Російські "миротворці" незаконно пропускають вірменську бойову техніку в Карабах. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Російські військові порушують домовленості і пропускають військову техніку армії Вірменії на територію Нагірного Карабаху.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис порушення домовленостей опубліковано самими ж російськими "миротворцями".
"Так званий миротворчий контингент РФ опублікував кадри, на яких вони самі ж показали, що на територію Карабаху впускають вірменських військових. Тобто вони вже і не приховують того, що в Карабах в'їжджають вірменські військові! Це безпрецедентне порушення домовленостей!" - йдеться в одному з коментарів до відео.
Топ коментарі
+69 Ziu Zou
показати весь коментар18.08.2021 10:13
+40 Злий Грицько
показати весь коментар18.08.2021 10:20
+38 vitaliymkua
показати весь коментар18.08.2021 10:14
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Будь ласка, зачекайте...
Надо было б дожать Армению, чтобы не былоб у России даже повода там блудить.
Видимо примера Украины, им было не достаточно
Причём, напомню, там не только Алиев, но и Эрдоган работал, которого упрекнуть в нерешительности невозможно - но и он счёл правильным не дожимать пока что. Рано.
Такие партии играются "в длинную", как бы ни хотелось получить полную и безоговорочную победу над врагом.
но русаков-миротворцев - не бывает точно)))
Вчить українську, шановний. З російської мови слово "русский" перекладається українською виключно як "росіянин, російський" і НІКОЛИ як "руський"!!!
Тому не ховайся за "паном" - бо від твого "руські" стосовно московитів смердить кацапом.
Був би ти розумним українцем - подякував би за дуже важливе коригування твого прокацапського посту, але ж ти - цап, тобто - кацап. І тому замість дяки - ти плюєшся лайном і не визнаєш своєї неправоти - бо для кацапських скрєп житьтєво необхідно називати росіян "руськими".
Іч як тебе проштормило від того, що тебе виправили, що ти, московіт, не руський, а росіянин.
Пов сей видимости это видео было снято в Ю. Осетии. А азербайджанцам посоветовал бы не скрываться по укр. никнеймами и не писать гадости в адрес армян. В Украине проживает немаленькая диаспора армян, ещё во времен Киевской Руси, имеются арм.памятники архитектуры по всей стране, целая плеяда деятелей армян, которая была с Украиной и с её народом испокон веков. Не нужно смешивать политику с человеческими отношениями в нашей стране. А то "ары", "армяшки" и т.д. вызывает чувство сожаления у украинцев арм.происхождения , которые верой и правдой служат своей Родине-Украине. Мало кто из украинцев в реальности хоть на 10% понимает , что произошло в Карабахе и действительные причины этого конфликта. Армения избрала демократический путь развития, евроинтеграцию, свободу слова и находится в одном лагере с Украиной и Грузией, чего не скажешь о нефтегазоносном соседе Армении, где уже 30 лет правит такой же диктатор что и России. Поэтому взвшивайте пожалуйста ваши комментарии, что вы пишите и кому пишите.