18.08.2021 19:41 Відповісти
Там всё идет по плану, на октябрь-ноябрь опять начнутся провокации ближе к годовщине прошлой войны. Одно они не учли, турки не евротолерасты, будут ипашить и "миротворцев" если те впрягутся.
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18.08.2021 10:22 Відповісти
Ну там наверняка и из армян деньги за пропуск берут, и с азейбарджанцев - за информацию.
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18.08.2021 10:25 Відповісти
ну да - гонят оружие за так, а деньги за проезд берут - да они им еще и сигареты дают за то шо те проехали, хотя там надо бы наркотики давать - обосранные ары туда не думаю что прям рвутся поехать, помня о зашкваре недавнем Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 8677
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18.08.2021 11:00 Відповісти
Российские "миротворцы" незаконно пропускают армянскую боевую технику в Карабах - Цензор.НЕТ 1992
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18.08.2021 10:29 Відповісти
расейский миротворей = волк вегетарианец
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18.08.2021 10:38 Відповісти
У Москві встановили «пам'ятник лайну» Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 2680
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18.08.2021 10:41 Відповісти
бгггг, а что ожидали от лапотников каких-то чудес в виде соблюдения договоренностей? странно...
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18.08.2021 10:51 Відповісти
Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 5263(опять Вольдемар надул Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 2408 )
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18.08.2021 11:01 Відповісти
да как так-то? Россия нарушила договоренности??? Нет... это просто не может быть... выражаю всем лицом глубокую обеспокоенность
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18.08.2021 11:07 Відповісти
Говорили Алиеву не верь свинособакам...
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18.08.2021 11:20 Відповісти
Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 8252
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18.08.2021 11:42 Відповісти
А вы на что ожидали? Что с кацапами можно договориться? Почему то те кто предлогает договориться с кацапами бесят меня больше чем сами кацапы.
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18.08.2021 12:12 Відповісти
А что мешает Азербайджану уничтожить военный грузовик с беспилотника ? Если оппоненты по-хорошему не понимают, то надо объяснить - и больше ездить не будут.
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18.08.2021 12:15 Відповісти
А вы думали что с подписанием перемирия война закончилась? Не законченная война переходит по наследству вашим детям и внукам.
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18.08.2021 12:16 Відповісти
Нарушение договора по росийским законам ето не преступление а военная хитрость. Жалко тех которые етого до сих пор не поняли.
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18.08.2021 12:22 Відповісти
накрити колону і "их тама нету" і не було і не мало бути Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах - Цензор.НЕТ 7304
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18.08.2021 12:25 Відповісти
Що може охороняти "миротворчий контингент" терористичної держави? Хіба що контрабанду...
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18.08.2021 13:16 Відповісти
А байрактар не хочет по ней незаконно поработать?
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18.08.2021 19:56 Відповісти
Ребят это вообще не карабах, это тупо фейковое видео. Обратите внимание как арм. флаг неграмотно нарисовали в углу, а в конце он резко пропадает, и еще у миротворцев совсем другая форма, есть сотни видео с ютюба, сравните сами! Не верьте всему, что видите или читаете. Зачем это нужно Цензору, не совсем ясно, фейки я имею в виду.
Пов сей видимости это видео было снято в Ю. Осетии. А азербайджанцам посоветовал бы не скрываться по укр. никнеймами и не писать гадости в адрес армян. В Украине проживает немаленькая диаспора армян, ещё во времен Киевской Руси, имеются арм.памятники архитектуры по всей стране, целая плеяда деятелей армян, которая была с Украиной и с её народом испокон веков. Не нужно смешивать политику с человеческими отношениями в нашей стране. А то "ары", "армяшки" и т.д. вызывает чувство сожаления у украинцев арм.происхождения , которые верой и правдой служат своей Родине-Украине. Мало кто из украинцев в реальности хоть на 10% понимает , что произошло в Карабахе и действительные причины этого конфликта. Армения избрала демократический путь развития, евроинтеграцию, свободу слова и находится в одном лагере с Украиной и Грузией, чего не скажешь о нефтегазоносном соседе Армении, где уже 30 лет правит такой же диктатор что и России. Поэтому взвшивайте пожалуйста ваши комментарии, что вы пишите и кому пишите.
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24.01.2022 18:48 Відповісти
 
 